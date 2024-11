La Pixel Watch 3 peut être encore plus performante grâce à ce bracelet!

La Pixel Watch 3, lancée en août 2024 avec le smartphone Pixel 9 accueille enfin son accessoire tant attendu : le Performance Loop Band.

Initialement annoncé en même temps que la montre, ce bracelet a fait défaut lors du lancement. Ensuite, des rumeurs ont évoqué sa sortie en octobre 2024. Mais les utilisateurs ont dû patienter davantage. Désormais, le Google Store propose enfin le Performance Loop Band à la vente. Voici ce qu’il en est.

Le Performance Loop Band, l’accessoire idéal de la Pixel Watch 3 ?

Pour améliorer les fonctionnalités de la Pixel Watch 3, le Performance Loop Band présente des similitudes avec l’ancien Woven Band. Toutefois, il a une texture plus fine et de nouvelles couleurs. Il y a Porcelain, Obsidian, Peony et deux variations de Wintergreen avec des fixations en acier inoxydable.

Proposé à environ 60 $ soit 56,72 €, il complète parfaitement la dernière montre de Google. Elle offre non seulement un design élégant à la montre, mais aussi des caractéristiques qui améliorent le confort et la fonctionnalité de celle-ci. C’est pour les utilisateurs actifs.

Un bracelet qui se distingue par sa respirabilité

En fait, le Performance Loop Band est idéal pour les sportifs qui ont une Pixel Watch 3 et les personnes pratiquant des exercices intenses. Fabriqué avec des matériaux qui évacuent l’humidité, il garantit une meilleure aération et un confort optimal.

C’est le cas même pendant les entraînements les plus exigeants. Le bracelet bénéficie également d’une technologie de tissage avancée qui assure une grande légèreté et durabilité au produit. Cela le rend particulièrement adapté aux personnes cherchant à allier performance et esthétique.

De plus, il est à noter que Google propose d’importantes réductions sur la Pixel Watch 3 pendant les soldes de montres du Black Friday. Par exemple, la version Wi-Fi de 45 mm peut être trouvée à 330 $ soit environ 312 €. La version LTE est disponible pour 400 $ soit environ 378,14 €.

Le Loop Band est uniquement compatible avec la Pixel Watch 3

Par contre, si vous possédez une Pixel Watch 1 ou 2, ce bracelet n’est pas compatible. D’autre part, son prix peut sembler relativement élevé par rapport à des bracelets génériques ou moins spécialisés. C’est un critère qui peut dissuader certains consommateurs à budget limité.

Le lancement du Performance Loop Band pour la Pixel Watch 3 a aussi soulevé quelques préoccupations. En raison de sa popularité, il a parfois été en rupture de stock. Cela témoigne d’une demande élevée.

De plus, certains utilisateurs s’interrogent sur la résistance du matériau en tissu. Il semble plus fragile par rapport aux alternatives en silicone ou en caoutchouc. Ceux-ci sont réputés plus robustes sur le long terme.

Un produit assez mitigé

Ces inquiétudes alimentent des débats dans la communauté des utilisateurs de la Pixel Watch 3. Est-ce que ce type de bracelet est vraiment durable dans des conditions d’usage intensif ?

En somme, bien que le Performance Loop Band soit une avancée importante pour la Pixel Watch 3, il présente quelques critères à vérifier. Son succès dépendra de la manière dont il résistera à l’épreuve du temps. Et si Google parviendra à répondre aux préoccupations liées à sa durabilité.

