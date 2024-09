Google révèle pendant combien d’années la Pixel Watch 3 sera mise à jour

Alors que la Pixel Watch 3 vient à peine de sortir, Google a récemment fait une annonce qui a fait l'effet d'une douche froide pour les fans de cette montre connectée. Il s'avère que les mises à jour de la Pixel Watch n'iront pas au-delà de 3 ans.

Cette nouvelle n'est pas vraiment réjouissante vu que le dernier smartphone de Google, lui, bénéficiera de 7 ans de mises à jour. Voici donc pourquoi la soi-disant meilleure smartwatch de Google ne disposera que de ce temps imparti.

Une information relayée par le site officiel de Google

C'est un fait, l'actuelle Google Pixel Watch 3 ne disposera que de 3 ans de mises à jour Wear OS. C'est une nouvelle qui a été publiée par le fabricant de la montre connectée lui-même. En effet, sans vouloir la cacher, cette information a été divulguée. C'est grâce à la publication de la date de fin de support de Google que le public est au courant. Désormais, la Pixel Watch 3 a des mises à jour garanties jusqu'en octobre 2027.

Le même scénario attend la Pixel Watch 2

D'ailleurs, si vous vous êtes procuré la Pixel Watch 2 récemment, sachez que son sort est également scellé. En effet, le lancement de ce modèle a eu lieu en 2023. Et la fin de son support est prévue pour octobre 2026. Cela fera 3 ans pile qu'elle disposera de mises à jour de la part de Google. Toutefois, ce support n'ira pas plus loin.

Un problème au niveau des composants de la Pixel Watch ?

Il est difficile de savoir si c'est à cause du vieillissement rapide de certains composants de la Pixel Watch 3 qu'elle ne disposera pas de mises à jour. Sur le plan technique, cette nouvelle génération de smartwatch devrait pourtant être capable de supporter ces différents changements. De ce fait, les raisons réelles pour lesquelles le Pixel Watch 3 ne bénéficie que de 3 ans de mises à jour ne sont pas connues.

La Pixel Watch est irréparable d'où la limitation de ses mises à jour

Cette smartwatch ne peut pas être ouverte. Cela explique pourquoi les mises à jour de la Pixel Watch 3 stopperont après 3 ans. Google met donc chaque client dans l'embarras de s'acheter une nouvelle montre connectée. Si leur Pixel Watch rencontre un problème technique. Le seul élément qui peut être remplacé, c'est le bracelet. Sinon, cette montre peut directement aller à la déchetterie.

3 années de mises à jour qui présagent bien des changements

Malgré tout, au fil des 3 années qu'il reste à vivre pour la Pixel Watch 3, il se peut que cette montre connectée soit équipée de Wear OS 5 basé sur Android 14. Par la suite, on s'attend à ce qu'elle bénéficie aussi de Wear OS 6 et Wear OS 7. Mais cela, seul le temps nous le dira. Google n'a encore aucune annonce officielle à ce sujet. Il faut donc rester sur le qui-vive pour de plus amples informations.

