Quelles montres connectées proposent un détecteur de chute ? Voici les 5 meilleures

Sportif aguerri ou en randonneur en herbe, voici la liste des meilleures montres connectées avec détecteur chute parmi lesquels vous pourrez choisir !

Savez-vous que les montres connectées ont permis de révolutionner notre manière d'interagir avec la technologie en nous offrant différentes fonctionnalités utiles au quotidien ? Aujourd'hui, nos montres vont bien au-delà de l'affichage de l'heure. Elles arrivent à détecter les chutes et à prévenir les secours le plus vite possible.

Grâce à des capteurs sophistiqués et des algorithmes intelligents, ces dispositifs sont devenus un outil indispensable en matière de santé et de sécurité. Bien que les sportifs et les randonneurs soient les plus enclins à l'adopter, il faut aussi comprendre que cette fonctionnalité est vitale pour les personnes âgées ou à mobilité réduite.

Alors, si vous vous demandez quelles sont les meilleures montres connectées avec détecteur de chute disponibles sur le marché, voici un top 5 parmi lesquels vous pouvez faire votre choix !

Les meilleures montres connectées avec détecteur de chute : les Apple Watch

Parmi les nec les plus ultras des montres connectées avec détecteur de chute, tous les modèles d'Apple Watch se trouvent en tête de liste. Ces smartwatches sont équipées d'alarmes sonores et tactiles qui permettent de vérifier si vous allez bien.

Du coup, un compte à rebours de 30 secondes sera lancé. Au cas où vous ne réagissez pas pendant ce laps de temps, l'Apple Watch appellera vos contacts et services d'urgence. Elle va diffuser un message audio qui indiquera votre position. Astucieux n'est-ce pas ?

Les Samsung Galaxy Watch pour les utilisateurs d'Android

Parmi les fabricants de montres connectées les plus reconnus au monde, il faut certainement noter Samsung. D'autant plus que ce dernier propose l'une des meilleures montres Wear OS pour Android disponibles sur le marché.

Il faut aussi noter que les montres connectées Galaxy intègrent toutes les fonctions de santé et d'urgence dont vous aurez besoin, y compris la détection des chutes. Pensez toutefois à configurer l'application Galaxy Wearable sur votre téléphone et à sélectionner vos contacts d'urgence pour l'activer.

Les meilleures montres connectées avec détecteur de chute : les séries Garmin

Pour les amateurs de fitness, il n'y a pas de meilleur wearable que Garmin. Ces smartwatches offrent une autonomie de plusieurs jours et peuvent facilement suivre toutes vos séances d'entraînement. Ces montres connectées sont également dotées d'une fonction détection de chutes. Ainsi, lorsque vous partez en randonnée ou en course à pied, vos proches n'auront pas à s'inquiéter de votre sécurité !

Il est important de noter que la détection d'incidents sur certains appareils Garmin ne fonctionne pas 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Au contraire, elle n'est active que pendant les séances d'entraînement.

Les montres connectées Huawei pour les fans de la marque au design élégant

Certains montres connectées Huawei sont également équipées d'une fonction de détection des chutes et d'une fonction SOS d'urgence. Toutefois, il est nécessaire de l'activer pour pouvoir en profiter pleinement. Pour cela, veuillez accéder aux paramètres de sécurité de votre montre et activez SOS d'urgence. Vous pouvez choisir entre les numéros de vos contacts ou celui des services d'urgence de votre région pour les urgences.

Les montres Google Pixel pour les amoureux de l'écosystème de Google

Les smartwatchs de Google sont également dotées d'un système de détection des chutes. Lorsqu'elle détecte une chute, la montre vous avertit et vous permet de contacter les numéros d'urgence. Si vous ne répondez pas dans les 30 secondes, votre Pixel Watch vibre et émet un son fort.

Si vous ne répondez pas dans les 60 secondes, elle appellera les services d'urgence. Ensuite, elle va diffuser un message vocal automatisé pour les informer de la chute. Le seul bémol c'est que cette fonction n'est disponible que dans certains pays, notamment dans les régions où Google vend officiellement ses montres.

