Google Pixel Watch 3 : date de sortie, rumeurs… les infos à savoir si vous attendez la montre

La Pixel Watch 2 est l'une des montres connectées préférées des consommateurs qui sont fidèles à Google. Mais malgré les améliorations subtiles apportées à la smartwatch par rapport à la première génération, de nombreuses personnes ne peuvent s'empêcher de penser à ce que pourrait être une future Pixel Watch 3.

Il faudra peut-être encore attendre des mois avant la confirmation officielle de son existence. Mais les rumeurs commencent à circuler. Et voici ce qui est dit sur le prochain wearable de Google.

Rumeurs et premières informations concernant la Google Pixel Watch 3

La Pixel Watch 2 n'a qu'un an et pourtant, des rumeurs concernant la sortie de la version suivante s'éparpillent déjà sur le Net à l'heure actuelle. Lancée à la mi-janvier, l'arrivée éventuelle de la Google Pixel Watch 3 a d'abord été rapportée par la plateforme 9to5Google. Toutefois, les détails se rapportant à ce produit sont encore flous.

Il est dit qu'elle sera proposée en 41 et 45 mm. Cependant, il est difficile de savoir si elle conservera sa forme ronde ou non. Ensuite, le déverrouillage de la montre Pixel Watch 3 pourrait bénéficier d'un coup de pouce UWB. Cela permet aux appareils compatibles de détecter la position et la proximité avec beaucoup plus de précision que le Bluetooth.

Cela signifie qu'une Pixel Watch 3 équipée de l'UWB pourrait potentiellement utiliser Watch Unlock pour garder un téléphone Pixel déverrouillé uniquement lorsque les deux appareils se trouvent à quelques mètres l'un de l'autre, de sorte que votre téléphone se verrouille si vous le laissez dans une autre pièce et se déverrouille lorsque vous revenez.

Ce que les utilisateurs veulent

Les informations ci-dessus présentent alors un certain intérêt. Néanmoins, voici les réelles attentes des consommateurs qui attendent la sortie de ce modèle avec impatience.

Un rafraîchissement du design

La Google Pixel Watch et la Google Pixel Watch 2 partagent le même look distinctif. Seuls des détails mineurs les différencient. Le verre bombé de l'écran et la forme de galet en font une montre qu'il est difficile de confondre avec un autre produit. Seulement, aussi frappant que soit le look, il n'a pratiquement pas changé. C'est pourquoi, il serait innovant de voir la Pixel Watch 3 avoir des améliorations plus visibles au niveau de la conception matérielle.

Un écran plus lumineux

Actuellement, la Samsung Galaxy Watch 6 et l'Apple Watch Series 9 atteignent toutes deux une luminosité maximale d'écran de 2 000 nits. Ce qui leur confère une meilleure visibilité à la lumière du soleil. Si la Pixel Watch 3 veut rivaliser avec les autres wearables haut de gamme, Google doit améliorer la qualité de l'affichage. Il ne faut pas se contenter des 1000 nits de la Pixel Watch 2.

Une meilleure autonomie

Pour suivre, il serait avantageux de booster l'autonomie de la Pixel Watch 3 afin qu'elle dure plus de 24 heures. Si la Galaxy Watch 6 et l'Apple Watch Ultra y arrivent, c'est donc un procédé faisable. Certaines montres tiennent deux ou trois jours avant de devoir être rechargées.

Gardez le chargeur Fitbit

Subséquemment, la Pixel Watch 2 utilise un chargeur magnétique à broche. Tandis que la Pixel Watch originale utilise un chargement sans fil. Il est ennuyeux que les deux montres utilisent des chargeurs différents. Changer à nouveau de norme dans la Pixel Watch 3 serait encore plus exaspérant. Donc, c'est là un détail à prendre en compte.

Quand la Pixel Watch 3 sera-t-elle commercialisée ?

En supposant que Google ne change pas sa stratégie, il est probable que la Pixel Watch 3 sorte en octobre 2024. Alors que la Pixel Watch a été annoncée et commercialisée en octobre 2022, la deuxième génération en octobre 2023, c'est un schéma assez clair.

Les deux générations de Pixel Watch existantes ont été vendues au détail à 350 € lors de leurs fenêtres de sortie respectives, et nous nous attendons à ce que la Pixel Watch 3 arbore une étiquette de prix similaire. S'il y a effectivement une option de taille supérieure, elle sera sans aucun doute plus chère que le modèle de petite taille.