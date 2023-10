Test de la Pixel Watch 2 : enfin l’Apple Watch killer ?

Google est enfin prêt à détrôner la série Galaxy Watch de Samsung en tant que meilleur choix de montre connectée pour les propriétaires de téléphones Android. Et cela car, la Google Pixel Watch 2 est désormais sortie et que nous avons eu le privilège d’effectuer le test de ses performances.

Avec une nouvelle génération de processeur qui promet une meilleure autonomie de la batterie et un ensemble de fonctions plus rationalisées, nous nous attendons à être surpris. Voici donc de quoi il retourne.

Présentation de la Google Pixel Watch 2

Caractéristiques techniques Dimensions : 41 x 41 x 12,3 mm

Poids : 31 g

Ecran : AMOLED 384 x 384 pixels

Etanchéité : jusqu’à 5 ATM

Autonomie : 24 heures en mode « always on »

Maintenant, la sortie de la nouvelle montre connectée Pixel met du piment dans la partie contre Apple. Annoncée à l’occasion de l’événement Made by Google 2023, nous avons pu nous procurer une Pixel Watch 2 pour ce test.

Comme la série Pixel 8, ce nouvel appareil n’offre pas de nouvelles fonctionnalités révolutionnaires. Mais à première vue, elle possède les mêmes fonctionnalités que la Samsung Galaxy Watch 6 et l’Apple Watch. Et si vous êtes un utilisateur d’Android, cette nouvelle smartwatch est désormais considérée comme une alternative viable.

Le corps en acier inoxydable de l’ancien modèle a disparu au profit d’un boîtier en aluminium plus léger et recyclé. Et à l’exception des quatre broches de recharge sur le dessous de la montre, son design est le même que celui de la Pixel Watch 1. La taille de l’écran reste inchangée (1,2 pouce). Sauf que son verre de couverture est maintenant plus fin sans sacrifier la durabilité, selon Google.

Design et fonctionnalités

Puis, toujours faisant fi du design inchangé de la montre, nous avons remarqué lors de notre test que le poids de la Pixel Watch 2 est plus léger. Le poids de la montre est passé de 1,27 once à 1,09 once, soit une réduction de plus de 13 %. Elle est certes confortable à porter au poignet. Mais cela nous a tout de même surpris.

En termes de coloris, la Pixel Watch 2 est disponible en or champagne, noir mat et argent poli avec différents bracelets. Et il existe un modèle Wi-Fi et une version LTE. Cette montre connectée mesure toujours 41mm de diamètre, pour une hauteur de 12,2 mm. Et son écran AMOLED conserve une densité de pixels de 320 ppi.

Sur le papier sa luminosité maximale est de 1 000 nits. Ce qui est plutôt acceptable pour une utilisation en pleine journée. Et sa couronne digitale et le bouton d’action ornant les bords droits fonctionnent bien.

De meilleures performances

Pour suivre, il s’avère que la Pixel Watch 2 est équipée du nouveau système sur puce (SoC) Qualcomm SW5100. Il remplace l’Exynos 9110 de Samsung. Les représentants de Google nous ont dit que le nouveau silicium conduirait à des expériences plus fluides. Et Qualcomm affirme que son SoC consomme beaucoup moins d’énergie. Mais nous avons voulu vérifier cette information.

Lors de notre test de cette nouvelle montre Pixel, Google conserve 2 Go de mémoire vive et 32 Go de mémoire flash sur la Watch 2. Mais la capacité de la batterie à 306 mAh a augmenté, contre 294 mAh pour la version originale.

De nouveaux capteurs de santé

Les changements internes sont également plus importants. La Pixel Watch 2 est équipée d’un capteur de fréquence cardiaque à trajets multiples amélioré. Il capte les réponses du corps et la température de la peau facilement. Google affirme que l’IA de ce nouveau capteur est très performante. Et elle permet un suivi plus précis de la fréquence cardiaque. Mais lors de notre test de la Pixel Watch 2, nous avons surtout apprécié cette fonctionnalité, car elle peut suivre votre niveau de stress tout au long de la journée. Et nous avons été avertis lorsque la température est devenue trop élevée.

Il est aussi décrit que ce capteur devrait produire des relevés plus précis lors d’exercices de haute intensité comme l’aviron ou le spinning. Ce qui nous a aussi poussé à tester ses performances quand l’utilisateur fait du sport.

Une smartwatch relevant bien les données sportives

Lors de notre test, notre Google Pixel Watch 2 peut effectivement suivre les données à partir de plusieurs zones du poignet. Elle peut automatiquement enregistrer le début et la fin d’une séance d’entraînement, tout en offrant des indications haptiques et vocales pour le coaching.

Nous avons constaté que le suivi de la condition physique est également meilleur qu’auparavant. La smartwatch a enregistré les données de notre course à pied. Et elle est plutôt utile pour prendre des données lorsque nous avons effectué un petit parcours à vélo. Nous avons pu voir des zones de fréquence cardiaque personnalisées lors de la pratique de nos activités et plus encore.

Une montre connectée qui enregistre vos humeurs

Comme le bien-être mental est aussi important que la santé physique, les fonctions de gestion du stress de Google sont mises à l’honneur sur la Pixel Watch 2. Si les capteurs de la montre connectée remarquent que quelque chose ne va pas, l’appareil suggérera à son propriétaire d’enregistrer son humeur actuelle. Et pour l’améliorer, elle lui donnera des conseils comme le fait de faire une promenade ou suivre un exercice de respiration guidée.

De nouvelles fonctions de sécurité

Ensuite, la Pixel Watch 2 s’enrichit également de nouvelles fonctions de secourisme. Avec la fonction Safety Check, tout utilisateur peut définir un délai à l’issue duquel il doit confirmer qu’il est en sécurité ou non. Cela permet de rassurer amis ou famille. Si ce n’est pas le cas, la montre partagera la position du porteur de la montre connectée et contactera les services d’urgence. Et une alerte sera également envoyée à un ou plusieurs de vos contacts d’urgence afin qu’ils ou elles voient votre position en temps réel pendant une durée déterminée.

Lors de notre test de la Pixel Watch 2, nous avons remarqué que cette fonction est une belle imitation de celle qui se trouve sur les récents modèles d’Apple Watch. Mais qu’à cela ne tienne, c’est rassurant. Sans compter le fait que la smartwatch possède maintenant une option détection des chutes et le SOS d’urgence qui est également toujours de la partie.

Google Calendar et Gmail

Une autre nouveauté qui vient compléter les performances de la Pixel Watch 2 nous a aussi surpris lors de notre test. Il s’agit des applications Google Calendar et Gmail. Ils seront disponibles sur cette nouvelle montre connectée exécutant Wear OS 4 et qui est basée sur Android 13.

Google Assistant est également de nouveau de la partie. Il peut donner de nouvelles requêtes sur la santé et le fitness. Mais, quelques améliorations sont encore à espérer de ce côté.

Autonomie

La première génération de la Pixel Watch était une tentative décente de la part de Google de nous présenter une smartwatch véritablement conçue par leurs équipes. Bien qu’elle soit dotée d’un système interne obsolète et qu’elle n’offre pas de fonctionnalités réellement axées sur la santé, cette montre connectée a contribué à faire revivre l’écosystème Wear OS. Mais son autonomie laissait vraiment à désirer.

Ce critère n’a pas vraiment évolué sur la Pixel Watch 2 lors de notre test. Mais disons qu’il a été sensiblement réformé. La montre offre actuellement une autonomie de 24 heures avec l’écran toujours allumé. Et lors d’une charge, la montre atteint facilement 50 % en 30 minutes et 80 % en 75 minutes. Auparavant, elle ne pouvait tenir que 18 heures d’affilée. L’écran toujours allumé devait être éteint pour que la montre originale atteigne 24 heures d’autonomie.

Google a donc modifié la rondelle de chargement fournie pour rendre la montre plus endurante. Mais cela signifie également que vous ne pourrez plus utiliser votre ancien chargeur de Pixel Watch avec la Watch 2. Par contre, le chargeur de la Pixel Watch 2 est le même que celui de la Fitbit Sense 2 et de la Versa 4. Ce qui fait que si vous possédez ce modèle, vous pouvez vous en servir.

Verdict

Au final, le plus grand changement extérieur est évident à l’arrière de la montre, pas devant. Le tout nouveau réseau de capteurs rend la Pixel Watch 2 meilleure que l’originale selon notre test. Au lieu de placer tous les capteurs dans un rectangle, ils sont maintenant situés à l’intérieur d’un disque. Google a ajouté un capteur de réponse corporelle, un capteur de température de la peau.

Et il y a aussi un nouveau capteur de fréquence cardiaque à trajets multiples. Ces capteurs se trouvent également sur la Fitbit Sense 2. Ce qui confère de bonnes performances à la Pixel Watch 2 en matière de fitness grâce à la technologie existante de Google.

Nous avons noté que l’interface est plus fluide et rapide que celle de la Pixel Watch précédente. Mais c’est un détail pas vraiment remarquable. La plus grande différence réside dans le fait que les nouveaux cadrans de montre présentent plus d’options.

Les applications Calendar et Gmail compléteront également sous peu la montre quand elles seront lancées. Et un autre grand changement apparaît dans l’application Exercice. Ce qui est très intéressant pour les personnes qui aiment pratiquer des activités physiques muni de leur smartwatch.

Plus d’options pour le sport et le suivi des constantes de santé

Ecran plus fluide grâce au processeur

Autonomie de 24 heures

Même design que le modèle précédent

