Test de la Google Pixel Watch : la montre Wear OS parfaite ?

Pourvue d’un design joliment rond et d’une technologie de pointe, la montre connectée de Google est une montre connectée de premier choix. Mais elle n’est pas parfaite. Voilà pourquoi, nous avons décidé d’effectuer un test sur la Pixel Watch.

Afin de nous assurer que ce qui est mentionné sur le papier corresponde à ce que la Google Pixel Watch vaut en réalité, cette montre connectée a subi plusieurs épreuves. Voici de quoi il retourne.

Google Pixel Watch : présentation de son design et de sa durabilité

Caractéristiques techniques Diamètre : 41 mm

Hauteur : 12,3 mm

Poids: 36 g (sans le bracelet)

Écran: Verre Corning® Gorilla® Glass 5 3D sur mesure

Système d’exploitation: Wear OS 3.5

Stockage: flash eMMC de 32 Go

Mémoire: 2 Go de mémoire SDRAM

Batterie: Piles lithium-ion rechargeables intégrées

Autonomie: Jusqu’à 24 heures

De prime abord, la Pixel Watch est une montre connectée d’aspect minimaliste mais tendance. Son boîtier fait 41 mm. Il n’y a pas de taille au-dessus. Par conséquent, les personnes qui aiment les grands cadrans peuvent déjà trouver à redire sur ce premier critère.

Toutefois, ses bracelets sont disponibles en taille S et L. Elle peut donc être portée par tout le monde. Puis, il est indéniable qu’elle est solide. Son étui est fait à partir de 80% d’acier inoxydable. Et les bracelets interchangeables sont en fluoroélastomère avec revêtement doux au toucher.

Lors de notre test nous avons constaté qu’il est facile de mettre la Pixel Watch de Google au poignet et qu’elle procure un certain confort. Par conséquent, cette smartwatch dotée de la technologie des Fitbit est un bel accessoire que vous pouvez mettre au quotidien.

Elle complètera parfaitement n’importe quel look. C’est un modèle unisexe. C’est-à-dire qu’elle peut aussi bien être employée par les hommes que par les femmes. Et c’est une montre connectée dont l’apparence est adaptée lors de toutes les circonstances : séances de fitness, au bureau ou lors de sorties.

Une interface en mode « dark »

Les personnes qui aiment le noir seront ravies de savoir que la Google Pixel Watch n’a que des fonds d’écrans « dark ». Que l’arrière du cadran votre montre connectée Google soit noir mat, doré ou argenté n’y changera rien. Ce fond noir cache le fait que l’écran ne couvre pas toute la surface du cadran. Seulement, cela met l’arrondi de la smartwatch en valeur. De ce fait, il ne s’agit pas d’un critère rédhibitoire, car son design est ainsi mis en avant.

Et en accord avec notre entourage, nous avons eu de bons retours lors de ce test, disant cela donne d’ailleurs un certain charme à la Google Pixel Watch. Et il s’avère qu’elle dispose aussi de plusieurs thèmes de personnalisation. C’est uniquement lors que Google Photos est activé que la lunette montre plus de couleurs. L’utilisateur peut donc choisir le fond d’écran de son choix ou télécharger une photo dans sa montre connectée afin d’en faire son écran d’accueil.

Sinon, en plus de son écran tactile, la Pixel Watch dispose d’un petit bouton situé sur le côté qui permet d’ouvrir les applications récemment utilisées d’une brève pression. Cette commodité rappelle alors celle de l’Apple Watch. Elle est très pratique. Sauf qu’une pression prolongée sur cette couronne digitale ne conduit pas vers Siri mais réveille l’Assistant Google.

Une autonomie qui laisse à désirer

En termes d’autonomie, cette smartwatch ne dure pas plus de 24 heures. Si vous êtes à la recherche d’une montre connectée possédant une batterie longue durée, la Pixel Watch de Google n’est pas faite pour vous. Ce dispositif n’a malheureusement pas hérité de l’excellente autonomie des Fitbit. Sa batterie se vide au bout d’une journée d’utilisation, puis elle doit être rechargée.

Lors de notre test nous avons laissé la Google Pixel Watch en mode connecté du matin au soir afin de profiter de toutes ses applications. Mais, nous nous sommes rendus compte en cours d’utilisation que c’est la connexion GPS et l’affichage permanent qui sont très énergivores.

Il a bien fallu la chargée le lendemain, car elle était à plat. Heureusement, elle atteint facilement les 100% de charge en l’espace d’une heure et demie. Nous avons employé un boîtier chargeur standard et le câble de recharge magnétique USB-C fourni avec le produit lors de cette opération.

De ce fait, les personnes qui désirent analyser leur sommeil durant la nuit en utilisant le mode sommeil de Fitbit doivent trouver un moyen d’économiser la batterie en journée. Sinon il sera difficile de récolter des données fiables pendant la nuit.

Un accessoire parfait pour s’entraîner et suivre son état de santé

Ensuite, fonctionnant très bien via un réseau 4G, la Pixel Watch peut faciliter l’accomplissement de certaines tâches. Mais c’est surtout sur la précision des chiffres qu’elle donne qui est appréciable. Même si elle n’a pas de mode suivi, la mesure de la fréquence cardiaque s’ajuste rapidement lors des entraînements. En comparaison l’Apple Watch Series 8 prend plus de temps.

Un bon allié fitness

La fonction « fitness tracking » de la Google Pixel Watch est la même que celle qui se trouve dans les Fitbit. Ce qui veut dire que les utilisateurs de cette montre connectée bénéficieront des fonctions de base de ces modèles de smartwatch. Mais c’est l’accès à Fitbit Premium qui est intéressant. Google offre gratuitement cette application durant 6 mois lors de l’achat.Puis, il faut payer un abonnement pour l’avoir en permanence.

Grâce à cela, vous pouvez suivre plus de 40 types d’entraînement via votre montre. Et en plus des fonctions standards, différentes options sont disponibles. C’est ainsi que lors du test, nous avons aussi remarqué qu’en mettant la fonction GPS en marche, la Pixel Watch de Google relève très bien les distances comme l’Apple Watch. Par conséquent, de ce côté elle n’a rien à envier à cette montre connectée. C’est un excellent compagnon pour le sport.

Un auxiliaire de santé numérique

Afin de garder la forme, Active Zone Minutes est un programme intégré à la Pixel Watch qui propose des défis physiques au porteur. Ils sont à effectuer par semaine conformément aux recommandations de l’OMS. Et c’est une très bonne initiative santé. Mais d’un point de vue santé, le suivi avancé du sommeil est également important. C’est une offre incluse dans le programme de Fitbit Premium. Cela permet d’avoir une vue d’ensemble des phases de sommeil, ainsi que des données basées sur vos tendances de sommeil à long terme.

Mais en dehors des options payantes qu’offre Fitbit Premium, cette smartwatch doit aussi sa popularité aux fonctions de base qu’elle contient comme le suivi des menstruations dont elle est dotée. Et elle peut indiquer quel est le taux d’oxygène dans le sang de son porteur. Avec une Pixel Watch au poignet, vous pourrez donc surveillez vos paramètres santé de près.

Une smartwatch compatible avec n’importe quelle smartphone

Pour suivre, hormis les appareils dotés d’Android (édition Go), la Google Pixel Watch est compatible avec tous les smartphone possédant un système Android 8.0 et ses version ultérieure. Que vous ayez un Motorola, un Samsung Galaxy ou un smartphone d’une autre marque, il est possible de synchroniser votre Pixel Watch avec ces appareils. Cela rend la Pixel Watch attrayante pour un public plus large d’utilisateurs d’Android. Toutefois, sa compatibilité est plus marquée avec les Google Pixel smartphone.

Mais, sans surprise, la Pixel Watch n’est pas compatible avec les iPhones. Ces smartphones fonctionnent via un écosystème fermé pour des raisons liées à l’expérience utilisateur. Malgré cela, cela ne constitue pas un frein pour Google. Il est en effet possible de synchroniser la Pixel Watch avec d’autres montres Wear OS comme Fossil, qui proposent une prise en charge d’iOS.

Cela permet pratiquement d’ouvrir toutes les applications qu’une personne peut utiliser au quotidien sur un smartphone. Mais là, c’est sur l’écran d’une montre connectée que cela se passe. Le test a prouvé que l’utilisateur d’une Pixel Watch de Google peut très bien accéder à l’application Maps sur LTE, Google Calendar, Google Pay, Google Home, YouTube Music et Google Assistant.

Les fonctionnalités récemment ajoutées sur la Pixel Watch

Sinon, cette première génération de montre connectée fabriquée par Google concurrence placidement Apple et Samsung en matière de sécurité. Comme ces marques, l’option détection de chute a récemment été placée dans la Pixel Watch. De cette manière, tout utilisateur est averti par une alerte en cas de risque d’accident imminent lors de la conduite d’une voiture. Or, il faut alors que la smartwatch soit en mode connecté.

Puis, en plus de pouvoir écouter de la music via vos earphones, le micro et le Haut-parleur intégré de la Google Pixel Watch vous permet de prendre des appels entrants si vous êtes en mode 4G LTE + Bluetooth/Wi-Fi. Cependant, à ce moment-là, vous pouvez être ponctionné de quelques frais de données. Tout dépend de l’offre de votre opérateur réseau.

Verdict

Ces nouvelles fonctionnalités font de la première montre connectée de Google un produit de premier choix. Néanmoins, il faut avouer ne nous restons sur notre faim au terme de ce test de la Google Pixel Watch.

C’est un accessoire aussi pratique que beau. Elle est similaire à une Apple Watch ou à une Galaxy Watch de dernière génération. Pourtant, il semblerait qu’elle puisse faire mieux, si de plus amples améliorations sont apportées. Et cela, sans que le client n’ait à payer d’avantage lors d’un abonnement à Fitbit Premium. La possibilité de coupler plusieurs autres appareils à la Pixel Watch sera un atout. Et, un travail sur l’autonomie de la batterie est à faire.

Design minimaliste

Collection complète de services Google intégrés

Meilleure représentation de Wear OS à ce jour

Suivi fiable de la condition physique par Fitbit

L’assistant Google fonctionne très bien

Autonomie de la batterie médiocre

Dimensions de la lunette sont mal exploitées

Avoir une certaine dextérité pour changer le bracelet

