Avec la meilleure dash cam, filmez tous vos trajets et déplacements en voiture, sans en perdre une seconde. Voici d’ailleurs la liste de ce qui se fait le mieux dans ce domaine.

La dashcam est le précieux témoin de tous les éventuels accidents que vous pourriez subir au volant. Cet appareil enregistre les images et les sons lorsque votre véhicule roule. Cette caméra embarquée fat office de troisième œil pour le conducteur et se place à côté ou sous le rétroviseur intérieur de votre véhicule. La dashcam est très simple, car elle enregistre automatiquement lorsque votre véhicule démarre. Pour être certain de faire le bon choix, nous vous présentons ici une liste des meilleures dashcam du moment.

SÉLECTION DES 3 MEILLEURS MODÈLES Garmin 57 Note : 9,5/10 Découvrir Garmin 67W Note : 9/10 Découvrir Garmin Mini 2 Note : 8,75/10 Découvrir

Garmin 57 : la meilleure dashCam sur tous les plans

Caractéristiques techniques Ecran : 2 pouces

Couleur : Noir

Résolution : 1440P

Type de service du véhicule : voiture

Type de batterie : ‎ Lithium

Connexions : Wi-fi

La Garmin 57, discrète par sa forme et très légère avec son poids de 60 g, est l’une des meilleures dashcams du moment. Elle enregistre et stocke automatiquement en ligne des vidéos en HD dès qu’elle détecte un incident. La caméra se connecte en Bluetooth ou Wi-Fi à votre smartphone et est accompagnée d’une application Garmin Drive. La Garmin 57 dispose aussi d’une fonction de commande vocale permettant de démarrer ou d’arrêter l’enregistrement, ou même de prendre une photo.

Caméra discrète

Bonne résolution d’image

Pas d’option de caméra arrière

Pas d’écran tactile

Promo -7% Garmin Dash Cam 57 – Caméra de conduite avec écran – Angle 140° – Enregistrement vidéo 1440p – format ultra-compact Caméra légère (60g) et discrèt...

Haute résolution 1440p avec éc...

Visibilité maximale avec un gr...

Enregistre et stocke automatiq... 199.99 € 185.99 € Voir l'offre

Garmin 67W: une dash cam ultra-compacte

Caractéristiques techniques Ecran : 2 pouces

Résolution : 1440 p

Angle : 180°

Type de batterie : ‎ Lithium

Connexions : Wi-fi

La Garmin 67W est la plus compacte des appareils sélectionnés Elle arbore une caméra légère, discrète et à haute résolution avec un écran vidéo 2’’ intégré. Son GPS intégré permet d’afficher la date, l’heure, la vitesse et la localisation sur la vidéo. Elle dispose aussi d’un contrôle vocal pour sauvegarder des vidéos, démarrer/arrêter l’enregistrement audio, prendre des photos et bien plus encore. De plus, elle surveille l’activité autour de votre véhicule garé et émet des alertes si un incident est détecté. Vous aurez donc droit à une alerte de franchissement involontaire de ligne. Mais cela nécessite l’application Garmin Drive sur un smartphone compatible et une connexion Wi-Fi.

Désigne compacte

Mode parking

Trop petite

Aucune carte SD incluse

Promo -12% Garmin Dash Cam 67W – Caméra de conduite avec écran – Angle 180° – Enregistrement vidéo 1440p – format ultra-compact Caméra légère (60g) et discrèt...

Haute résolution 1440p avec éc...

Visibilité maximale avec un gr...

Enregistre et stocke automatiq... 249.99 € 218.86 € Voir l'offre

Garmin Mini 2 : la plus petite dash cam du marché

Caractéristiques techniques Type de service du véhicule : Voiture

Résolution : 1080 p

Angle : 140°

Type de batterie : Lithium-ion

Connexions : Wi-fi

La Garmin Mini 2 est une caméra légère de 35 g. Elle se contrôle vocalement pour sauvegarder des vidéos, démarrer/arrêter l’enregistrement audio et même prendre des photos. De plus, elle peut aussi surveiller l’activité autour du véhicule garé et vous alerte en cas d’incident. Toutes ces fonctions nécessitent l’application Garmin Drive sur un smartphone compatible, une alimentation constante et une connexion Wi-Fi. Elle a également besoin d’un câble d’alimentation qui est vendu séparément.

Sa petite taille

Système de fixation rapide

Carte SD et câble non fournis

Pas de GPS intégré

Promo -11% Garmin Dash Cam Mini 2 – Caméra de conduite – Angle 140° – Enregistrement vidéo 1080p – format ultra-compact Caméra légère (35g) et très di...

Haute résolution 1080p

Visibilité maximale avec un gr...

Enregistre et stocke automatiq... 129.99 € 115.29 € Voir l'offre

Vantrue N1 Pro : une dash cam à petit prix

Caractéristiques techniques Ecran : 1.5 Pouces

Résolution : 1080 p

Angle : 160°

Connexions : USB, HDMI

Type de service du véhicule : Car

La Vantrue N1 Pro est économique et peu encombrante. Son faible encombrement fait qu’elle s’intègre parfaitement dans n’importe quel véhicule. D’autant plus qu’elle est équipée d’un support à ventouse solide vous permettant de la déplacer facilement. Elle dispose d’un mode de stationnement. Le mode de stationnement est activé par le mouvement, permettant à la caméra de la voiture d’enregistrer automatiquement lorsqu’un mouvement est détecté devant votre véhicule. Même s’il n’y a pas d’alimentation et que la dashcam est éteinte, elle s’allumera et arrêtera automatiquement l’enregistrement après 20 secondes. Les vidéos enregistrées sont sauvegardées et verrouillées.

Économique

Mise en marche automatique

Vision nocturne rugueux

Petit écran

Promo -11% Vantrue N1 Pro Dash Cam 1080p Caméra de Voiture 160 ° 3,8 cm LCD Dashcam pour Voiture avec Super Vision de Nuit, Mode de Parking, Détection de Mouveme 【Caméra embarquée Full HD 1080...

【Mode de stationnement 24 heur...

【Enregistrement en boucle et c...

【Time-Lapse, résistant au froi... 89.99 € 79.99 € Voir l'offre

Nextbase 622GW : la meilleure dash cam en qualité d’image

Caractéristiques techniques Ecran : 3 pouces

Résolution : 1080 p

Angle : 140°

Type de batterie : Lithium-ion

Type de service du véhicule : voiture

Connexions : Bluetooth

Nextbase 622GW a une qualité d’image 4K ultra-claire permettant de capturer des détails plus fins comme la plaque d’immatriculation. Cette qualité d’image 4K permet aussi de produire des résultats époustouflants. L’intégration de what3words sur cette dash cam fournit votre emplacement global précis, même lorsque vous êtes hors ligne.

La 622GW réduit les vibrations de votre véhicule et améliore la clarté des images pour garantir une image super lisse et cristalline. De plus, la fonction super ralenti vous permet de visualiser vos séquences au ralenti pour voir tous les détails.

Qualité d’image exceptionnelle

Support compact

L’application est maladroite

Unité relativement grande

Nextbase 622GW DashCam 4K 30fps, WiFi, GPS, Bluetooth- Alexa intégrée vidéo HD caméra de Tableau de Bord de Voiture Enregistrement Avant 140 ° Angle d ULTRA-CLEAR 4K IMAGE QUALIUTY:...

EXACT LOCATION RECOGINIATION: ...

IMAGE STABILISATION: The 622GW...

ENHANCED NIGHT VISION& EXTREME... 368.34 € Voir l'offre

Nextbase 522GW : la meilleure dash cam de milieu de gamme

Caractéristiques techniques Ecran : 3 pouces

Résolution : 1080 p

Angle : 140°

Type de batterie : Lithium-ion

Connexions : Wi-Fi, USB, Sans Fil

Nextbase 522GW est une des meilleures dash cam pour enregistrer des images de haute qualité sur la route. Son angle de vision de 140 ° lui permet de couvrir une grande partie de la route pour une protection optimale. Le 522 GW est la première Dash Cam dotée d’un Bluetooth 4.2 et de Quick-Link Wi-Fi pour synchroniser automatiquement les fichiers directement sur votre téléphone. Vous pouvez facilement modifier et partager vos enregistrements via l’application My Nextbase Connect. Cette Dashcam peut alerter automatiquement les services d’urgence de votre position pour obtenir plus rapidement et plus facilement de l’aide en cas d’accident.

Prix abordable

Alexa intégré

Interface peu intuitive

Plus grande que les autres dash cam

Promo -12% Nextbase 522GW - Caméra Dash pour Voiture série 2 - Caméra HD DVR 1440p / 30ips - Modules d'enregistrement Avant et arrière - Angle de Vision de 140 ° QUALITÉ ET EXPERIENCE VIDÉO FA...

QUICKLINK WI-FI AND BLUETOOTH ...

MODULE GPS, CAPTEUR G ET INTER...

ALEXA INTEGREE- La gamme Nextb... 249.95 € 220.20 € Voir l'offre

KINGSLIM D6 Triple : la dash cam avec des fonctionnalités époustouflantes

Caractéristiques techniques Ecran : 2 pouces

Résolution : 1080 p

Type de service du véhicule : voiture

Type de batterie : Lithium-ion

Connexions : Wi-fi

KINGSLIM D6 triple dashcam voiture a 3 modes au choix. Cette dashcam dispose de toutes les fonctions de base dont vous avez besoin pour une caméra embarquée de voiture. Il y a la protection des preuves, l’enregistrement en boucle, la super vision nocturne, le moniteur de stationnement, l’audio, l’économiseur d’écran et l’horodatage. Avec le WiFi intégré, vous pouvez accéder plus facilement aux vidéos et photos enregistrées sur votre téléphone. Vous pouvez aussi partager l’événement sur la route. Elle dispose aussi d’un GPS inclus qui enregistrera avec précision votre position de conduite, votre vitesse et votre itinéraire.

Moderne

Facile à installer

Pas de GPS

L’enregistrement ne démarre pas automatiquement

KINGSLIM D6 Triple Dashcam Voiture- 2K+1080P+2K Avant Intérieur et Arrière, Caméra Embarquée Voiture Super Vision Nocturne 4H Mode Parking avec GPS Wi 【Choix Multiples des Canaux】Le...

【Fonction Complète】Kingslim D6...

【Functions WiFi & GPS】Avec le ...

【Charge plus rapide de type C】... 229.99 € Voir l'offre

FAQ

Qu’est-ce qu’une dash cam ?

Une dash cam est une caméra de tableau de bord, une caméra-témoin de la circulation ou une caméra embarquée, parfois une caméra de bord ou un enregistreur mobile. Elle est en fait, une caméra amovible installée dans un véhicule pour enregistrer le point de vue du conducteur.

Le fonctionnement d’une caméra embarquée est très simple. Placée à côté ou sous le rétroviseur intérieur du véhicule, la dashcam filme en continu des séquences de vidéo. Leur durée est réglable en fonction des modèles. L’enregistrement débute automatiquement lors du démarrage du véhicule.

Une dashcam se choisit selon la définition de l’image. Afin de constituer une preuve recevable, privilégiez un équipement qui prend en compte des flux HD. Un objectif grand-angle et un usage avec vision nocturne sont recommandés pour anticiper toutes les situations.

Quel est le meilleur endroit pour placer une dash cam ?

Une dash cam s’installe très facilement dans l’habitacle de votre véhicule. Fixez le boîtier avant au pare-brise derrière le rétroviseur avec le ruban adhésif double face fourni. De cette manière, la caméra ne gêne pas la vision du conducteur.

Pourquoi avoir une Dash Cam ?

Pour fournir une preuve en cas d’accident.

Une dash cam représente un autre œil pour le conducteur. Sa fonction est d’enregistrer les images et les sons lorsque le véhicule roule.

La dash cam est une petite merveille technologique capable de filmer vos trajets en voiture, mais aussi les évènements qui se déroulent autour de celle-ci, lorsqu’elle est garée dans un stationnement.

L’emplacement le plus adéquat pour installer sa dash cam est sous le rétroviseur central. En plus de ne pas gêner le conducteur, son champ de vision recouvre la route tout entière. Une autre chose à faire avant de mettre l’adhésif est de bien nettoyer la zone où l’appliquer.

Il faut brancher une batterie externe au véhicule et la relier à la dashcam. Lorsque le moteur est en route, la batterie externe se recharge et la dash cam enregistre tout ce qui se passe.

