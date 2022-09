Voici notre top des montres connectées non seulement les plus stylées, mais aussi les plus fonctionnelles pour femme.

Il y a quelques années encore, cette liste n’aurait comporté qu’un petit nombre de modèles, pas spécialement féminins. Heureusement, les fabricants se sont finalement rendus compte de leur négligence et proposent désormais une foule d’appareils spécifiquement conçus pour ces dames.

Les montres destinées aux hommes ont généralement un très beau design. Néanmoins, notre sélection comporte des options de tailles, de designs et de finitions très variées pour accommoder tous les styles. Malheureusement, certaines marques peinent encore à produire des versions de taille réduite pour femme de leurs modèles phares. Toutefois, ils font de plus en plus l’effort.

Sans plus tarder, découvrez notre top.

Apple Watch Series 7 : la montre connectée la plus fonctionnelle pour femme

Caractéristiques

GPS (intégré) : oui

Type d’écran : OLED Retina

Fonctionnalités : oxymètre, gyroscope, boussole, altimètre, capteurs cardiaques, accéléromètre

Écran : 448 x 368 pixels

Connectivité : WiFi

Autonomie de la batterie : 24 h

Circonférence : 140-210 mm

Compatibilité : iOS, Android

Comparée à ses prédécesseurs, l’Apple Watch Series 7 ne diffère pas à première vue. En effet, cette montre connectée possède le même boîtier rectangulaire avec des bords légèrement incurvés et des côtés arrondis qui la rendent idéale pour une femme. De plus, elle possède les mêmes caractéristiques techniques, mais bénéficie d’un écran légèrement plus grand que les autres modèles. Grâce à ce millimètre supplémentaire, cette smartwatch devient plus facile à lire.

En termes de performances, elle avertit en temps réel dès qu’un changement a été détecté, comme une baisse ou une augmentation de la fréquence cardiaque. Si la musique diffusée en cours se révèle trop forte, elle émet un avertissement pour préserver la santé de vos oreilles. La Series 7 dispose de fonctions de suivi sportif et de compteur de pas.

Pour couronner le tout, la montre connectée prend en charge la fonction SOS pour les situations d’urgence. En effet, elle émet automatiquement un appel à l’aide en cas de danger.

Garmin Lily : la meilleure montre connectée pour femme de Garmin

Caractéristiques

GPS (intégré) : non

Type d’écran : OLED

Fonctionnalités : moniteur d’énergie, fréquence cardiaque, suivi du stress, du cycle menstruel et du sommeil

Ecran : 240 x 201 pixels

Connectivité : Bluetooth, Wifi

Autonomie batterie : près de 5 jours

Circonférence : 110 à 175 mm

Compatibilité : iOS, Android

Garmin ne manque pas une occasion d’aborder le concept de la montre connectée pour femme. La marque a surpassé toutes les attentes avec la Lily. Avec cette nouvelle gamme, les femmes ont droit à une montre bien proportionnée à leur poignet, alors que certains fabricants imposent encore des tailles trop grandes.

Dans le respect de sa charte, Garmin propose une interface simple et facile à utiliser, mais l’élégance fait partie du jeu. Un capteur de fréquence cardiaque très précis en fait un appareil idéal pour les plus sportifs. De même, le suivi du sommeil se révèle à la fois détaillé et exempt de fausses lectures.

Cependant, s’ils apportent un certain charme à cette smartwatch, les motifs affichés à l’écran peuvent parfois distraire. Par ailleurs, l’utilisation d’un chargeur propriétaire reste un point à déplorer, alors que l’ensemble du secteur pivote vers des solutions standard.

Quoi qu’il en soit, ces petits défauts ne peuvent faire vaciller le reste de la Garmin Lily. Cette smartwatch constitue un véritable bijou d’équilibre entre élégance et fonctionnalité.

Fitbit Versa 3 : la meilleure montre connectée pour une femme sportive

Caractéristiques

GPS (intégré) : oui

Type d’écran : AMOLED

Fonctionnalités : suivi cycle menstruel, capteur de rythme cardiaque et de lumière ambiante

Ecran : 336 x 336 pixels

Connectivité : Wifi, Bluetooth

Autonomie batterie : jusqu’à 6 jours

Circonférence : 140 à 180 mm

Compatibilité : iOS, Android

En plus de ses nombreuses fonctionnalités fitness et santé, la Fitbit Versa 3 affiche un écran plus large que son prédécesseur. De plus, elle peut compter sur un GPS pour un meilleur suivi des distances. Un capteur mesure également le taux d’oxygène du sang et, enfin, l’appareil dispose d’une technologie de recharge rapide.

À tout cela vient encore s’ajouter un design réussi, si peu inspiré, avec un écran en couleur toujours allumé. Côté logiciel, Fitbit Versa 3 intégrés à Alexa, Fitbit Pay et, surtout, Spotify. Ceux qui veulent faire du jogging en chanson trouveront un allié dans cette smartwatch.

En plus du poids et des apports nutritionnels, cette montre connectée offre également la possibilité de suivre les cycles menstruels, un appareil réellement conçu avec une femme en tête.

Forerunner 245 : meilleure montre Garmin pour les amateurs de musique

Caractéristiques

GPS (intégré) : oui

Type d’écran : Écran couleur ; MIP transflectif

Fonctionnalités : oxymètre, gyroscope, boussole, altimètre, capteurs cardiaques, accéléromètre

Écran : 240 x 240 pixels

Connectivité : WiFi

Autonomie de la batterie : 7 jours

Circonférence : 127 à 204 mm

Compatibilité : iOS, Android

Comme tous les autres modèles de cette liste, cette smartwatch est équipée de la fonction de suivi de santé des femmes. Elle offre également des notifications quotidiennes pour suivre chaque aspect du bien-être, si vous le souhaitez. Mais ce qui distingue vraiment cette montre du lot, c’est son dévouement à la musique. La Forerunner 245 se synchronise avec le smartphone pour fournir tous les paramètres de fitness attendus. Elle peut stocker jusqu’à 500 chansons après s’être connectée à votre compte musical Spotify, Deezer ou Amazon.

Ainsi, la prochaine fois que vous voudrez vous lancer dans une séance d’entraînement avec seulement votre musique, cette montre connectée femme pourra qui vous accompagner. De plus, la technologie Body Battery peut vous indiquer à quelle intensité vous devez vous entraîner ou, au contraire, si vous devez vous entraîner tout court. Mieux encore, elle sauvegarde les données d’une semaine entière, ce qui garantit que vos efforts restent enregistrés pour les années à venir.

Galaxy Watch 4 : montre connectée très pratique pour les femmes

Caractéristiques

GPS (intégré) : oui

Type d’écran : Super AMOLED

Fonctionnalités : électrocardiogramme, bioimpédance, pression artérielle.

Écran : 396 x 396 pixels

Connectivité : LTE, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz, NFC, GPS/Glonass/Beidou/Gallileo

Processeur Exynos W920 (5 nm)

Batterie : 247 mAh

Dimensions : 40 mm

Système d’exploitation : Wear OS

La Samsung Galaxy Watch 4 a un design très tendance, idéal pour faire office de montre connectée pour femme. Sa structure circulaire avec un bracelet en silicone garantit un bon maintien sur le poignet lors des séances d’entraînement.

Cette smartwatch utilise le tout nouveau chipset Exynos W920L mesurant 5 nm. Les performances de cette configuration sont assez fluides la plupart du temps. Cependant, le confort d’utilisation dépend bien sûr des applications en cours d’exécution.

Samsung a mis en place un capteur bioactif qui intègre tous les capteurs essentiels des montres connectées. La marque l’équipe également de la toute première mesure de la composition corporelle. Cette fonctionnalité mesure des paramètres tels que les muscles squelettiques, la graisse corporelle, etc.

Seul bémol de cet appareil concerne ses écrans AR Emoji qui peuvent réduire ses capacités.

Fossil 5e Gen Julianna HR : une montre connectée pour femme raffinée

Caractéristiques

GPS (intégré) : oui

Type d’écran : OLED

Fonctionnalités : Accéléromètre, capteur de rythme cardiaque et de lumière ambiante

Ecran : 432 x 432 pixels

Connectivité : Wifi, Bluetooth, NFC

Autonomie Batterie : une journée

Compatibilité : iOS, Android

La cinquième génération de la montre connectée Fossil Julianna se distingue par ses nombreuses fonctionnalités avancées et son somptueux boîtier en or rose. Cette montre connectée ne manque pas de séduire les femmes.

En outre, la marque l’a équipée d’une plus grande quantité de mémoire vive, permettant à son utilisateur de bénéficier d’une expérience plus fluide. Par ailleurs, le modèle présente toutes les fonctionnalités attendues d’une smartwatch actuelle. Que ce soit le GPS, les notifications ou l’étanchéité certifiée 3ATM, la Julianna est capable de répondre à tous les besoins. Et pour couronner le tout, elle accueille Google Assistant de même que les paiements à distance avec Google Pay pour offrir une montre connectée pour femme sans compromis ou presque.

Un processeur Snapdragon Wear 3100 alimente tous ces capteurs tout en préservant une autonomie maximale. Malgré les améliorations précitées, elle ne dépasse pas les 24 heures de la génération précédente.

Timex Metropolitan R : une montre connectée au bord arrondi pour femmes

Caractéristiques

GPS (intégré) : oui

Type d’écran : AMOLED

Fonctionnalités : suivi fréquence cardiaque, suivie sommeil

Ecran : 390 x 390 pixels

Connectivité : Bluetooth 4.0

Alimentation : batterie rechargeable

Dimensions : 42 mm

Compatibilité : iOS, Android

La Timex Metropolitan R se caractérise par son écran tactile AMOLED lumineux et son boîtier rond et minimal en aluminium. Cette montre connectée se décline en deux versions, dont un modèle de couleur rose avec un bracelet en silicone idéal pour une femme, et un modèle plus masculin. Ce dernier arbore une finition marron combinant le cuir et le silicone.

La Metropolitan R suit la fréquence cardiaque, le sommeil et l’activité. Par ailleurs, cette montre connectée intègre un GPS pour mesurer les courses et autres exercices en plein air. De plus, elle jouit de près de 12 jours d’autonomie en mode économie de batterie. Toutefois, ce mode désactive toutes les fonctions, à l’exception du suivi des pas et du suivi de base du sommeil. Or ces fonctionnalités semblent assez impressionnantes pour une montre dont le prix est bien inférieur à celui des modèles haut de gamme.

Garmin Venu 2S : Une montre connectée femme de petite taille pour la remise en forme

Caractéristiques

GPS (intégré) : oui

Type d’écran : AMOLED

Fonctionnalités : suivi du stress, du cycle menstruel, de l’hydratation, de la respiration, surveillance avancée du sommeil

Écran : 60 x 360 pixels

Connectivité : WiFi, Bluetooth

Autonomie batterie : jusqu’à 8 jours

Circonférence : 40 et 45 mm

Compatibilité : iOS, Android

La Garmin Venu 2S présente le meilleur de ce que Garmin a à offrir. Cette montre connectée pour femme s’adapte parfaitement au poignet sans être gênante. Garmin Venu 2S bénéficie d’un écran AMOLED activé par le mouvement. En fait, l’écran s’allume doucement et vibre en synchronisation avec les inspirations et expirations grâce à la fonction respiration consciente.

Venu 2 S ne manque pas de ressources pour répondre aux besoins des utilisateurs.Elle se distingue par ses nombreuses fonctionnalités. Notamment le suivi du stress et du sommeil et le stockage de la musique.

En outre, sa longue liste de fonctionnalités premium comprend Spotify hors ligne, un suivi GPS rapide et jusqu’à 10 jours d’autonomie. De plus, grâce aux nouveaux modes Fitness Age et Health Snapshot, ceux qui aiment suivre leurs statistiques de santé vont être satisfaits. Quant au capteur Pulse Ox, il permet de vérifier la saturation en oxygène de son sang, de jour comme de nuit.

Ces caractéristiques ne sont pas seulement une amélioration significative par rapport au Garmin Venu original. En fait, il s’agit d’un exemple parfait de la raison pour laquelle Garmin mérite sa place parmi les meilleurs fabricants de montres connectées.

[FAQ] Montre connectée pour femme

⌚ Quel système d’exploitation pour une montre connectée pour femme ?

Les systèmes d’exploitation adaptés pour les montres connectées pour femme sont le Wear OS de Google, le WatchOS pour les Apple Watch et Tizen de Samsung.

✖️ Quelles fonctionnalités pour une montre connectée pour femme ?

Pour une femme, optez pour une montre connectée dotée d’un suivi de cycle menstruel et d’un suivi de la grossesse. Privilégiez également une montre disposant d’un électrocardiogramme pour mesurer l’activité cardiaque, d’un altimètre, d’un GPS intégré, d’un suivi de la qualité de sommeil et d’une étanchéité jusqu’à 50 mètres.

? Quelle autonomie pour une montre connectée pour femme ?

Les montres connectées pour femme possèdent une autonomie entre 24 heures et 6 mois. Néanmoins, cette autonomie varie selon l’usage. Toutefois, pour une suivie permanente de votre santé, optez pour une montre connectée dotée d’une autonomie de plus de 4 jours.

♦️ Quel design pour une montre connectée pour femme ?

Les montres connectées pour femme disposent d’un boiter rond ou rectangulaire au bord arrondi. Si votre tour de poignet mesure moins de 15 cm, mieux vaut éviter les montres ayant un diamètre de plus de 40 mm. Optez également pour les montres connectées disposant de plusieurs cadrans.

? Quelle marque pour une montre connectée pour femme ?

Parmi les différentes montres connectées pour femmes disponibles sur le marché, les meilleures marques sont : Fitbit, Apple Watch, Julianna, Samsung Galaxy Watch, Kate Spade Scallop.

