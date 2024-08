Pour les plus aventureux : LAVA ME 3 Smartguitar

Autre instrument à la limite de ce qu'on peut appeler une guitare connectée : LAVA ME 3 Smartguitar. En de nombreux points, il est semblable à la Yamaha . Comme celle-ci, il arbore un design ultra futuriste. Cependant, s'il peut être utilisé comme une guitare, il ne s'y limite pas. Il peut ainsi être utilisé à plat, comme un clavier ou une batterie. Intégrant des haut-parleurs, il fonctionne seul. Mais il se connecte aussi à un ordinateur ou un appareil iOS.

Caractéristique techniques

Taille : 101,6 cm

Poids : 1.9 kg

Connectivité : USB et Lightning

Compatibilité des applications : Mac OS et iOS

Prix : 440 €

GUIDE D'ACHAT DES GUITARES CONNECTEES

Une guitare connectée, c'est quoi ?

Comme on peut le deviner, une guitare connectée est une guitare qui se connecte à un smartphone, une tablette ou un ordinateur via une application. La connexion est généralement sans fil via le Bluetooth. Certains modèles offrent cependant une option filaire via un port USB. Les guitares connectées peuvent être acoustiques, électriques ou un mélange des deux.

Quels sont les critères à considérer ?

Les critères à tenir compte dans le choix d'une guitare connectée sont nombreuses. Il y a ainsi le design et le prix, mais également les applications et enfin le son. Cette liste n'est pas exhaustive et variera bien évidemment en fonction de vos besoins. Son Instrument de musique oblige, la qualité du son est primordiale. Ainsi, c'est le premier critère qu'il faudra vérifier lors de l'achat d'une guitare connectée. La plupart des modèles réussissent plus ou moins à imiter le son d'une guitare classique (électrique ou acoustique). Toutefois, il faudra garder à l'esprit que ce ne sera jamais exactement pareil.

Design

Le design est tout aussi important que la qualité du son. L'esthétique varie beaucoup d'un modèle à un autre. On peut ainsi opter pour une réplique d'une guitare normale aux designs les plus futuristes possibles. Toutefois, il faudra plus particulièrement vérifier la facilité d'entretien : remplacer les cordes. Les applications Comme tout objet connecté, les applications sont la force (ou la faiblesse) d'une guitare connectée. Il faudra choisir un modèle dont les applications vous soient réellement utiles.

À quoi bon disposer d'un logiciel de mixage si on ne sait même pas gratter quelques notes ?

Une fois ce paramètre pris en compte, il ne faudra pas oublier de vérifier la compatibilité de ces applications aux appareils que vous possédez (smartphones, ordinateurs, tablettes). En effet, certains modèles offrent des applications exclusivement pour des appareils Apple.

Prix

La fourchette de prix est assez large pour une guitare connectée. Ainsi, il sera plus ou moins facile de trouver un modèle quel que soit son budget. Il faut noter qu'un prix élevé n'est pas toujours une garantie de qualité. Les modèles premier-prix se vendent une centaine d'euros. Les modèles haut de gamme peuvent monter jusqu'à 450 euros.

Quels sont ses avantages ?

Comparée à une guitare traditionnelle, la guitare connectée permet une utilisation plus intuitive grâce aux applications. Il peut s'agir d'une application pour apprendre à jouer de la guitare. Une solution très pratique : chacun pourra évoluer à son rythme. Les professionnels, eux, apprécieront la liberté conférée par ce type de guitare. Ils pourront ainsi utiliser une application pour enregistrer et mixer un morceau à n'importe quel moment et à n'importe quel endroit.

A-t-elle des cordes ?

Malgré leur côté très high-tech, les guitares connectées sont fondamentalement des guitares comme les autres. La Yamaha EZAG et l'Artiphon font exception. Les guitares connectées possèdent en général une caisse centrale affublée d'un manche et des cordes. Comme toutes les guitares, il est possible de changer celles-ci (par exemple si elles se cassent). Les guitares connectées miniatures (ou de voyage) se passent le plus souvent d'une tête. Il faut alors passer par une application pour accorder l'instrument.

La technologie varie selon les modèles pour la production du son en lui-même. Jamstik utilise simultanément des capteurs optique et tactile pour analyser la position des doigts du guitariste et les mouvements des cordes. L'application retranscrit ensuite ces informations puis produits le son désiré. Les guitares acoustiques connectées fonctionnent un peu différemment. Ce sont des guitares classiques affublées d'un capteur et d'une enceinte. Le capteur sert à enregistrer les sessions. L'enceinte permet quant à elle d'écouter de fichiers audios ou vidéos (tutos pour s'entraîner, musique d'accompagnement, etc.). Tout cela est contrôlable directement sur une application liée. Chacune de ces options a ses inconvénients et ses avantages, les guitares de Jamstik sont infiniment versatiles, mais ne servent pas à grand chose sans une application. Inversement pour les guitares acoustiques connectées.

Quels matériaux sont utilisés pour sa fabrication ?

Les guitares connectées sont proposées dans une gamme très large de matériaux. Ainsi, Jamstik utilise du plastique (de très bonne qualité) qui va bien avec l'allure futuriste de leurs instruments. Les guitares acoustiques connectées de chez HyVibe sont quant à elles réalisées en bois. De même pour la guitare connectée de Sensus fabriquée, selon l'entreprise, dans le même bois que les violons de Stradivarius. L'ukulélé connecté Populele de Xiaomi, lui, mixe les matériaux : caisse en érable et épicéa combiné avec un manche en ABS et bois de rose.

Quelle autonomie peut-on espérer ?

Certaines guitares connectées fonctionnent avec une batterie, d'autres avec des piles. La Jamstik 7 utilise par exemple des piles (celles qui sont fournies avec la guitare sont non rechargeables). La Jamstik 7 offre jusqu'à 72 h d'utilisation continue. La Jamstik+ quant à elle embarque une batterie intégrée. Il en est de même pour le Populele. Une charge garantit généralement 10h d'utilisation.