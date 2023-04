Le meilleur chargeur sans fil, pour votre smartphone, montre connectée et autre appareil électronique, est polyvalent et évite l’encombrement. Vous pouvez charger tout type d’appareil sans problème. Voici une liste des meilleurs modèles du moment.

Le chargeur sans fil est, non seulement élégant, mais aussi polyvalent. Vous pouvez recharger vos appareils mobiles et accessoires en toute facilité, et ce, n’importe où. En plus, cela évite de tâtonner le connecteur de votre appareil et empêche d’abîmer le circuit de charge. En gros, il vaut mieux un chargeur tout-en-un pour vos appareils qu’un tas de câbles qui s’emmêlent. Seulement, il peut être difficile pour les utilisateurs non avertis de choisir le meilleur chargeur sans fil. Si vous comptez parmi cette catégorie, n’hésitez pas à continuer votre lecture. Vous y trouverez les meilleurs modèles en vente. Ce qui facilitera sans doute votre prochain achat.

Moshi Otto Q : le meilleur chargeur sans fil polyvalent

Caractéristiques techniques Tension d’entrée : 120 Volts

Puissance : 9 Watts

Courant de sortie : 15 Ampères

Dimensions : 10,16 x 1,15 cm (Diamètre x Hauteur)

Le chargeur sans fil Moshi Otto Q est à la fois fonctionnel et décoratif. Orné d’un tissu gris sur son haut, et d’un étui de couleur métallisée, il complète sans équivoque le décor de vos meubles. Vous pouvez l’installer sur la table de chevet ou sur la console pour pouvoir recharger vos appareils. Il convient aussi bien aux smartphones Android qu’aux iPhones.

Il dispose toutefois d’une LED qui clignote en cours d’utilisation. Cela peut causer une gêne si vous l’utilisez dans la chambre la nuit pendant votre sommeil même si la lumière n’est pas très puissante.

Design élégant

Compatible avec Android et iPhone

LED clignotante

Charge plus lentement

Base de charge Einova : le meilleur chargeur sans fil en pierre naturelle

Caractéristiques techniques Tension d’entrée : 240 Volts

Puissance : 10 Watts

Courant de sortie : 1,5 Ampères

Compatibilité : iPhone, Android, Samsung Galaxy S Series

Cette base de charge Einova est conçue avec du marbre naturel. Il suffit de placer votre téléphone sur la pierre et elle s’occupe de le recharger. Que vous disposiez d’un iPhone, d’un Android ou d’un smartphone Samsung Galaxy, vous pouvez utiliser ce chargeur sans fil sans problème. La seule et unique condition reste la prise en charge de la norme Qi.

Livré avec un câble de 91 cm, ce chargeur sans fil peut s’utiliser quasiment partout où il y a une source électrique. Dans la cuisine, vous pouvez voir vos recettes pendant que votre téléphone se recharge. Dans la chambre, vous pouvez dormir tranquillement et récupérer votre appareil rechargé à bloc le lendemain matin.

Design raffiné

Solide

Pas pratique pour les déplacements

Charge lente

Chargeur sans fil ZENS 4 en 1 : aussi pratique que puissant

Caractéristiques techniques Tension d’entrée : 10 Volts

Puissance : 10 Watts

Compatibilité : Apple / Samsung

A la base, ce chargeur sans fil peut recharger deux appareils à la fois. Mais à part cela, vous pouvez inclure un câble de recharge pour charger un autre iPhone ou une Apple Watch. Ensuite, si vous désirez intégrer un autre appareil Samsung ou Apple à l’ensemble, vous pouvez utiliser son port USB-A disposé sur le côté. Ce qui lui confère sa caractéristique de 4 en 1.

La prise en charge de la norme Qi est un autre atout pour ce meilleur chargeur sans fil de ZENS. Il peut fonctionner même avec une housse de protection de 3mm d’épaisseur. En plus, la technologie d’alimentation Powerdelivery de 45 Watts lui permet de se recharger rapidement.

Chargeur sans fil 4 en 1

Fonctionne avec une housse de protection

Compatibilité restreinte

Câble externe requis pour les deux autres appareils

Belkin BoostCharge PRO 3 en 1 : le meilleur chargeur sans fil avec MagSafe

Caractéristiques techniques Compatibilité : iPhone, Airpods, Apple Watch

Puissance : 15 Watts

Connecteur MagSafe : Oui

Belkin présente la station de charge BoostCharge PRO 3 en 1 avec MagSafe. iPhone, Airpods et Apple Watch peuvent être chargés en même temps sur la station. C’est le chargeur parfait qui vous permet de continuer votre activité pendant que votre appareil Apple se recharge. En mode portrait, vous pouvez continuer votre FaceTime tandis que le mode paysage vous permet de faire du streaming vidéo à tout moment.

Toutefois, on lui reproche d’être sélectif en matière d’appareils compatibles. En effet, le BoostCharge PRO ne peut charger que les derniers modèles d’iPhone (12, 13, 14) et les Airpods (Airpods Pro et Airpods 2). Heureusement qu’il prend en charge les Apple Watch.

Chargement dans les deux sens (portrait et paysage)

Connecteur MagSafe

Ne prend en charge que les iPhones 12, 13 et 14

Prix élevé

Chargeur magnétique OtterBox : une alternative MagSafe à prix réduit

Caractéristiques techniques Compatibilité : iPhone, Airpods, Apple Watch

Puissance : 15 Watts

Connecteur MagSafe : Oui

Si le modèle précédent vous paraît plus cher, on vous recommande celui-ci. Le chargeur magnétique OtterBox 3 en 1 est aussi équipé d’un connecteur MagSafe pour faciliter le chargement de vos appareils. Vous pouvez ajouter une coque OtterBox pour MagSafe afin d’obtenir une protection pendant le chargement.

La vitesse de charge optimale est de 7,5 W pour l’iPhone et 5 W pour les Airpods. Si vous souhaitez ajouter l’Apple Watch, vous n’avez qu’à acheter le support dédié. Le chargeur mural quant à lui s’alimente via un câble USB-C vers USB-C de 2m.

Prix abordable

Anneau phosphorescent pour repérage dans l’obscurité

Support de recharge pour Apple Watch vendu séparément

Compatibilité restreinte

Samsung Pad Induction Duo : le meilleur chargeur sans fil pour les appareils Samsung

Caractéristiques techniques Tension d’entrée : 9 Volts

Puissance : 15 Watts

Compatibilité : Appareils Samsung

Avec ce chargeur sans fil duo, vous pouvez charger deux appareils en même temps. Grâce à sa fonction Fast Charging, vous pouvez charger votre Samsung Galaxy plus rapidement. Ce qui vous permet de charger plus aisément votre téléphone et vos accessoires Samsung.

En outre, la puissance de 15 W s’avère optimale afin de garantir la protection de vos appareils contre la surchauffe pendant la charge. Le seul handicap du Samsung Pad Induction Duo est que le côté droit n’est compatible qu’avec les Galaxy Buds et les Galaxy Watch. A part cela, c’est un bon chargeur qui s’utilise facilement.

Design épuré

Fonction Fast Charging

Chargeur exclusif pour les appareils Samsung

Le voyant LED peut perturber le sommeil

Prestigio Revolt A5 3 en 1 : le meilleur chargeur sans fil Qi économique

Caractéristiques techniques Source d’alimentation : charge rapide de 18 Watts

Puissance : 10 Watts

Compatibilité : iPhone, Apple Watch, Airpods

Le Prestigio Revolt A5 3 en 1 est un autre modèle adapté à vos appareils Apple. Mais il faut souligner qu’il convient aussi aux appareils fonctionnant sous Android qui prennent en charge la norme Qi. Cette station de charge Qi peut recharger jusqu’à trois appareils simultanément.

Avec ce chargeur induction, vous pouvez recharger vos appareils plus rapidement et en toute sécurité. Il intègre une technologie de protection de charge, permettant de protéger vos appareils durant le chargement. Quand sa batterie est faible, vous pouvez la recharger via son adaptateur de 18 W pour une charge rapide.

Prix abordable

Idéal pour les appareils Apple

Charge lente avec trois appareils en même temps

Câble de recharge court

FAQ sur le chargeur sans fil

Qu’est-ce qu’un chargeur sans fil ?

La charge sans fil est l’une des merveilles de la nouvelle technologie. Généralement, cette fonction est intégrée dans les derniers modèles d’appareils mobiles tels que les smartphones, les smartWatch et les écouteurs sans fil. Le chargement de l’appareil s’effectue par induction magnétique, c’est-à-dire que l’électricité passe du chargeur vers l’appareil à l’aide de champs magnétiques.

Pour charger votre appareil avec une station de charge, il faut qu’il soit placé en contact direct avec la station de charge. Cela permet à l’électricité de circuler librement. Certaines bases de recharge peuvent conduire la charge électrique même en présence d’un étui protecteur qui n’est pas trop épaisse.

L’absence de câble est l’un des atouts majeurs du chargeur sans fil. Tout est simple, vous n’avez qu’à placer l’appareil sur la plaque en respectant la position requise et celui-ci commence aussitôt à charger. Certains modèles doivent quand même être branchés via un câble lorsqu’ils alimentent votre mobile. D’autres, par contre, fonctionnent totalement sans fil. Ils doivent uniquement se recharger périodiquement.

Le courant passe à l’intérieur du chargeur puis crée un champ magnétique. Ce dernier induit le courant dans la bobine, qui va à son tour faire passer le courant induit dans la bobine de l’appareil à charger. Il faut souligner que tous les smartphones ne prennent pas en charge le chargement sans fil. Cela dit, il existe bon nombre d’appareils électriques tels que certaines brosses à dents électriques, qui intègrent le chargement sans fil.

Il est facile de reconnaître un appareil qui peut être chargé par induction. Lorsqu’il est indiqué « prend en charge la charge sans fil », de toute évidence, celui-ci peut être chargé sans câble. Parfois, vous ne verrez pas cette indication sur la boîte. Dans ce cas, il convient de confirmer en lisant le manuel d’utilisation.

Si vous n’avez pas vu l’indication et que vous souhaitez vérifier, vous pouvez vérifier par vous-même en installant l’application « Vérificateur de charge sans fil ». Cette application, que vous pouvez télécharger dans le magasin d’applications, peut vous communiquer directement si votre appareil prend en charge la charge sans fil. C’est la manière la plus facile d’être certain que vous pouvez opter pour le meilleur chargeur sans fil ou pas pour votre appareil. L’application émet un signal en vert si l’appareil est compatible et rouge dans le cas contraire.

Comme on l’a mentionné ci-dessus, il faut placer l’appareil sur la base de charge correctement pour que le chargement commence. Pour cela, il convient d’adopter la position adéquate. Cela permet au chargeur d’optimiser sa puissance de chargement. Attention ! Si votre mobile est mal-placé, cela risque d’empêcher le chargement.

Le marché dispose de modèles de station de charge dotés d’une lumière LED tels que le Moshi Otto Q et le Pad Induction Duo de Samsung. Celle-ci a pour fonction d’envoyer un signal sur l’état de charge et en cas d’éventuel problème en cours d’utilisation.

Pour garantir une charge sans faille, vous devez prendre quelques précautions. En premier lieu, placez le chargeur sans fil dans un endroit bien aéré et non exposé au soleil afin d’éviter la surchauffe. Ensuite, assurez-vous que votre appareil soit bien placé sur la zone de chargement. Il faut aussi éviter tout mouvement brusque pendant le chargement pour que le transfert d’énergie ne s’interrompt pas. Cela inclut la désactivation du vibreur.

Après chaque utilisation, il faut ranger le chargeur dans un endroit à l’abri du soleil et de l’humidité. Ces derniers peuvent l’endommager.

Il se peut que votre meilleur chargeur sans fil prenne de la poussière malgré le rangement. Celle-ci pourrait ralentir, voire bloquer le chargement. Ainsi, pour éviter que cela se produise, il importe de bien entretenir la station de charge. Le nettoyage doit également s’effectuer de manière régulière afin de le garder au propre.

Pour éliminer la poussière de votre chargeur, il faut prendre un chiffon doux bien propre et l’essuyer avec. Evitez surtout d’utiliser un produit chimique. Cela pourrait endommager la base de charge et nuire à son bon fonctionnement.

