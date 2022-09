Qu’est-ce que la technologie MagSafe pour iPhone ?

L’arrivée de l’iPhone 12 s’accompagne d’un nouvel écosystème d’accessoires pour les smartphones Apple. MagSafe permet de recharger facilement un iPhone sans fil, de fixer des étuis et d’utiliser une grande variété d’autres accessoires.

MagSafe est un écosystème de charge Apple très populaire qui utilise de simples aimants pour se fixer à votre téléphone. Depuis, la technologie a été intégrée à tous les iPhone de modèle ultérieur pour une recharge sans fil plus précise et plus rapide. Avant de décider d’acheter l’un de ces produits, vous voudrez avoir une meilleure idée du fonctionnement de MagSafe ? Continuez de lire pour en savoir plus.

Qu’est-ce que MagSafe ?

MagSafe est une technologie magnétique d’Apple. Elle a été créée à l’origine comme une fonction de sécurité pour les cordons de charge des MacBook. Mais depuis 2020, MagSafe a été intégrée à l’iPhone 12 et est devenue une norme pour une recharge entièrement sans fil.

Plus intéressant encore, cette technologie permet à un iPhone de ne pas avoir besoin d’un port Lightning. Elle consiste en une série d’aimants placés autour de la bobine de charge interne de l’iPhone 12. Celle-ci détecte par exemple les coques compatibles MagSafe et s’enclenche de manière transparente et sécurisée.

La fonction de recharge sans fil et d’accessoires MagSafe est disponible sur les dernières générations d’iPhones.

MagSafe : quels sont les produits compatibles ?

Sur le marché, il existe différents produits compatibles MagSafe. À ce titre, RHINOSHIELD fait partie des leaders proposant des accessoires MagSafe en France. Par exemple, pour les iPhone 14 ce dernier propose la « Clear », une coque transparente qui évite le jaunissement, la coque Mod NX, qui permet de bénéficier d’un verso amovible. Sans oublier, la coque SolidSuit MagSafe, cette coque légère et fine protège l’iPhone contre les chocs et chutes.

Il faut souligner que toutes ces coques peuvent être personnalisées, notamment avec du texte, des photos, etc. Par ailleurs, la marque propose un accessoire permettant une meilleure prise appelé « GRIP ». La version « GRIPMAX MagSafe », compatible MagSafe, permet à l’utilisateur de le fixer et de le repositionner sans difficulté. Vous allez pouvoir économiser jusqu’à 5% en achetant vos accessoires Magsafe sur le site de cette marque avec le code TECHNPLAY.

Pourquoi se procurer des chargeurs et des accessoires MagSafe ?

Avoir un chargeur MagSafe et d’autres accessoires permet de profiter pleinement des fonctionnalités de l’iPhone 12 et de créer de nouvelles expériences par la même occasion. Certes, les iPhone fonctionnent avec d’autres chargeurs sans fil compatibles Qi. Pourtant les chargeurs MagSafe offrent une charge sans fil plus rapide, jusqu’à 15W, une fois connectés à l’iPhone 12, contre 7,5W pour les autres chargeurs sans fil. Ainsi, vous passerez moins de temps à charger.

En outre, l’attache rapide élimine la crainte que votre téléphone ne se charge pas complètement s’il vibre en raison d’un appel entrant. En plus de la charge sans fil améliorée, cela offre aux utilisateurs de l’iPhone 12 une expérience plus complète tout en leur rendant la vie plus facile.