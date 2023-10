Qu’est-ce qui rend la meilleure des montres connectées « tactique » et utile pour un usage militaire ? Doit-elle avoir une apparence atypique et des caractéristiques spécifiques ? C’est en effet le cas. Mais il existe actuellement de nombreux modèles de smartwatch qui correspondent à cette description.

Afin de faire le tri parmi ceux-ci, voici un listing des modèles les plus populaires. Il vous permettra de savoir ce que vous pouvez obtenir en fonction de votre budget et de vos besoins.

Garmin tactix 7 Pro Ballistics Edition, la meilleure d’entre toutes

Caractéristiques techniques Dimensions : 51 x 51 x 16,4 mm

Poids: 96 g (boîtier uniquement : 59 g)

Ecran : AMOLED 454 x 454 pixels

Etanchéité : 10 ATM

Autonomie : jusqu’à 31 jours (11 jours avec l’écran activé en permanence)

En matière de polyvalence et de performances sur tous les terrains, il est difficile de trouver mieux que la Garmin tactix 7 Pro Ballistics Edition. Si vous êtes un professionnel de la tactique militaire à la recherche d’une smartwatch de navigation haut de gamme, cette montre connectée est la meilleure de toutes et vaut largement son prix.

Ayant un design discret mais élégant, c’est un compagnon de premier ordre. Cette montre GPS multisport possède toutes sortes de fonctions de navigation avancées. Et comme il s’agit surtout d’une montre pour militaire, elle possède des spécificités comme une fonction vision nocturne, un mode furtif. La fonction « Arrêt d’urgence » de l’appareil supprime toute la mémoire utilisateur. C’est utile si vous êtes sur le point d’être pris par un ennemi.

Et le plus impressionnant, c’est son mode calculateur balistique. Il suffit de le déverrouiller via l’application Garmin AB Synapse. Moyennant des frais, vous pouvez accéder à des solutions de visée pour le tir longue portée sur le terrain. Cette smartwatch est la montre connectée tactique/militaire la plus chère de cette liste. Mais elle vaut vraiment l’investissement.

Nombre impressionnant de fonctions tactiques/militaires

Rechargement par batterie solaire

Prix très élevé

Coloris limités

Garmin Tactix Delta, un appareil très sophistiqué

Caractéristiques techniques Dimensions : 51 x 51 x 14,9 mm

Poids: 97 g (boîtier uniquement : 69 g)

Ecran : Antireflet, MIP transflectif 280 x 280 pixels

Etanchéité : 10 ATM

Autonomie : jusqu’à 21 jours/24 jours avec captation solaire

En second position, la montre Garmin Tactix Delta est aussi considérée comme la meilleure montre tactique militaire connectée. Le boîtier de cet appareil est incroyablement résistant et protégé par une lunette en acier revêtu de DLC. L’objectif est en verre saphir pour une durabilité et une résistance à l’abrasion maximales.

Et en termes de fonctionnalités, c’est une smartwatch GPS extrêmement sophistiquée. Elle analyse facilement les coordonnées de son porteur et l’aide à s’orienter dans des milieux inconnus.

La montre prend également en charge le mode tactique. C’est une fonction très utile lors d’une patrouille ou d’une chasse. Puis elle possède un mode jumpmaster (parachutisme), grâce auquel la montre peut vous guider jusqu’à une zone d’atterrissage cible après un saut dans le vide. Sinon, elle comporte tous les attraits d’une montre Garmin haut de gamme. Disponible dans une version avec calculateur balistique et/ou lentilles de recharge solaire, c’est à vous de choisir.

Beau design sophistiqué

Très robuste et durable

Prix relativement élevé

Coloris Limités

Casio Rangeman GW9400-3, la montre tactique militaire par excellence

Caractéristiques techniques Dimensions : 55.2 × 53.5 × 18.2 mm

Poids: 93 g

Ecran : affichage numérique

Etanchéité : 20 ATM

Autonomie : cellules solaires procurent une alimentation en énergie autonome

En termes de design, la Casio Rangeman GW9400-3 fait directement penser à la meilleure des montres tactique militaire. Elle n’est peut-être pas située en tête de ce classement. Mais c’est une smartwatch qui en vaut le coup si vous êtes dans l’armée.

Sa conception est robuste et résistante. Elle est donc adaptée aux personnes faisant souvent des missions dans différents milieux qui ont besoin d’une montre fiable et durable. Les boutons offrent une superbe résistance aux chocs. Et leur forme cylindrique vous permet d’appuyer facilement dessus. Cela, même si vous portez des gants ou si vos doigts sont engourdis par le froid.

Pour suivre, la Casio Rangeman GW9400-3 reçoit des signaux radio d’étalonnage de l’heure jusqu’à 6 fois par jour. L’heure affichée est donc toujours exacte. Cette montre connectée a une batterie solaire rechargeable qui dure 8 mois sans exposition à la lumière.

Grande précision des données

Robuste, durable et facile à manier en portant une combinaison

Massive et plutôt remarquable de loin

Coloris limités

Suunto Core Military, une référence pour les soldats

Caractéristiques techniques Dimensions : 49,1 x 49,1 x 14,5 mm

Poids: 64 g

Ecran : électroluminescent

Etanchéité : 3 ATM

Autonomie : environ 12 mois sur pile

Si vous êtes à la recherche d’une montre connectée souvent employée par les militaires, la montre Suunto Core Military ne porte pas ce nom pour rien. Elle est très populaire parmi les soldats, les forces de l’ordre, les chasseurs et autres amateurs de tactique. Son design est très robuste et se situe entre l’élégance et la tactique. Ce qui la rend également adaptée à un usage quotidien. Et elle est très facile à utiliser.

La durée de vie de la pile en mode heure est d’environ 12 mois. Et elle peut diminuer si vous utilisez fréquemment la boussole et d’autres fonctions. Mais elle est remplaçable. Ce qui fait qu’il s’agit d’un modèle durable sur le long terme. Dotée d’une boussole, d’un baromètre, d’un thermomètre, d’un altimètre et même d’un profondimètre, c’est vrai petit titan. Et en cas de tempête, elle peut également vous alerter.

Montre connectée militaire et sportive

Très grande autonomie sur pile

Design massif

Ecran non couleur

Casio PRW-30-1AER, une belle smartwatch militaire solaire

Caractéristiques techniques Dimensions : 51.6 × 45.2 × 12.3 mm

Poids: 66 g

Ecran : Double éclairage LED

Etanchéité : 10 ATM

Autonomie : 6 mois sur batterie rechargeable ( utilisation normale sans exposition à la lumière)

L’une des meilleures montre tactique militaire se trouve aussi être la Casio PRW-30-1AER, car cet appareil dispose de plusieurs fonctions avancées. Et contrairement à ses consœurs qui sont le plus souvent analogiques ou hybrides, cette montre a un affichage 100% numérique.

Son design est véritablement élégant. Le cœur de la montre est logé dans un boîtier en résine solidement encadré par une lunette en acier inoxydable. Et son bracelet est en silicone. C’est une smartwatch faite pour les sorties, car les fonctions avancées sont conçues pour vous procurer l’aide nécessaire en montagne, en mer ou même dans un désert. Elle relève l’altitude, la pression atmosphérique ambiante et possède même une mémoire de localisation. Lors de missions sur un territoire donné ou à l’étranger, il est facile de basculer entre l’heure locale et l’heure mondiale. En sommes, c’est un vrai bijou de technologie qui est très précis.

Design élégant et robuste

Bonne mémoire de localisation du porteur

Coloris limités

Prix relativement élevé

Polar Grit X, la meilleure montre militaire de milieu de gamme

Dotée de dizaines de fonctions tactiques et sportives haut de gamme, la Polar Grit X est une smartwatch très performante pour un appareil de milieu de gamme. Ses fonctions de navigation, son GPS et son suivi de vos activités sportives sont excellents. Et son design est très sportif et robuste.

Avec une lunette en acier inoxydable et une protection en verre Gorilla, elle peut facilement vous suivre dans des environnements difficiles et sous l’eau. Puis, cette smartwatch a également passé plusieurs tests MIL-STD-810G. Ce qui garantit qu’elle est parfaite pour les forces militaires. Pourvue d’un écran de 1,2″ d’une résolution de 240 × 240, elle offre une bonne lisibilité à son porteur. Et contrairement aux montres Garmin, celle-ci dispose d’un écran couleur.

Très bonnes fonctions de navigation

Dispose d’un écran couleur

Pas d’options furtives

Autonomie réduite par rapport aux modèles ci-dessus

Amazfit T-REX 2, la meilleure option en cas de budget limité

Parmi les montres les plus robustes et fiables sur le marché, l’Amazfit T-Rex 2 est l’une des meilleures montres tactique/militaire connectée. Cette smartwatch est non seulement abordable mais elle comprend de nombreuses fonctions avancées. En plein air, en salle de musculation pour suivre votre santé, elle vous aidera à rester en forme. Fabriquée en polymère, elle est solide et ne pèse que 66,5 g. Ce qui la rend plus confortable à porter lors d’opérations diverses.

Elle propose plus de 158 modes sportifs, dont la course à pied, la natation, la randonnée, le trekking et bien d’autres encore. Et les capacités de résistance à l’eau de cette smartwatch sont similaires à celles de l’Apple Watch Ultra et de la Fenix 7. Elle a un indice de résistance à l’eau de 10ATM. Enfin, elle prend en charge de nombreuses applications tierces. Et vous pouvez même la connecter à une caméra GoPro pour enregistrer vos aventures.

Robuste et durable

Prix abordable

Design très massif

Coloris limités

FAQ

Maintenant que vous êtes au courant de ce classement, voici quelques conseils qui vous permettront de choisir la montre tactique/militaire connectée idéale.

Pour qui sont faites les montres pour tactique militaire connectées?

Ces montres durables et robustes sont parfaites pour ceux qui ont besoin d’un garde-temps fiable. Capables de résister à des conditions difficiles, ce sont d’excellents outils pour les soldats, les agents des forces de l’ordre ou les chasseurs. D’autre part, ce type de montre peut aussi être d’une grande utilité pour les alpinistes, les randonneurs ou les routards amateurs de tactique.

Pourquoi privilégier la durabilité lors du choix d’une montre connectée pour tactique militaire ?

Les modèles qui offrent une excellente résistance aux rayures et aux chocs grâce à l’utilisation de matériaux très durables sont plus à même d’être employées sur n’importe quel type de terrain. C’est pourquoi, la durabilité est un critère crucial. En outre, il faut aussi que votre montre militaire soit étanche. Ce qui fait qu’il faut favoriser les modèles dotés de lentilles en verre saphir. Ils offrent une résistance à l’abrasion nettement supérieure à celle du verre minéral, plus couramment utilisé.

Une montre militaire dotée d’une bonne batterie est-elle intéressante ?

Oui, lors d’une mission, il est parfois impossible de savoir quand un départ ou une arrivée dans un lieu nouveau est prévu. Ce qui fait qu’il est bon d’être équipé d’une montre connectée pour militaire capable de fonctionner pendant au moins un an sans remplacer la batterie. Il existe aussi des modèles possédant des batteries solaires rechargeables. Ils sont aussi très populaires.

Quelles fonctions tactiques/militaires doivent être présentes dans une smartwatch militaire ?

Outre les fonctions standards telles que l’heure, le jour et la date, une montre militaire doit également comporter des fonctions plus avancées. Une boussole, un altimètre et un baromètre doivent être intégrés à son système.

La boussole et l’altimètre sont utiles pour la navigation. Tandis que le baromètre fournit des données sur la pression atmosphérique. Elles peuvent être utilisées pour prévoir le temps. Puis, certaines montres militaires sont équipées d’une alarme de tempête. Et celles qui peuvent donner des heures de lever et de coucher du soleil ou un calendrier lunaire sont également très utiles. Sinon, d’autres fonctions tactiques/militaires avancées telles que la détection automatique des coups de feu sont rares mais très pratiques si vous êtes soldat.

Les montres GPS ont-elles actuellement la côte ?

Dans le domaine militaire, les montres pourvues d’un GPS ont effectivement la côte, car la technologie a considérablement évolué. Ces montres ont une durée de vie beaucoup plus courte. Mais elles offrent également plus de fonctionnalités. Et ces appareils offrent aujourd’hui une durabilité, une fonctionnalité et une autonomie bien meilleures qu’il y a quelques années. Ce sont des qualités recherchées lors de la sélection des produits pour l’armée.

Le design est-il aussi un critère de choix ?

Une montre militaire doit normalement avoir un design robuste et être d’une couleur sombre et discrète qui n’attire pas trop l’attention. Donc, oui, le design est également un critère à prendre en compte. Une montre militaire doit pouvoir passer inaperçue dans n’importe quel environnement. De ce fait, lors du choix d’une couleur de boîtier et de bracelet, il est conseillé de prendre des couleurs sombres telles que le noir, le gris foncé et le vert camouflage.

