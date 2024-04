Peut-on utiliser une Apple Watch SANS un iPhone ?

Avant que les vacances ne pointent le bout de leur nez, découvrez les fonctionnalités de votre Apple Watch même sans un iPhone !

L'Apple Watch est bien plus qu'une simple montre. Elle offre une multitude de fonctionnalités et d'applications qui la rendent indispensable pour de nombreux utilisateurs. Cependant, une question subsiste, notamment la possibilité d'utiliser l'Apple Watch sans iPhone. Voici ce que vous devez savoir sur l'utilisation de votre Apple Watch quelle que soit la circonstance !

Apple Watch sans un iPhone : des fonctionnalités limitées

Lorsque votre Apple Watch n'est pas connectée à votre iPhone, vous ne disposerez probablement pas de toutes les fonctionnalités habituelles qui la rendent meilleure ! Cependant, vous pourrez toujours écouter de la musique, des podcasts et des livres audio préalablement téléchargés sur votre montre.

De plus, vous pourrez utiliser certaines applications de prise de notes et enregistrer des mémos vocaux. Entre temps, vous aurez à votre disposition votre calendrier tout en pouvant consulter les données d'entraînement, avec un partage limité, bien évidemment !

Plus de fonctions avec une connexion Internet

Si votre Apple Watch peut se connecter à Internet, vous pourrez bénéficier de fonctionnalités supplémentaires afin d'en profiter pleinement. En effet, vous pouvez passer et recevoir des appels téléphoniques, envoyer des messages texte et utiliser Apple Pay pour effectuer des achats en ligne.

De plus, la fonction de recherche de personnes et d'appareils ainsi que la visualisation de photos synchronisées via votre compte Apple seront accessibles. Vous pouvez également télécharger des applications de suivi de la santé. Grâce à la connexion Internet, vous pouvez aussi accéder à la météo et contrôler vos appareils domotiques.

Bien que l'Apple Watch offre une gamme limitée de fonctionnalités lorsqu'elle n'est pas connectée à un iPhone, elle reste un outil précieux. Vous pouvez vous en servir pour effectuer une variété d'actions dans votre quotidien. Écouter de la musique, passer des appels téléphoniques, consulter des applications de santé…sera possible avec votre Apple Watch. Le secret c'est de la connecter à Internet !

