La Samsung Galaxy Watch Ultra se précise : les premiers indices en images !

Des images sur la version logicielle de la montre connectée Samsung Galaxy Watch Ultra circulent sur le web. Apparemment, l'entreprise abandonne la Samsung Watch 7 Pro pour se concentrer entièrement sur cette dernière.

Les rumeurs vont bon train autour de la prochaine révélation de Samsung : la Galaxy Watch Ultra. Alors que les attentes montent en flèche, de nouvelles fuites laissent entrevoir un aperçu alléchant de ce que la montre connectée ultime de Samsung pourrait offrir. Les premières images de la Samsung Galaxy Watch Ultra ont fait surface et promettent une expérience hors du commun pour les amateurs de technologie et de style !

La Samsung Galaxy Watch Ultra One UI bêta révélée

Alors que les fans attendaient avec impatience la Watch 7 Pro, Samsung surprend tout le monde par des images de la Galaxy Watch Ultra. En effet, des sources fiables révèlent que la 7 Pro pourrait ne pas être introduite sur le marché.

Au lieu de cela, Samsunga a développé 8 versions de test One UI Beta confirmant le lancement prochain de sa nouvelle smartwatch Ultra.

Selon les informations du serveur OTA, la version interne la plus récente de One UI Beta porte le numéro L705FXXU0AXD8. En effet, la numérotation peut sembler complexe au premier abord, mais elle renferme des informations cruciales sur la Galaxy Watch Ultra et ses évolutions. Quant au numéro L705F, il correspond au numéro de modèle de la Watch Ultra. La lettre U dans la One UI Beta représente de nouvelles fonctionnalités, des corrections de bugs et de nombreuses autres améliorations importantes. Samsung soumet la montre connectée à des phases de test approfondies avant de la lancer sur le marché.

La lettre « A » correspond à la première version de One UI et la lettre XD à la date à laquelle la version bêta a été testée (X signifie 2024 et D avril). En effet, la 8e version bêta de la Galaxy Watch Ultra a été testée en avril 2024. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elles laissent présager un bijou de technologie et de design !

Trois numéros de modèle distincts (SM-L705U, SM-L705N et SM-L705F) ont été identifiés sur certains clichés de la nouvelle Galaxy Watch Ultra de Samsung. Ces numéros de modèle correspondent aux États-Unis, à la Corée et au reste du monde. En d'autres termes, la nouvelle Watch Ultra sera officiellement lancée dans plusieurs régions.

Samsung travaille sur un autre modèle : la « FE »

Samsung devrait également lancer dans les prochains mois la Samsung Galaxy Watch FE. Cette stratégie de dénomination rappelle celle adoptée récemment par Apple avec l'Apple Watch Ultra et l'Apple Watch SE. La Watch FE Samsung sera une alternative plus économique à la Watch Ultra. Par ailleurs, elle devrait partager les mêmes caractéristiques que la Galaxy Watch4 (2021). Elle sera disponible avec des modèles spécifiques (SM-R866F, SM-R866U et SM-R866N) pour les États-Unis, la Corée et d'autres marchés

Nous pouvons nous attendre à des différences significatives entre la Watch Ultra et la Watch FE. Bien que nous n'ayons pas actuellement de spécifications techniques exactes pour les deux montres. Samsung pourrait nous surprendre cette année en introduisant une montre connectée hautement avancée.

La Watch Ultra pourrait présenter des capteurs avancés permettant un suivi plus précis des activités sportives. Comme fournir des données plus précises lors de la natation en raison d'une meilleure résistance à la pression de l'eau. De plus, elle pourrait offrir un suivi GPS plus précis. On peut dire que l'autonomie de la batterie de la Watch Ultra sera considérablement meilleure. Samsung prévoie d'utiliser une batterie beaucoup plus grande que jamais auparavant dans sa prochaine montre connectée.

