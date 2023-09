La sortie de la Watch Series 9 transforme de nouveau les produits d’Apple et nous avons voulu effectuer le test de cette montre connectée afin d’en avoir le cœur net. Elle apporte de sérieuses améliorations.

Présentation de l’Apple Watch Series 9

Par rapport à l’Apple Watch Series 8 et autres, l’Apple Watch Series 9 des nouveautés ont été ajoutées sur cette smartwatch. Si son design reste très familier, elle est maintenant dotée de fonctionnalités plus poussées. Voici de quoi il retourne.

Caractéristiques techniques Dimensions : boîtiers de 41 ou 45 mm

Ecran : Retina LTPO OLED toujours activé, 2 000 nits

Poids : 41mm: 32,1 g et 45mm: 38,7 g

Étanchéité : 5 ATM

Autonomie : 18 heures mode normal et 36 heures mode économie d’énergie

À l’exception d’une finition pastel subtilement attachante, l’Apple Watch Series 9 n’a vraiment rien de remarquable sur le plan esthétique. En revanche, son processeur S9 est censé apporter à la montre l’augmentation de performances la plus importante depuis des années.

Et lors de notre test de l’Apple Watch Series 9, nous comptons bien vérifier cette information. Il est aussi dit que son écran est plus lumineux et les interactions avec Siri sont plus fluides. Une nouvelle puce à bande ultra-large permet de nouvelles expériences d’écosystème qui rendent l’adoption de l’Apple Watch plus attrayante que jamais.

Mais ce sont surtout les nouvelles performances de cette montre connectée qui nous intéressent. Depuis que la marque énonça qu’elle permet d’exécuter une multitude de fonctions d’une seule main, le fameux « Double Tap » mérite toute notre attention. Et ce n’est pas tout, cette smartwatch est la première série d’appareils Apple neutres en carbone à arriver sur le marché. Et il y a beaucoup à dire sur le sujet.

Design

Sans surprise, l’Apple Watch Series 9 ressemble traits pour traits à l’Apple Watch Series 8. Il n’y a pas de nouveauté côté design. L’apparence de ces montres reste inchangée.

C’est ce qui a permis à Apple de se démarquer depuis la sortie de sa première montre connectée en 2014. Ce qui fait que nous ne sommes pas du tout dépaysés d’un pouce à ce sujet. Hormis le fait que la nouvelle série de bracelets de ces montres connectées a été produite dans des tons pastel, le boîtier de la montre ne présente pas de différences.

Ces nouvelles montres connectées sont en effet très colorées. C’est ce qui est remarquable d’un premier coup d’œil. Les couleurs des bracelets sont mises cette fois en avant par Apple, et il faut dire que la couleur rose se démarque un peu des autres.

Sinon, tous les modèles d’Apple Watch standard de 41 mm sont en aluminium 100 % recyclé. Le modèle faisant 45 mm est aussi produit à partir d’acier inoxydable recyclé. Et il est aussi à noter que même les batteries de cette série de montres sont faites de cobalt 100 % recyclé. C’est une nouvelle démarche éco responsable adoptée par l’entreprise.

L’utilisation des matériaux recyclés mis en avant

Bien sûr, la différence d’une Apple Watch à une autre n’est pas visible. Mais la démarche d’Apple visant à rendre sa production moins polluante est un engagement environnemental important. Il s’étend même aux collections de bracelets de l’Apple Watch. Le nouveau bracelet Sport Loop est composé à 82 % de fils recyclés. Associé à la montre en aluminium, il constitue le premier appareil Apple certifié neutre en carbone.

Par ailleurs, Apple abandonne progressivement les bracelets en cuir. Ils seront remplacés par un nouveau textile recyclé appelé Fine Woven. Il ne ressemble pas vraiment à du cuir vu que nous nous en sommes procuré un et que nous l’avons testé.

Toutefois, comme il est dit que son impact sur l’environnement vaut bien l’échange, tant mieux. Sinon, il est tout aussi intéressant de se procurer le nouveau bracelet Nike Sport. Il comporte des taches colorées de matériaux recyclés qui font qu’il n’y a pas deux bracelets identiques.

D’autres nouveaux bracelets

Apple a également annoncé une série de nouveaux bracelets et cadrans de montre. La marque a également collaboré avec Nike et Hermès pour proposer des options de bracelets plus respectueuses de l’environnement.

Le bracelet Nike Sport Band contient au moins 32 % d’élastomère fluoré recyclé. Ce qui veut dire qu’il est composé de paillettes colorées fabriquées à partir d’excédent de bracelets. Et cela crée un motif aléatoire qui rend chaque bracelet unique.

Puis, la collection Hermès s’enrichit de deux nouveaux bracelets tissés : Toile H et Twill Jump. Un nouveau cadran Hermès Radial est également disponible.

Et l’Apple Watch dispose maintenant de son tout premier bracelet tricoté baptisé Bridon. Il est tressé à la main avec un motif à chevrons audacieux. Tandis que Kilim est fabriqué en caoutchouc moulé sportif et imperméable et possède une boucle déployante.

Un écran légèrement plus grand

Ensuite, en ayant eu l’Apple Watch Series 9 entre les mains pour ce test, il s’avère qu’elle est dotée d’un nouvel écran réellement plus éblouissant. Sa luminosité monte maintenant jusqu’à 2 000 nits. C’est le double de celui de l’Apple Watch Series 8.

Nous avons disposé d’une meilleure lisibilité en plein soleil. Et pour ceux qui n’aiment pas avoir un écran trop lumineux à leur poignet, cette luminosité peut descendre jusqu’à 1 nite. Ce qui permet de ne pas se sentir mal à l’aise en regardant la montre dans des environnements faiblement éclairés.

Un nouveau processeur qui fait la différence

L’Apple Watch Series 9 intègre une puce Ultra Wideband (UWB) de deuxième génération plus puissante. Elle permet une détection de précision pour la série iPhone 15. Et elle est censée aider l’utilisateur à retrouver un iPhone égaré plus facilement grâce à des indications visuelles, haptiques et sonores.

Elle permet également une interaction plus poussée entre l’Apple Watch et HomePod. Ainsi, lorsque vous vous trouvez à moins de quatre mètres d’un HomePod diffusant de l’audio, la nouvelle Apple Watch Series 9 lance la fonction « en lecture » pour contrôler cet appareil.

La nouvelle puce S9 de l’Apple Watch Series 9 est aussi incroyable, car elle est composée de 5,6 milliards de transistors. Son GPU est 30 % plus rapide que le processeur de la génération précédente. Il s’agit clairement de « la puce de montre connectée la plus puissante d’Apple à ce jour ». On dit même qu’elle offre des améliorations à l’échelle du système et de toutes nouvelles fonctionnalités.

Les nouvelles fonctionnalités de l’Apple Watch Series 9

Lors de notre test de la Watch Series 9 d’Apple, nous avons été heureux d’employer toutes les nouvelles fonctions de cet appareil.

Le Double Tap

Ce fut lors d’une matinée chargée, en prenant un café, que nous avons testé le « double tap ». Nous avions reçu un appel, sauf que nos mains étaient prises.

Mais au lieu de devoir farfouiller dans notre sac afin de prendre l’appel sur notre smartphone, nous n’avions eu qu’à jouir deux fois le pouce et l’index pour y répondre. Et pour mettre fin à l’appel, nous n’avions eu qu’à effectuer cette double pression.

Le double tap peut vous aider à manipuler la smartwatch rapidement. C’est notamment le cas si vous devez activer la minuterie ou l’application Apple Watch Camera Remote. Ainsi, la capture de contenu à distance est plus pratique.

Siri

Grâce au nouveau chipset, Siri est directement dans la Series 9. Plus besoin de l’installer. Ce qui fait que toutes les requêtes Siri peuvent désormais être traitées sur la montre elle-même. Elle ne dépend plus des réseaux Wi-Fi ou cellulaires. Si vous voulez démarrer une séance d’entraînement ou régler la minuterie, vous pouvez enclencher Siri quand vous voulez.

Lorsque nous avons effectué le test de cette application sur notre Apple Watch Series 9, nous avons constaté que sa dictée est plus fluide. Et l’accès à l’application Santé est meilleur quand nous avions des questions à poser sur le sujet.

Autonomie

Par contre, le point qui fait toujours défaut sur les Apple Watch n’a pas changé. Il s’agit de leur autonomie. Lors du test que nous avons fait subir à la Watch Series 9 d’Apple, il s’avère qu’elle tombe rapidement à plat après 18 heures d’usage.

Bien que l’introduction du mode basse consommation de l’Apple Watch l’année dernière ait fait la différence. Depuis ce temps-là, il s’est en effet avéré que la smartwatch pouvait durer jusqu’à 36 heures. Sauf que de nombreuses fonctions étaient mises en sourdine. Par conséquent, pour ceux qui veulent profiter de leur montre connectée à pleine puissance, il faudra tout de même la recharger tous les jours.

Verdict : la meilleure Apple Watch ?

Au final, après avoir utilisé la nouvelle Apple Watch Series 9 pendant près d’une semaine et demie, nous en venons à la conclusion suivante. C’est bel et bien la montre connectée la plus poussée qu’Apple ait faite depuis ces 5 dernières années.

Il est vrai que la marque a véritablement été propulsée lors de la sortie de l’application ECG. Mais ce modèle est encore plus pratique que ses prédécesseurs. Si vous n’avez pas encore eu l’occasion de vous procurer une Apple Watch. Cet appareil dernier cri est un très bon. Il faut tout de même prendre en compte que son prix est assez élevé. Mais si cela ne vous fait pas peur, lancez-vous dans cet achat.

Cependant, si vous collectionnez déjà les Apple Watch depuis un bon moment, cette smartwatch est certes plus «dynamique ». Mais il est inutile de courir pour l’acheter si votre Apple Watch Series 8 fonctionne encore très bien. En effet, les Apple Watch récentes reçoivent toujours des mises à jour axées sur la convivialité. Ce qui fait que votre appareil ne deviendra pas obsolète de sitôt.

Fonction Double Tap

Nouveau processeur S9

Autonomie presque inchangée (18 heures en moyenne)

Prix élevé

