Vous souhaitez plonger dans la magie intemporelle des films de la saga Harry Potter et redécouvrir les aventures palpitantes de ce jeune sorcier et de ses amis ? Bien que l’accès gratuit à l’intégralité de ce chef-d’œuvre en streaming soit impossible, vous pourrez explorer les huit volets captivants, depuis les premiers pas de Harry à Poudlard jusqu’à la bataille épique contre les forces obscures sur certaines plateformes SVOD. Suivez le guide pour regarder Harry Potter en streaming gratuitement !

Depuis sa création par J.K. Rowling, la série de livres Harry Potter est devenue un classique littéraire. De plus, les huit films qui ont suivi ont également atteint un statut culte. Cette histoire magique a créé un univers épique, rempli de personnages attachants et d’intrigues palpitantes.

Revivre les aventures de Harry, Ron et Hermione à Poudlard, année après année, dans leur lutte contre les forces du mal, est une expérience incomparable. Alors, si vous souhaitez regarder Harry Potter sans dépenser un centime, vous serez ravi d’apprendre que les films sont disponibles dans le catalogue de Peacock.

Dans ce guide, nous vous expliquerons comment regarder Harry Potter en streaming gratuitement.

Comment regarder Harry Potter en streaming gratuitement ? Pour regarder Harry Potter en streaming gratuitement, vous pouvez utiliser la plateforme Peacock qui propose les films de la saga dans son catalogue.

comme NordVPN Mettre le VPN sur les États-Unis

Se connecter à Peacock

Harry Potter : l’histoire fascinante du jeune sorcier

Depuis maintenant 25 ans, le monde magique de Harry Potter, créé par J.K. Rowling, continue de captiver l’imagination des fans à travers le globe. Tout a commencé avec la plume de Rowling en 1997, et six ans plus tard, Daniel Radcliffe a donné vie au célèbre sorcier à l’écran. Le succès du premier film, ainsi que celui des suivants, a été instantané et reste encore d’actualité aujourd’hui.

Au fil du temps, les fans de ce jeune magicien et de ses aventures enchantées ont grandi. Certains sont même devenus parents, désireux de faire découvrir ce monde merveilleux à leurs propres enfants.

Dernièrement, l’annonce du dernier épisode de la série de préquelles Fantastic Beasts, intitulé Fantastic Beasts : Les secrets de Dumbledore, semblait marquer la conclusion d’une ère pour l’univers des sorciers. Cependant, la nouvelle série télévisée sur Harry Potter qui sera diffusée en exclusivité sur HBO Max a propulsé à nouveau les aventures du sorcier, Hermione et leurs amis, au sommet de la tendance.

Une chose est sûre : les films de Chris Columbus, qui ont introduit le public au monde magique de Poudlard, sont devenus des classiques incontournables de la culture cinématographique. Même après toutes ces années, l’engouement pour les aventures du célèbre sorcier ne faiblit pas.

Regarder Harry Potter en streaming sur Peacock

Bonne nouvelle pour les fans de Harry Potter ! Les huit films de la saga sont à nouveau disponibles en streaming. Après avoir été diffusés sur différents services, dont Max, ils ont finalement trouvé leur foyer sur Peacock. Vous pouvez maintenant revêtir vos robes de Poudlard et vous préparer à plonger dans l’univers magique de Harry Potter.

Cependant, il est important de noter que l’accès à la plateforme Peacock nécessite l’utilisation d’un VPN pour le streaming. Cette solution vous permet de simuler une adresse IP aux USA et de profiter de tous les avantages du service.

Harry Potter ne sera pas disponible sur Disney Plus

Malgré sa vaste bibliothèque de films et de séries, Disney Plus n’a pas inclus les aventures de Harry, Ron et Hermione. Cela s’explique par la structure des droits de distribution qui sont détenus par Warner Bros. Or, Disney Plus est une plateforme appartenant à Disney et propose principalement des contenus produits par la firme et ses filiales.

Cependant, comme mentionné précédemment, vous pouvez retrouver les huit films du sorcier sur la plateforme de streaming Peacock.

Coût de l’abonnement chez Disney Plus

Disney+ est une plateforme de streaming qui offre un catalogue étendu de films, séries et documentaires. Son abonnement mensuel est fixé à 8,99 €, tandis que l’abonnement annuel est proposé à 69,99 €. Ce dernier vous permet de faire une économie de plus de 15 %.

Pourquoi utiliser un VPN ?

L’utilisation d’un VPN (Virtual Private Network) est une solution efficace pour accéder à la saga Harry Potter. Ce service vous permet de contourner les restrictions géographiques en masquant votre emplacement réel et en vous connectant à un serveur situé dans un pays où le contenu est disponible.

Lorsqu’il s’agit de choisir un VPN pour le streaming, NordVPN est la solution idéale. Il offre une combinaison de sécurité, de vitesse et de fiabilité. Son réseau étendu de serveurs dans le monde entier vous permet également de vous connecter à une grande variété d’emplacements et d’accéder ainsi à des services de streaming comme Peacock.

De plus, NordVPN propose des fonctionnalités avancées telles que la protection contre les fuites DNS et le chiffrement de qualité militaire pour garantir votre confidentialité en ligne. Avec NordVPN, vous pouvez profiter de l’expérience de visionnage de Harry Potter en streaming sans soucis et en toute tranquillité.