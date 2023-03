En cas de restrictions géographiques, jouer en ligne peut être une expérience aussi frustrante que stressante. Heureusement, un bon VPN peut résoudre ces problèmes et vous offrir une expérience de jeu plus agréable. Vous cherchez le meilleur VPN pour gaming ? Découvrez notre sélection.

L’utilisation d’un VPN pour les jeux vidéo offre de nombreux avantages en matière de sécurité. Comme tout internaute, les joueurs sont particulièrement vulnérables aux cyberattaques et à la fraude en ligne. Cette solution se présente ainsi comme un incontournable pour protéger votre identité et votre confidentialité. Mais, pas seulement ! Un VPN vous permet de contourner les blocages géographiques en vous permettant d’accéder à des serveurs optimisés. Alors, quel est le meilleur VPN pour le gaming ? Découvrez notre sélection des solutions VPN les plus fiables et sécurisées pour optimiser votre expérience de jeu en ligne.

NordVPN

Caractéristiques techniques Nombre de serveurs : 5 000

Protocole : AES-256 bits

Collecte de données : VPN no-log

NordVPN est l’un des fournisseurs de VPN les plus populaires pour le gaming. Non seulement, il offre un excellent niveau de sécurité, mais aussi des vitesses de connexion et des performances optimales pour le jeu. De plus, cette solution est disponible sur toutes les principales plateformes et offre une variété d’options pour personnaliser votre expérience de jeu.

D’autant plus, avec sa technologie de streaming avancée, il offre des performances impressionnantes. Ajoutez à cela son essai 30 jours qui vous permet de profiter du service gratuitement et sans engagement.

Une bonne confidentialité en ligne

Une politique zéro log

L’application nécessite beaucoup de mises à jour

De rares interruptions sur certains serveurs

Surfshark

Caractéristiques techniques Nombre de serveurs : 3 200

Nombre de pays couverts : 100

Protocole de sécurité : OpenVPN, IKEv2/IPsec, WireGuard et Shadowsock

Parmi les VPN plébiscités par les gamers, Surfshark se trouve en pôle position. Cette solution offre à ses utilisateurs une excellente combinaison de sécurité et de confidentialité. S’y ajoute un ping plus faible que la connexion sans VPN ainsi qu’une baisse relativement mineure en ce qui concerne les vitesses de téléchargement globales.

Par ailleurs, Surfshark possède également tout un panel de fonctionnalités intéressantes comme le Kill Switch et le Whitelister (liste blanche). Le VPN propose également une politique no-log inflexible pour rassurer ses utilisateurs. Enfin, il s’agit de l’un des seuls services qui offre à ses abonnés un nombre illimité d’appareils à partir d’un seul compte.

Excellente vitesse

Performance de ping maximale

Assistance client 24h / 24 et 7j / 7

Problème mineur lié au commutateur d’arrêt

Cyberghost VPN

Caractéristiques techniques Politique des données : no logs

Nombre de serveurs : 9 788

Protocoles de sécurité : OpenVPN, IKEv2, WireGuard

Cyberghost est l’un des VPN les plus appréciés par les joueurs. Avec ce VPN, profitez d’une expérience de jeu sécurisée et hautement confidentielle en protégeant votre adresse IP.

De plus, cette solution crypte votre adresse IP afin qu’il ne puisse jamais être intercepté par les pirates informatiques ou les attaques DDoS. Cyberghost vous permet également de réduire votre ping. D’ailleurs vous avez la possibilité de vérifier toutes les informations inhérentes à votre connexion telles que le ping, la distance et la charge utilisateur de chaque serveur.

En outre, ce VPN gaming vous permet de profiter d’une meilleure connexion et d’une latence plus faible. À savoir que les serveurs CyberGhost offrent un excellent débit de 10 Gbit/s et une bande passante illimitée avec 9 788 serveurs répartis dans 91 pays.

De cette manière, vous pouvez toujours être sûr de trouver un serveur proche de votre emplacement.

Excellente connexion

Faible latence

Un grand réseau de serveurs répartis dans le monde entier

Tarif un peu élevé par rapport aux autres solutions

PrivadoVPN Free

Caractéristiques techniques Nombre de pays couverts : 47

Politique de log : zéro log

Protocoles de sécurité : OpenVPN, IKEv2, WireGuard

PrivadoVPN free offre une sécurité et une vitesse optimales qui en font un VPN parfait pour le jeu. Avec des serveurs sécurisés et dédiés pour le gaming, les joueurs peuvent profiter d’une connexion fiable et sécurisée pour une expérience de jeu optimale.

Par ailleurs, avec PrivadoVPN, profitez au maximum de vos séances de gaming sans jamais vous soucier de votre confidentialité en ligne. De fait, cette solution a été spécialement conçue pour vous offrir un anonymat à toute épreuve. Entre autres, il vous permet de transférer les données nécessaires sur n’importe quel réseau en toute sécurité. Sans oublier ses nombreux protocoles VPN qui sécurisent non seulement votre trafic internet, mais permet d’éviter une perte de progression du jeu.

Excellente vitesse

Des serveurs sécurisés et fiables

Bonne politique de confidentialités

Prix assez élevé

Service client à améliorer

Pure VPN

Caractéristiques techniques Nombre de serveurs : 6 500

Nombre de pays couvert : 96

Fonctionnalités : Kill Switch, Split Tunneling…

PureVPN est l’un des principaux fournisseurs de services VPN qui offre une solution de réseau privé virtuel de haute qualité pour les gamers. Avec cette solution, les joueurs peuvent profiter du jeu en ligne sans se soucier de leur sécurité et de leur confidentialité. D’autant plus que PureVPN offre une connexion rapide et stable.

Ce logiciel VPN permet également aux utilisateurs de contourner les restrictions géographiques et de jouer aux jeux de leur choix, quelle que soit leur localisation. De plus, PureVPN permet l’utilisation de connexions P2P et torrent via des serveurs situés dans des pays spécifiques.

Excellente confidentialité des données

Sécurité optimale

Quelques latences sur certains serveurs

Pourquoi utiliser un VPN pour le gaming ?

Les jeux en ligne sont de plus en plus populaires et nombreux sont les joueurs qui recherchent des moyens de s’assurer que leurs données et leurs activités sont bien protégées. D’où l’intérêt d’un VPN. En effet, cette solution peut vous offrir une sécurité supplémentaire en vous permettant de naviguer anonymement sur le web et en vous protégeant efficacement contre les menaces en ligne.

D’ailleurs, les avantages du VPN pour gaming sont nombreux, dont voici quelques uns :

Assurer la confidentialité des joueurs en ligne

Alors que le nombre de joueurs en ligne dépassera largement celui des joueurs solo cette année, les menaces sévissent sur la toile. En effet, il ne faut pas oublier que pour pouvoir jouer en streaming, vous devez être connecté à Internet tandis que vos données personnelles sont transmises à des serveurs distants.

Afin de protéger votre confidentialité et votre sécurité, un VPN pour Gaming est donc l’ultime solution. De fait, un VPN vous permet de masquer votre emplacement géographique réel et de crypter votre connexion en le faisant passer par un tunnel chiffré et hautement sécurisé.

Changer d’adresse IP

Les jeux vidéo sont devenus un phénomène mondial permettant aux joueurs des quatre coins du monde de se connecter et de jouer ensemble. Cela n’empêche que certains jeux restent soumis à des restrictions géographiques et ne peuvent être achetés que dans certaines régions.

N’oublions pas non plus qu’avec la chronologie des médias, les jeux vidéo ne sont pas disponibles en même temps en France et à l’étranger. De manière générale, ils sont lancés en premier dans les principaux pays. Les autres localités doivent souvent attendre plusieurs semaines avant de pouvoir jouer. Ce qui représente une véritable source de frustration pour les gamers qui veulent jouer dès le lancement du jeu et qui pour la plupart ont attendu des mois pour la sortie.

Une solution VPN vous permet de contourner ces blocages en vous permettant de vous connecter à un serveur dans un autre pays et de profiter d’une adresse IP comme si vous y étiez. Les VPN pour le gaming offrent ainsi une plus grande liberté et une plus grande flexibilité. C’est également un excellent moyen de lutter contre le système de matchmaking de certains jeux.

Avoir une excellente vitesse

Les VPN sont des outils puissants qui permettent aux joueurs en ligne de contourner les limitations des fournisseurs d’accès à Internet (FAI) et de profiter d’une connexion internet plus rapide et plus sécurisée. Il est à noter que les meilleurs VPN offrent des fonctionnalités avancées telles que le changement de port qui permet de contourner les barrières de vitesse et améliorer la vitesse ainsi que la stabilité de la connexion.

Ces outils sont particulièrement utiles pour les jeux en ligne et le streaming, en particulier lorsque les serveurs des FAI sont surchargés.

