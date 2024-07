Voici les animaux sauvages que Link peut chevaucher dans Zelda BOTW ?

Quels sont les animaux sauvages que Link peut chevaucher dans Zelda BOTW (Breath of the Wild) ? Comment l'ajout de ces montures rend le jeu beaucoup plus trépident et immersif ? Les réponses à ces questions dans ce qui suit !

Avant la sortie de The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom le 26 septembre 2024, sachez que dans le jeu Breath of Wild (BOTW), Link a le choix de chevaucher différents animaux sauvages. Les adeptes de jeu d'action-aventure vont certainement apprécier cette fonctionnalité. Non seulement, elle va offrir une expérience de jeu immersive et unique, mais aussi, cela va ajouter une dimension supplémentaire à l'exploration du vaste monde d'Hyrule. Alors, pour booster votre plaisir lors du jeu, voici les montures inattendues que Link pourra chevaucher dès à présent !

Les chevaux sauvages, les incontournables

Bien qu'il existe d'autres animaux sauvages dans The Legend of Zelda : BOTW, il faut reconnaître que les chevaux demeurent les montures plus courantes. Link peut les apprivoiser et les placer dans des écuries. Leur particularité ? Chaque cheval a ses propres statistiques de vitesse, force et endurance, rendant chaque monture unique pour une expérience immersive.

Les cerfs, les animaux sauvages dans Zelda BOTW

Les cerfs, tels que les daims et les biches de montagne, se trouvent dans les zones boisées et les plaines herbeuses d'Hyrule, notamment autour du Champ d'Hyrule et de la Grande Source de Lanayru. Certes, ils sont plus lents et moins obéissants que les chevaux, mais nécessaires pour accomplir certaines quêtes comme pour « La Bête Couronnée ». Leur furtivité est essentielle pour les approcher, surtout par temps de pluie pour masquer le bruit des pas.

Les ours, les imprévisibles

Dans Zelda BOTW, Link peut chevaucher deux types d'ours : les ours Honeyvore, présents dans les régions tempérées comme les Hauts Plateaux d'Akkala, et les ours Grizzlemaw, trouvés dans les régions froides de Gerudo et Hebra.

Leur particularité réside dans leur capacité à piétiner les ennemis, ajoutant une stratégie de combat unique. Cependant, on ne peut pas les enregistrer, seulement à impressionner les adversaires.

Les Stalhorses, ces montures effrayantes

Les Stalhorses sont des chevaux squelettiques qui apparaissent uniquement la nuit. Ils sont souvent montés par des Stalkoblins et visibles principalement au nord de l'écurie Snowfield à Tabantha. Ces chevaux squelettiques peuvent être éperonnés pour plus de vitesse et offrent une monture effrayante et unique. Ils sont essentiels pour la quête « Stalhorse : Pictured », mais disparaissent dès le lever du soleil.

Le Seigneur de la Montagne, la créature mythique

Trouvé sur la Montagne Satori lorsqu'une lueur verte est visible, cette créature mythique est l'une des montures les plus rapides du jeu. Il possède une endurance infinie, permettant à Link de parcourir de grandes distances rapidement. Cependant, il disparaît dès que Link en descend, ce qui en fait une monture temporaire parmi les animaux sauvages dans The Legend of Zelda : Breath of the Wild mais extrêmement utile.

Les Lynels, les animaux sauvages indomptables de Zelda BOTW

Bien qu'ils ne puissent être apprivoisés, Link peut brièvement monter un Lynel en combat après l'avoir assommé avec une flèche bien placée. Cette monture n'est pas contrôlable et ne sert qu'à infliger des dégâts supplémentaires lors des combats. Elle est surtout une démonstration de bravoure et de stratégie dans BOTW.

Les Phoques des Sables, parfaits pour les déserts

Les Phoques des Sables se trouvent en exclusivité dans le désert de Gerudo. Ces créatures peuvent être louées ou apprivoisées pour traverser les étendues désertiques. Ils combinent le surf sur bouclier avec le déplacement traditionnel, offrant une méthode rapide et unique pour naviguer dans le désert. Ils sont également utilisés dans le mini-jeu de course de phoques des sables.

La possibilité de chevaucher des animaux sauvages dans « The Legend of Zelda: BOTW » n'est pas seulement une curiosité amusante, mais une véritable innovation qui enrichit l'expérience de jeu. Elle démontre le souci du détail et l'ingéniosité des développeurs, qui ont su créer un monde vivant et fascinant où chaque joueur peut vivre une aventure unique. Alors, avez-vous déjà chevauché un ours ou un Lynel dans BOTW ? Si ce n'est pas le cas, il est peut-être temps de tenter l'aventure !

Sinon, vous pouvez toujours retrouver la liste des meilleurs jeux sur Nintendo Switch de ce mois dans notre rubrique dédié à ce sujet !

