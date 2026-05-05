Marvel Tokon Fighting Souls : tout ce qu’il faut savoir sur le nouveau jeu de combat et ces personnages

Marvel Tokon Fighting Souls débarque et réunit vos héros préférés dans un jeu de combat explosif. Wolverine, Loki, Spider-Man et bien d’autres s’affrontent dans des arènes destructibles qui changent la donne, avec des coups spéciaux à couper le souffle.

Le gameplay veut être accessible mais nerveux, avec un roster varié entre héros et vilains. On promet des combats dynamiques où chaque personnage a son propre style. Voici tout ce qu’il faut savoir sur les mécaniques, le casting des personnages et ce qui fait de ce jeu une véritable expérience incontournable.

Qui sont les nouveaux visages des Fighting Avengers ?

Le 2 mai 2026, Arc System Works a dévoilé une bande-annonce explosive pour Marvel Tōkon: Fighting Souls. Ainsi, Hulk et Black Panther rejoignent officiellement le roster de ce jeu de combat en tag team. Par ailleurs, Captain America et Iron Man complètent cette équipe inédite. Toutefois, la véritable surprise réside dans le choix de la Panthère. En effet, Shuri endosse le costume, et non T’Challa. De ce fait, cette décision tranche avec les précédentes adaptations vidéoludiques. De ce fait, la jeune reine du Wakanda devient la tête d’affiche féminine de cette nouvelle escouade.

Pourquoi Shuri endosse-t-elle le costume de Black Panther ?

Depuis le décès de Chadwick Boseman en 2020, Disney a refusé de remplacer T’Challa. Par conséquent, Shuri a hérité du manteau dans le MCU dès 2022. De plus, cette passation puise ses racines dans les comics de 2009. Pourtant, les jeux Marvel vs. Capcom: Infinite ou Marvel’s Avengers mettaient en scène T’Challa. Désormais, Marvel Tōkon: Fighting Souls devient le premier jeu console à propulser Shuri au premier plan. En effet, cette synergie MCU modernise l’héritage tout en enrichissant la diversité du casting. Ainsi, le titre d’Arc System Works fait un pari audacieux.

Nouvelles annonces pour MARVEL Tōkon: Fighting Souls :

💥 Nouveau personnage – Hulk

🐾 Nouveau personnage – Black Panther

🏙️ Nouveau niveau – Wakanda

🛡️ Nouvelle équipe – Les Redoutables Avengers pic.twitter.com/AqTUZKa7yr — PlayStation France (@PlayStationFR) May 4, 2026

Les développeurs décrivent une combattante acrobatique et élégante. En effet, Shuri excelle à mi-distance grâce à la Lance de Bashenga. De plus, sa capacité Bast’s Blessing autorise des ruées multidirectionnelles. Par ailleurs, cette mobilité extrême se combine avec des annulations de coups. Ainsi, elle domine les airs avant d’accabler l’adversaire au corps à corps. En outre, sa conception visuelle mêle lignes athlétiques et ornements royaux. Par conséquent, Erica Luttrell lui prête sa voix pour incarner cette souveraine encore hésitante. Par conséquent, la Panthère convainc par sa vitesse.

Hulk, un colosse gamma en exil

De son côté, Hulk apporte une puissance brute incontrôlable. En effet, le géant vert fut banni dans les Terres Sauvages par le S.H.I.E.L.D.. Dès lors, il nourrit une méfiance tenace envers les Avengers. Par ailleurs, son design intègre une armure en os de dinosaure. Ainsi, cette esthétique renforce son style de combat féroce et bestial. Ensuite, sa jauge Gamma Rage se remplit sous la colère. Une fois activée, elle décuple force et vitesse. Et, Fred Tatasciore donne vie à ce titan capable de renverser un affrontement d’un seul coup.

Le Champion, une menace cosmique sans précédent

Un nouvel antagoniste fait également son apparition : le Champion. En effet, cet Aîné de l’Univers parcourt le cosmos en quête d’adversaires. Par ailleurs, sa comparse Promoter orchestre un tournoi mortel. Ainsi, les équipes de quatre s’affrontent pour éviter la destruction de la Terre. De plus, le trailer laisse planer un mystère sur ce jeu sadique. Par conséquent, le Challenge du Champion sert de toile de fond au mode Episode. En fin de compte, ce péril cosmique pousse les Fighting Avengers à s’unir.

Où essayer le jeu en avant-première ?

Les joueurs impatients pourront tester le titre dès ce mois-ci. En effet, une démo jouable est prévue au Combo Breaker 2026 le 22 mai à Chicago. Par ailleurs, le Hong Kong Comic Con 2026 l’accueillera le 29 mai 2026. Ainsi, treize combattants et cinq stages seront disponibles. De plus, Black Panther et la scène du Wakanda seront inclus. Ensuite, la sortie officielle sur PS5 et PC est fixée au 6 août. Enfin, les précommandes sont ouvertes chez les revendeurs participants. Finalement, l’attente estivale s’annonce riche en bastons.

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