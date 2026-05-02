Injustice 3 leaké par un artiste de Warner Bros : ça se précise !

La rumeur courait depuis des mois dans les couloirs de NetherRealm Studios, mais cette fois, elle prend une tournure très concrète. Un artiste de Warner Bros a semble-t-il laissé filtrer des visuels et des informations sur le très attendu Injustice 3.

Entre nouveaux combattants, arènes destructibles et un scénario qui s’annonce toujours aussi sombre pour les héros DC, les fuites dessinent un jeu qui pourrait bien faire trembler le monde du versus fighting. Si ces révélations se confirment, les amateurs de combats super-héroïques ont de quoi se réjouir. Reste à attendre une annonce officielle.

Tout d’abord, un artiste de Warner Bros. Games a accidentellement mentionné Injustice 3 sur son curriculum vitae en ligne. En effet, le document liste ce projet aux côtés d’une suite de Hogwarts Legacy et de deux autres titres non annoncés. Par ailleurs, cette fuite repérée par MP1st corrobore des rumeurs persistantes depuis plusieurs années. De plus, l’année dernière, deux acteurs avaient déjà évoqué leur implication présumée dans ce troisième volet. Enfin, même si rien n’est officiel, ces indices suggèrent que NetherRealm Studios travaille activement sur le jeu de combat.

Un univers transmédia déjà bien installé

Ensuite, la franchise Injustice a largement dépassé le cadre du jeu vidéo depuis le premier opus de 2013. Effectivement, après un deuxième épisode en 2017, des comics, des figurines articulées et même un film d’animation sont venus enrichir la saga. De surcroît, la série a su imposer son univers alternatif mêlant héros et vilains iconiques. Ainsi, un troisième jeu semble presque inévitable aux yeux des observateurs. Par conséquent, l’attente des fans ne cesse de grandir, alimentée par neuf années de silence depuis Injustice 2.

'Injustice 3' is officially in development.



The project has surfaced through a Warner Bros. Games artist résumé, suggesting NetherRealm is returning to its DC fighting series nearly a decade after 'Injustice 2.'



Via MP1st pic.twitter.com/l2R7QQLQ4M — Complex Pop Culture (@ComplexPop) April 29, 2026

Quels héros DC pourraient intégrer le casting d’Injustice 3 ?

Par ailleurs, le roster d’Injustice 2 était déjà fourni, mais de nombreuses possibilités subsistent pour un nouvel épisode. D’une part, Peacemaker ferait figure de valeur sûre après son apparition remarquée dans Mortal Kombat 1. D’autre part, Dreamer, présente dans les comics, les séries télévisées et même Fortnite, semble une candidate crédible. En outre, des personnages introduits plus récemment dans les bandes dessinées pourraient enrichir la sélection. Cependant, les amateurs doivent rester prudents tant qu’aucune annonce officielle ne confirme ces pistes excitantes.

Pourquoi NetherRealm privilégierait-il Injustice 3 à un nouveau Mortal Kombat ?

D’abord, les ventes de Mortal Kombat 1 auraient déçu les attentes, ce qui pousse le studio à envisager une pause pour sa série phare. Ensuite, James Gunn a laissé entendre l’an dernier que des plans pour Injustice 3 et d’autres jeux DC étaient à l’étude. De plus, un jeu de combat super-héroïque offrirait une alternative rafraîchissante aux affrontements sanglants. Ainsi, relancer la licence Injustice permettrait de reposer la franchise Mortal Kombat tout en capitalisant sur un univers apprécié. Enfin, l’accumulation d’indices penche clairement pour cette hypothèse.

DC Games en quête d’un sauveur après des fiascos retentissants

En outre, l’écosystème vidéoludique DC traverse une période délicate après plusieurs échecs critiques et commerciaux. En effet, Suicide Squad: Kill the Justice League a été un flop cuisant l’an dernier, tandis que le jeu Wonder Woman de Monolith a été purement annulé. Par conséquent, les fans espèrent que LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, prévu le mois prochain, inversera la tendance. Heureusement, l’arrivée probable d’Injustice 3 redonnerait un élan salvateur à la marque. Ainsi, ce troisième opus porterait sur ses épaules une grande part des attentes.

Vers une annonce officielle imminente ?

Pour conclure, la fuite du CV d’artiste s’ajoute à un faisceau d’indices concordants évoqués depuis des mois. Par ailleurs, les allusions de James Gunn et les déclarations d’acteurs renforcent la crédibilité du projet. De plus, le long silence radio depuis 2017 rend une officialisation de plus en plus probable. Enfin, malgré l’impatience légitime des communautés, la prudence reste de mise face aux simples rumeurs. Finalement, une annonce en bonne et due forme viendrait couronner des années de spéculations autour du retour des dieux de l’injustice.

﻿Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et ajoutez-nous à vos favoris sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn