Steam Machine : sortie maintenue pour 2026, deux indices rassurent les fans

Deux indices récents remettent la Steam Machine dans la course pour 2026. Et c’est rassurant après le long silence radio qui nous a fait craindre un report à 2027.

Valve a annoncé la Steam Machine, le Steam Controller et le Steam Frame en novembre dernier. Depuis, le silence a pris le dessus, et les doutes avec lui. La communauté Reddit a alors commencé à envisager 2027 comme scénario probable. Pourtant, deux signaux concrets viennent redonner espoir pour un lancement de la Steam Machine en 2026.

Que révèlent les nouveaux paquets détectés dans le backend de Steam ?

Valve prépare activement la Steam Machine et le Steam Frame en coulisses. C’est ce que révèlent les nouveaux paquets que Valve maintient actifs dans le backend de Steam. L’utilisateur Reddit u/Kaijurassic a mis en lumière ce premier indice. Brad Lynch, connu sous le pseudonyme SadlyItsBradley, l’a ensuite relayé. Ceci ravive donc l’espoir de voir la Steam Machine sortir en 2026.

Ces entrées peuvent par ailleurs correspondre à des variantes de vente ou des offres groupées. Ou alors, des versions régionales ou des préparations de boutiques internes. Pour un PC de salon dont certains annonçaient l’abandon discret, ce signal backend est de la plus grande importance.

Que dit Pierre-Loup Griffais sur l’état réel de la Steam Machine en 2026 ?

Selon Pierre-Loup Griffais, la Steam Machine est en grande partie terminée sur le plan technique. Le développeur de Valve a fait cette révélation dans une interview récente accordée à IGN. L’objectif principal aujourd’hui n’est pas de finaliser un produit encore en développement. C’est plutôt de mettre le matériel entre les mains des utilisateurs.

Si les obstacles restants sont logistiques plutôt que techniques, la fenêtre de lancement 2026 reste crédible pour la Steam Machine. Griffais n’a pas précisé la date. Cela dit, ses propos dessinent un produit prêt, retenu par des contraintes externes.

Quel est le vrai obstacle au lancement de la nouvelle console ?

Valve lance le Steam Controller avant la Steam Machine parce qu’il ne dépend pas de la mémoire vive. Steve Cardinali, ingénieur matériel chez Valve, a involontairement confirmé le problème dans une déclaration à Polygon. Ce détail confirme indirectement que le coût de la RAM pèse sur le calendrier de lancement du PC de salon. En 2026, aucun soulagement significatif sur les prix de la mémoire vive n’est prévu à court terme.

Steam Machine 2026 ou 2027 : où en est vraiment Valve ?

La réponse honnête est nuancée. D’un côté, les deux indices (paquets backend actifs et déclarations de Griffais) pointent vers un lancement 2026 toujours envisageable. De l’autre, la pression sur les prix de la mémoire vive reste réelle. De plus, Valve n’a communiqué ni date ni tarif officiel.

We've all been there.



Bought that game on Steam, only to find it on special a day later…



Well, according to some code found on Steam's backend, Valve might be baking in a price feature that could show historic lows, discounts and gauge if you should pull the trigger, or not. pic.twitter.com/LIvRk2Z12b — NAG (@nagcoza) April 17, 2026

Sur Reddit, la communauté reste divisée concernant ce nouveau PC. Certains voient un lancement imminent, d’autres un glissement inévitable vers 2027. Ce qui est certain, c’est que Valve n’a pas parlé de report. Tant que cette confirmation négative n’arrive pas, la Steam Machine devrait toujours sortir en 2026.

﻿Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et ajoutez-nous à vos favoris sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn