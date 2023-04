Qui ne voudrait pas d’une moto électrique pour adulte dotée d’une vitesse de pointe, d’une autonomie incroyable et d’un temps de charge rapide ? Découvrez dans cet article les modèles qui répondent à vos besoins.

Ces dernières années, la gamme des motos électriques s’est élargie. Même le segment des motos tout-terrain, relativement modestes et peu puissantes, compte aujourd’hui une multitude d’options écologiques. De fait, si vous devez le parcourir seul, vous risquez de faire un mauvais choix. Le but de cet article est de vous aider à ne pas vous tromper lorsque vous choisirez la moto de vos rêves.

SÉLECTION DES 3 MEILLEURS MODÈLES Super Soco TC Max Note : 9,5/10 Découvrir Rider SR6 Note : 9,3/10 Découvrir Tromox Mino Note : 8,5/10 Découvrir

Super Soco TC Max : une moto électrique de référence

Caractéristiques techniques Type : équivalente 125

Autonomie : 140 km

Vitesse maximale : 100 km/h

Puissance moteur : 5 kW

Commençons ce top de moto électrique adulte par la Super Soco TC Max. Cette une moto-nue peut vous fournir des performances de pointe équivalentes à une moto 125cc. Elle est livrée avec une puissance de crête de 5 kW et une puissance nominale de 39 kW et un couple de 12,9 Nm, de sorte que vous obtiendrez facilement une vitesse de pointe de 60 mph.

La Soco TC Max est livrée avec trois modes à sélectionner. Elle s’équipe d’une batterie lithium-ion ATL de 45 Ah, placée sous la selle, qui nécessite environ 5 heures pour être complètement rechargée. En ce qui concerne l’aspect physique de la moto, la hauteur de la selle de 770 mm, la rend accessible à de nombreux conducteurs.

Position de conduite confortable

Superbe maniabilité

L’alarme de sécurité est très silencieuse

Il n’y a pas d’affichage de l’heure

Rider SR6 : une moto électrique sportive

Caractéristiques techniques Type : équivalente 125

Autonomie : 100 km

Vitesse maximale : 120 km/h

Puissance moteur : 5 kW

Si vous recherchez une moto électrique adulte sportive, la Rider SR6 est un choix parfait. Cette gamme présente des caractéristiques impressionnantes.

La Rider SR6 peut atteindre une vitesse maximale de 120 km/h. De plus, elle fonctionne avec un moteur de 5 kW et une batterie de 6,2 kWh. Avec un chargeur 220V, il faut 9 heures pour la recharger.

La Rider SR6 revendique une autonomie de 100 km par charge, mais cela dépend totalement des modes de conduite sélectionnés. En fait, il dispose en outre de trois modes de puissance

En ce qui concerne l’aspect physique de cette moto électrique, la hauteur de la selle est de 820 mm. Le système de freinage comprend deux disques de 300 mm et un système antiblocage (ABS) à deux canaux. Grâce à ce système de freinage, la maniabilité sera meilleure et la conduite plus sûre.

ABS

Fourche et amortisseur réglables

Aucun port USB

Batterie non amovible

Tromox Mino : une mini moto électrique adulte

©Go2Roues

Caractéristiques techniques Type : équivalente 50

Autonomie : 60 km

Vitesse maximale : 45 km/h

Puissance moteur : 1.2 kW

Vous êtes peut-être fan d’une mini-moto ? Dans ce cas, la Tromox Mino est faite pour vous. Cette moto électrique est d’une pure beauté et un véhicule exceptionnel aux caractéristiques uniques. Elle offre notamment une autonomie de 110 km après une seule charge et une vitesse maximale de 45 km/h. Elle se distingue également par sa batterie au lithium très fonctionnelle et son temps de charge rapide de 3,5 heures. Ses autres caractéristiques sont les suivantes

La Tromox Mino est non seulement une moto électrique, mais intelligente. En fait, elle comporte un système de contrôle central innovant composé d’une application et de plus de 20 capteurs.

Elle intègre un cadre divisé en acier au carbone de haute qualité par rapport à la plupart des motos électriques. Sa structure est donc plus épaisse et a une capacité de support plus puissante.

Design contemporaines

Conduite fluide

Monoplace

Uniquement pour les adultes de moins de 1m80

La Motron Vizion : une moto équivalente à 50cc disponible sans permis

Caractéristiques techniques Type : équivalente 50

Autonomie : 68 km

Vitesse maximale : 45 km/h

Puissance moteur : 3.7 kW

La Motron Vizion est une moto électrique 50 cc abordable et à la pointe de la technologie, à seulement 3 499 €. Elle est alimentée par un moteur d’une puissance de 3 700 W lui permettant d’atteindre une vitesse de pointe de 45 km/h. Elle s’accompagne d’une batterie lithium-ion de 72 V qui permet de parcourir facilement jusqu’à 68 km. Par ailleurs, il faut environ 5 à 6 h pour recharger complètement la batterie. De plus, l’unité de charge est suffisamment petite pour que vous puissiez la transporter et la recharger quelque part.

Le Motron Vizion se caractérise par sa grande maniabilité grâce à son poids réduit et à ses jantes de 12 pouces. Parmi les équipements embarqués, on trouve un système d’éclairage LED complet, un indicateur de vitesse LCD et un connecteur USB pour recharger votre téléphone portable.

Le Motron Vizion procure le plaisir de la conduite électrique. Notamment l’absence de bruits perturbateurs, de vibrations liées au moteur ou d’odeurs déplaisantes.

Roadster électrique pour une utilisation urbaine

Sa légèreté

Destiné aux pilotes de moins de 1m85

Autonomie pas satisfaisante

Sur-Ron Light Bee Homologuée X : une moto facile à manier

©Go2Roues

Caractéristiques techniques Type : équivalente 50

Autonomie : 55 et 65 km

Vitesse maximale : NC

Puissance moteur : 5 kW

La Sur-Ron Light Bee Homologuée X conjugue le dynamisme d’un VTT à la puissance d’une moto électrique. Le rapport puissance/poids est incroyable. Cette caractéristique permet de manœuvrer facilement le vélo et d’atteindre des fonctionnalités que vous ne seriez normalement pas en confiance.

Le moteur de 5 kW est à entraînement direct avec une chaîne. Les nombres exacts de puissance et de couple varient en fonction de la façon dont vous les calculer, mais ils fonctionnent de la même manière qu’une moto à essence de 125 cm3.

Il dispose des modes Eco et Sport. Il peut monter plus d’une pente de 45 degrés. De plus, il peut se recharger en aussi peu que trois heures et possède des batteries interchangeables.

Une finition de qualité

Batterie amovible

Confort minimaliste

Super Soco TC Wanderer : une moto électrique adulte au design cafe racer

©Go2Roues

Caractéristiques techniques Type : équivalente 50

Autonomie : 80 km

Vitesse maximale : 45 km/h

Puissance moteur : 2.5 kW

Si vous aimez le style café racer, la Super Soco TC Wanderer est faite pour vous. Elle vous offre un design classique et élégant avec une technologie moderne. Cette moto peut fournir jusqu’à 80 km d’autonomie par charge, car elle est équipée d’une batterie de 1.92 kWh.

La conception de cette moto électrique est très simple et adaptée au besoin des adultes, il s’agit d’un cadre de type tube d’acier avec un design de premier rang qui fonctionne comme un conteneur pour la batterie.

Elle a une hauteur de selle assez large, ce qui la rend plus maniable que d’autres motos pour la plupart des conducteurs. Elle est également dotée de trois modes de fonctionnement : le mode marche, le mode économie et le mode sport.

En mode Eco, la vitesse est limitée à 25 km, ce qui a pour but de vous aider à gravir les collines. Le mode sport permet d’atteindre une vitesse de pointe de 35 km/h.

Design néo-rétro

Taille avantageuse

Prix assez élevé pour un modèle équivalent à 50cc

Ovaobike MCR-M : moto électrique équivalente 125 cm3

©Go2Roues

Caractéristiques techniques Type : équivalente 125

Autonomie : 230 km

Vitesse maximale : 130 km/h

Puissance moteur : 17 kW

L’Ovaobike MCR-M se distingue des autres gammes par sa puissance. En effet, son moteur a une puissance de pointe de 17 kW, ce qui lui permet d’atteindre une vitesse de pointe de 130 km/h. Il ne faut que 3,1 secondes pour accélérer de 0 à 40 km/h, ce qui est un bon début.

Cette moto s’équipe d’une batterie lithium-ion de 9,6 kWh placée sur la partie inférieure du cadre, ce qui permet d’améliorer le centre de gravité de la moto. À la différence des autres motos électriques pour adultes de cette liste, l’Ovaobike MCR-M offre également 4 modes de conduite à choisir en fonction de vos besoins. Ces modes de conduite sont Turbo, Sport, Confort et Eco.

Cette moto électrique a une hauteur de selle de 805 mm. En plus, elle jouit d’une fonction de démarrage sans clé.

Design élégant

Finitions soignées

Pas très confort du passager

FAQ

Quelle est la différence entre une moto électrique et une moto ordinaire ?

Une moto électrique se compose d’un moteur électrique et d’une batterie. Elle possède plus ou moins les mêmes composants qu’une moto ordinaire. À savoir une pédale d’accélérateur, un levier de frein et un boîtier de commande. La caractéristique la plus remarquable d’une moto électrique est qu’elle est totalement silencieuse. En outre, l’avantage d’une motocyclette électrique est que sa batterie dure plus longtemps que celle d’un moteur à essence.

Une moto électrique pour adulte coûte-t-elle plus cher qu’un deux-roues à essence ?

En général, OUI – le coût initial d’une moto électrique est plus élevé que celui d’une moto à essence. Cependant, l’avantage des motos électriques est qu’elles sont peu coûteuses à posséder, car elles nécessitent très peu d’entretien. De plus, vous économiserez beaucoup d’argent sur le carburant puisque vous n’aurez à remplacer la batterie que quelques fois.

Quels sont les critères permettant de déterminer si une moto électrique est adaptée aux adultes ?

Voici une liste détaillée des qualités que possèdent les meilleurs vélos électriques :

Conception ergonomique

La conduite met souvent notre corps à rude épreuve, et une caractéristique qui peut aider à minimiser cela est la conception ergonomique du corps. Les meilleures motos électriques adultes ont toutes les bonnes dimensions pour garantir à leurs pilotes la meilleure expérience. C’est donc un facteur à prendre en compte lors de l’achat.

Longue portée

L’autonomie d’une moto est primordiale, car une grande autonomie permet de conduire son vélo sur de longs trajets sans soucis. En conséquence, un vélo à longue autonomie a tendance à mieux convenir aux adultes qui voient leurs véhicules comme quelque chose de plus que récréatif.

Durée de vie de la batterie

Le cœur d’une moto électrique est sa batterie. Il faut dans ce cas opter pour une batterie avec une longue durée de vie. Cela vous permet d’économiser de l’argent puisque vous n’aurez pas à changer votre batterie régulièrement.

Vitesse

Vous êtes peut-être en train de passer des motos à essence aux modèles électriques ; la vitesse est une préoccupation répandue. En tant qu’adulte, vous voudrez peut-être un véhicule rapide ou qui peut se déplacer rapidement. Sur cette note, une caractéristique à surveiller est une moto électrique avec une vitesse incroyable !

Puissance du moteur

La puissance du moteur détermine diverses caractéristiques. La vitesse et la distance d’une moto électrique dépendent souvent de la quantité d’énergie qu’une moto électrique peut produire. Si vous voulez un deux roues avec de multiples avantages, une moto avec une puissance moteur incroyable est un excellent point de départ.

