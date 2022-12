Top des meilleures moto électriques

Choisir une moto est une tâche délicate, et la croissance des modèles électriques n’a fait que rendre les choses plus compliquées ! Pourtant, choisir la meilleure des deux roues électriques ne présente aucune difficulté si l’on dispose d’un minimum d’informations sur les motos, leurs capacités et leurs défauts.

Avec le développement rapide de l’industrie des mobilités électriques, on constate l’émergence de modèles de motos électriques. Cependant, de nombreux conducteurs peuvent penser que ces dernières sont moins performantes que les motos classiques, en raison de l’absence du fameux ronflement qu’elles émettent lorsqu’elles ouvrent grand les gaz. Or, leur couple, leur puissance, leurs performances et leur autonomie sont tout le contraire. Bien que le prix d’achat soit plus élevé, vous pouvez envisager un modèle électrique en raison des économies réalisées après l’achat et des avantages environnementaux. Voici les top 10 des meilleures motos électriques que vous pourrez acheter.

La TC Max : la moto électrique la plus rapide de la gamme Super Soco

© Go2Roues.com

La TC Max est une moto électrique élégante, pratique et agréable à utiliser dont le prix s’élève à 5 590 €. Équivalent 125 cc, il faut disposer d’un permis B et suivre une formation de 7 heures pour la conduire. La TC Max est un choix idéal pour les utilisateurs au budget restreint. En effet, elle bénéficie d’une prime écologique pouvant aller jusqu’à 2310 €,

Cette moto électrique dispose d’une batterie Lithium-Ion de 3,24 kWh. Elle intègre un moteur silencieux délivrant une puissance continue de 3,5 kW et une puissance de pointe de 5 kW. D’ailleurs, la puissance nominale de son moteur permet de rouler en toute tranquillité en zone rurale. Son allure de 100 km/h maximum permet de circuler sans inquiétude sur les voies rapides et périphériques limitées à 90 km/h.

Amovible, sa batterie permet de parcourir une distance réelle de 60 kilomètres en circulation mixte. Elle peut être rechargée à partir d’un réservoir vide en 7 à 8 heures.

La Horwin CR6 : la moto électrique la plus stylée

© Go2Roues.com

La CR6 est une moto électrique 125cc qui peut se conduire avec un permis moto, A ou A2. De son design café racer nostalgique et tendance à la technologie innovante qu’elle offre, il s’agit d’une moto haut de gamme pour tout le monde. Avec un châssis sophistiqué et des amortisseurs impressionnants, ce vélo est vraiment un plaisir à conduire.

En outre, Horwin propose de nombreuses technologies de pointe pour faire de la conduite de la CR6 une expérience apaisante. La moto est équipée de feux de croisement et de feux de route à LED qui guident le conducteur dans l’obscurité. Par ailleurs, cette moto électrique intègre un grand écran permettant de visualiser toutes les informations nécessaires au cours d’un trajet.

Horwin équipe le CR6 d’un moteur de 6,2 kW et d’une boîte de vitesses à 5 rapports. Avec une vitesse de pointe de 90 km/h, cette moto peut passer de 0 à 60 en 6 secondes. La CR6 a une autonomie de 120 km à environ 45 km/h.

Côté prix, le CR6 coûte 6 390 €. Mais, une prime écologique variant entre 900 € et 2400 € est disponible pour aider à réduire les coûts.

Rider RS6 : meilleure moto électrique pour les déplacements

© Go2Roues.com

Si vous envisagez d’utiliser une moto électrique comme moyen de transport régulier, il n’y a pas de meilleure option que la Rider SR6. Conçu en partenariat avec GO2ROUES, il peut être conduit avec un permis B et bénéficie de primes écologiques.

Avec une autonomie allant jusqu’à 100 km, elle vous permet de vous rendre au travail sans aucun souci. De plus, sa conception incroyablement légère permettra d’accélérer de 0 à 60 mph en seulement trois secondes.

La Rider SR6 comprend un moteur silencieux qui développe 5 kW nominaux et 6 kW en pic. Cette puissance lui permet de franchir la vitesse limite de 120 km/h.

La Rider SR6 est aussi très équipée. Elle comprend un écran TFT affichant la vitesse engagée, un compteur kilométrique, l’état de la batterie et le mode de conduite sélectionné. Sans oublier l’amortisseur arrière à gaz et sa fourche hydraulique.

Sur-Ron Light Bee Homologuée X : Moto électrique au meilleur rapport qualité-prix

© Go2Roues.com

Bien entendu, le prix de cette moto électrique, qui frôle les 5 000 €, ne la rend pas forcément la moins chère du lot. Mais avec un bonus écologique pouvant atteindre 1 980 €, la Sur-Ron Light Bee Homologuée X constitue un achat intéressant pour tous ceux qui recherchent une moto électrique de qualité.

Cette moto-cross électrique est autorisée à rouler sur les routes comme sur les sentiers. Comme il s’agit d’une 50cc, elle est accessible avec un permis AM. Pesant 47 kg, incluant la batterie, elle combine la particularité d’un motocross électrique et d’un VTT.

En effet, cette moto haut de gamme dispose d’une batterie lithium-ion Panasonic, ainsi que d’un moteur électrique générant un couple de 200 Nm. Ces caractéristiques permettent de parcourir jusqu’à 100 km à 25 km/h, même avec le vent dans le dos.

Par ailleurs, le fabricant Sur Ron a intégré une nouvelle fonction de régénération à son modèle homologué Light Bee X. De fait, à chaque freinage, la batterie est légèrement rechargée. Sur le plan pratique, cette moto-cross électrique s’équipe également d’un port USB. Cette dernière se révèle très utile pour charger un smartphone.

Super Soco TS Street Hunter : la meilleure moto électrique du marché

© Go2Roues.com

La TS Street Hunter est la troisième génération du modèle TS de Super Soco. Il s’agit d’un équivalent 50cc conçu pour arborer un look plus dynamique par rapport à ces prédécesseurs. Des phares à LED amplifient le design agressif de la moto et assurent une visibilité en toutes circonstances, quelles que soient les conditions météorologiques. La stabilité est renforcée par le large guidon, qui a été entièrement repensé pour une position de conduite ergonomique et confortable. Une nouvelle selle sportive améliore le confort de conduite avec un rembourrage « triple densité ».

Le Super Soco TS Street Hunter est équipé d’un moteur de moyeu qui produit une puissance de pointe de 5 kW et un couple de 180 Nm. Le conducteur peut choisir parmi trois modes différents qui modifient la réponse de l’accélérateur.

L’utilisation de deux packs de batteries ATL 60V, 32A offre une capacité totale de 3,84 kWh. Lorsqu’ils sont complètement chargés, les deux packs de batteries permettent à la Super Soco TS Street Hunter de couvrir une distance de 200 km. Chaque pack batterie nécessite trois heures et demie pour une charge complète.

Ovaobike MCR-H : une moto électrique accessible à la plupart des gabarits

© Go2Roues.com

L’Ovaobike MCR-H est une moto électrique équivalente 125cc accessible à ceux qui possèdent un permis moto ou un permis B suivi d’une formation « 125 » de 7 heures. Avec ses dimensions réduites, elle constitue un véritable compagnon de route aussi bien en ville qu’en banlieue.

La MCR-H d’Ovaobike utilise un moteur développant une puissance minimale de 7 kW et 9,1 kWh en crête. Dotée de 3 modes de pilotage, l’Ovaobike MCR-H dispose également d’un nouveau mode appelé Turbo. En appuyant sur le bouton se trouvant à droite de la console, le moteur libère toute son énergie pour passer à 105 km/heure. Quant au mode Sport, il lui permet de franchir la barre des 99 km/h.

Par ailleurs, le moteur coupleux est propulsé par une batterie de 4,8 kWh. Bien qu’elle ne soit pas amovible, elle peut être chargée depuis une prise de courant 220V, grâce à son chargeur embarqué. De ce fait, que vous soyez chez vous, au travail ou chez des amis, il vous sera possible de vous approvisionner en électricité. Ovaobike indique qu’à une vitesse stable de 50 km/h, l’autonomie de cette batterie atteint 110 kilomètres.

Pour couronner le tout, les roues 14 pouces et le gabarit réduit du MCR-H le rendent facile à manipuler, même à faible vitesse.

Super Soco TC Wanderer : La meilleure moto électrique aux spécifications tout-terrain

© Go2Roues.com

Il n’y a rien de plus aventureux et de plus vintage que la TC Wanderer, une moto électrique dotée d’un groupe motopropulseur 100% électrique. Le TC Wanderer offre des performances comparables à celles d’un 125cc. Mais sans les coûts d’entretien, ce qui signifie moins de tracas et plus de temps pour profiter de la randonnée.

Il y a beaucoup à dire sur ce modèle, à commencer par son phare rond, ses pneus à crampons et son autonomie améliorée. En effet, la Super Soco Wanderer, avec sa conduite confortable, convient aussi bien à la circulation en ville qu’aux déplacements hors des villes. Le moteur du Super Soco délivre une puissance impressionnante de 2 500 watts et peut atteindre une vitesse de 75 km/h. En outre, avec une autonomie de 50 km (une batterie) ou de 100 km (deux batteries), le Super Soco Wanderer est équipé de deux batteries et sa charge ne prend que 3,5 heures.

Avec un démarrage sans clé, une alarme intégrée et une fonction de suivi, le Super Soco TC Wanderer offre une sécurité de pointe. Et, couplée à l’application Super Soco, elle vous permet de suivre la moto électrique en temps réel.

Tromox Ukko S : une petite moto électrique 125cc RAPIDE ET LÉGER

© Go2Roues.com

Tromox est une marque chinoise qui se concentre sur les petits deux-roues électriques qui brouillent les frontières entre la moto et le scooter.

Avec une puissance de pointe de seulement 8 kW, le dernier-né de Tromox, l’Ukko S, est moins puissant que la plupart des motos 125 cm3. Toutefois, sa conception légère et sa petite taille lui permettent d’atteindre une vitesse de pointe de 93 km/h et une autonomie de 160 km.

Elle est aidée par le couple élevé de son moteur électrique. Le pic de couple est de 203 Nm, ce qui garantit une accélération rapide, cruciale pour les courts trajets intra-urbains.

Avec des dimensions de 1855 mm x 800 mm x 1045 mm, et un empattement de 1295 mm, l’Ukko S se montre également compact. Elle a une fourche inversée à l’avant et un mono amortisseur à l’arrière. Le Tromox Ukko S dispose d’une autonomie de 160 kilomètres maximum.

Reposée sur des roues de 14 pouces, l’Ukko S offre une excellente stabilité. Sa selle de 770 mm associée à sa hauteur réduite en font une moto électrique adaptée aux utilisateurs de petite taille. En revanche, elle ne convient pas aux personnes de plus d’1m80.

Talaria Sting Homologuée : moto-cross électrique 50 cc pour les personnes de grande taille

© Go2Roues.com

Fruit d’un grand travail mené par des ingénieurs passionnés et expérimentés, la Talaria Sting Homologuée possède de multiples qualités. Elle compte parmi les motos électriques qui bénéficient d’un bonus écologique de 2070 € max. Elle offre plus de puissance, une plus grande autonomie ainsi que des dimensions plus importantes. Cette moto électrique convient donc mieux aux conducteurs de grandes tailles.

Dotée d’un puissant moteur, elle parvient à passer en seulement 3,9 secondes une vitesse de 0 à 50 km/h. Cette moto, puissante et légère, possède aussi une autonomie de près de 100 km. Quant au rechargement de sa batterie, il prend généralement 3 heures. Il peut se faire à partir de toute prise de courant de 10A.

La cadre de la Talaria Sting est construite en aluminium de haute qualité. De plus, ses systèmes de freinage offrent une excellente précision, alors que les pneus CST tout-terrain sont efficaces. Talaria a par ailleurs équipé ce véhicule de suspensions avant et arrière réglables, lui assurant de bonnes performances quel que soit le type de route.

Motron Vizion : découvrez le plaisir de la conduite électrique

© Go2Roues.com

Motron Motorcycles lance son roadster électrique Motron Vizion, au look soigné. Cet équivalent 50cc est accessible même sans permis.

Le Motron Vizion permet de bénéficier des avantages de la mobilité électrique. Notamment la suppression des vibrations du moteur, du bruit et des odeurs déplaisantes. Mais également, la réalisation d’économies grâce à la propulsion électrique. Et pour finir, comme les moteurs de cette moto électrique comportent beaucoup moins de pièces mobiles que leurs homologues thermiques, ils nécessitent moins d’entretien.

Situé au centre de la Motron Vizion, le moteur électrique est transmis par une courroie. Il développe une puissance de 3 700 W. Grâce à cette puissance, elle est l’une des motos 50cc les plus performantes du marché. Dotée d’une batterie entièrement amovible, la Motron Vizion offre une autonomie de 68 kilomètres. Sans oublier que cette moto électrique comprend un système de freinage à disque avant et arrière. Quant à sa fourche, elle est hydraulique et inversée. Ses amortisseurs de bonne taille combinés à ses systèmes de freinage efficaces offrent un niveau de sécurité et de confort très élevé.

Les scooters électriques sont des alternatives intéressantes aux motos électriques. Les fabricants se lancent aujourd’hui dans une compétition pour offrir les modèles les plus innovants. Pour vous guider, découvrez ici les scooters électriques parmi les plus performants.