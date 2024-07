QJ Motor Moonride : La moto électrique ultra légère que les jeunes de 14 ans peuvent conduire !

Alors qu'il est assez compliqué de permettre aux plus jeunes de prendre les rênes d'un guidon de moto, la marque chinoise QJ Motor a conçu la Moorinde. C'est une moto électrique qui peut être conduite à partir de 14 ans.

Cela peut sembler invraisemblable, mais QJ Motor est bel et bien arrivé en France et commercialise cette moto au look sportif qui attire l'attention.

Une petite moto électrique équivalent 50 cc

La QJ Motor Moonride est une moto électrique dont l'apparence fait penser à celle d'une moto-cross. Toutefois, ce n'est pas l'un de ces engins qui peut aller à vive allure sur des terrains abrupts. Non, distribué par la SIMA depuis le début d'année, ce véhicule est classé dans la catégorie des motos électriques 50 cc.

Cela signifie qu'elle peut être montée par des jeunes de 14 ans ayant tout de même déjà de l'expérience sur ce genre d'engins. Elle peut aller jusqu'à 45 km/h. C'est une vitesse qu'il faut savoir gérer. La prudence est donc de mise.

De plus, étant donné qu'elle est destinée à être montée par des adolescents et des adultes, cette moto électrique doit faire l'objet d'une grande attention. Les rodéos urbains sont à l'origine de nombreux accidents tous les ans. Par conséquent, les personnes achetant ce modèle doivent faire preuve de vigilence.

Les caractéristiques de cette moto électrique de compétition

Présent en France depuis 2022, QJ Motor, marque du groupe chinois Qianjiang fait la promotion de la Moonride. Cette moto électrique pouvant être montée par des jeunes de 14 ans est constituée d'un moteur central de 3 kW refroidi par air.

Puis, il s'avère que sa batterie embarquée totalise 1.92 kWh de capacité énergétique soit 60 V – 32 Ah. Au minimum, elle peut aller jusqu'à 25 km/h et parcourir 100 km mentionne le constructeur. Mais tout dépend de son usage. Sur un circuit, elle tient la route. Mais quand elle est à plat, le fabricant dit qu'il lui faut 1h30 pour atteindre une charge de 30 à 80 %.

Ensuite en ce qui concerne le cycle, la Mooride de QJ Motor a une fourche inversée mais réglable avec un débattement de 205 mm. Celle-ci vient avec un amortisseur de 210 mm qui est aussi réglable. Et l'ensemble de ces éléments sont sur des pneus de 19 pouces. Ce petit chef d'œuvre de vitesse pour les adolescents est aussi doté de freins à disque hydrauliques. Elle a aussi une transmission par chaîne.

Un prix assez conséquent

Pour finir, la QJ Motor Moonride est une moto électrique pour les plus de 14 ans qui coûte chère. Elle est affichée à 3 999 €. De ce fait, vous devez posséder un portefeuille assez solide pour en faire le prochain de votre ado. Mais, il est mentionné qu'elle est éligible au bonus moto électrique. Cela vous permet de bénéficier de 480 € pour l'acheter.

Ainsi, elle peut être directement commandée dans le réseau QJ Motor. La marque comptabilise près d'une trentaine de revendeurs sur le territoire français.

