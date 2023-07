Actuellement, le segment des motocross, relativement modeste et peu puissant, comprend une option électrique. Pour vous aider à distinguer la meilleure solution de cette catégorie, voici notre top 7.

Avec un choix d’options plus large que jamais, investir dans une motocross électrique pour adultes n’a jamais été aussi opportun. Comme toutes les motos électriques, les motocross présentent toutes des différences en termes de préférences et de prix. Le choix d’une marque de dirtbike électrique est une partie importante du processus d’achat, et l’information est la première étape. Avant de vous donner quelques conseils d’achat, nous vous présentons ci-dessous quelques-uns des meilleurs modèles disponibles sur le marché.

SÉLECTION DES 3 MEILLEURS MODÈLES Horwin HT3 Note : 9,5/10 Découvrir Apollo RXF Rocket Note : 9,3/10 Découvrir Sur-Ron Light Bee Homologuée X Note : 9,2/10 Découvrir

Horwin HT3 : une moto cross électrique pour une utilisation intensive

Caractéristiques techniques Prix au lancement : 7 290 €

Couple maximal : 560 Nm

Puissance maximale : 10 000 W

Vitesse Maximale : 90 km/h

Autonomie : 80 km

Si Horwin s’est fait connaître par ses scooters électriques, l’entreprise dispose également d’une expertise dans le domaine des motos cross électriques.

Le modèle HT3 utilise un cadre en acier chromé. Pesant 67 kg, elle repose sur des pneus CST Cup. Par ailleurs, cette moto-cross électrique tire profit d’une batterie de 1,8 kWh, couvrant une distance maximale de 80 kilomètres. Cette batterie alimente un moteur électrique de 10 watts offrant un couple élevé de 560 Nm. Cette motorisation permet d’atteindre une vitesse de 90 km/h. Conçu pour un usage plus intensif, le Horwin HT3 est puissant, léger et bien équilibré. Cette motocross électrique se révèle aussi économique en termes de carburant que d’entretien. Toutefois, elle n’est pas homologuée et par conséquent ne peut accéder à un bonus écologique.

Couple élevé

Moteur puissant

Batterie fixe

Apollo RXF Rocket : motocross électrique pour enfants

Caractéristiques techniques Prix au lancement : 839 €

Couple maximal : NC

Puissance maximale : 1 kW ou 1.3 kW

Vitesse Maximale : 38 km/h ou 28 km/h selon le modèle choisi

Autonomie : 20 – 24 km

L’Apollo RXF Rocket compte parmi les motocross électriques d’entrées de gamme que les enfants peuvent tester pour un investissement moindre. Ce tout-terrain se décline en 2 modèles : la version 1 kW et celle de 1,3 kW. Cette dernière atteint une vitesse de 38 km/h tandis que celle de 1 kW peut rouler à 28 km/h.

Les deux versions bénéficient des mêmes systèmes de sécurité. Pour accompagner les progrès des enfants, les adultes ont la possibilité de contrôler l’accélération, la vitesse maximale et le temps de réponse de son accélérateur. Trois potentiomètres placés sur le dessus de ce motocross permettent d’effectuer ces réglages en toute simplicité. Puisque chaque réglage est indépendant, cette moto-cross électrique peut être personnalisée en fonction des besoins des enfants.

Le modèle 1 kW peut couvrir une distance maximale de 20 km, contre 24 km pour la version 1,3 kW. Conçue pour permettre aux enfants de découvrir le monde du motocross, la RXF Rocket comprend également des équipements de moto électrique adulte. Chaque modèle intègre un frein à disque à l’avant et à l’arrière.

Possibilité de bridé

Le comportement adapté aux enfants peut être personnalisé pour une plus grande sécurité.

Non homologué

Sur-Ron Light Bee Homologuée X : une moto-cross électrique ultra légère

Caractéristiques techniques Prix au lancement : 4 990 €

Couple maximal : 200 Nm

Puissance maximale : 5 kW

Vitesse Maximale : 25 km/h

Autonomie : 120 km

La Sur-Ron Light Bee Homologuée X est la version homologuée de l’Off Road X. Elle présente les mêmes performances et composants, tout en disposant des accessoires obligatoires pour une utilisation sur route. Notamment : clignotants, rétroviseurs, klaxons etc.

Avec un poids de 47 kg, il se révèle rapide et facile à manier sur la piste de votre choix. La batterie amovible de 60 V se recharge facilement en 2,5 à 3,5 heures. Un élégant tableau de bord LCD au guidon est fourni de série, ainsi qu’un compteur de vitesse numérique et un chargeur USB pour les éventuelles urgences électriques.

Côté performances, la légèreté de ce motocross électrique permet de grimper à 45 degrés pour des randonnées plus agressives. La combinaison d’une selle plus épaisse et plus large offre une conduite confortable sur la plupart des types de terrain.

Finition de qualité

Un modèle combinant la puissance d’une moto électrique et la souplesse d’un VTT électrique

Confort minimaliste

Sur-Ron Ultra Bee : une motocross electrique rapide

Caractéristiques techniques Prix au lancement : 7 890 €

Couple maximal : 440 Nm

Puissance maximale : 12, 5 kW

Vitesse Maximale : 90 km/h

Autonomie : 140 km

Succédant à la Storm Bee, la Sur-Ron Ultra Bee Homologuée est une moto-cross électrique à la pointe de la technologie. Elle associe un châssis ultra-léger et agile à un groupe motopropulseur compact et puissant. Ce dernier délivre un couple supérieur de 440 Nm – offrant ainsi une expérience de conduite unique au monde. Ce moteur permet à la moto de passer à 50 km/h en 2,3 secondes.

Cette nouvelle moto de cross électrique se caractérise par son autonomie de 140 km et sa vitesse de pointe de 90 km/h. De plus, la Sur-Ron Ultra Bee Homologuée bénéficie d’une maniabilité à toute épreuve et d’une réactivité exceptionnelle grâce à ses suspensions de haut niveau. En plus, ce modèle bénéficie de plusieurs modes de conduite et de freinage, ainsi que d’une batterie interchangeable. La batterie peut être entièrement rechargée en moins de 4 heures.

Plus encore, cette moto s’équipe de l‘Acceleration Slip Regulation ou ASR, un système d’antipatinage.

Poids léger

Maniabilité et moteur puissant

Les caractéristiques techniques évolueront certainement

Caofen F80 : une meilleure alternative à Light Bee

Caractéristiques techniques Prix au lancement : 7 590 €

Couple maximal : 260 Nm

Puissance maximale : 8 kW

Vitesse Maximale : 85 km/h

Autonomie : 55 km

Équivalent 125 cm3, la Caofen F80 est un motocross électrique de pointe aux performances absolument incroyables. Elle est animée par un moteur électrique central qui développe la sortie un couple de 60 Nm.

Propulsée par une batterie de 3,45 kWh fixée au cadre, la Caofen F80 parcourt 55 km et peut rouler à 85 km/h en régime stabilisé.

Par ailleurs, la F80 tire profit d’une fourche de 200 mm de long et d’un amortisseur à gaz à l’arrière, qui permet de réduire la consommation d’énergie. Elle peut également gravir des pentes allant jusqu’à 40 %. Ses roues avant mesurent 19 pouces, tandis que ses roues arrière sont de 18 pouces. Un système de freinage couplé (CBS) a été mis en place pour l’homologation. Certifié monoplace, cette motocross électrique comporte un éclairage full LED, un port USB et un système de blocage de la direction.

Moteur performant

Matériaux de qualité

Batterie non amovible

Talaria Sting TL4000 : version optimisée de la Sur-Ron Light Bee Homologuée X

Caractéristiques techniques Prix au lancement : 5 990 €

Couple maximal : 250 Nm

Puissance maximale : 8 kW

Vitesse Maximale : 45 km/h

Autonomie : 75 km

Équivalent 50 cm3, la Talaria Sting TL4000 peut être pilotée sans permis par toute personne née avant 1988. Cette motocross électrique partage les mêmes caractéristiques que son homologue la Sur-Ron Light Bee Homologuée X. Cependant, elle se révèle plus puissante, plus autonome et légèrement plus grande. Elle convient donc mieux aux pilotes corpulents.

Son châssis abrite dans sa partie inférieure un moteur puissant de 4 000 watts. Cette motorisation lui permet d’atteindre une vitesse de 45 km/h en moins de 4 secondes. Sa batterie de 2,7 kWh permet une autonomie maximale théorique de 150 kilomètres.

Elle chaîne de traction

Éligible au bonus écologique

Prix un peu plus élevé

KTM Freeride E-XC : une motocross électrique le haut de gamme

Caractéristiques techniques Prix au lancement : 12 724 €

Couple maximal : 42 Nm

Puissance maximale : 9kW

Vitesse Maximale : NC

Autonomie : 60 et 90 minutes

La KTM Freeride E-XC ne cesse de s’améliorer en 2023. Elle nous donne un aperçu de la fiabilité du motocross électrique tout-terrain. En 80 minutes de charge, ce motocross électrique permet de rouler entre 60 et 90 minutes en fonction du terrain. Le moteur électrique sans balais développe 22 ch et 42 Nm de couple. Voilà une puissance comparable à celle d’une moto tout-terrain 125 cm3 à essence.

KTM a installé des capteurs d’humidité qui coupent le moteur en cas de détection d’humidité, et par conséquent, il n’est pas recommandé de rouler dans des eaux profondes. La gamme Freeride bénéficie de la même qualité de composants que les autres modèles KTM. Avec un poids de 97 kg et un moteur de 27 kg, les motos se manient exceptionnellement bien et tournent presque instinctivement.

Un motocross électrique haut de gamme

Charge rapide

Chargeur très volumineux

Questions fréquemment posées

Quelle est la moto électrique la plus rapide ?

Selon les affirmations ci-dessus, la Sur-Ron Ultra Bee Homologuée sera la moto électrique de dirt bike pour adultes la plus rapide. Il dispose du moteur le plus puissant et de certaines des technologies les plus avancées pour le soutenir. En attendant, la Caofen F80 ‘ arrive en deuxième position.

Quelle est la meilleure motocross électrique ?

En 2023, la Caofen F80 et Sur-Ron Ultra Bee Homologuée sont au coude à coude pour le titre de moto électrique la plus accessible et la plus performante pour les adultes. Elles fournissent toutes deux une puissance substantielle et ont pensé à presque tout pour rendre la conduite pratique et rapide, malgré la recharge et les autres écueils de l’électricité. La Freeride E-XC a déjà subi quelques itérations et mises à jour pour 2023.

Une motocross électrique en vaut-il la peine ?

À notre avis, absolument ! Même si le motocross a commencé par être un sport à essence, l’énergie verte finira probablement par supplanter les moteurs à combustion. Même si ce n’est pas exactement ce que certains pilotes veulent entendre, ce n’est pas forcément une mauvaise chose. Compte tenu de la recherche et du développement effectués sur les motocross électriques , la technologie évolue rapidement pour répondre à ces attentes, voire les dépasser. Il ne faudra pas attendre longtemps avant que les motos électriques soient plus performantes que les motos à essence standard.

Quelle moto de cross électrique a la plus grande autonomie ?

Une fois de plus, c’est la Sur-Ron Ultra Bee Homologuée qui remporte la palme de l’autonomie. On dit qu’elle peut rouler pendant six heures d’affilée sans recharger, alors que les autres modèles n’offrent qu’une à deux heures d’autonomie. La Sur-Ron Light Bee Homologuée X se classe deuxième pour l’autonomie de la moto d’enduro électrique, avec environ 4 heures d’autonomie.

Quelle que soit la moto électrique d’enduro que vous choisirez, il s’agira sans aucun doute d’une expérience nouvelle et passionnante. Il vous faudra peut-être un peu plus de préparation, mais tôt ou tard, vous vous déchaînez comme vous le faites avec vos modèles à essence !

Meilleures motocross électriques : ce qu’il faut savoir

Que vous soyez intéressé par la moto cross électrique la plus rapide ou par celle jouissant de la plus grande autonomie, tout se joue au niveau de la batterie. De courtes sessions sur une piste de course de motos tout-terrain ou des randonnées de moins de trois heures sont à peu près tout ce qu’il est possible de faire.

La puissance de la batterie constitue le principal facteur de comparaison de son autonomie. L’électricité est mesurée en KwH (kilowattheures), donc plus la valeur KwH est élevée, plus vous irez loin. Comme pour une moto à essence, plus vous appuyez sur l’accélérateur, plus vous consommez d’énergie.

La répartition du poids est un autre facteur à prendre en compte lors de l’achat d’un motocross électrique. Les batteries au lithium sont lourdes. Mais il en va de même pour les moteurs, le carburant et les cadres. Les meilleurs modèles répartissent le poids de la batterie, ce qui permet d’abaisser le centre de gravité.

SÉLECTION DES 3 MEILLEURS MODÈLES Horwin HT3 Note : 9,5/10 Découvrir Apollo RXF Rocket Note : 9,3/10 Découvrir Sur-Ron Light Bee Homologuée X Note : 9,2/10 Découvrir

Comment rouler en toute sécurité ? Comme tous les usagers de la route, les cyclistes, et autres conducteurs de trottinettes ou scooters électriques doivent connaître et respecter le code de la route. De plus, il doivent porter les équipements adaptés pour une meilleure résistance au choc ainsi qu’une meilleure visibilité. Il vous faut : un casque ,

, un feu avant blanc ,

, un feu arrière rouge ,

, un avertisseur sonore d’une portée de 50 m,

d’une portée de 50 m, un éclairage passif via des équipements ou vêtements réfléchissants. Pour cela, nous recommandons les équipements de la marque Cosmo, comme le casque Fusion avec sa lumière intelligente, leur éclairage intelligent ainsi que leur sac à dos connecté avec éclairage passif. Pour tout achat sur le site de Cosmo, bénéficiez d’une remise de -5% avec le code promo TECH5.