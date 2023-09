Comment choisir la moto électrique qu’il vous faut ?

Avant d’acheter une moto électrique, il faut tenir compte d’un certain nombre de facteurs pour choisir le meilleur modèle. Nous allons les passer en revue.

La moto électrique pour adultes fait fureur, et pour cause : elle respecte l’environnement, de même qu’elle est silencieuse. Une moto électrique permet de se déplacer aisément en ville sans devoir s’acquitter d’une facture d’essence onéreuse. Si vous n’arrivez pas à vous décider, cet article vous propose un guide d’achat.

Choisir la moto électrique en fonction du besoin

Une moto électrique 125cc pour adulte

Polyvalente, la moto électrique 125 se prête aussi bien aux déplacements en ville qu’aux longues distances. Ce modèle appelé aussi L3e se décline en un large choix de modèles, certains plus performants atteignant les 90 km/h à 110 km/h sur autoroute. Ces deux-roues résultent des années de recherche et délivrent une sensation d’accélération excellente et une autonomie plus élevée.

Une moto électrique 50cc

Le modèle 50cc convient parfaitement à ceux qui recherchent une moto électrique légère et maniable. Par rapport à l’équivalent 125, une moto électrique 50cc (classée L1e) est moins performante et limitée aux trajets urbains. D’une vitesse de 45 km/h, ce type de moto ne permet pas de circuler sur les voies rapides.

Toutefois, elle permet de sillonner la jungle urbaine sans nécessiter un permis à point. Ces petites motos conviennent aux jeunes comme aux adultes.

Choisir une moto électrique d’occasion (50 ou 125 cc), est une excellente affaire. Elle constitue un moyen économique de profiter des atouts de la mobilité électrique.

Toutefois, il faut vérifier quelques points pour ne pas se tromper au moment de faire son choix. La batterie est l’un des éléments indispensables à vérifier. Dans l’idéal, il faut une batterie au lithium-ion.

La puissance et la vitesse doivent également être vérifiées lors de l’achat d’une moto électrique d’occasion. S’agit-il d’un équivalent 50 ou 125 cc ? En outre, en fonction des performances de la moto électrique d’occasion, il faut être titulaire du bon permis de conduire.

Pour finir, il faut se pencher sur les composants fondamentaux de la moto électrique d’occasion. Notamment l’état de l’ensemble, sa peinture, sa carrosserie, les pneus, le confort du siège et son éclairage

Moto électrique sans permis : quel modèle choisir ?

Comme les motos à essence, les versions électriques doivent respecter certaines règles. Il faut un permis pour les conduire. Cependant, il existe des options qui sont accessibles sans permis. En effet, en France, un équivalent 50cc peut être conduit par les jeunes de 14 ans avec un permis AM.

Une moto électrique sans permis est un deux roues propulsé par un moteur d’une puissance inférieure à 4 000 watts. Capable de rouler jusqu’à 45 km/h, elle convient parfaitement à une utilisation en zone urbaine.

Dans notre article top des meilleures motos électriques sans permis, on retrouve les marques proposant ce type de deux roues, avec une batterie plus puissante. Pour bien choisir sa moto électrique sans permis, les principales caractéristiques de chaque modèle doivent être comparées.

Moto électrique : les critères de choix

Pour choisir une moto électrique adulte, 3 éléments doivent être pris en compte : son moteur, sa batterie et ses équipements additionnels.

Autonomie

L’un des premiers facteurs à prendre en compte est l’autonomie de la moto électrique. Il s’agit de la distance que la moto peut parcourir avec une seule charge. Il faut tenir compte de la distance typique à parcourir et s’assurer que la moto électrique a une autonomie qui répond à vos besoins. En outre, il convient de vérifier s’il existe des stations de recharge le long de vos itinéraires habituels afin de vous assurer que vous pouvez facilement recharger la moto en cas de besoin.

Puissance, couple et vitesse

Un autre facteur à prendre en compte est la puissance et la vitesse de la moto électrique. Les motos électriques adultes ont des niveaux de puissance et de vitesse variables, il est donc important d’en choisir une qui corresponde à vos préférences de conduite. Si vous recherchez une moto pour vos déplacements quotidiens, une puissance et une vitesse moindres peuvent suffire. En revanche, si vous êtes un conducteur expérimenté ou si vous prévoyez d’utiliser la moto pour des trajets plus longs, vous pouvez envisager une moto électrique plus puissante et plus rapide.

Taille et poids de la moto

En outre, il est important de tenir compte du poids et de la taille de la moto électrique. Les motos électriques peuvent varier en poids et en taille, il faut donc choisir une moto qui soit confortable à conduire et à manipuler. Tenez compte de facteurs tels que votre taille, votre poids et votre niveau d’expérience de la conduite lorsque vous choisissez la taille et le poids appropriés de la moto.

Coût du véhicule

Un autre facteur à ne pas négliger est le coût de la moto électrique. Bien que les motos électriques puissent être plus chères au départ que leurs homologues à essence, leur entretien et leurs coûts d’exploitation sont souvent moins élevés.

L’astuce consiste à trouver un équilibre entre les spécifications de la moto électrique souhaitée et votre budget. Même si vous ne voulez pas vous ruiner pour acheter une moto électrique, vous ne devez pas non plus sacrifier les performances au détriment du coût.