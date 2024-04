Hyper puissante et design, la moto électrique ARES pourrait révolutionner les deux-roues

ARES se présente comme une moto entièrement électrique au design futuriste et aux performances d'antan. Ses concepteurs espèrent beaucoup de son succès auprès d'une nouvelle génération de motards.

Real Motors vient d'ajouter un nouveau fleuron à sa collection de motos tout électriques, tout comme la récente DAB 1a du constructeur français DAB Motors. Son dernier projet : ARES, un prototype fonctionnel qui ouvre une nouvelle ère. Inspirées du style des « café racers », ces motos sportives datent des années 1960, époque à laquelle elles étaient souvent modifiées pour les balades sur la North Circular Road de Londres. ARES allie un look rétro minimaliste à des éléments de design futuristes.

Prototype de moto électrique ARES

Le prototype de moto électrique ARES fait actuellement l'objet d'un test au siège de Real Motors. Sous son capot, l'ARES dispose de beaucoup de puissance, ce qui lui permet d'atteindre le summum de la performance électrique. Pesant environ 220 kg et dotée d'une batterie de 11 kWh, elle offre une autonomie estimée à 160 km et une vitesse maximale de 145 à 160 km/h. Conçus pour des accélérations fulgurantes, les ingénieurs de Real Motors le décrivent comme un véhicule idéal pour les « nouveaux motards ».

Real Motors s'adresse non seulement aux novices de la moto, mais aussi à ceux qui apprécient la fusion subtile de la technologie numérique et des sensations analogiques. Rien ne peut égaler l'expérience viscérale de la conduite d'une moto de sport rapide, offrant un équilibre précis, une accélération vive et une connexion intime avec la route. Que ce soit sur route ou sur piste, ARES offrent une expérience de conduite dynamique et exaltante.

Design et esthétique : une révolution visuelle

L'ARES se distingue par son design audacieux et futuriste. Les lignes épurées, le carénage profilé et les détails graphiques frappants confèrent à cette moto électrique une allure agressive et captivante. Sur le prototype, ces éléments sont rehaussés par un motif graphique frappant qui complète la carrosserie blanche.

ARES promet une expérience de conduite exaltante

Outre sa puissance et sa beauté, l'ARES dispose d'une technologie de pointe. En fait, cette moto électrique offre une connectivité sans précédent. Écrans tactiles, systèmes de navigation avancés et options de personnalisation : ARES place le pilote au cœur de l'expérience. Le pilote bénéficie d'un contrôle total et d'une immersion totale dans le monde de la conduite électrique.

Bien que puissante et dotée d'une technologie de pointe, l'ARES n'en oublie pas pour autant le confort de son pilote. Son ergonomie soigneusement étudiée assure une position de conduite optimale, réduisant la fatigue sur les longs trajets tout en offrant une maniabilité exceptionnelle dans les virages serrés. Avec ARES, chaque trajet devient un plaisir absolu, que ce soit en ville ou sur les routes sinueuses.

Feng admet que cette machine est un « BOLIDE coûteux », mais qu'elle se révèle également très fonctionnelle pour un usage quotidien. Ses composants, notamment sa batterie et sa carrosserie, seront fabriqués en Chine puis assemblés aux États-Unis. Vous souhaitez être parmi les premiers à dompter cette bête mécanique ?

Real Motors prépare une série limitée d'ARES. Les réservations sont ouvertes dès maintenant. De fait, la livraison est prévue pour la fin de l'année prochaine, à un prix d'environ 20 000 dollars. Ne manquez pas l'opportunité de posséder une moto qui va révolutionner votre façon de voir la route.

