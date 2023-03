Vous souhaitez vous procurer la meilleure moto électrique sans permis ? Découvrez dans ce top les modèles les plus performants disponibles actuellement en France.

Opter pour une nouvelle solution de transport, c’est bien, mais encore faut-il avoir un permis adéquat. Toutefois, personne ne souhaite suivre 7 heures de formation ni passer un permis pour conduire une moto électrique. Mais rassurez-vous : il y a plusieurs options sans permis disponibles en France. À travers ce top, nous vous offrons un aperçu des meilleures motos électriques qui peuvent être conduites sans permis.

SÉLECTION DES 3 MEILLEURS MODÈLES Talaria Sting Homologué Note : 9,8/10 Découvrir Tromox Mino Note : 9,5/10 Découvrir Sur-Ron Light Bee Homologated X Note : 9,4/10 Découvrir

Talaria Sting Homologué : une moto cross électrique de 50 cc sans permis

Caractéristiques techniques Cylindrée équivalente : 50 cm3

Couple maximum : 250 Nm

Batterie amovible : Oui

Autonomie : 60 km

Charge maximale : 100 kg

La Talaria Sting Homologuée est un modèle amélioré de son prédécesseur, la Sur-Ron Light Bee Homologuée X. Cette moto électrique sans permis est le résultat d’un travail acharné d’ingénieurs passionnés et expérimentés. Cette moto électrique se caractérise par sa puissance et son autonomie, ainsi que par ses dimensions adaptées aux utilisateurs de grandes tailles.

Un moteur d’une puissance de 3 000 watts se trouve dans la partie inférieure du châssis. Comme il s’agit d’un équivalent 50 cc, il ne peut rouler qu’à 45 km/h. Cette motorisation est propulsée par une batterie amovible de 5 000 mAh. Celle-ci permet de parcourir une autonomie de 60 kilomètres maximum. Outre un entretien peu coûteux, la Talaria Sting Homologuée est très silencieuse. Elle se révèle idéale pour des balades plus discrètes.

Motocross léger

Cadre en aluminium

Ne convient pas aux utilisateurs de petite taille

Tromox Mino : Une petite moto électrique destinée aux déplacements urbains

Caractéristiques techniques Cylindrée équivalente : 50 cm3

Couple maximum : 110 Nm

Batterie amovible : Oui

Autonomie : 60 km

Charge maximale : 100 kg

La Tromox Mino rend chaque trajet plus amusant. Équivalent 50cc, cette moto électrique peut être conduite sans permis pour les personnes nées avant 1988. Il faut cependant un permis AM si vous êtes né après cette date.

La Tromox Mino a une autonomie de 60 kilomètres par charge si vous maintenez une vitesse de 45 km/h. Sa batterie amovible est propulsée par un moteur de 2500 watts en crête. La marque a délibérément conçu le vélo avec de nombreux points de fixation afin que vous puissiez le personnaliser à votre guise. Il s’accompagne d’une fourche inversée à l’avant, d’un mono-amortisseur à l’arrière et de freins à disques.

Cette moto est connectée à une application qui permet aux utilisateurs d’effectuer différents réglages et de suivre son état de fonctionnement. Dans l’ensemble, il s’agit d’une petite machine amusante et d’un ajout intéressant à l’espace croissant des vélos électriques.

Moto électriques aux finitions soignées

Équipées de matériaux haut de gamme

Monoplace

Sur-Ron Light Bee Homologated X : une motocross électrique pour la route

Caractéristiques techniques Cylindrée équivalente : 50 cm3

Couple maximum : 200 Nm

Batterie amovible : Oui

Autonomie : 65 km

Charge maximale : 100 kg

Le Sur-Ron Light Bee Homologué X fait le lien entre une motocross et un VTT électrique. Équivalent 50 cc, il est à la portée de tous ceux qui disposent d’un permis AM. Rassurez-vous, vous pouvez conduire cette moto électrique sans même posséder le permis si vous n’êtes pas né avant 1988. Pour rappel, la dénomination « X » indique que ce modèle amélioré bénéficie de la commande « X ». Cette moto a une puissance nominale de 2 050 W. Elle convient à une utilisation quotidienne, notamment pour le déplacement domicile-travail ou domicile-école.

Aussi, notons que la Sur-Ron Light Bee X constitue une version homologuée pour la circulation routière de la Off Road X. Ce véhicule présente les mêmes caractéristiques et composants. Il est toutefois équipé de tous les accessoires indispensables pour circuler librement sur la route . Tant au niveau du design que du choix des matériaux, on constate le désir d’offrir un véhicule performant et haut de gamme.

Motocross électriques sans permis

Un deux roues agile

Son moteur nécessite un entretien occasionnel

Motron Vizion : un roadster électrique très esthétique

Caractéristiques techniques Cylindrée équivalente : 50 cm3

Couple maximum : NC

Batterie amovible : Oui

Autonomie : 68 km

Charge maximale : 250 kg

En général, se déplacer en ville est une nécessité, mais pas très amusant. Et si on vous disait qu’il est possible de se déplacer en ville avec un véhicule totalement urbain, durable et plus amusant que vous ne le pensez ? Se déplacer en ville avec un Motron Vizion, c’est comme se déplacer avec un cyclomoteur électrique amusant.

Équivalent 50 cc, la Motron Vizion constitue un roadster électrique compact, idéal pour circuler en milieu urbain. Elle s’équipe d’un moteur de 3 700 W nominal. Elle atteint une vitesse de 45 km/h avec une autonomie d’environ 68 km. Selon la marque, le processus de recharge complète dure trois heures, bien que le personnel de la marque qui l’utilise assure qu’en deux heures environ, il est à 100 %.

Dans ce cas, il n’y a pas de freinage régénératif ou quoi que ce soit d’autre, donc la fluidité est la clé pour optimiser chaque charge au maximum. Vous pouvez recharger la moto directement en la branchant sur le secteur ou en retirant la batterie pour la ramener à la maison.

Maniabilité

Moteur puissant

Réservé à des pilotes mesurant moins de 1m85

La Super Soco TC Wanderer : une moto électrique néo-rétro sans permis

Caractéristiques techniques Cylindrée équivalente : 50 cm3

Couple maximum : 180 Nm

Batterie amovible : Oui

Autonomie : 80 km

Charge maximale : 150 kg

La TC Wanderer représente une amélioration de la Super Soco TC. Cette moto électrique d’un gabarit plus avantageux peut être accessible sans permis pour ceux qui sont nés avant 1988.

Le Super Soco Wanderer, avec sa conduite confortable, convient aussi bien à la circulation urbaine qu’aux déplacements hors de la ville. En outre, son moteur délivre une puissance impressionnante de 2 500 watts et permet d’atteindre des vitesses allant jusqu’à 75 km/h. Elle comprend deux batteries offrant une autonomie d’environ 50 km ou 100 km et se recharge en 3,5 heures seulement.

Avec un démarrage sans clé, une alarme intégrée et une fonction de localisation, le Super Soco TC Wanderer offre une sécurité de pointe. De plus, couplé à l’application Super Soco, il vous permet de suivre le vélo en temps réel. De plus, elle offre la possibilité de surveiller l’état de charge à partir de votre propre appareil mobile.

Style néo-rétro

Recharge rapide

Prix élevé

La Sur-Ron Light Bee Off Road X : une moto électrique tout-terrain sans permis

Caractéristiques techniques Cylindrée équivalente : 50 cm3

Couple maximum : 200 Nm

Batterie amovible : Oui

Autonomie : 130 km

Charge maximale : 100 kg

Cette motocross est le modèle non homologué du Sur-Ron Light Bee X. Il convient à une utilisation tout terrain. Son guidon ergonomique permet de se déplacer facilement dans la forêt. À l’instar de sa consœur homologuée, ce moteur central ne requiert aucun entretien. À noter que ce moteur central génère une répartition plus équilibrée des masses. Cela se traduit par une meilleure stabilité, ce qui est essentiel sur tout type de terrain.

Ce moteur électrique développe une puissance maximale de 5 kW en crête produisant un couple de 200Nm. Il circule en toute discrétion, sans odeur ni pollution. Sa transmission se fait par courroie et chaîne. Côté batterie, la moto électrique à une capacité de 60V. Une charge complète permet de parcourir jusqu’à 130 kilomètres. Bien sûr, cette autonomie est obtenue sous les conditions les plus favorables : à 25 km/h, sur une route plane.

Tout terrain

Adapté à la compétition et au loisir

Pas très confortable

Masai Vision 3000 : la nouvelle génération de moto électrique sans permis

Caractéristiques techniques Cylindrée équivalente : 50 cm3

Couple maximum : NC

Batterie amovible : Oui

Autonomie : 60 km

Charge maximale : 100 kg

La Masai Vision 3000 fait partie des motos homologuées de 50 cm3 ayant une vitesse maximale de 45 km/h. Au guidon de cette moto, le pilote éprouve les mêmes sensations qu’avec une version thermique 50cc haut de gamme, sans bruit.

L’un des grands avantages de la Masai Vision 3000 concerne le fait qu’il peut être équipé de deux batteries. En version standard, cette moto électrique comprend une batterie de 72V. Le fabricant indique qu’une seule batterie offre la possibilité de parcourir une distance maximale de 60 à 80 kilomètres

En outre, ce deux-roues offre un confort de conduite exceptionnel, digne de sa réputation. Grâce à sa selle fine, les jambes peuvent être repliées vers l’arrière, permettant ainsi à l’utilisateur de se déplacer plus facilement.

Que ce soit sur route ou dans les virages, cette géométrie procure une très bonne maniabilité. Par contre, ses pneus sont durs et favorisent une certaine durabilité plutôt qu’une adhérence accrue sur terrain mouillé.

Composant similaire au motocross

Un plaisir de rouler en supermotard

Pneus durs

FAQ

Quels sont les types de motos qui ne nécessitent pas de permis de conduire ?

En fait, la plupart des équivalents 50cc sont accessibles sans permis si vous êtes né après le 1er janvier 1988. En revanche, si vous êtes né à partir de cette date, il est nécessaire d’avoir le permis AM. Par contre, le permis AM est accessible aux jeunes dès l’âge de 14 ans.

Qu’est-ce qu’une moto électrique ?

Une e-moto est essentiellement une moto équipée d’un moteur électrique et d’une batterie. Elle comporte plus ou moins les mêmes éléments qu’une moto ordinaire. À savoir un accélérateur, un levier de frein et un boîtier de commande.

La caractéristique la plus remarquable d’une motocyclette électrique est qu’elle est totalement silencieuse. En outre, l’avantage d’une e-moto est que sa batterie a une durée de vie plus longue que celle d’un moteur à essence. De ce fait, son entretien peut s’avérer moins coûteux.

Une moto électrique est une excellente option si vous recherchez un véhicule durable qui offre un bon équilibre entre les deux. Voici quelques éléments à prendre en compte lors de l’achat d’une moto électrique.

Autonomie

Les motos électriques ont une autonomie maximale avant de devoir être rechargées. Si vous utilisez votre moto électrique pour vos déplacements quotidiens, vous pouvez choisir une moto de plus faible capacité et vous concentrer sur d’autres caractéristiques.

Confort

Si vous conduisez souvent une moto, un peu de confort ne fait pas de mal. Vérifiez le matériau de la selle, le réglage des pédales et l’absorption des chocs de votre future moto.

Sécurité

Les motos ont été critiquées pour leurs problèmes de sécurité. Les vélos électriques modernes intègrent des caméras à 360 degrés et une assistance intelligente au conducteur pour compenser ce problème. Un vélo de haute technologie doté de ces caractéristiques peut vous aider à vous sentir plus en sécurité lorsque vous roulez.

Quelle moto électrique a la meilleure autonomie ?

La Sur-Ron Light Bee Off Road X est un véritable pégase, car elle peut parcourir 13 km avec une seule charge. Bien sûr, cette autonomie est atteinte dans les conditions les plus favorables : à 25 km/h, sur une route plate.

Combien de temps faut-il pour recharger la batterie ?

Bien que cela dépende du type de batterie et du chargeur dont vous disposez, la charge dure généralement de 5 à 7 heures. Les chargeurs rapides peuvent réduire cette durée à une heure seulement.

Les motos électriques sont-elles un bon investissement ?

Bien que les motos électriques soient aujourd’hui chères, elles sont le mode de transport de notre époque. Les motos électriques sont la voie de l’avenir parce qu’elles sont silencieuses non polluantes et qu’elles réduisent l’empreinte carbone.

