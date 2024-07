Électrochoc : Royal Enfield dévoile sa toute première moto électrique prête à rugir sur les routes !

Cela peut paraître surprenant, mais désormais des images sont sorties dans lesquelles on peut voir que la marque Royal Enfield a sorti les plans d'une moto électrique.

En plus de pouvoir se procurer un modèle traditionnel, il est fantastique de savoir que sous peu, il sera possible de parcourir les roues au volant de cette bécane innovante. Voici ce qu'il y a à savoir à ce sujet.

La nouvelle moto électrique Royal Enfield est prête à être lancée

Les motos Royal Enfield sont réputées pour leur charme intemporel et leur fiabilité. Elles arborent un design rétro inspiré des motos britanniques des années 1930. Et leur esthétique élégante et vintage séduit de nombreux passionnés depuis des années.

Mais question nouveauté, une annonce vient récemment d'être publiée les concernant. Royal Enfield a enfin dévoilé sa toute première moto électrique de série. Cette moto électrique devrait faire ses débuts officiels d'ici la fin de l'année 2025, avec un lancement possible en 2026.

Un engin équipé d'une batterie de grande taille

D'après les images connues du brevet de la première moto électrique Royal Enfield, il est clair que la société est restée fidèle à son attrait rétro moderne. Le style général est nouveau, mais certaines lignes de design ont été empruntées à la gamme Classic.

Le profil avant de cette Royal Enfield électrique est très intéressant. La bécane est équipée d'une fourche à poutrelles, que l'on trouvait sur les motos des années 1920. Avec ce type de suspension avant, il est clair que la société expérimente une entrée discrète mais sûre dans l'univers de la mobilité électrique. Quant à la partie arrière est d'inspiration classique. C'est particulièrement le cas du garde-boue, de la selle et des clignotants.

En termes de performances, il est clair qu'il y a une grande batterie placée entre le châssis, qui a également un design intéressant. Le bras oscillant semble être en aluminium et présente un design traditionnel. Pour l'instant, il n'y a pas de détails sur le moteur électrique. Mais on peut s'attendre à ce qu'il soit un peu puissant. La puissance est transmise à la roue arrière par l'intermédiaire d'une courroie de transmission.

Des éléments de charme qui ne changent pas

Sinon, les selles larges et basses, ainsi que la position de conduite décontractée sont caractéristiques de la marque. Elles rendent les trajets confortables, quels que soient les kilomètres parcourus. Ces éléments ne semblent pas avoir été modifiés.

Pour l'instant, il n'y a pas d'information sur le nom officiel de cette nouvelle moto électrique Royal Enfield vu ces images. Malgré cela, en interne, des rumeurs mentionnent qu'on lui donne le nom d'electrik01. Il y a de fortes chances que l'entreprise revienne à ses racines et utilise une marque qui a été vendue il y a plusieurs dizaines d'années. Royal Enfield a utilisé cette approche pour ses derniers lancements, comme la Super Meteor.

Depuis ses débuts, Royal Enfield fabrique ses motos avec soin, en utilisant des matériaux de qualité. Cela se traduit par des motos robustes et durables. De ce fait, il est clair que cette moto électriquesera tout aussi belle, solide et fiable que toutes les autres.

