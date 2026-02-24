Royal Enfield Flying Flea C6 : Sa première moto électrique aperçue sans camouflage

Elle était attendue, la voilà enfin dévoilée ! La première moto électrique de Royal Enfield, la Flying Flea C6, a été aperçue roulant sans aucun camouflage dans les rues de Chennai. Elle a un design qui rend hommage à la mythique moto de la Seconde Guerre mondiale et bien plus.

Côté technique, on parle d’un moteur de milieu de gamme (équivalent 250-350cc), d’une batterie LFP de 4-5 kWh pour 100-150 km d’autonomie, et d’une courroie. Préparez-vous, l’icône britannique passe à l’électrique sans perdre son âme.

Royal Enfield Flying Flea C6 : le premier test roulant confirme son arrivée imminente

Les rumeurs se précisent. La première moto électrique de Royal Enfield, la Flying Flea C6 (FF C6), a été aperçue lors d’essais à Chennai, totalement décamouflée. Plus besoin de jouer aux devinettes : le constructeur finalise le design. Et il correspond au concept dévoilé à Milan fin 2024. Le lancement, prévu pour le premier trimestre 2026, se rapproche à grands pas.

Pourquoi ce nom de Flying Flea ?

Ce nom n’est pas un hasard. Il rend hommage à une moto légère de la Seconde Guerre mondiale produite par Royal Enfield. La version électrique puise dans cet héritage, avec un look néo-rétro qui devrait plaire aux puristes. Le modèle aperçu en Inde confirme les grandes lignes : phare rond, fourche avant de type poutre, panneaux de carrosserie minimalistes, grandes jantes en alliage et cadre apparent. La transmission par courroie, côté droit, est bien visible. Détail pratique : une béquille centrale, indispensable pour le marché indien et l’entretien courant.

Royal Enfield is coming out with electric bikes under new sub brand called Flying Flea.

Main model right now is Flying Flea C6 which looks ready for production.

Performance expected like 250cc to 350cc petrol bike range and power good for city plus some highway use. Price likely… pic.twitter.com/Z6rmYUWFr2 — The WatchMan (@AngryCitizen247) February 23, 2026

Quelles performances peut-on attendre ?

Les spécifications officielles n’ont pas encore fuité, mais les observateurs s’attendent à des performances équivalentes à celles d’un moteur essence de 250 à 350 cm3. Certains tempèrent toutefois, suggérant que le modèle d’entrée de gamme pourrait être un peu en deçà. Ils logeront le moteur en position centrale. Les ingénieurs l’ont associé à la transmission par courroie pour une expérience de conduite fluide, et ce système nécessite peu d’entretien.

Côté batterie, les estimations tournent autour de 4 à 5 kWh, avec une autonomie annoncée de 100 à 150 km. Ce chiffre est peut-être optimiste ; la réalité pourrait se situer dans la partie basse de la fourchette. La technologie LFP (Lithium Fer Phosphate) est pressentie, offrant durabilité et sécurité au détriment de la compacité. Le concept évoquait aussi un boîtier en magnésium, une gestion thermique active et une étanchéité IP67.

Un lancement imminent ?

Le fait que la moto circule en public sans camouflage est le signe le plus fiable : la production est proche. Royal Enfield devrait officialiser la Flying Flea C6 dans les toutes prochaines semaines, probablement pour une commercialisation au printemps 2026. L’ère électrique du constructeur indien est sur le point de commencer. Et elle a de la gueule.

