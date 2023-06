Où acheter une moto électrique ? Ce qu’il faut savoir

Avant d’acheter une moto électrique, vous devez savoir non seulement quel modèle vous voulez, mais aussi où l’acheter. Cet article explique la différence entre l’achat en magasin et l’achat en ligne.

En France, on compte environ 2,3 millions de motards et une flotte composée de 4 millions de motos. Ce deux roues constitue le moyen de transport idéal pour se déplacer plus confortablement et gagner plus de temps. Pour répondre à la question brûlante de la pollution, les fabricants ont opté pour des motos électriques. Ce tout nouveau mode de transport présente un double avantage, tant sur le plan environnemental qu’économique. Alors, pour ceux qui veulent acquérir une moto électrique, découvrez à travers cet article où en acheter une.

Acheter votre moto électrique en ligne

Autrefois, il suffisait de se rendre dans un magasin de motos, d’essayer quelques modèles et le tour était joué. Mais au milieu des années 90, l’internet a commencé à changer la donne.

Depuis lors, l’achat de produits en ligne devient une option de plus en plus courante. Cela vaut aussi bien pour les détaillants en ligne que pour les marques de motocycles en vente directe. Il suffit de penser à la facilité d’achat, aux prix apparemment plus bas et à la livraison à domicile pour comprendre pourquoi.

En fait, sur la toile il y a plusieurs sites web où vous pouvez acheter votre moto électrique. Ils disposent d’un vaste catalogue et d’une large gamme de modèles. Plus besoin de se déplacer, il suffit de cliquer sur la moto de son choix et de consulter la description du produit. Si le produit correspond à vos attentes, vous n’avez qu’à l’ajouter au panier et à confirmer votre commande pour la livraison.

Les internautes peuvent également profiter de bons plans sans se ruiner. Mais pour cela, il faut consulter différents sites afin de comparer tous les prix pour une même marque et un même modèle de moto.

L’achat d’une moto en ligne constitue le meilleur moyen d’éviter les achats impulsifs et les remords de l’acheteur. Vous pouvez comparer en détail les différents modèles disponibles et prendre une décision en connaissance de cause. Vous éviterez ainsi la réaction instinctive qui consiste à choisir le modèle de vos rêves.

Prime écologique

En achetant une moto électrique sur Internet, il est possible de bénéficier d’un bonus écologique. Cette subvention peut atteindre 20 % de son prix d’achat (toutes taxes comprises). Les plafonds varient selon la puissance de la moto. Les critères d’attribution sont les suivants :

l’achat d’une moto neuve doit être effectué depuis 2 ans,

la moto doit compter 2 000 km maximum

elle doit avoir une batterie sans plomb.

Pour les motos de 2 kW, l’aide correspond à 20 % de leur prix d’achat, cette somme étant fixée à 100 €. Les motos de plus de 2 kW bénéficient d’une aide de 27 % du prix d’achat, fixé à 900 €.

Acheter votre moto électrique auprès d’un fabricant

Outre l’achat en ligne, une autre possibilité consiste à visiter ou à contacter un fabricant pour acheter une moto électrique. Il s’agit là d’une solution idéale pour ceux qui souhaitent se procurer une moto performante. Cela garantit l’authenticité de l’engin, mais protège aussi contre les escroqueries.

Le principal avantage d’acheter dans un magasin physique est que vous bénéficiez de conseils de spécialistes sur les produits. En effet, les magasins connaissent parfaitement leurs produits. Ils peuvent vous aider à découvrir certaines de leurs caractéristiques moins connues.

Par ailleurs, un fabricant peut offrir une garantie à son client. En général, la loi prévoit une durée maximale de 2 ans, susceptible de varier selon les constructeurs. En France, une dizaine de fabricants proposent cette garantie. Celle-ci couvre notamment les pannes électriques, mécaniques ainsi qu’électroniques ainsi que leurs réparations. Un autre avantage d’acheter dans un magasin traditionnel est son service après-vente.

Maintenant que vous savez où acheter une moto électrique, il reste à savoir quel est le meilleur deux-roues pour vous. Pour vous y aider, nous vous présentons les 3 meilleurs modèles.

Top des 3 meilleures motos électriques

TC Max : une moto électrique plus rapide

Caractéristiques techniques Autonomie : 110 km

Puissance : 3900 W

Vitesse Max : 100km/h

Poids : 93 kg

Cylindrée : 125 cc

Vendue 5 590 euros, la TC Max constitue l’option idéale en cas de budget limité. En fait, elle est éligible au bonus écologique qui peut atteindre 2 310 €. Pour conduire cet équivalent 125 cm3, il faut être titulaire d’ un permis B. Côté mécanique, cette moto électrique embarque une batterie de 3,24 kWh et un moteur silencieux de 3,5 kW. D’ailleurs, la puissance de ce moteur permet de rouler à une vitesse de 100 km/h sur les voies rapides.

Quant à sa batterie, elle peut couvrir 60 kilomètres en circulation mixte. Pour la recharger, elle met 7 à 8 heures.

Style élégant

Présence d’un système d’alarme

Batterie lourde

Horwin CR6 : une moto électrique haut de gamme

Caractéristiques techniques Autonomie : 120 km

Puissance : 3500 W

Vitesse Max : 95 km/h

Poids : 134 kg

Cylindrée : 125 cc

Son style café racer à la fois trendy et nostalgique couplé à ses innovations technologiques font de la CR6 une moto premium.

En effet, Horwin met à profit toute une série de technologies pour rendre plus sereine la conduite de sa CR6. Cette dernière comprend notamment des feux de route et de croisement permettant au pilote de se repérer dans l’obscurité. Un large écran fournit en outre toutes les données indispensables pendant la conduite.

La CR6 se dote d’un moteur d’une puissance de 6,2 kW associé à une transmission à 5 vitesses. Cette moto peut passer en 6 secondes de 0 à 60 km/h, soit une vitesse maximale de 90 km/h. En ce qui concerne l’autonomie, la CR6 peut parcourir 120 km en roulant à 45 km/h environ.

Design café racer

Équipement de pointe

Pas d’ABS

Rider RS6 : moto électrique urbaine

Caractéristiques techniques Autonomie : 100 km

Puissance : 3500 W

Vitesse Max : 120 km/h

Poids : 126 kg

Cylindrée : 125 cc

Vous souhaitez vous déplacer en moto électrique de façon régulière ? Dans ce cas, optez pour le Rider SR6.

Son autonomie de 100 km permet de se rendre sur son lieu de travail sans le moindre souci. Plus encore, sa légèreté surprenante garantit une accélération rapide de 0 à 60 km/h en trois secondes seulement.

Un moteur de 5 kW équipe la Rider SR6, qui est silencieuse et développe 6 kW en pointe. Grâce à cette capacité, elle peut atteindre une vitesse supérieure à la limite de 120 km/h. La SR6 se distingue par son écran tactile, qui indique le niveau de charge de la batterie et le mode de conduite choisi.

Une moto imposante

Une autonomie importante

Pas de port USB