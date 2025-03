Choisir la meilleure moto 125cc est déjà une tâche difficile, et l’arrivée des modèles électriques ne fait que compliquer les choses. Pour vous aider, nous avons compilé dans cet article les 7 meilleurs modèles du marché.

Les motos électriques 125cc font d’excellents moyens de locomotion en ville. Celles-ci sont moins bruyantes et économiques. L’expérience de la conduite est différente, certes. Mais nous admettons que les véhicules électriques deviennent un impératif du quotidien de la société moderne. Cependant, face à une offre croissante, dénicher celle qui vous définit est une tâche ardue. C’est pourquoi nous avons sélectionné les 7 meilleurs modèles en circulation en ce moment.

TC MAX : la moto électrique 125cc de Super Soco

Design élégant On aime moins Batterie assez lourde TC Max La moto électrique 125cc de Super Soco Acheter la TC Max Pour démarrer notre top 7, nous vous présentons la Super Soco. Elle n’est pas un nouveau venu sur le marché des deux-roues électriques. Sa gamme TC Max constitue aujourd’hui la meilleure moto électrique 125cc pour les déplacements urbains. Il s’agit d’un modèle rapide et très convivial rendant les voyages quotidiens très agréables. La TC Max comprend un phare rond à LED, une selle à suspension nervurée, un capot moteur de style contemporain et des jantes à rayons. Son compteur de vitesse est très facile à lire. Celui-ci affiche le niveau de charge de la batterie, l’autonomie restante, le mode de conduite et les indications standard (vitesse, kilométrage, etc.). La Super Soco TC Max s’équipe également d’un système de démarrage sans clé. Il suffit d’appuyer sur le bouton central Power sous le guidon pour le mettre en marche. Sa batterie Bosh de 3,2 kWh, située dans le réservoir factice, se recharge entre 4 et 5 heures sur une prise standard. Une charge complète lui offre jusqu’à 110 km d’autonomie en mode ECO. Avec le TC Max, le constructeur a remplacé le moteur du moyeu TC par un moteur à flux axial de 5 500 tr/min. En plus de son impressionnante rigidité, la Super Soco TC Max offre également le confort d’une suspension exceptionnelle. Nous apprécions aussi le soutien des amortisseurs avant inversés de 700 mm de long et 35 mm de large. Caractéristiques techniques Cylindrée : 125 cc

Puissance : 3900 W

Autonomie : 110 km

Vitesse Max : 100km/h

Rider RS8 : moto électrique 125cc pour les sportive On aime Autonomie réelle

Moto a une dimension imposante On aime moins Absence de port USB Rider SR8 La moto électrique 125cc pour les sportive Acheter Rider SR8 Comme nous le savons tous, la majorité des motos électriques ou thermiques 125cc ne parviennent pas à dépasser le seuil des 110 km/h. Pourtant, la Rider SR8 offre une vitesse de pointe suffisante pour parcourir 150 km/h en toute sérénité. Avec un permis A, A1, A2 ou B suivi d’une formation de 7 heures, vous pourrez la dompter en toute sérénité. En fait, la Rider SR8 intègre un moteur électrique dans sa roue arrière développant une puissance de 8 kW en nominal et 11 kW en crête. Quant à son couple, il atteint 148 Nm. Notons toutefois que ce moteur ne nécessite que très peu de maintenance. En outre, la moto électrique se compose d’une batterie d’une puissance de 72V. Celle-ci est installée au bas du cadre et n’est pas amovible. Pour la recharger, il faut une prise domestique de 220 V ou une prise de courant de type 2. Comme la SR6, ce modèle 125cc profite des avantages de l’ABS. Aussi, elle dispose d’une fourchette hydraulique inversée. Ceci afin d’adapter la conduite de cette moto à vos envies. D’ailleurs, si nous déplorons l’absence d’un port USB, il convient de souligner la présence de l’écran embarqué. Ce dernier regroupe tout ce qu’il faut comme la vitesse, le compteur kilométrique et le niveau de batterie. La Rider RS8, d’une hauteur de 820 mm, est la meilleure moto électrique 125cc conçue pour les motards de grande taille et de taille moyenne. Caractéristiques techniques Cylindrée : 125 cc

Poids : NC

Puissance : 8000 W

Autonomie : 120 km

Vitesse Max : 150 km/h

Horwin CR6 : une version moderne du style classique du café racer On aime Equipement haute gamme

Conception originale On aime moins Absence d’ABS Horwin CR6 Version moderne du style classique du café racer Acheter Horwin CR6 La Horwin CR6 est un café racer électrique au design rétro doté des dernières technologies, séduisant toutes les tranches d’âge. Elle constitue un mode de transport respectueux de l’environnement et un pas vers le développement durable. Elle permet de rouler sans aucun bruit. Même à vitesse maximale, le seul bruit produit est le bruit des pneus. En effet, Horwin propose un grand nombre des dernières technologies pour faire de la conduite de la CR6 une expérience apaisante. Cette moto électrique dispose de phares LED avec feux de croisement et feux de route qui guident le cycliste dans l’obscurité. L’efficacité lumineuse et la visibilité sont cinq fois supérieures à celles des lampes halogènes. Par ailleurs, elle est propulsée par un moteur de 7 kW offrant une vitesse maximale de 90 km/h. De fait, cette moto électrique 125cc peut passer de 0 à 60 en 6 secondes. Elle peut parcourir jusqu’à 120 km grâce à la batterie lithium-ion inamovible de 4 kWh qui met 3 heures pour passer de 0 à 80. %. Ce modèle nous fascine aussi par son disque CBS de 240 mm à l’avant et son disque de 180 mm à l’arrière. Il dispose d’une suspension à fourche USD et d’un monoamortisseur et d’un grand écran fournissant toutes les informations nécessaires pendant un voyage. Caractéristiques techniques Cylindrée : 125 cc

Poids : 134 kg

Puissance : 3500 W

Autonomie : 120 km

Vitesse Max : 95 km/h

Sur-Ron Light Bee Homologué X : mariage entre motocross électrique et VTT On aime Facile à manier

Puissance excellente On aime moins Couteux Sur-Ron Light Bee Homologué X Le meilleur mariage entre motocross électrique et VTT Acheter Sur-Ron Light Bee Homologué X Nous allons poursuivre notre top 7 avec la Sur-Ron Light Bee Homologué X, qui est, selon nous, la meilleure alternative à la moto électrique 125cc. Équivalent de 50 cm3, elle peut être conduite par ceux qui disposent d’un permis AM. Le nom « X » indique que ce modèle plus performant comporte un contrôleur « X ». La puissance de 2050 W de cette moto électrique la rend idéale pour les déplacements quotidiens. Vous pouvez ainsi l’utiliser pour vous rendre à l’école ou au travail. Mais là où la Sur-Ron Light Bee Homologué X se distingue du pack, c’est dans ses prouesses tout-terrain, avec un contrôle de traction et des modes de conduite spécifiques au tout-terrain La Sur-Ron Light Bee homologuée X offre les mêmes caractéristiques et composantes de Off Road XL. En outre, nous avons trouvé des accessoires incontournables pour circuler en toute sécurité. Elle dispose de belles rétroviseurs, des clignotants, un projecteur, ainsi qu’un feu arrière à LED. Au niveau de son design et du choix des matériaux, tout montre le souhait d’offrir un modèle haut de gamme. Sur-Ron Light Bee a un moteur central électrique. Pas besoin d’entretien, il peut développer une puissance de 5 kW en crête et un couple de 200 Nm. Par ailleurs, la batterie de ce motocross électrique se compose de cellules au lithium-ion Panasonic. Cette dernière permet de rouler jusqu’à 120 km à 25 km/h avec le vent dans le dos. Puissante, ludique et légère, la Sur-Ron Light Bee se manie aisément pour les habitués du VTT. Conçue pour un usage récréatif – voire sportif – elle est éligible aux primes écologiques. Caractéristiques techniques Cylindrée : 125 cc

Poids : 47 kg

Puissance : 2050 W

Autonomie : 65 km

Vitesse Max : 25 km/h

L’Ovaobike MCR-H : la meilleure moto électrique 125cc polyvalente On aime Freinage efficace

Coffre pratique On aime moins Suspensions rigides Ovaobike MCR-H La moto électrique polyvalente Acheter Ovaobike MCR-H Vous cherchez une moto électrique polyvalente ? Eh bien, optez pour l’Ovaobike MCR-H. Son prix de près de 10 890 euros ne convient pas à tout le monde, mais cette moto électrique de 125cc compte parmi les plus convoitées. Son petit gabarit la permet de rouler à son aise en ville qu’en périurbain. L’Ovaobike MCR-H est un équivalent 12cc, idéal pour une utilisation en ville. Vous n’avez besoin qu’un permis B complété d’une formation « 125 » de sept heures ou un permis moto, A2 ou A pour la conduire. Avec ses dimensions moyennes, elle se montre autant performante en ville qu’en banlieue. Sa motorisation produit 7 kW en nominal tandis qu’en crête, elle atteint 9,1 kWh. Ce moteur permet de rouler à une allure maximale d’environ 105 km/h en mode Turbo contre 99 km/h en mode Sport. En outre, la MCR-H nous a surpris avec sa batterie fixe de 4,8 kWh. Grâce à son chargeur intégré à bord de ce roadster, recharger la batterie à partir d’une prise domestique de 220V devient un jeu d’enfant. Selon le fabricant, le véhicule couvre 110 kilomètres à une vitesse stabilisée de 50 kilomètres par heure. En réalité, en usage mixte (urbain et voie rapide), cette autonomie diminue. Elle se limitera en effet à 70 kilomètres en présence d’un pilote pesant 80 kilos et sous une température avoisinant les 15°. Caractéristiques techniques Cylindrée : 125 cc

Poids : 165 kg

Puissance : 2500 W

Autonomie : 110 km

Vitesse Max : 105 km/h

La Tromox Ukko S : un roadster électrique 125cc au design futuriste On aime Autonomie excellente

Faible poids On aime moins Aucun frein moteur en mode Sport Tromox Ukko S Roadster électrique 125cc au design futuriste Acheter Tromox Ukko S L’Ukko S semble sortir du futur, avec un design futuriste et très agressif. Il est totalement unique et attire les regards partout où il passe. Mais ce n’est pas uniquement la principale raison pour laquelle nous l’avons introduit dans notre top 7. En fait, ce qui la définit ne caractérise pas seulement par sa beauté. Cette moto électrique 125cc bénéficie de la meilleure technologie, laissant ses concurrents loin derrière. Tout d’abord, le cadre a été entièrement fabriqué en aluminium. Léger et résistant, il a passé plus d’un million de tests de fatigue aux vibrations. Deuxièmement, il dispose d’un moteur électrique central et d’une courroie de transmission finale. Il s’agit d’une configuration que l’on rencontre habituellement sur les motos électriques puissantes et coûteuses. La puissance maximale est de 8000 W avec un couple maximal de 180 Nm. Aussi, sa vitesse maximale peut atteindre 93 km/h. Troisièmement, la batterie amovible est géante, 72V et 55Ah, ce qui permet une autonomie jusqu’à 160 km sur une seule charge. Enfin, elle dispose d’une application Tromox exclusive, avec localisation en temps réel, NFC, Smart Key et un panneau numérique TFT couleur de 5,5 pouces. Pour compléter le tout, il y a son éclairage Full-LED et ses phares LED à double lentille étanches IP67 avec verre optique. Caractéristiques techniques Cylindrée : 125 cc

Poids : 110 kg

Puissance : 4000 W

Autonomie : 50 km

Vitesse Max : 93 km/h

Motron vizion : une motocycle électrique Accessible sans permis On aime Moteur puissant

Conduite très confortable On aime moins Autonomie faible Motron vizion Le meilleur smartphone pour la photo Acheter Motron vizion La Motron Vizion est un roadster électrique 50cc, destiné à une utilisation urbaine. Cet équivalent 50cc peut être accessible sans permis pour ceux qui sont nés avant le 1er janvier 1988. Dans le cas contraire, il faut un permis AM. Sur ses deux pneus de 12 pouces, ce roadster électrique se manie très facilement. En ville, il peut circuler ou se garer très facilement. La Motron Vizion a un moteur électrique central, dont la transmission est assurée par une courroie. Celui-ci délivre une capacité de 3 700 W. Avec une telle puissance, elle se hisse parmi les motos 50cc les plus performantes du marché, au même titre que la meilleure moto électrique 125cc. Sa batterie amovible est un autre point que nous apprécions. De plus, cet équivalent 50 cm3 peut parcourir une distance maximale de 68 km en ville. La Motron Vizion permet de jouir d’une conduite écologique du fait qu’elle ne dégage ni bruits ni vibrations parasites du moteur. Sa propulsion électrique permet à ses utilisateurs de faire des petites économies. Caractéristiques techniques Cylindrée : 125 cc

Poids : 100 kg

Puissance : 3700 W

Autonomie : 68 km

Vitesse Max : 45 km/h

Ergonomie, finitions, confort d’utilisation, etc. tous ces critères, nous les avons pris en compte pendant notre test. Ceci, en vue de vous proposer les meilleurs modèles de moto électrique 125cc du marché. Par ailleurs, nous avons passé au crible les aspects pratiques, ainsi que la capacité de transport de l’appareil.

En ce qui concerne son utilisation à proprement parler, nous avons essayé tous les modèles présentés dans ce comparatif sur différents types de pistes. Outre les routes, autoroutes et routes fermées, nous avons roulé en ville pour tester leur autonomie. Sinon, la mise à l’épreuve de ces deux-roues électriques inclut en même temps l’analyse de la durée de charge. L’inamovibilité de la batterie n’a pas non plus été négligée.

Le rapport qualité/prix étant un autre volet indispensable quand il s’agit de choisir le meilleur produit. Enfin, nous avons testé l’application compagnon si le modèle l’intègre.

FAQs sur la moto électrique 125cc

Quelle est la meilleure moto électrique 125cc en 2025 ?

Les modèles les plus performants incluent la Super Soco TC Max, Horwin CR6 Pro et Rider SR8, qui offrent une bonne autonomie et des technologies modernes.

Quel est le prix moyen d’une moto électrique 125cc ?

En 2025, le prix varie entre 3 500 € et 12 000 €, selon l’autonomie, la puissance et les équipements intégrés (GPS, écran connecté, etc.).

Quelle est l’autonomie d’une moto électrique 125cc ?

Les modèles récents proposent entre 100 et 200 km d’autonomie, en fonction du mode de conduite et des conditions de route.

Combien de temps pour recharger une moto électrique ?

Grâce aux bornes rapides, 80% de recharge en 30 minutes est possible. Sur une prise domestique, le temps de recharge varie entre 3 et 6 heures.

Les motos électriques sont-elles plus économiques ?

Oui ! Une recharge coûte environ 2€ pour 100 km, contre 10 à 15€ d’essence pour un modèle thermique. L’entretien est aussi réduit.

