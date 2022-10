Scantrad : tout savoir sur le phénomène qui bouleverse l’industrie du manga

Le scantrad est l’équivalent du fansub mais concerne uniquement les bandes dessinées. Qu’y a-t-il de plus agréable que de la lecture des bandes dessinées, et en particulier de pouvoir les comprendre ? Néanmoins, le Japonais est une langue qui n’est pas facile à maîtriser. C’est pourquoi la traduction des mangas d’aujourd’hui connaît un réel succès.

Qu’est-ce que le Scantrad ?

Le scantrad (ou scanslation en anglais) est le fait de numériser, traduire et éditer une bande dessinée d’une langue à une autre. De fait, il s’agit d’un travail effectué par un amateur, presque toujours réalisé sans l’accord de l’auteur ou des ayants droit.

Le mot « scanlation » est un portemanteau des mots scan et translation (traduction en anglais). Le terme est principalement utilisé pour les bandes dessinées japonaises (manga), bien qu’il existe également pour d’autres traditions nationales à une moindre échelle. Le scantrad peut être consulté sur des sites web ou sous forme d’ensembles de fichiers images téléchargés.

De fait, le scantrad enfreint la législation relative au droit d’auteur étant donné que les ouvrages peuvent être rediffusés sans autorisation de la part des éditeurs ou des auteurs de mangas. Juridiquement, le scantrad relève ainsi du piratage.

En résumé, le concept du scantrad illustre la mondialisation en général de la société. Ce terme signifie textuellement « traduction de scan« , soit la pratique de traductions dans d’autres langues de mangas digitalisés par les fans. Un concept en phase avec le digital, cet espace d’accessibilité gratuite et immédiate.

L’histoire du scantrad ou « scanlation »

Le scantrad a vu le jour dans les années 1970, mais sa nouvelle forme ne s’est développée qu’à la fin des années 1990. Inside Scanlation divise son histoire en trois périodes en particulier. Notamment l’ère classique, l’âge d’or et le Nouveau Monde. Ces périodes correspondent aux années 1970-2003, 2003-2007 et 2007- présent. Ils caractérisent ces trois périodes comme suit :

Entre les années 1970-1990, le scantrad se concentre autour de quelques grands groupes. Ceux-ci sont organisés hors ligne. Plus tard, d’autres se forment via IRC ou Usenet.

Au milieu des années 2000, la communauté se concentre sur les sites de versioning qui suivent de nombreux groupes.

De 2007 jusqu’à aujourd’hui, les Speedscans sont des groupes qui numérisent des titres populaires et les distribuent via des sites d’agrégation et de lecture en ligne.

La numérisation de manhwa et de manhua en version anglaise appartient généralement aux mêmes communautés et traditions que la « communauté Scantrad » décrite par Inside Scanlation. Quant à la numérisation des bandes dessinées d’Asie de l’Est dans des langues autres que l’anglais, elle a parfois suivi la même trajectoire. Les événements survenus dans les domaines du manga et de l’édition aux États-Unis ont eu un effet disproportionné sur la communauté scantrad.

Le processus du scantrad

De nos jours, tout le monde peut faire des « scanslations », il n’est pas non plus nécessaire de rejoindre ou de créer une équipe. Néanmoins, les équipes établies ont un processus de travail bien précis.

Fournisseur de données brutes/scanner

Pour traduire un manga, il faut d’abord l’obtenir. Un fournisseur de matières premières est une personne qui peut facilement avoir accès à des matières premières (les mangas) et les transmettre au reste du groupe dans une qualité décente.

Le scanner achète et démonte généralement des livres afin de fournir du matériel pour le processus de scantrad. Le fait qu’il soit remboursé ou non dépend entièrement du groupe avec lequel il travaille.

Nettoyeur

Ce rôle peut varier d’une équipe à l’autre. Cependant, l’idée générale est de supprimer tout texte étranger indésirable du manga brut. Certains groupes peuvent également demander à leur nettoyeur de recadrer, de mettre à niveau et de redessiner.

Redéssinateur

Ce rôle n’est pas disponible dans tous les groupes. Parfois, il s’assimile au nettoyeur. En général, les redéssinateurs doivent avoir de bonnes compétences artistiques et éventuellement avoir accès à une tablette graphique. Comme son nom l’indique, le redéssinateur redessine les espaces vides laissés par la suppression du texte, il restaure l’image dans sa forme originale du mieux qu’il peut.

Traducteur

Le partage de scripts téléchargés par un traducteur solo devient de plus en plus populaire dans les groupes Speed Scan. Cependant, il s’agit d’une obligation pour tous les groupes. Pour rejoindre un groupe, pas besoin d’avoir un certificat officiel en coréen, chinois ou japonais. Cependant, tout candidat au rôle de traducteur doit avoir une connaissance approfondie d’au moins une de ces langues.

Par exemple, il faut être capable de reconnaître tous les caractères de l’alphabet Hiragana, même si cela s’avère impossible à l’oral. Il faut néanmoins se concentrer sur le katakana. Quant aux Kanji, il faut en connaître les bases. En fait, de nombreux mangas ont des « furigans » liés aux Kanji. Cela devrait suffire tant que la phrase est compréhensible.

Typographe

Un bon typographe contribue grandement à la qualité du groupe de scantrad. Son travail consiste à transposer le script du traducteur sur les pages de manga nettoyées. Il doit avoir une bonne connaissance d’un programme d’édition de photos ainsi qu’un bon œil pour les polices de caractères.

Éditeur

Il s’agit d’un rôle qui diffère grandement selon le groupe. Certains groupes définissent les éditeurs comme des personnes efficaces en japonais, généralement des traducteurs expérimentés qui ont moins de temps à consacrer à leur travail. L’éditeur passe en revue le script du traducteur pour voir s’il n’y a pas d’erreurs de traduction ou de travail maladroit.

Correcteur d’épreuves

Comme son nom l’indique, son travail consiste à s’assurer que la grammaire utilisée soit correcte et qu’aucun effet ou bulle ne manque. S’il y a également des éditeurs dans le groupe, le correcteur doit examiner les modifications apportées par l’éditeur pour s’assurer que tous les éléments sont en ordre.

Contrôleur de qualité

Leur travail consiste à vérifier la qualité générale avant la sortie d’un manga. Ils contrôlent le bon alignement de l’ensemble, le choix des polices, la lisibilité du texte, la clarté de l’image et même la poussière.

Les causes du scantrad

Il existe de nombreuses raisons pour expliquer l’approche de Scantrad. En fait, les fans sont souvent assez mécontents de l’industrie de la traduction. Leur enthousiasme pour une série particulière, associé à des retards dans les traductions officielles, a conduit à la formation de groupes scantrad.

Parmi les arguments invoqués par ces scantraders figure la valorisation de séries inédites. Cette pratique concerne également certains titres qui sont abandonnés en raison d’un manque de popularité ou de ventes dans la région cible.

Les scantraders ont pour but de permettre à un public beaucoup plus large d’accéder à de nombreux contenus qui ne sont pas autorisés dans divers pays. En d’autres termes, ils visent à contourner la censure perçue ou réelle lors de la traduction officielle et de la décision de licence de la série.

Caterpillar a déclaré qu’il a commencé à faire des scans parce qu’il voulait lire certains mangas et qu’il savait qu’ils n’avaient aucune chance d’obtenir une traduction officielle. Dans le fandom yaoi, les titres explicites publiés commercialement sont souvent réservés aux lecteurs de 18 ans ou plus.

Les libraires les stockent en BL pour qu’ils soient emballés et étiquetés pour les lecteurs adultes. Andrea Wood a indiqué que les amateurs de yaoi adolescents utilisent l’approche du Scandrad pour trouver ces documents plus explicites.

Quels sont les principaux types de piratage ?

Il existe deux types de « piratage » de scantrads.

Premièrement, il y a les traducteurs bénévoles qui font une traduction de manga par réelle passion. Ils ne savent pas le mal que cela peut faire aux auteurs. D’autre part, ces traductions s’apparentent très souvent à des fanfictions, des histoires que certains fans écrivent afin de faire une extension de l’intrigue de leur série préférée. Leur objectif est simplement d’ élargir le marché légal en proposant un nouveau produit numérique.

Deuxièmement, de nombreuses plateformes cherchent à gagner de l’argent avec les scantrads. Elles sont pleines de publicités et génèrent des revenus auprès des auteurs de ces œuvres. Il est difficile d’arrêter ces pirates malhonnêtes, qui volent parfois des œuvres avant même qu’elles ne soient publiées sur le marché japonais.

Scantrad : les répercussions dans le monde du manga

Quels impacts sur les éditeurs officiels ?

Les scantrads ont également un impact sur l’édition numérique. Cette dernière diffère en fonction de la visibilité de chaque série publiée via les sites de « webtoon ».

Le site Webtoon Factory, par exemple, n’est pas affecté « fondamentalement » par le scantrad. Cela résulte du fait de la tarification et de la popularité de la plateforme en France. Cependant, d’après le responsable du développement de contenu sur le site Delitoon, les éléments que nous offrons sont numériquement natifs.

En résumé, le scantrad n’a pas autant d’impact sur le secteur éditorial en France qu’il n’en a dans certains pays asiatiques. À cet effet, en Corée et au Japon, les maisons d’édition ont constaté une augmentation de leurs chiffres d’affaires lorsque les plateformes scantrad ont été fermées.

Pour autant, le problème ne change pas, le scantrad touche les auteurs, les éditeurs et certaines séries. Outre le travail éditorial lié à l’achat des licences, à la distribution et la traduction, ce phénomène crée en fait une « concurrence inéquitable » difficile à gérer.

La scantrad entraîne donc des conséquences économiques tant sur les publications écrites que numériques. Les éditeurs se battent dans tous les domaines, mais la seule solution envisageable pour l’instant consiste à poursuivre ces sites pirates par la voie juridique.

Les éditeurs prennent-ils des mesures contre ce piratage ?

Pour combattre au mieux cette situation, les éditeurs ont mis en place des stratégies. Ainsi, certains propose une offre découverte en librairie ou en version digitale. Celle-ci se caractérise par des tarifs cassés ou des offres spéciales.

Des éditeurs essaient également de contrer cette problématique en offrant une nouvelle prestation : simultrad. Cette prestation légale de traduction simultanée touche de multiples ouvrages issus de leur catalogue éditorial.

Pika Edition offre par exemple la possibilité de vendre des chapitres traduits et accessibles durant les jours suivants la sortie japonaise des sagas Eden’s Zero ou encore Attack of the Titans. Toutefois, les simultrad constituent encore un risque sur lequel on peut s’interroger.

En outre, une autre alternative a été élaborée en France. Elle consiste à inciter les sociétés de publicité et les éditeurs, tout comme les systèmes de paiements (Visa, PayPal…), à stopper leur collaboration aux sites en question.

Le « scantrad » frustre les créateurs coréens

La plupart des webtoons créés en Corée sont illégalement scannés et partagés en ligne. C’est pourquoi, le scantrad constitue un problème universel pour les créateurs de bandes dessinées coréens. En effet, le responsable de l’Union des créateurs de webtoons coréens, Kim Dong-hoon, a déclaré qu’il s’agit d’une source de frustration pour tous les créateurs de webtoons.

Les scantrads ont été motivés par le désir des jeunes lecteurs de découvrir des bandes dessinées de différentes nationalités. Ces derniers forment des groupes de traduction, collaborent via Internet. Ils affirment que les artistes coréens « devraient être flattés » pour le dur travail de promotion mondiale qu’ils offrent gratuitement.

Ils invoquent toujours les mêmes raisons pour justifier la distribution volontaire sans licence. Selon les traducteurs amateurs, le coût, la qualité et la rapidité des publications commerciales sur les plateformes légales ne répondent pas aux attentes du public mondial. En revanche, du point de vue des artistes, le scantrad est un piratage flagrant.

Selon l’enquête fournie par le syndicat, les 92 % des créateurs de webtoons coréens ont du mal à travailler sur leurs bandes dessinées actuelles. Plus de 50 % ont envisagé de prendre leur retraite à cause des traductions illégales.

Pour mettre fin aux atteintes à la propriété intellectuelle à l’étranger, le gouvernement coréen et Interpol ont lancé une enquête coopérative triennale en avril.

Comment le scantrad a-t-il peut-être aidé à populariser le manga ?

La popularité des mangas et des magazines atteint un niveau extrême. Au départ, ce phénomène se limitait au Japon, mais, actuellement, il est devenu universel. Cette notoriété internationale a été favorisée en partie grâce à Scantrad.

Au début des années 2000, la plupart des sites de torrents disposaient de sections réservées aux mangas et aux animations. À l’époque, cette rubrique était un concept nouveau pour la majorité des utilisateurs occidentaux, mais cela a changé avec le temps.

Ce changement découle notamment des efforts des amateurs de mangas. Ces derniers traduisent les scans des magazines spécialisés dans les mangas en anglais à leur version japonaise, ce qui constitue ce que l’on appelle le « scantrad ». Dans un premier temps, les éditeurs officiels n’étaient pas perturbés par cette pratique. Ils l’ont même considérée comme une forme de reconnaissance.

Avec les années, le nombre de fans internationaux augmente régulièrement et des sites et des groupes de scantrads voient le jour. Ce qui avait commencé comme un petit hobby de niche a donné naissance à une communauté massive de nouveaux consommateurs. Des clients qui pouvaient être monétisés.

La communauté scantrad a fait naître une toute nouvelle industrie – le manga anglais – qui a créé des opportunités, des défis, des drames et des conflits.

Quelles sont les sanctions possibles pour les créateurs et les lecteurs de scantrad ?

Les violations des droits d’auteur entraînent évidemment des peines juridiques. Parmi ces délits figure :

L’atteinte portée au droit moral

Cette dernière inclut le non-respect du secret professionnel ou de la paternité et la violation du droit de l’auteur sur son œuvre.

L’atteinte portée au droit patrimonial

Ceci constitue un délit de propriété intellectuelle, notamment la reproduction ou la représentation de son œuvre sans son autorisation. Ainsi, la pratique du scantrad entre bien dans cette définition.

Dans le cadre du procès, la victime a la possibilité de faire appel au juge par une assignation auprès du Tribunal de Première Instance. Cette démarche permet d’obtenir les mesures suivantes :

cessation définitive des activités liées à l’exploitation des œuvres illicites ;

versement de dommages à l’auteur en compensation du préjudice.

Par ailleurs, la victime pourrait faire appel au juge pénal en portant plainte au bureau du procureur. Ces infractions entraînent des condamnations pénales allant de 3 ans de détention à une amende pouvant atteindre jusqu’à des centaines de milliers d’euros. Dans certains cas, la saisie des objets contrefaits peut également être ordonnée.

De plus, il existe des amendes particulières. Dans le cas du non-respect des règles de sécurité, les sanctions peuvent atteindre 30 000 euros et sont susceptibles d’être accompagnées par une peine d’emprisonnement de 6 mois.

Scantrad : les mesures prises par les autorités

En France, lorsque des éditeurs découvrent sur la toile des copies pirates des mangas qu’ils ont publiés, ils envoient aux autorités des demandes d’injonction.

Pour Hadopi, les volumes de mangas récupérés illégalement ne sont pas assez importants pour permettre au procureur général d’intervenir ». En effet, il n’y a que 440 000 visiteurs mensuels et uniques sur les plateformes de scantrad. Ces chiffres constituent une « fourchette très basse » et n’incluent pas les transferts de fichiers entre particuliers.

Toutefois, afin de lutter contre le piratage des mangas, cet organisme sensibilise les agences de publicité ainsi que certains annonceurs ou opérateurs de paiement en ligne comme Paypal ou Visa. Elle tente de les convaincre à ne plus travailler en partenariat avec ces agrégateurs afin de réduire fortement leurs ressources financières. En outre, une sensibilisation des professeurs du CM2 jusqu’au lycée est proposée. Celle-ci peut être assurée par des membres de l’association Génération numérique. Il s’agit d’une initiative remarquable qui est rarement connue des maisons d’édition elles-mêmes !

Par ailleurs, les efforts de déréférencement des plateformes auprès des moteurs de recherche constituent également une nouvelle démarche. Elle est parfois fastidieuse, car il faut disposer d’une copie numérique conforme à la loi avant de poursuivre les plaidoiries chez Google.

Scantrad : quelles sont les alternatives légales ?

ComiXology

ComiXology fait partie des sources légales, contrairement à Scantrad, permettant d’avoir accès aux bandes dessinées sur tout type de plateforme. Avec la formule de souscription ComiXology Unlimited, il est possible de lire une multitude de titres pour un tarif fixe et unique, Crunchyroll

Les mangas et les animés sont généralement associés. De plus, il y a des sites Web sur lesquels les amateurs peuvent visionner légalement et gratuitement dès animations. Parmi ceux-ci figure Crunchyroll.

ComicWalker

Au Japon, Kadokawa compte parmi les principales alternatives de Scantrad. Cette société a publié un service en ligne permettant de consulter certaines bandes dessinées gratuitement. Cette application peut être utilisée sans inscription.

Toutefois, un abonnement donne accès à des caractéristiques utiles, notamment la possibilité de créer une bibliothèque de titres favoris et d’activer les notifications dès la parution du prochain numéro.

BookWalker

Il s’agit d’un site légal japonais consacré uniquement aux BD numériques. Créé par Kadokawa, il regroupe les principales maisons d’édition, dont Kodansha, Viz et Yen. Il faut télécharger le logiciel BookWalker sur smartphone ou se rendre directement sur la plateforme. Puis, il suffit de parcourir les collections en fonction des catégories, de l’éditeur ou du type de bande dessinée.

Après avoir sélectionné le contenu souhaité, il est nécessaire de régler les frais pour que ce dernier soit ajouté à la bibliothèque BookWalker.

Manga Plus

Shueisha fait partie des éditeurs japonais leaders sur le marché du manga. Cette maison a lancé Manga Plus en janvier 2019. Il s’agit d’une plateforme de diffusion en ligne destinée à accueillir des lecteurs du monde entier. À savoir les langues anglaise, espagnole, thaïlandaise, indonésienne, portugaise, brésilienne et russe. La grande annonce est que les traductions françaises sont à présent disponibles sur cette plateforme.

Pour l’instant, seuls 8 chapitres de mangas en français vont sortir simultanément comme au Japon. Et il ne s’agit pas seulement de n’importe quel type de manga. Manga Plus France présente en effet les meilleurs titres publiés à ce jour : My Hero Academia, One Piece, Jujutsu Kaisen, Mashle, Black Clover, Mission : Famille Yozakura, Kaiju et Undead Luck.

Il faut préciser que cette plateforme est simple à utiliser. Généralement, il est possible de visionner gratuitement les trois premiers et derniers chapitres. Cependant, il n’y a que les trois premiers et le plus récent qui sont disponibles en français via cet espace. Shueisha compte lutter contre le scantrad mais également séduire le public français qui n’a pas encore lu les titres en anglais sur Manga Plus. En effet, si des pépites éditées par la maison japonaise sont absentes de la version française, ces dernières ne tarderont pas.

Réécriture : une variante du scantrad

Avec le développement croissant d’Internet, de nombreux internautes ont commencé à traduire de plus en plus de scripts de mangas. Peu après, des groupes ont décidé de diffuser leurs traductions sur des pages de mangas. Cependant, d’autres ont opté pour la réécriture. Cette dernière fait partie des variantes du scantrad qui se traduit par l’invention de nouveaux scénarios au lieu de traduire la version originale. Elle est généralement réalisée par des fans qui ne maîtrisent pas tout à fait la langue dans laquelle se déroule la bande dessinée qu’ils souhaitent avoir dans leur propre langue. Ils agissent de la sorte pour leur propre plaisir ou simplement dans le but de la partager avec des amis ou sur un site de discussion.

Ces fans changent parfois le style de leurs œuvres et en font éventuellement de petites parodies dont les dialogues ne sont pas synchronisés avec les illustrations. Ce type de travail représente une forme de fan art. Cependant, un grand nombre du public s’oppose à ces pratiques à caractère illégal. En effet, elles déforment le contenu de la version originale et créent une certaine confusion. La plupart du temps, les informations relatives à l’origine de la bande dessinée ne sont pas indiquées.

Phénomène du re-scantrad

Un certain nombre de groupes ne traduisent pas directement à partir de la langue originale, et la re-Scantrad devient courante. Dans le domaine du manga, il arrive souvent que des groupes fassent une nouvelle traduction dans la langue cible du Scantrad japonaise vers l’anglaise. Cela signifie qu’ils passent de la traduction anglaise au russe, à l’espagnol, au français, au portugais, etc. au lieu de traduire directement du japonais.

Plusieurs groupes choisissent de retraduire étant donné le nombre de traducteurs qui parlent à la fois l’anglais et la langue cible. C’est également beaucoup plus facile, puisque seule la traduction doit être éditée.

Certains groupes autorisent librement la re-scantrad, tandis que d’autres l’interdisent. Celle avec autorisation implique généralement de créditer également le groupe d’origine dans le générique de la nouvelle scantrad.

La re-scantrad sans autorisation peut être la cause de beaucoup d’animosité entre les groupes.. Par exemple, le scantrad des titres populaires tels que Naruto, One Piece et Bleach ont fait surface dans le passé avant même que d’autres groupes aient une version brute. La re-scantrad chinois vers l’anglais est rare, car les groupes chinois ont été fortement contre une nouvelle analyse de ces versions.

