Envie de revivre Dragon Ball ? Découvrez l’ordre parfait pour regarder la série

Pour les passionnés de tech et de culture geek, préparez-vous à revivre les aventures de Goku et ses amis. Si vous vous êtes déjà demandé dans quel ordre regarder Dragon Ball, nous avons la réponse pour vous.

En hommage à Akira Toriyama, créateur de cette série légendaire, voici le guide ultime pour plonger dans l'univers de Dragon Ball et suivre les péripéties de Goku comme jamais auparavant.

Dragon Ball (1986-1989)

Tout commence avec la série originale « Dragon Ball », où l'on découvre Goku enfant. Parti en quête des sept Dragon Balls magiques, notre héros vit des aventures mêlant comédie, action et combats épiques. Cette série de 153 épisodes nous présente des ennemis emblématiques, tels que Mercenary Tao, King Piccolo et Piccolo Junior. C'est ici que l'on pose les bases d'une saga culte.

La transformation de Goku en Super Saiyan

Dragon Ball Z (1989-1996) ou Dragon Ball Kai (2009-2011 & 2014-2015)

« Dragon Ball Z » reprend là où « Dragon Ball » s'était arrêté. Goku est désormais adulte et fait face à de nouvelles menaces cosmiques. Cette série introduit des transformations emblématiques, comme le Super Saiyan, et présente des combats mémorables. Pour une version remastérisée et plus concise, optez pour « Dragon Ball Kai », qui offre une expérience similaire en haute définition.

Une aventure alternative

Dragon Ball GT (1996-1997)

Bien que non canonique, « Dragon Ball GT » offre une aventure exceptionnelle où Goku est transformé en enfant et part à la recherche des Dragon Balls noires. Cette série propose une conclusion alternative à la saga et explore des concepts inédits. Même si certains fans préfèrent l'éviter, « Dragon Ball GT » mérite tout de même une place dans votre visionnage pour une perspective différente.

L'univers étendu de Dragon Ball

Dragon Ball Super (2015-2018)

« Dragon Ball Super » reprend après la défaite de Majin Buu et introduit de nouveaux personnages et ennemis. La série explore davantage l'univers Dragon Ball avec des arcs captivants et des combats spectaculaires. Il s'agit d'une suite directe de « Dragon Ball Z » qui ravira les fans de la première heure.

Des scénarios alternatifs

Super Dragon Ball Heroes (2018-Présent)

Basée sur le jeu vidéo éponyme, « Super Dragon Ball Heroes » propose des scénarios alternatifs qui mettent en scène des personnages emblématiques dans des batailles inédites. Cette série promotionnelle constitue une curiosité pour les fans cherchant des variations sur l'univers original. Pour ceux qui souhaitent en profiter, ils peuvent se rendre sur Amazon Prime.

La nouvelle ère de Dragon Ball

Dragon Ball Daima (2024)

« Dragon Ball Daima » est la dernière addition à la franchise, attendue avec impatience par les fans. Bien que les détails soient encore rares, cette nouvelle série promet d'apporter des éléments frais à l'univers de Dragon Ball. Préparez-vous donc à être surpris et émerveillés par les nouvelles aventures de Goku et ses amis.

En suivant cet ordre de visionnage, vous profiterez sans nul doute pleinement de l'évolution de l'univers Dragon Ball. Que vous soyez un fan de longue date ou un nouveau venu, ce guide vous plongera dans une saga épique remplie de combats, d'amitiés et de pouvoirs extraordinaires. Préparez-vous à une aventure inoubliable !

