Guide complet sur Amazon Prime Video : nouveautés, historique, prix, avantages, etc.

Amazon Prime Video est un service qui possède une énorme bibliothèque de contenu. Grâce à cela, il peut rivaliser avec les services plus populaires comme Netflix et Disney Plus.

Amazon Prime est l’une des meilleures plateformes de streaming qui attirent de nombreux utilisateurs. En effet, il offre actuellement de nombreuses fonctionnalités à ses abonnés, à savoir les livres, la technologie, les meubles, etc. Vous pouvez même obtenir des offres exclusives lors de la vente annuelle Prime Day d’Amazon.

À part cela, si vous aimez regarder une nouvelle émission télévisée ou un nouveau film, vous pouvez en tirer profit du service de streaming d’Amazon : le Prime Video. En effet, ce dernier propose des milliers d’émissions et de films populaires. Cela inclut les films originaux comme « Un prince à New York 2 » et « Borat 2 », ainsi que des émissions exclusives comme « The Boys ».

De plus, ce service s’est développé au fil du temps. En effet, il existe actuellement un abonnement Amazon Prime Video autonome. Ce dernier est encore moins cher qu’un abonnement Amazon Prime complet. Ce service comprend une grande variété de films et d’émissions, incluant les programmes avec lesquels Amazon a obtenu un très grand succès, tels que La Fabuleuse Mme Maisel et Le Maître du Haut Château.

A noter également le rachat par Amazon des studios MGM et de son catalogue qui inclut notamment les films Rocky ou encore la série Vikings.

Qu’est-ce que Amazon Prime Video ? Combien coûte ce service ? Vous trouverez toutes les réponses à vos questions dans cet article.

Amazon Prime Video : c’est quoi ?

Amazon Prime Video (ou simplement Prime Video) est un service de streaming multimédia en ligne qui est généralement associé au populaire service Prime de l’entreprise. Il propose des milliers d’heures de programmes disponibles en streaming. En plus, vous bénéficiez d’une qualité 4K complète pour certains titres. Tout cela, à un prix compétitif.

Ce service vous permet une visualisation illimitée en payant un abonnement mensuel. En plus du contenu inclus dans l’abonnement, il existe également de nombreux autres titres numériques disponibles à l’achat ou à la location.

À part cela, ce service d’Amazon comprend également le Prime Video Channels. Cette fonctionnalité vous permet d’ajouter un accès en streaming à des plateformes populaires. Toutefois, vous devez payer des frais mensuels supplémentaires pour cela. Si dans certains pays l’offre compte plus de 300 chaines, en France, elle n’en compte encore qu’une dizaine dont l’abonnement varie d’environ 2 euros à 10 euros.

Comment fonctionne Amazon Prime Video ?

Comme la plupart des autres services de streaming, Prime Video fonctionne en hébergeant des émissions et des films sur un serveur distant. Ensuite, vous vous connectez avec ce dernier via votre ordinateur, smartphone, smart TV ou autre appareil connecté.

Tant que votre connexion est stable, vous pouvez visualiser le contenu convenablement. Toutefois, vous pouvez également télécharger des médias sur votre appareil pour les regarder hors ligne.

Comment accéder au service Amazon Prime Video ?

Si vous êtes déjà abonné à Amazon Prime, tout ce que vous avez à faire est de télécharger l’application sur Google Play Store ou App Store d’Apple. Vous pouvez également vous rendre sur le site Web de Prime Video.

Une fois que vous avez sélectionné une émission ou un film à regarder, le streaming commencera immédiatement. Toutefois, il peut également y avoir une courte bande-annonce (désactivable) pour certains titres.

Au fur et à mesure que vous utilisez le service, la plateforme vous recommande les films et les émissions qu’elle pense que vous aimez. De plus, de nouveaux contenus sont fréquemment ajoutés à la plateforme. Par conséquent, vous aurez toujours quelque chose de nouveau à regarder.

📺 chronologie des médias, le catalogue proposé par Prime Video en France reste limité par rapport à l'étranger. À cause de la, le catalogue proposé par Prime Video en France reste limité par rapport à l'étranger.

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé dans un pays étranger

Le réseau exigé par la plateforme

Le réseau requis pour utiliser Amazon Prime Video est accessible à tout le monde. Toutefois, vous aurez toujours besoin d’une connexion haut débit pour diffuser du contenu en UHD (4K).

5 Mbps : Vitesse minimale requise.

1,5 Mbps : Vitesse recommandée.

3,0 Mbps : Vitesse recommandée pour le streaming SD.

5,0 Mbps : Vitesse recommandée pour le streaming HD.

25 Mbps : Vitesse recommandée pour le streaming UHD (4K).

Comme vous pouvez le voir, ces exigences sont les mêmes que celles des concurrents comme Netflix. En fait, Amazon répertorie l’utilisation moyenne des données directement sur l’interface principale. Vous pouvez même basculer entre différentes qualités à la volée sans avoir à redémarrer votre flux. Voici l’utilisation estimée des données d’Amazon :

Bonne qualité : 0,38 Go par heure

Meilleure qualité : 1,4 Go par heure

Meilleure qualité : 6,84 Go par heure

Combien coûte Amazon Prime Video ?

Contrairement à Netflix, Amazon ne facture pas de prix différents pour différents niveaux de service. Il n’y a pas non plus de version financée par la publicité. De plus, les abonnés n’ont pas besoin de payer plus pour accéder au contenu 4K ou activer plusieurs flux simultanés (3 étant le maximum).

Il convient de noter que le coût du service Prime Video est compris dans la formule d’abonnement Amazon Prime. Il s’agit d’un dérivé du forfait de base facturé à 6, 99 €/mois. Il convient de noter que cette grille est une nouvelle tarification. En effet, Amazon l’a mis en application depuis le 5 septembre 2022.

Cette augmentation, malgré tout, fait de cette plateforme la plus accessible en termes de diffusion en continu. En plus de Prime Video, cet abonnement donne aux utilisateurs un accès à tous les autres avantages Prime tels que la livraison gratuite sur 2 jours, un service de streaming musical décent, bien que limité. Cela inclut également Prime Gaming.

Du côté des étudiants, la souscription est encore plus abordable. En effet, Amazon met en place une formule Prime Student permettant de bénéficier d’un prix de 3,49 €/mois.

Un essai gratuit

En vous abonnant à Amazon Prime, vous bénéficiez d’un essai gratuit de 30 jours (90 jours pour Prime Student). C’est l’une des périodes d’essai gratuit les plus longues que vous puissiez obtenir pour n’importe quel service de streaming. Après cela, vous pouvez continuer à payer le tarif normal ou annuler votre forfait.

Interface d’Amazon Prime Video

L’interface d’Amazon Prime Video est conviviale, en particulier par rapport à la plateforme Hulu. En effet, les utilisateurs peuvent se connecter à l’aide de n’importe quel compte Amazon Prime existant. De plus, il vous permet de créer des profils vidéo pour un maximum de six personnes.

Une fois connecté, les vidéos sont classées dans des catégories telles que « Émissions de télévision », « Films », « Nouveau dans les films », etc. Si vous louez une vidéo à l’aide d’Amazon Prime Video, vous disposez de 30 jours pour commencer à regarder et de 48 heures pour terminer la vidéo une fois que vous avez appuyé sur Lecture.

Les appareils pris en charge par Amazon Prime Video

Les abonnés peuvent regarder Prime Video sur n’importe quel appareil prenant en charge l’application du service, comme les consoles de jeux, les smartphones et les téléviseurs connectés :

Appareils Amazon Echo avec écran, tels que Echo Show et Echo Spot

Smartphones et tablettes Amazon Fire

Clés Amazon Fire TV et Fire TV

Smartphones et tablettes Android

Smartphones et tablettes Apple iOS

Apple TV

Changhong, Haier, Hisense, Insignia, JVC, LG, Panasonic, Philips, Samsung, Sharp, Sony, TCL et Vizio Smart TV

Nvidia Shield

Google Chromecast

Lecteurs Blu-ray LG, Panasonic Samsung et Sony

Microsoft Xbox 360 et Xbox One

Prime Video VR pour Oculus

Roku

Sony PlayStation 3 et PlayStation 4

Que regarder sur Amazon Prime Video ?

Prime Video possède une énorme bibliothèque de vidéos. Dans ce contexte, les catégories disponibles au choix incluent :

Action & Aventure

Animation

La comédie

Enfants et famille

Se détendre

Documentaire

Drame

Fantaisie

Divertissement

Horreur

International

Mode de vie

Militaire et guerre

Films

Musical

Romance

La science-fiction

Des sports

Polar

Occidental

Fonctionnalités d’Amazon Prime Video

Contenu téléchargeable

Amazon Prime Video permet aux abonnés de télécharger les contenus. La quantité de stockage n’est pas limitée par Prime Video. En effet, cela dépend de l’espace dont les utilisateurs disposent sur leurs appareils.

Expérience utilisateur

La plateforme permet trois flux simultanés par compte. Toutefois, il convient de noter que la même émission ou le même film ne peut être regardé que sur deux appareils distincts en même temps. Cependant, contrairement à des services tels que Netflix, Prime Video ne permet pas la création de plusieurs profils.

Prime Video permet également aux utilisateurs de faciliter le partage d’un compte. Dans ce contexte, vous pouvez créer jusqu’à six profils d’utilisateurs, qui incluent un profil principal par défaut et cinq autres sur un seul compte Prime Video. Les utilisateurs peuvent également désigner des profils pour les enfants et limiter les programmes disponibles.

Contrôle parental

Vous pouvez gérer le contenu disponible pour les utilisateurs via la fonction de contrôle parental. Ainsi, vous pouvez mettre en œuvre des restrictions d’âge sur des appareils spécifiques qui ne peuvent être modifiés qu’avec un accès PIN.