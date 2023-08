Depuis un certain temps, Intersport, l’enseigne spécialisée dans la vente d’articles de sport, propose des trottinettes électriques. Pour vous aider à bien choisir, voici une sélection des 7 meilleurs modèles qu’Intersport commercialise en ce moment.

Quand la distance est trop longue pour marcher, mais trop courte pour conduire, opter pour une trottinette électrique s’avère une alternative séduisante. Facile d’utilisation et véloce, ces micro mobilités ont connu un essor fulgurant. De plus, leur compacité par rapport aux vélos permet de les ranger plus facilement dans les appartements et les petits espaces. Dans cet article de blog, découvrez notre top 7 meilleures trottinettes électriques sur Intersport et le guide pour faire le bon choix.

SÉLECTION DES 3 MEILLEURS MODÈLES NINEBOT E2E Note : 9,7/10 Découvrir S-Drive 8.5″ Note : 9,5/10 Découvrir OZE E-Fly Note : 9,2/10 Découvrir

NINEBOT E2E : Trottinette électrique Intersport robuste