Découvrez notre top 7 des meilleures trottinettes électriques pas cher disponibles sur le marché aujourd’hui. Cet article fournit des informations détaillées sur les performances, la qualité de conduite et le rapport qualité-prix de chaque modèle.

Vous souhaitez acquérir une trottinette électrique, mais votre budget est limité ? Cet article vous est destiné. Il s’agit d’une ressource précieuse pour tous ceux qui envisagent de se doter d’un moyen de transport abordable. Nous passons en revue 7 des meilleures trottinettes électriques pas cher disponibles sur le marché, afin que vous puissiez faire le bon choix.

SÉLECTION DES 3 MEILLEURS MODÈLES Segway G30E II Max Note : 9,7/10 Découvrir Wispeed T865 Note : 9,5/10 Découvrir GDrive 2.0 Note : 9,2/10 Découvrir

Segway G30E II Max : une trottinette électrique premium bon marché

Caractéristiques techniques Prix : 799€

Vitesse maximale : 25 km/h

Autonomie : 65 km

Poids : 19,9 kg

Moteur : 350W

Taille des roues : 10 pouces

La G30E II Max est l’une des trottinettes électriques pas cher de Segway. Comme son prédécesseur, elle dispose de pneus plus larges et d’une plus grande autonomie. Cela en fait l’une des meilleures trottinettes électriques sur le marché, à prix égal.

De nombreuses trottinettes peu coûteuses sont fragiles, et les guidons mal fixés sont un problème croissant pour les débutants comme pour les conducteurs expérimentés. Or, la G30E II Max bénéficie d’une qualité de construction étonnante, avec des poignées robustes, une potence tubulaire épaisse et pliable, et une batterie amovible.

Son moteur de 350 watts ne remporte peut-être pas de prix pour être l’une des trottinettes électriques les plus rapides sur la route, mais il se rattrape en étant l’un des plus fiables. L’accélération se fait en douceur jusqu’à environ 25 km/h, après quoi elle ralentit sensiblement. Il reste suffisamment rapide pour vous permettre de vous déplacer facilement en ville, ce qui est tout ce dont vous avez besoin.

Les pneus 10″ offrent une meilleure maniabilité

Autonomie décente

Légèrement lourde bien que portable

Accélération lente

T865 : Une trottinette électrique élégante à bas prix

Caractéristiques techniques Prix : 299€

Vitesse maximale : 25 km/h

Autonomie : 20 km

Poids : 12,5kg

Moteur : 250W

Taille des roues : 8,5 pouces

La T865 de WISPEED est le modèle de rêve pour ceux qui souhaitent débourser moins de 400 euros. En fait, bien qu’elle soit pas si cher, cette trottinette électrique jouit d’une finition soignée.

Dotée d’un système de pliage rapide et intuitif, elle se plie en moins de 3 secondes, ce qui permet de la transporter facilement dans les transports en commun. Il est équipé d’un frein à disque arrière.

Le moteur de 250W est suffisamment puissant pour vous permettre de gravir des pentes modérées tout en offrant une accélération en douceur et une vitesse de pointe acceptable. Il peut franchir des pentes allant jusqu’à 10 %, mais vous aurez peut-être besoin d’un peu plus de puissance pour vous aider à gravir ces pentes.

Avec un poids de 12,5 kg, la T865 dispose d’un panneau de commande intuitif et facile à utiliser. La LED affiche toutes les informations nécessaires en un coup d’œil, y compris les réglages de puissance, d’éclairage et de régulateur de vitesse.

Finitions soignées

Plateau large

Écran moins lisible au soleil

Absence de vitesse « piéton »

GDRIVES 2.0 : une trottinette électrique pas cher pour vos enfants

Caractéristiques techniques Prix : 111,99€

Vitesse maximale : 12km/h

Autonomie : 7 km

Poids : 6kg

Moteur : 150W

Taille des roues : 8 et 5 pouces

Au lieu d’ajouts fantaisistes et de gadgets, la GDRIVES 2.0 a été conçue pour rouler de manière fiable d’un point A à un point B, et ce, pendant des années.

Les pneus gonflables de 8,5 pouces offrent une conduite confortable sur la plupart des routes. Ils offrent suffisamment d’adhérence pour que vos enfants gardent toujours le contrôle de la situation. Grâce au double système de freinage, l’utilisateur bénéficie d’une puissance de freinage suffisante sur les deux-roues, ce qui lui permet de garder l’équilibre et le contrôle, même en cas d’arrêt brusque.

La vitesse maximale de 12 km/h est suffisante pour amener vos enfants à destination en toute sécurité. La batterie a également une autonomie maximale spécifiée de 7 km avec une seule charge. Ce n’est pas un modèle qui vous surprendra, mais il répondra exactement à vos attentes et vous offrira un service fiable pendant de longues années.

Conduite confortable

Sécurité optimal

Destiné aux enfants uniquement

Xiaomi Scooter 3 Lite : la trottinette électrique pas chère pour une expérience de conduite confortable

Caractéristiques techniques Prix : 449,99€

Vitesse maximale : 25km/h

Autonomie : 20 km

Poids : 12 kg

Moteur : 300W

Taille des roues : 8,5 pouces

Les fabricants sont contraints de faire des compromis dans la gamme de prix inférieure à 500 € afin de réduire les coûts. Trouver une trottinette électrique pas cher, mais qui soit tout aussi performante dans cette catégorie n’est pas toujours chose aisée.

Heureusement, Xiaomi a compris comment réduire les coûts et conserver les caractéristiques. Le Scooter 3 Lite atteint l’équilibre parfait entre performance et coût, et est idéal pour les courts trajets. Il se révèle suffisamment léger pour être transporté confortablement dans les transports publics, tout en offrant une bonne qualité de fabrication et un moteur robuste.

Parmi ses atouts majeurs figure l’application Xiaomi Home. Connecté par Bluetooth, votre smartphone peut sécuriser la trottinette Xiaomi Scooter 3 Lite. Grâce à ses deux systèmes de freinage, à tambour à l’arrière et électronique à l’avant, la conduite se fait en toute sérénité et facilité.

Son moteur de 300W se prête parfaitement aux terrains plats, offrant une accélération en douceur et un régulateur de vitesse fiable. Son plateau bas et son poids relativement faible vous permettent d’utiliser la Scooter 3 Lite comme trottinette d’appoint si vous n’avez plus d’énergie.

Nouveau système de verrouillage pour le pliage

Application performante

Batterie lente à charger

isinwheel GT2 : trottinette électrique adultes

Caractéristiques techniques Prix : 794,99€

Vitesse maximale : 25km/h

Autonomie : 45 km

Poids : 23 kg

Moteur : 800W

Taille des roues : 11 pouces

Ce n’est pas parce que vous voulez une trottinette électrique bon marché que vous devez faire des compromis sur les performances. La isinwheel GT2 fait partie des trottinettes électriques les plus complètes du marché.

Il est doté de nombreux équipements haut de gamme : un sac étanche, un écran LCD, en aluminium ajustable en hauteur, des réflecteurs pour les déplacements nocturnes et un système de freinage.

La GT2 est propulsée par un moteur de 800W, offrant une vitesse de pointe de 25km/h qui permet de grimper jusqu’à 35%. Sa batterie 48V au lithium lui permet de parcourir jusqu’à 45 km, pour une durée de charge de 6 heures. Ses 3 modes de conduite sont destinés à optimiser les trajets quotidiens.

Trottinette électrique urbaine

Gros pneus

Dépliage fortuit

Runway Plus : modèle urbain

Caractéristiques techniques Prix : 449 €

Vitesse maximale : 25km/h

Autonomie : 35 km

Poids : 15 kg

Moteur : 350W

Taille des roues : 10 pouces

La Runway Plus est une excellente option, abordable, si vous recherchez une trottinette électrique pas chère bénéficiant d’une structure solide. La finition rouge corail lui offre un style épuré et unique. Cette trottinette se distingue par sa conception originale : un bouton unique permet de la démarrer et de gérer les différentes options.

Son plateau arrondi et large lui confère un grand confort d’utilisation. Son autonomie n’est que de 35 km, ce qui implique de le recharger tous les soirs si vous l’utilisez pour vous rendre au travail. Cependant, il porte le label de qualité Runway, ce qui signifie qu’il est bien conçu et robuste, sans parler de sa capacité de charge maximale de 120 kg.

Son moteur de 350 W offre une vitesse de pointe de 25 km/h, suffisante pour la plupart des petits trajets en ville. Sa légèreté (15 kg) permet de le plier et de le charger facilement dans les trains et les bus, ainsi que de le transporter au bureau. Ses pneus de 10 pouces ne sont pas les meilleurs pour les routes accidentées, mais ils devraient offrir une absorption suffisante des chocs – tant que vous évitez les nids-de-poule massifs.

Excellente maniabilité

Beau design

Difficulté à grimper les montées abruptes

4Flex : la trottinette électrique la plus pliable du marché

Caractéristiques techniques Prix : 429 €

Vitesse maximale : 20 km/h

Autonomie : 30 km

Poids : 9,5 kg

Moteur : 250 W

Taille des roues : 10 pouces

Plus légère, la 4Flex convient parfaitement aux déplacements urbains. Elle permet de prendre les transports publics lors de trajets plus longs. En outre, elle peut être pliée pour monter les escaliers ou l’ascenseur, et rangée près de votre bureau au travail.

La trottinette électrique 4Flex est de couleur noire. Elle se caractérise par un plateau assez fin avec une poignée antidérapante et des roues libres assez larges. D’ailleurs, cette caractéristique permet de se servir de la trottinette même lorsqu’elle n’est pas chargée.

Certes, à première vue, son design respire la simplicité, toutefois elle séduit par la facilité de transport et de déplacement qu’elle offre. Il s’agit d’un joyau d’ingéniosité : incroyablement flexible, cette trottinette électrique se plie en 4. De plus, les garde-boue des deux-roues sont suffisamment larges pour éviter les projections d’eau par temps pluvieux.

Pour plier cette trottinette électrique adulte, il suffit de suivre deux étapes très simples. D’abord, tirez sur le petit dispositif de verrouillage latéral, et ensuite sur le levier central qui permet à la potence de s’incliner vers le pont. Il est possible de fixer la potence au garde-boue arrière par un crochet qui se trouve sous le guidon. Une fois la trottinette déployée, ce crochet sert de support à un sac.

Format ultra-compact

Poids plume

Adapté à la ville uniquement

Vitesse maximale de 20 km/h

Trottinette électrique pas cher : quels sont les critères à prendre en compte lors de l’achat ?

Rapport qualité-prix

Cela va de soi, mais il faut s’efforcer de tirer le meilleur parti de son budget. Soulignons toutefois que certains compromis sont inévitables. Une trottinette électrique pas chère ne possède pas les caractéristiques des modèles plus puissants. Il n’est peut-être pas équipé de systèmes de freinage et de suspension sophistiqués, d’écrans avancés, d’un éclairage de pointe, etc. Cependant, il existe des marques qui ont investi dans des technologies de pointe sur leurs E-scooters bon marché.

Marque

De temps en temps, vous pouvez dénicher un diamant brut, mais la règle de base est d’opter pour un modèle de scooter de marque. Le marché des trottinettes électriques est actuellement inondé de produits de marque blanche – mais ce n’est pas ce que vous recherchez. Il faut un véhicule d’une marque dont la fiabilité a été testée, dont les garanties sont honorées, qui existe depuis longtemps. Ainsi, vous pouvez compter sur un approvisionnement soutenu en pièces de rechange, sans parler d’un service clientèle joignable et serviable.

Performances

Si bon marché rime avec moins de performances, ce n’est pas forcément le cas. Les trottinettes recommandées dans cette liste ont des performances vraiment élevées. Elles grimpent des pentes raides, font des trajets en boucle sans tomber en panne de batterie. Elles peuvent même se mêler brièvement à la circulation et suivre les vélos sur la piste cyclable, etc.

Qualité de conduite

Les marques ne dépensent pas autant d’argent dans la fabrication de ces trottinettes électriques. Cela signifie parfois une conduite rigide sur n’importe quelle piste en dehors des routes urbaines bien entretenues.

Par conséquent, si le trajet que vous effectuez comporte des aspérités, des nids-de-poule ou des sentiers rocailleux, privilégiez, il faut une trottinette électrique pas chère avec des pneus gonflables et un système de suspension (même rudimentaire).

La sécurité

La sécurité est le strict minimum pour tout véhicule. Il en va de même pour les scooters électriques, même bon marché.

Assurez-vous au moins qu’il dispose de caractéristiques de sécurité. Exemple : un système de freinage fiable, des feux pour les situations de faible luminosité, un accélérateur prévisible et un klaxon ou une sonnette pour les autres usagers de la route. S’il est conforme à la norme IP, s’il possède une clé de contact ou un mécanisme de verrouillage interne, c’est un plus.

