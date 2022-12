Bon plan : Cette trottinette électrique polyvalente Wegoboard écrase son prix !

Pour ceux qui n’ont pas encore franchi le pas et acheté une trottinette électrique, c’est peut-être le bon moment, surtout avec ce bon plan de Wegoboard. L’offre concerne la Boomer Pro qui bénéficie d’une réduction de 18 % par rapport à son prix d’origine de 799€.

Moins coûteux qu’une voiture, et plus confortable que les moyens de transport publics, la trottinette électrique intéresse de plus en plus les citadins. Sans même ne parler de son aspect écologique ni du temps gagné dans les bouchons ! Proposée à 649 €, la Boomer Pro a vu son prix de base baisser d’un tiers. Ne tardez pas, les exemplaires disponibles diminuent à vue d’œil.

Vous hésitez ? Découvrez pourquoi cette promotion est une occasion à ne pas manquer.

Une trottinette électrique adaptée aux utilisateurs exigeants

Considéré comme le successeur de la trottinette Barooder 3 Pro, il faut avouer que la Boomer Pro se distingue par ses performances exceptionnelles à tous niveaux. Pour vous donner une idée précise de ce qu’il offre, ci-dessous une brève présentation de cette trottinette électrique de Wegoboard. En fait, la Boomer Pro allie performance et élégance.

De type sportif, elle arbore un design soigné et convivial. En effet, cet E scooter a un coloris noir agrémenté de finitions rouges. De plus, elle bénéficie d’une large deck et d’un guidon ajustable pouvant être adapté à toute morphologie. Voilà une configuration évitant de générer des malaises lors de longues randonnées. En effet, le large guidon permet à l’utilisateur de se tenir dans la position qui lui semble la plus confortable.

En outre, cette trottinette électrique est dotée d’un système de pliage ergonomique et fiable. Elle pèse seulement 18 kg et peut supporter jusqu’à 120 kg de charge. Grâce à ces caractéristiques, il devient plus facile de la ranger dans le coffre de la voiture ou de la transporter dans le métro ou le bus.

Bon plan : une trottinette électrique performante

Dotée d’un moteur de 500 watts, la Boomer Pro peut délivrer une capacité de 850 watts instantanés. De plus, elle intègre une batterie 36V qui permet de parcourir une distance de 50 km. Compte tenu de ces particularités, cette trottinette électrique constitue un bon plan à ne pas manquer si vous cherchez le compagnon idéal pour tous vos déplacements.

De plus, la Boomer Pro comprend 4 modes différents : piéton, éco, confort et mode sport. Chaque niveau permet de rouler à une allure spécifique, ce qui facilite la gestion de l’accélération de cet e scooter. La vitesse maximale autorisée par ce moteur robuste est de 35 km/h.

Une trottinette électrique très confortable

En plus des performances techniques mentionnées ci-dessus, la Boomer Pro de Wegoboard a été pensée pour offrir un niveau de confort optimal. Pour cette raison, ce scooter électrique comporte un panneau de contrôle en couleur. Celui-ci offre la possibilité de visualiser en temps réel les données statistiques de la trottinette électrique.

De plus, la trottinette électrique jouit de roues de 10 pouces et est munie de suspensions avant. Ces pneus et ces amortisseurs permettent de faire face aux irrégularités de la route. Ainsi, rouler à bord de la Boomer Pro est un vrai plaisir, peu importe le type de terrain.

Un modèle qui procure un maximum de sécurité

La Boomer Pro a un cadre solide en aluminium. Elle est également classée IP65. De fait, elle peut ainsi résister à de faibles pluies et à la poussière.

Pour une meilleure sécurité, cette trottinette est munie de 3 différents types de freins. L’avant bénéficie d’un frein à tambour, l’arrière d’un frein à disque et un frein moteur. Ces systèmes de freinage offrent la possibilité de freiner violemment ou progressivement en fonction des besoins. Ainsi, le trotteur ne risque pas de se blesser lors du freinage.

De même, il convient de souligner que la Boomer Pro est pourvue d’un puissant éclairage, à l’avant comme à l’arrière. Ces éclairages garantissent une très bonne visibilité lors de vos déplacements à bord du scooter électrique.

Vous savez maintenant en quoi la Boomer Pro constitue un bon plan à ne pas rater. Sur le site de Wegoboard, cette trottinette électrique a vu son prix baisser. Elle passe à 649€ au lieu de 799€ d’où une économie de 150€. Une telle réduction est loin d’être accessible à tout moment. Parfois, il faut opter pour des solutions moins performantes pour ce prix. Toutefois, la Boomer fait partie des alternatives les plus intéressantes en termes de rapport qualité-prix.