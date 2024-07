Test de la Navee S60 : Une trottinette électrique qui vaut le coup ?

La Navee S60 arrive en force sur le marché des trottinettes électriques avec son design audacieux et futuriste, directement inspiré du célèbre Cybertruck de Tesla. Annoncée le 10 juin, elle a rapidement été testée pour vérifier si elle tient ses promesses de performance et d'autonomie.

Dotée d'une puissance de crête de 1 000 Watts et d'une batterie permettant de parcourir jusqu'à 60 km, la Navee S60 se veut prête à relever tous les défis. Avec sa double suspension et ses freins mécaniques à l'avant et à l'arrière, elle promet une conduite à la fois sécurisée et confortable. Après une semaine d'essai sur divers terrains, nous avons pu évaluer si cette trottinette électrique mérite vraiment son prix attractif. Verdict dans cet article.

Caractéristiques techniques

Puissance du moteur : 500 W à 1 000 W

Vitesse maximale : 25 km/h

Autonomie maximale : 60 km

Capacité de la batterie : 48V 10.2Ah

Temps de recharge : 8 heures

Taille des pneus : 10 pouces

Indice d'étanchéité : IPX5

Poids : 25 kg

Dimensions : 1 195 x 610 x 1 278 mm

Charge maximale supportée : 120 kg

Le design de la Navee S60

La Navee S60, c'est une trottinette électrique qui ne passe pas inaperçue. Dès qu'on la voit, on pense tout de suite au Cybertruck de Tesla avec ses lignes anguleuses et son cadre en aluminium brossé. Ce look futuriste et audacieux divise : certains adorent, d'autres trouvent que ça fait un peu trop « copié ». Mais une chose est sûre, la S60 a une personnalité bien à elle.

Côté qualité, la S60 assure. Les finitions sont soignées et l'ensemble semble vraiment solide. Un petit bémol toutefois pour les suspensions : Navee a choisi des protections en caoutchouc souple. C'est moins chic, mais peut-être plus pratique contre les chocs et les rayures. Par contre, ces protections ont tendance à attirer la poussière, donc il faudra prévoir un peu de nettoyage de temps en temps.

Malgré ces petits inconvénients, la S60 inspire confiance. En effet, le plateau offre un excellent grip. De plus, même si les bras de suspension avant et arrière se salissent facilement, ils ajoutent à l'esthétique et à la fonctionnalité de la trottinette. Ainsi, la Navee S60, avec son design audacieux et sa construction solide, se démarque vraiment, malgré quelques choix de matériaux qui peuvent prêter à discussion.

Les performances de la Navee S60

La Navee S60 est une trottinette électrique pliable qui en a sous le capot. Avec son moteur puissant de 500 W, qui peut atteindre des pics à 1 000 W, elle file jusqu'à 25 km/h sans problème, même quand la route monte un peu. L'accélération est également fluide et réactive, ce qui rend la conduite à la fois dynamique et sécurisante.

De plus, pendant nos tests, la Navee S60 a montré qu'elle pouvait grimper des pentes jusqu'à 24 % sans trop ralentir. Sur une montée de 6 %, par exemple, elle ne perdait que 4 km/h, ce qui est impressionnant, surtout avec un poids proche de la limite maximale de 120 kg. En termes d'autonomie, elle tient bien la route : environ 23 km en mode sport et jusqu'à 45 km en mode standard. C'est un peu moins que les 60 km promis à 15 km/h, mais ça reste largement suffisant pour les trajets quotidiens.

La recharge est aussi assez pratique : il faut environ 6 heures pour passer de 20 % à 100 % avec une prise domestique classique. Ainsi, vous pouvez parfaitement la recharger pendant la nuit ou au bureau. Par ailleurs, la double suspension ShockMaster assure une conduite confortable, même sur des terrains accidentés. De plus, les freins à tambour combinés au système E-ABS garantissent un freinage rapide et efficace. Bref, la Navee S60 se démarque par ses performances solides, son autonomie respectable et une conception bien pensée pour les trajets de tous les jours.

Le confort et l'ergonomie de la Navee S60

La Navee S60 se distingue vraiment par son confort et son ergonomie, deux aspects souvent négligés dans les trottinettes électriques. Avec ses grandes roues de 10 pouces et son système de double suspension avant et arrière, elle absorbe bien les chocs de la route. Même si les suspensions sont un peu plus fermes que celles de la Navee S65C, elles offrent un bon confort général.

Ce qui est super avec la S60, c'est son système de freinage double. Les poignées sur les deux roues, avec des freins à tambour et un frein électronique régénératif, permettent des arrêts rapides et précis tout en rechargeant un peu la batterie lors des décélérations. C'est vraiment rassurant, surtout quand il pleut ou sur des routes mouillées.

Les clignotants intégrés sont aussi une super idée. Faciles à utiliser, ils ajoutent un plus pour la sécurité. En termes de conduite, la Navee S60 est confortable grâce à la largeur du deck et l'angle bien pensé de la colonne de direction. Le guidon, à 103 cm du deck, est parfait pour garder une bonne posture sans fatiguer les bras.

Par contre, les poignées rigides de la trottinette électrique peuvent être un peu gênantes, car elles transmettent les vibrations de la route. Porter des gants, surtout ceux avec une protection pour la paume, peut vraiment aider à atténuer ce problème. En quelques mots, la Navee S60 offre une expérience de conduite confortable et sécurisée. Avec ses améliorations en matière de suspension, de freinage et d'ergonomie, elle est une excellente option pour ceux qui cherchent une trottinette électrique agréable à utiliser, malgré quelques petits points perfectibles.

L'écran LCD de la Navee S60

La Navee S60 se distingue par son écran LCD central, parfaitement adapté à l'ère de la connectivité et de la modernité. À la fois grand et lumineux, celui-ci affiche de manière claire et lisible des informations essentielles. Il montre notamment la vitesse, le niveau de batterie et le mode de conduite, même en plein soleil.

Une nouveauté importante pour la S60 est l'application dédiée de Navee, qui remplace l'ancienne application Xiaomi Home. Bien que la traduction française puisse être améliorée, elle permet de gérer toutes les fonctionnalités attendues. Elle facilite notamment le suivi de la batterie et le verrouillage à distance. Un autre avantage majeur est l'intégration de la fonctionnalité « Find My » d'Apple, permettant de localiser la trottinette via un iPhone. Cela remplace efficacement un AirTag, offrant ainsi une tranquillité d'esprit supplémentaire aux utilisateurs d'iPhone.

L'écran LCD de la S60, mesurant 12 cm de large, présente toutefois quelques limitations. D'abord, il présente un inconvénient majeur : sa sensibilité aux rayures, ce qui est regrettable pour un modèle de cette gamme. C'est bien qu'il affiche les clignotants, les phares, la vitesse, le mode de conduite et la jauge de batterie. Cependant, il manque certaines informations clés telles qu'un odomètre pour les distances parcourues. De plus, il prend beaucoup de place sur le guidon, laissant peu d'espace pour un support smartphone.

Enfin, malgré les promesses d'affichage des alertes de surchauffe moteur ou de pression des pneus, ces fonctionnalités n'ont pas fonctionné lors de nos tests, ce qui est décevant. Malgré ces petits défauts, l'écran LCD de la Navee S60 reste un outil moderne et utile, enrichi par une excellente connectivité et des fonctionnalités pratiques.

