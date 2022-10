Le Fatbike électrique est devenu une nouvelle tendance inspirée à la fois du VTT électrique et du vélo à gros pneus. Par essence, un fat eBike offre une poussée supplémentaire pratique pour rouler sur la neige, le sable ou les sentiers montagneux.

Les Fatbikes électriques sont pratiques pour les longs trajets et les zones vallonnées. De nombreux cyclistes l’utilisent également pour voyager confortablement. Mais comme il existe différents modèles, difficile de faire le meilleur choix. Lisez la suite et sélectionnez le modèle qui vous convient pour vous promener tranquillement.

Moma Bikes Fatbike 26 PRO : le meilleur Fatbike électrique pour les longs parcours

Acheter Moma Bikes Fatbike

Le premier modèle de notre liste des meilleurs Fatbike électriques est le Moma Bikes 26 PRO. Ce fat e-bike est très polyvalent permettant de rouler sur les terrains hors route extrêmes comme la neige, le sable et la boue.

Ce modèle possède des équipements puissants, notamment un moteur Brushless de 250 W et une batterie de 720 Wh. Cette combinaison offre des vitesses de pointe de 25 km/h avec une autonomie de 100 à 120 km.

La transmission est une configuration Shimano fiable à 8 vitesses, associée à de puissants freins à disque hydrauliques. Dans l’ensemble, ce vélo électrique à pneus larges offre beaucoup de valeur pour 1 799,99 €. Il est à considérer si vous voulez un vélo capable de se prêter aussi bien à un environnement urbain qu’à un environnement tout-terrain.

Il convient surtout aux déplacements de longue durée et à tous ceux qui ont des problèmes de dos ou d’articulation, étant donné qu’il absorbe efficacement les vibrations.

HITWAY : le meilleur Fatbike Électrique Pliant

Vous aimez les sensations fortes et les défis ? Parcourez sans crainte les sentiers battus ou accidentés à bord du Fatbike électrique pliant HITWAY. Il convient aux hommes et aux femmes qui veulent non seulement d’un fat eBike puissant, mais aussi des vitesses de pointe très élevées. En fait, il est alimenté par une transmission Shimano à 7 vitesses et équipé de pneus 20 pouces résistants.

Par ailleurs, ce Fatbike électrique se caractérise par son cadre en alliage d’aluminium. Sa conception pliable facilite son transport et le rend moins encombrant. Il bénéficie également d’un moteur de 250W et d’une batterie amovible de 36 V et propose trois modes de conduite.

Son système de suspension et sa selle offrent un équilibre exceptionnel et une stabilité remarquable sur des terrains escarpés. Pour assurer votre sécurité, il est doté d’un écran LCD convivial indiquant le niveau de la batterie, le kilométrage, la vitesse, le niveau d’assistance, le code d’erreur, le phare et les réflecteurs.

TODIMART : meilleur Fatbike électrique 750W

La popularité des modèles pliants a augmenté ces dernières années, car de plus en plus de navetteurs adoptent ces solutions pour se déplacer. TODIMART est considéré comme l’une des marques offrant le meilleur Fatbike électrique pliant du marché.

Son vélo électrique Y20 est conçu pour les utilisateurs récréatifs qui apprécient l’espace et la liberté dans leur vie quotidienne. Il est livré entièrement monté. Son moteur sans balai a une puissance maximale de 750 W, ce qui se révèle plus que suffisant, en particulier pour ceux qui n’ont jamais fait de vélo électrique. Le phare à LED garantit une bonne visibilité la nuit. Quant au feu de freinage intégré, il fonctionne grâce à la batterie principale et s’active dès que vous freinez.

La fiabilité du système de freinage de ce Fatbike électrique offre une excellente stabilité, même sur les sols mous. Un cadre constitué d’amortisseurs hydrauliques, une transmission à 7 vitesses, un support de smartphone, une sonnerie, un garde-boue, ce sont les détails qui distinguent de ce modèle d’autres existants.

LANKELEISI 750PLUS : Fatbike électrique puissant

Le 750PLUS de LANKELEISI est le résultat d’un travail acharné et d’une volonté d’améliorer la marque de vélos électriques. En effet, cette marque a fait passer sa gamme de vélos électriques au niveau supérieur. Elle a amélioré les performances de montée, en optimisant la géométrie. Elle a également renforcé le moteur et amélioré divers autres composants pour offrir une expérience de conduite suprême.

En commençant par le cadre, la géométrie du 750PLUS a été conçue de manière ergonomique pour réduire la fatigue du cycliste. On remarque une refonte esthétique remarquable par rapport aux modèles précédents. Celle-ci tient en grande partie à la nouvelle batterie semi-intégrée logée dans un cadre angulaire plus moderne.

Le moteur sans balais de 750 W a été amélioré pour assurer une meilleure puissance de sortie et un transfert en douceur dans les pentes raides. Enfin, son frein à disque hydraulique augmente considérablement les performances de freinage. Le tout est combiné à une suspension de fourche à ressort, à des pneus 26 pouces résistants aux crevaisons et à une transmission à 27 vitesses.

Cysum CM900 : le meilleur Fatbike électrique pour les hommes

Le Cysum M900 est spécialement conçu pour faire face à toutes les situations. En effet, ses pneus ultra large permettent de bénéficier d’une adhérence remarquable, quel que soit le terrain parcouru.

En plus, il offre une vitesse satisfaisante pour repousser vos propres limites. Ses systèmes intégrés sont alimentés par une puissante batterie. Du côté du pneu arrière, on retrouve un moteur de 1000 W garantissant de meilleures performances. Doté d’un écran LCD digital, le cycliste peut accéder directement aux informations relatives à son parcours.

Grâce à sa fabrication en alliage d’aluminium de haute qualité, le CM900 est à la fois solide, léger et réactif. Avec les doubles freins à disque hydrauliques et les doubles systèmes de suspension avant et arrière, vous pouvez profiter d’une expérience de conduite confortable.

Vous souhaitez explorer de nouveaux sentiers, élargir vos itinéraires cyclistes hebdomadaires et vous amuser ? Le Fatbike électrique Cy Sum CM900 offre la meilleure expérience du tout-terrain.

Eleglide Tankroll : le champion du tout-terrain

Le style de l’Eleglide Tankroll, qui s’inspire du vélo tout-terrain de descente, respire une atmosphère d’aventure. Ses pneus larges 26×4 combinés à des jantes en acier très robustes sont la combinaison parfaite pour s’attaquer à n’importe quel terrain.

Ce Fatbike s’équipe d’une suspension verrouillable pour plus de précision lors de son utilisation. Ainsi, vous bénéficiez de plus de confort pour traverser les terrains irréguliers sans pour autant perdre de la vitesse. Ce modèle comprend 5 modes d’assistance ainsi qu’un écran LCD pour faciliter l’accès aux diverses données.

Son moteur de 250 W lui permet de rouler à une allure de 25 km/h. Plus encore, la Tankroll séduit par sa capacité à produire un couple de 57 Nm permettant de s’en sortir sans sourciller, quelle que soit la situation. Quant à l’autonomie, elle varie entre 65 et 70 km soit assez pour une promenade dans la campagne.

Ride66 : le Fatbike électrique idéal pour les femmes

Parmi les meilleurs modèles de VTT féminins, le Fatbike Ride66 se place à la tête du classement. Composé d’un alliage d’aluminium, son cadre se révèle léger et résistant. Il peut supporter jusqu’à 180 kg de charge. Ses freins à disque assurent une grande sécurité durant le trajet. De plus, tous les éléments de ce Fatbike sont parfaitement protégés des poussières et des projections d’eau.

Côté technique, le Ride66 exploite un moteur à 5 vitesses. En freinant, l’alimentation est coupée automatiquement. Grâce à son éclairage LED, le cycliste peut rouler confortablement même la nuit.

Pour assurer une promenade agréable et confortable, ce fat bike offre 3 niveaux de conduite. En utilisant le premier mode, entièrement électrique, il permet de parcourir 55 km. Quant au second mode, il permet de bénéficier d’une assistance au pédalage. Il garantit une autonomie estimée à 80 km.

Le troisième mode permet d’utiliser les pédales comme sur un vélo tout-terrain avec ses 21 vitesses. Un écran Led installé sur le guidon contrôle toutes les fonctions liées au mode de conduite souhaité. Comme il s’agit d’un vélo pliant, les femmes n’ont pas à se soucier de la façon dont elles vont s’y prendre pour transporter ce Fatbike partout.

Rich Bit TOP-022 : un Fatbike électrique très pratique

Le RICH BIT TOP-022 fait partie des Fatbike électriques les plus accessibles que vous trouverez sur le marché. La faible hauteur du cadre et les roues de 20 pouces de diamètre ne le rendent pas aussi intimidant pour les petits cyclistes.

Les cadres blanc et rouge-orange combinés aux pneus à flancs orange donnent au vélo une belle allure sans être trop tape-à-l’œil, de sorte que vous pouvez être fier de rouler sur un beau vélo.

Le puissant moteur à grande vitesse RT-012 et la batterie LG 17ah s’associent pour offrir une autonomie de 80 km. Quant à ses gros pneus 26 pouces, elles sont suffisamment résistantes pour les pavées, terrains difficiles et instables.

Grâce à sa transmission Shimano et à ses puissants freins à disque, cet fat e-bike permet d’explorer les régions reculées avec confort et maîtrise. Le RICH BIT RT-022 est également équipé d’une suspension avant et arrière qui rend la conduite beaucoup plus confortable. Le vélo peut supporter un poids de 150 kg et une taille de 160-190 cm.

ADO A20F : le meilleur Fatbike électrique abordable

Pour environ 1200 euros, l’ADO A20 est un Fatbike électrique qui présente le meilleur rapport qualité-prix. Il se distingue par le niveau de puissance offert, son design pliable et la gamme d’accessoires fournis dans la boîte. Il est confortable à conduire et le moteur vous permet de rouler à la vitesse maximale légale.

Ce eBike compact à 7 vitesses associe des roues robustes de 20 pouces à une fourche à suspension élevée pour confortablement. Il peut parcourir jusqu’à 80 km à plein régime, atteint une vitesse maximale de 18,6 mph et tient dans un petit coffre. Ce qui le rend idéal pour les déplacements quotidiens ou les voyages en voiture. Le vélo a un petit cadre, ce qui le rend adapté aux cyclistes mesurant entre 1,5 et 1,80 m. Son porte-bagages arrière permet de transporter des marchandises d’environ 124 kg. Il existe 3 niveaux de vitesse pour les modes d’assistance au pédalage. Vous pouvez passer librement d’un mode de conduite à l’autre et d’un niveau de vitesse à l’autre grâce à la jauge LED.

Nilox X8 : le meilleur Fatbike électrique urbain

De tous les modèles présentés dans ce top, le Nilox X8 es un Fatbike electrique élégant permettant se promener en ville avec style. Et ce, pour plusieurs raisons : tout d’abord, le vélo est aussi mignon que fonctionnel, avec un cadre noir compact construit sur un empattement plus court que d’habitude. Ensuite, ce modèle est doté d’un accélérateur qui lui permet de monter à 28 mph et vous donne l’impression de vraiment voler.

En termes de fonctionnalité, le moteur sans balais de 250 w 36V a une autonomie maximale de 60 km sur une seule charge. Grâce à sa batterie lithium, ce vélo peut être utilisé sur une plus longue durée. La batterie peut être chargée sur le vélo directement ou retirée pour être chargée. En général, il faut compter 4 à 6 heures pour la charger complètement.

Ce Fatbike électrique dispose d’une transmission à 7 vitesses, de freins à disque hydrauliques et d’une excellente liste d’accessoires, inclus ou disponibles moyennant un supplément. Pour couronner le tout, le Nilox X8 profite de 5 modes de conduite.