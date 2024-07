Mercedes révolutionne la mobilité électrique en proposant des vélos inspirés de la Formule 1 !

Jusqu'à présent Mercedes-Benz ne faisait que de petits investissements dans le domaine de la mobilité électrique. Mais depuis l'essor des vélos électriques, Mercedes s'est définitivement lancée dans l'aventure.

Aujourd'hui, la marque a produit une nouvelle génération de vélos en cet été 2024. Il s'agit du Track et du Rallye. Voici de quoi il retourne.

Une paire de vélos électriques made in Mercedes

Le Mercedes Track Edition est un vélo électrique au look classique doté d'un cadre en aluminium. Il est plutôt rigide vu les tubes épais dont il est pourvu. Or, il ne comporte pas de suspension, de garde-boue ou de béquille. Ensuite, pas de V6 pour pousser, son moteur arrière est de 250 W. Par contre, il a une transmission par dérailleur Shimano 9 vitesses et des pneus Pirelli Angel Urban GT.

C'est un moyen de transport pour les personnes aimant adopter une position de conduite active. Et pour s'orienter, un grand écran de 5,5 pouces se trouve sur le guidon droit. Ce qui imite l'affichage des voitures AMG.

En second, le Mercedes Rallye Edition est un modèle plus poussé en termes d'options avec une fourche suspendue de 80 mm de débattement. Il est doté d'une boîte automatique Pinion C1.9 vitesses située au niveau du pédalier.

Puis, il possède des gommes Pirelli scorpion eMTB. C'est donc un engin fait pour les randonnées en montagne ou des escapades sur des routes abruptes. Cette version conserve des freins hydrauliques Tektro à disques 203 mm et des étriers 4 pistons.

Des vélos électriques livrés avec de superbes accessoires

Sur route, ces véhicules électriques peuvent aller à une vitesse de 25 km/h. C'est ce qui est dit sur la page de description des modèles. Mercedes a ajouté une gâchette d'accélération leur permettant d'atteindre la vitesse maximale de « 45 km/h ». Ce sont donc des speedbikes.

En fonction de la version que vous achetez, il faut donc prendre garde à ces détails. En effet, il existe des versions américaines d'un côté et européennes de l'autre.

Sinon, ces deux vélos électriques Mercedes sont pourvus d'une petite batterie comptant seulement 360 Wh (10 Ah) de capacité, non amovible. Cependant, une seconde batterie peut être ajoutée dans la selle, ajoutant 5 Ah ou 180 Wh.

Pour suivre, pour une meilleure sécurité du conducteur, le casque vélo signé Unit1 Gear est livré avec le véhicule. Il embarque un feu stop automatique et des clignotants activables via le guidon du vélo.

Des vélos coûtant assez chers

Enfin, le prix de ces deux vélos électriques est assez onéreux. Le prix du Mercedes Track Edition est de 6 152,95 euros, tandis que le Rallye Edition coûte 8 390,95 euros.

Sans compter le fait que des frais de livraisons à hauteur de 185,95 euros sont à ajouter à ces sommes en France. En effet, le Service Après-Vente est géré par le réseau MyBike en région parisienne. Et il y a aussi des bureaux dans les Alpes, à Bordeaux, Toulouse ainsi qu'à Marseille.

