Mercedes-Benz réinvente la livraison : découvrez ses vélos électriques utilitaires qui vont changer la donne 

Mercedes-Benz fait un pas de géant dans le monde de la logistique avec le lancement de ses tout nouveaux vélos électriques utilitaires. Baptisé Sustaineer, ce concept tire son nom de son engagement en faveur de la durabilité et de l'innovation dans la logistique.

Inspiré de l'eSprinter, le concept novateur de Mercedes-Benz combine astucieusement son utilitaire électrique avec des vélos cargo électriques, ouvrant ainsi la voie à une méthode de livraison du dernier kilomètre plus écologique et efficace. Ce projet Sustaineer est le fruit d'une collaboration stratégique avec le fabricant berlinois de vélos-cargos Onomotion. Ces dernières promettent de transformer la logistique urbaine et de réduire l'empreinte carbone des opérations de livraison.

Collaboration stratégique pour une logistique optimale

L'idée derrière le Sustaineer était de créer une chaîne d'approvisionnement fluide et cohérente. Reposant sur les caractéristiques du Mercedes-Benz eSprinter, ce vélo utilitaire électrique peut se convertir en « micro-dépôt mobile ». Il transporte les marchandises préemballées jusqu'aux vélos-cargos. Ces derniers assurent ensuite la livraison des colis garantissant ainsi une distribution rapide et efficace des colis. Notons que le transfert des marchandises vers le vélo-cargo électrique ONO ne prend que quelques minutes.

Son principe est simple : les envois sont récupérés et chargés dans les conteneurs à roues interchangeables d'Onomotion. Ces conteneurs ont un volume de chargement généreux de plus de deux mètres cubes et une capacité de charge allant jusqu'à 200 kilogrammes. De plus, l'eSprinter bénéficie d'un bras de levage conçu pour ces conteneurs. Ce qui permet un chargement et un déchargement rapides, sûrs et sans effort.

On peut loger deux conteneurs dans l'eSprinter, configuré comme une camionnette longue avec un toit surélevé. Il laisse suffisamment d'espace pour un système d'étagères permettant de transporter des marchandises supplémentaires.

Ainsi, le temps d`arrêt de l'eSprinter est réduit au minimum. Ce qui lui permet de passer immédiatement au vélo-cargo suivant ou de livrer lui-même d`autres marchandises.

Vélos électriques utilitaire Benz : des performances et des capacités impressionnantes

Mais ce n'est pas tout. Mercedes-Benz a également veillé à ce que le conducteur du vélo-cargo électrique ONO bénéficie d'un confort optimal lors de ses déplacements. Il s'agit notamment d'un habitacle étanche et d'une assistance électrique pour faciliter la conduite sur les pistes cyclables. En effet, le vélo cargo électrique ONO intègre un filtre à particules dans le module avant. Celui-ci réduit considérablement la pénétration des particules émises par l'usure des pneus, des freins et de l'asphalte, contribuant ainsi à l'amélioration de la qualité de l'air en milieu urbain.

De plus, avec une batterie de 1,4 kWh, ce vélo cargo peut parcourir jusqu'à 25 kilomètres. Sa vitesse de démarrage ne dépasse pas 6 km/h. Ce qui en fait une solution pratique et écologique pour les livraisons sur le dernier kilomètre.

Outre les avantages opérationnels évidents de ce nouveau système logistique, Mercedes-Benz a mis l'accent sur la durabilité et la réduction de l'impact sur l'environnement. Un système de chauffage/climatisation par zone minimise la consommation d'énergie.

Vision future de Mercedes-Benz pour une mobilité durable

En lançant ses nouveaux vélos électriques utilitaires et en s'engageant dans des partenariats stratégiques avec des acteurs clés de la logistique, Mercedes-Benz démontre son engagement envers une mobilité plus durable et efficace. La marque vise à rendre l'ensemble de sa gamme de véhicules utilitaires neutre en carbone d'ici 2039, en mettant l'accent sur l'électrification de la flotte, l'utilisation de matériaux recyclés et l'intégration de sources d'énergie renouvelable.

