Guide des prix d’un vélo électrique pour bien choisir

Le prix d’un vélo électrique ou d’un VAE est un critère décisif pour ceux qui envisagent ce moyen de transport. Découvrez si l’achat d’un vélo électrique se révèle plus rentable.

Il existe différents facteurs qui influencent le prix d’un vélo électrique. Notamment les matériaux de fabrication, sa motorisation, sa batterie et surtout sa marque. On dit qu’un vélo électrique bénéficie d’un meilleur prix s’il répond à vos besoins, s’il est robuste et fiable. Combien coûte-t-il ? La réponse en quelques points !

Combien peut coûter un vélo électrique ?

Bien sûr, acheter un vélo électrique représente un certain investissement, mais son prix ne dépasse pas celui d’une moto ou d’un scooter. Dans notre comparatif des vélos électriques, il faut compter environ 800 € pour disposer d’un modèle d’entrée de gamme. A savoir qu’à ce prix, le VAE ne comprend que des équipements de base. Pour ce qui concerne le système électrique, il est peu performant.

Cela dit, il est possible de se tourner vers une version haut de gamme qui coûte donc forcément un peu plus cher. Cependant, bien que ce tarif soit plus élevé par rapport à celui d’un modèle classique, le vélo électrique offre un nombre infini d’avantages. Zoom sur les différents prix disponibles sur le marché !

Pour un prix inférieur à 1200 € : un vélo électrique d’entrée de gamme

Sachez qu’il existe un vélo électrique dont le prix avoisine les 1200 €. Or, avec un tel prix, difficile de bénéficier de tous les critères permettant de profiter d’un meilleur vélo électrique. En particulier :

Un cadre robuste, un moteur efficace

Une motorisation efficace

Un système de freinage performant et des équipements de sécurité adaptés

Aussi, l’autonomie du vélo est réduite

Entre 1200 € et 1800 € : le prix pour acquérir un vélo électrique urbain

Pour 1200 € et plus on peut se procurer un vélo électrique de ville ou d’un VTC pour un usage ponctuel ou régulier. En général, ces modèles font appel à une motorisation avant, c’est-à-dire à une assistance plutôt ancienne.

Pour le prix de 1500 €, il faut souligner que vous ne trouverez pas de VTT électrique performant hormis lors de déstockages ou de promotions. Pour ceux qui souhaitent obtenir un vélo adapté à ce budget, ils doivent se tourner vers le marché de seconde main (d’occasion). Ainsi, pour choisir les modèles d’occasion de qualité, vous devez prendre en compte certains critères. En particulier :

Une motorisation connue,

une marque de renom,

et un modèle d’occasion certifié, etc.

Un VAE haut de gamme pour un budget compris entre 2000 et 3000 €

Pour cette gamme de prix, vous bénéficiez de l’un modèle de notre top vélo à assistance électrique, adapté aussi bien aux déplacements quotidiens en ville qu’aux promenades en terrain accidenté. À ce prix, les vélos électriques sont performants et riches en équipements.

Freinage hydraulique

Suspensions

Motorisations centrales plus puissantes,

panneau de contrôle avancé.

Au-delà de 3000 €

Un investissement important pour un vélo électrique exceptionnel. À 3000 €, vous pouvez acheter un vélo combinant toutes les caractéristiques qui font de ce modèle le meilleur du marché. Notamment :

Cadre constitué de carbone

Systèmes de transmission électronique

Boîte de vitesses à courroie

Une autonomie longue importante

Un moteur puissant et connecté

Le prix d’entretien d’un vélo électrique

Un cycliste doit respecter les intervalles d’entretien recommandés pour un itinéraire de 30 km/j en moyenne et faire réviser son vélo deux fois par an. Ces entretiens se traduisent par le changement des composants suivants :

Changer les pignons et 2 chaînes. Cette opération coute 100 €.

Remplacer les pneus et les tubes renforcés pour environ 100 €.

Changer les plaquettes de freinage pour un montant de 70 €.

Faire une vérification et un diagnostic du circuit électrique. Ces opérations coûtent 40 €.

Pour changer les câbles et les gaines, il faut prévoir 20 €.

Diverses réparations et remplacement de périphériques pour un montant de 100 €.

Si vous faites appel à un professionnel, il faut compter 200 € pour une main d’œuvre de 4 heures.

Ces différents changements et révisions totalisent 870 € par an, ce qui représente 72,5 € de frais mensuels, ou 15 cents par km

Vélo électrique : Prix de sa batterie

La batterie est un composant essentiel d’un VAE. Il s’agit d’un important consommable, dont la fréquence de changement est peu courante.

Un vélo électrique commercialisé par les grandes marques s’équipe en général de moteurs très fiables. Par conséquent, il dispose d’une batterie de longue durée. Cette cellule permet de couvrir 30 000 km tout en gardant une bonne autonomie. De fait, il est possible de reconnaître à l’avance la fréquence de changement.

Le prix pour recharger un vélo électrique

Les dépenses liées à la recharge de la batterie dépendent de la puissance de celle-ci ainsi que du coût de l’électricité. Il varie en fonction des kilomètres effectués par charge complète.

Par exemple, si une batterie a une capacité de 500 Wh (soit une autonomie de 60 km en moyenne) et que le prix du kWh s’élève à environ 0,15 €, une recharge revient alors à 0,075 €.

Vélo électrique : économies de coûts

Vous souhaitez utiliser un vélo électrique plutôt qu’un scooter, une moto ou une voiture ? Par rapport à un véhicule professionnel, qui représente des dépenses moyennes de 6 000 € par an, sachez que ce moyen de transport permet de réaliser des économies considérables. Outre le prix d’achat d’un vélo électrique, beaucoup plus avantageux, les frais de maintenance et d’utilisation sont réduits.

De plus, pour les professionnels, le VAE constitue un excellent investissement. Dans les zones périurbaines et urbaines, la vitesse maximale autorisée pour les déplacements en VAE est de 20 km/h, tandis que celle d’une voiture est de 15 km/h. De fait, vous pouvez vous rendre à un rendez-vous plus rapidement, et ne perdez pas de temps lorsque vous devez vous garer.

Les 3 meilleurs vélos électriques au meilleur prix

Suite à une demande planétaire, les fabricants de vélos sont de plus en plus nombreux à se lancer dans l’électrique. Parfois, il devient plus compliqué de se repérer face à une pluralité de modèles. On vous propose, ici, un top 3 des vélos électriques au meilleur prix.

ROCKRIDER E-ST 100 : un vélo électrique à seulement 1 099 €

Proposé à un prix très compétitif, l’E-ST 100 de ROCKRIDER comprend un moteur 250W permettant de surmonter toutes les difficultés. Ce moteur à assistance électrique s’arrête aussitôt que le cycliste ne pédale plus. D’une capacité de 380 Wh, sa batterie permet de faire du vélo pendant 2 h. Grâce à une assistance bien pensée et un capteur de rythme efficace, le cycliste peut revivre les plus beaux moments de sa vie en VTT.

L’E-ST100 repose sur des pneus de 2,2 pouces propres de ROCKRIDER. Ces derniers assurent une sécurité accrue et une traction optimisée. Les jantes élargies garantissent une adhérence et un confort de conduite exceptionnels grâce à leur revêtement résistant.

Côté freinage, les disques TKD68 sont très efficaces et progressifs. Son câble flexible rend le freinage ferme.

iweech : un vélo électrique urbain performant au prix de 2 950 €

L’iweech est l’un des vélos électriques qui conviennent aux utilisateurs urbains. Il comprend un cadre compact, un guidon plus étroit et des pneus de 24 pouces. Facile à manier, il s’agit ainsi d’un vélo parfait pour circuler en toute sécurité.

Quant au reste de l’équipement, le vélo comprend un garde-boue, un éclairage performant et des poignées Ergon. Grâce à son application dédiée, elle permet de piloter toutes les fonctionnalités intelligentes. En plus des données statistiques, l’iweech embarque un GPS ainsi qu’une option d’alarme. Celle-ci se déclenche au moindre mouvement du vélo.

En outre, un système intelligent détecte les circuits fréquents pour adapter son assistance au moindre problème. Cette fonction se révèle très pratique lorsque la batterie s’épuise. Ainsi, si vous cherchez un vélo à assistance électronique performant et vous disposez d’un budget de 2950 euros, l’iweech constitue le meilleur du marché.

Stilus ALL MOUNTAIN : un modèle dédié à la montagne à 3 999 €

Le Stilus ALL MOUNTAIN se distingue parmi notre vélo électrique Decathlon, car pour environ 3.999 €, on dispose d’un modèle capable de parcourir les pistes les plus complexes.

Ce vélo de montagne opte pour une batterie de 625 Wh et reprend en même temps les meilleures technologies.

Le Stilus est équipé d’une fourche de 150 mm offrant une conduite plus confortable et limitant le risque potentiel de se heurter à un quelconque obstacle. Pour plus de convivialité, l’assistance permet un taux de pédalage de 340 %. Cette assistance est néanmoins limitée à une vitesse de 25 km/h, comme le prévoit la norme européenne.

Pour finir, ce vélo électrique mis sur un moteur Bosch développant un couple plus élevé de 85 Nm. Une telle option se traduit par une autonomie supérieure.

En conclusion, le choix d’un vélo électrique pour les trajets quotidiens permet de faire des économies importantes. Par rapport au deux-roues électrique, le VAE est plus avantageux. En outre, opter pour ce mode de transport, c’est également une décision judicieuse vis-à-vis de l’environnement. Qu’est-ce qui vous retient d’acquérir votre vélo électrique ?