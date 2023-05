Que vous soyez un marathonien confirmé ou un débutant qui s’essaie simplement au jogging, une montre connectée running est la meilleure solution pour améliorer vos performances.

Cet appareil vous permettra de mesurer vos efforts et vous permettra de vous auto-évaluer. Mieux, une smartwatch spécialement conçue pour la course à pied ou le trail peut également jouer le rôle de coach. Voici donc sans plus attendre notre comparatif des meilleures montres running.

Garmin Forerunner 265 : la meilleure de toutes

Caractéristiques techniques Taille du boîtier, La x Lo x Ha: 46,1 x 46,1 x 12,9 (mm)

Ecran: 416 × 416 pixels AMOLED

Mémoire: 8 GB

Poids: 47 g

Autonomie: jusqu’à 13 jours Mode GNSS, 20 heures Mode GNSS SatIQ (AutoSelect), 16 heures Mode GNSS + multibande

Parmi toutes les montres connectées de la marque Garmin, la Forerunner 265 est la meilleure montre running en termes de performance et de design. Son verre est en Corning Gorilla 3 et sa lunette en polymère renforcé de fibres. Son bracelet est facile à mettre et ne se détache pas.

Cette smartwatch mesure facilement : la longueur de foulée, le temps de contact au sol, la cadence et plus encore. Et elle peut être aisément programmée. Des alertes audio peuvent vous permettre de connaître vos performances en temps réel. Et la Forerunner 265 dispose d’entraînements gratuits inclus dedans afin que vous puissiez changer votre façon de transpirer. En faisant de la cardio, de la musculation, du yoga ou du Pilates, vous pourrez vous préparer d’une meilleure manière.

Ensuite, il vous suffira d’activer le Widget de Course. Vous bénéficierez alors de suggestions personnalisées qui vous permettront de vous améliorer au quotidien et d’atteindre vos objectifs. Le boîtier de cette Garmin est disponible en 42 MM et en 46 MM. Les personnes désirant jouir d’un petit ou d’un grand écran auront donc le choix.

Très bonne autonomie

Multitudes d’options running

Compatible avec iPhone® and Android™

Prix relativement élevé

Manque de coloris au niveau des bracelets

Garmin Forerunner 55 : la meilleure des smartwatch pour débutant

Caractéristiques techniques Taille du boîtier, La x Lo x Ha : 42 × 42 × 11,6 mm

Ecran : Antireflet, MIP transflectif 208 × 208 pixels

Etanchéité : 5 ATM

Poids : 37 g

Autonomie: jusqu’à 2 semaines en mode normal et jusqu’à 20 heures en mode GPS connecté

Qui dit « faire du sport » n’insinue pas toujours de devoir être un professionnel pour s’y mettre. Par conséquent, la Garmin Forerunner 55 est la montre connectée qu’il faut pour les amateurs de fitness. Cette smartwatch est dotée de plusieurs fonctions. Et elle est vendue à un coût avantageux. Ce qui fait que son rapport qualité/prix est excellent.

Grâce à l’option Garmin Coach, cette smartwatch vous permettra de suivre des programmes d’entraînement précis. De plus, ils sont adaptatifs. Lors de vos premières séances de courses, le GPS intégré de la smartwatch peut enregistrer les parcours que vous suivez et évaluer statistiquement vos efforts (distance parcourue, allure, temps d’intervalles).

Et à partir de ces données, la technologie PACEPRO™ dont la Garmin Forerunner 55 est munie vous aidera à planifier la stratégie la mieux adaptée à votre rythme de course. C’est pourquoi, c’est la meilleure montre running pour les débutants dans le domaine de la course à pied.

Bon rapport qualité/prix

Bon degré de résistance à l’eau

Boîtier disponible en une seule taille

Ne dispose que de bracelets en silicone

Polar Grit X Pro : la montre connectée idéale pour le trail running

Caractéristiques techniques Boîtier : Largeur: 47 mm, épaisseur: 13 mm

Vitesse CPU: 120 MHz

Mémoire: 0.64 MB

Stockage: 32 MB

Etanchéité : 10 ATM

Poids : 79 g avec bracelet

Autonomie : 100h en mode économie d’énergie, 40h en usage intensif

Pour suivre ce classement, la Grit X Pro offre toutes les fonctions de course, d’entraînement et de récupération que l’on trouve sur les smartwatch haut de gamme. Mais sa particularité réside dans le fait que c’est une montre connectée de qualité militaire dotée d’une série d’outils de navigation pour les courses plus aventureuses.

Virage par virage, vous bénéficiez d’une navigation fiable, avec une planification d’itinéraire assurée par l’application Komoot. Et la Grit X Pro est capable d’établir des profils géographiques précis de l’environnement qui entoure son porteur. Vous saurez donc ce qui vous attend sur les parcours que vous empruntez. Voilà pourquoi, c’est la meilleure montre running connectée à porter au poignet si vous participez à des courses de trail. Et en chemin, la fonction TrackBack vous permettra de revenir sur vos pas en suivant l’itinéraire que vous venez de parcourir.

La Grit X Pro est aussi pourvue de 40 heures d’autonomie en mode GPS et fréquence cardiaque activée. Elle ne tombera donc pas en panne si vous en avez besoin durant toute la journée. Et sa batterie peut durer jusqu’à 100 heures en mode économie d’énergie.

Rapidité de la connexion GPS

Résistance à l’eau jusqu’à 100 mètres de profondeur

Lourde, ne convient pas aux poignets fragiles

Prix élevé

Suunto 9 : la meilleure alternative aux Garmin

Caractéristiques techniques Dimensions : 50 x 50 x 16,8 mm / 1,97 x 1,97 x 0,66 «

Composition du verre: Cristal de saphir

Etanchéité : 10 ATM

Poids : 81 g

Autonomie : jusqu’à 25h en mode intensif et 120h en mode économique

Ensuite, la Suunto 9 est un excellent choix en matière de courses sur longues distances. C’est une montre de constitution robuste et elle dispose d’une autonomie à toute épreuve. En mode usage intensif, elle ne s’éteindra qu’au bout de 25h. Et en usage normal, elle peut fonctionner durant 120h.

Le seul désagrément que cette montre connectée présente, c’est son poids. La Suunto 9 pèse 81 g. Il est assez compliqué de la porter durant des heures si son porteur a des poignets fragiles. Mais ce détail est souvent vite oublié au profit du grand écran tactile en verre saphir dont elle est munie. D’autant plus qu’il s’agit d’une montre connectée très étanche. En plongeant à 100 m de profondeur, elle fonctionne toujours.

Et parmi les autres caractéristiques remarquables de la Suunto 9, la précision de son GPS est l’une des fonctionnalités les plus performantes sur cette smartwatch. Elle ne dispose peut être pas de l’endurance de la Coros Vertix 2. Mais cette montre running peut être considérée comme la meilleure des alternatives si vous n’avez pas de Garmin.

Excellent GPS

Bonne autonomie de la batterie

Cela nécessite du temps d’apprendre à manipuler la Suunto 9

Manque de luminosité de l’écran

Polar Vantage V2 : la smartwatch mesurant le mieux vos performances

Caractéristiques techniques Dimensions boîtier et épaisseur : 47 mm et 13 mm

Vitesse CPU: 120 MHz

Mémoire: 0.64 MB

Stockage: 32 MB

Etanchéité : 10 ATM

Poids : 34 g

Autonomie : moins de 40h en mode intensif et environ 100h en mode économie

Si vous êtes un chasseur de performances sérieux, la Polar Vantage V2 est un très bon modèle de montre running pour ne pas dire que c’est la meilleure dans ce domaine. En plus des fonctions de base qui étaient déjà populaires, de nombreuses améliorations ont été apportées. L’écran tactile et les boutons de commande sont par exemple plus réactifs. Et le boîtier est plus léger, car il ne pèse que 34 g. et son bracelet est plus souple.

La Vantage V2 est capable d’accomplir tout ce qu’un coureur souhaite vis-à-vis d’une montre connectée. La fonction Hill Splitter permet de décomposer les statistiques de montée et de descente. Elle est dotée d’un outil capable de surveiller l’intensité de la fréquence cardiaque. Puis elle peut indiquer à son porteur quand consommer des glucides pour que son corps puisse récupérer.

Cette smartwatch est donc un allié de taille en faisant de la course à pied. Elle relève très bien le taux d’oxygène dans le sang ainsi que la fréquence cardiaque de son porteur lors d’un effort physique. Et elle peut même indiquer à quel moment reprendre une course en calculant le temps de récupération des muscles de vos jambes.

Dotée d’indicateurs de temps de récupération

Légère et confortable

Autonomie moyenne

Coros Pace 2 : la Meilleure montre de course à pied à prix abordable

Caractéristiques techniques Processeur : COROS PACE

Dimensions : 42 x 42 x 11.7mm

Ecran : 1,2 pouce, 240 x 240 pixels, 64 couleurs, LCD à mémoire permanente

Poids : 35 g-36 g avec bracelet en silicone

Autonomie : 30h en mode intensif et 60h en mode normal

En 6ème position, la Coros Pace 2 est une montre connectée très appréciée pour son prix. En effet, c’est un modèle tout à fait abordable pour tous les budgets. C’est pour cette raison que de nombreux amateurs de course à pied la classent comme étant la meilleure montre running à prendre en cas d’hésitation.

Elle coûte moins de 200 euros. Et pourtant, ses performances n’ont rien à envier aux smartwatch pourvues d’options avancées qui coûtent plus cher. Son autonomie en mode GPS connecté est de 30 heures. Et elle est extensible jusqu’à 60 heures en mode basse consommation. Sa plus proche concurrente est la Polar Ignite 2 qui ne dispose que de 20 heures d’autonomie.

Et, la Coros Pace 2 peut être personnalisée en fonction des parcours que son porteur arpente. Dotée de différentes options de course, il est possible de faire de la course sur route, sur sentier ou sur tapis en portant cette montre connectée. Elle dispose d’un altimètre barométrique et d’un compas magnétique. Cela signifie qu’elle donne de bonnes statistiques d’élévation. Bien que la cartographie et le guidage d’itinéraire soient absents.

Téléchargements de données rapides avec l’application

Recommandations de temps de récupération et suivi de la charge d’entraînement

Pas de synchronisation wifi automatique

Pas de musique ni d’option de paiement sans contact

Apple Watch Ultra Best Apple running watch

Caractéristiques techniques Boîtier : 49 mm

Compatibilité : iPhone Wear OS

Écran : Retina 2000 nits

Poids : 61.3 g

Autonomie : 36h en mode intensif et 60h en mode économie d’énergie

Enfin, L’Apple Watch Ultra est la meilleure montre running à acheter si vous avez besoin d’un assistant en permanence. Grâce aux données que l’application Exercice prodigue, son porteur est en mesure de dépasser ses limites. Et l’écran est assez grand pour afficher jusqu’à 6 types de données en même temps.

L’Apple Watch Ultra dispose de plus d’améliorations par rapport à l’Apple Watch Series 8 du point de vue de la course à pied. Son écran de 49 mm est énorme, et il est conçu pour l’aventure. La lunette est en titane, avec un rebord autour de l’écran pour plus de protection. Et l’écran est en verre saphir. Vu ces composants, cette smartwatch est donc très solide. Mais elle est aussi étanche, car il est possible de l’emmener nager jusqu’à 40 mètres de profondeur.

Avec une autonomie de 60 heures en mode économie d’énergie, elle est plus endurante que les autres modèles de la marque. Mais ce qui est surtout appréciable en plus de ses nombreux attributs, c’est la facilité avec laquelle elle peut être maniée. Et la Watch Ultra est en effet facile à lire, même en plein soleil.

Facile à consulter en plein soleil

Fluidité de l’affichage

Prix très élevé

Autonomie moyenne

FAQ

Qu’est-ce qu’une montre running ?

Une montre running fait office de tracker de fitness. En d’autres termes, c’est une technologie portable qui fournit des informations précieuses sur votre entraînement. Ce type d’appareil est conçu pour les coureurs de tous niveaux d’entraînement, les débutants qui pratiquent le sport pour la première fois ainsi que les athlètes sérieux qui cherchent à battre leur record personnel. Toutefois, ces montres connectées peuvent également être utilisées de manière assez universelle (pour le vélo, la marche et le HIIT, par exemple).

Dans l’ensemble, les montres running sont conçues pour vous aider à personnaliser et à optimiser votre entraînement. Cela vous permet de faire passer vos performances au niveau supérieur.

Avez-vous réellement besoin d’une montre running ?

Si vous faites du jogging occasionnel et que vous voulez juste garder une trace de vos mouvements, pensez à investir dans l’achat d’une montre connectée. Par contre, si vous êtes un coureur, un cycliste ou un triathlète régulier et que vous êtes déterminé à vous améliorer, une montre running en vaut la peine d’être achetée.

Lorsque vous utilisez une smartwatch, vous pouvez laisser votre smartphone chez vous. En fait, la course à pied est la meilleure façon de se vider l’esprit et une montre running vous aidera à en profiter. De plus, elle vous aidera à suivre vos séances d’entraînement et vos progrès.

Les informations affichées pendant la course sont importantes. Vous verrez clairement combien de temps et à quelle vitesse vous avez couru, combien de kilomètres vous avez parcourus et dans quelle zone de fréquence cardiaque vous vous trouvez.

Les fonctionnalités de base sur une montre running

Étant donné que les montres connectées running ne sont pas toutes pareilles, il est important de souligner certaines des caractéristiques auxquelles vous devez penser lors de l’achat.

Compteur de pas

De nombreuses montres running contiennent une petite technologie qui compte le nombre de pas que vous avez fait. La plupart d’entre elles le font automatiquement sans que vous ayez à initier quoi que ce soit.

Cette technologie a fait d’énormes progrès. Auparavant, il y avait une énorme marge d’erreur qui entrerait dans le décompte final de vos pas. Actuellement, les montres running sont beaucoup plus précises. Il est fortement conseillé de choisir un modèle disposant d’un compteur de pas lorsque vous achetez une montre running.

Surveillance à distance

L’une des fonctionnalités de base que vous devez aussi avoir sur votre montre running est le suivi de la distance que vous avez parcourue. Elle utilise le GPS, le podomètre et l’accéléromètre pour cela.

La montre peut même vous fournir la distance parcourue en utilisant seulement le GPS. Dans ce contexte, l’appareil va envoyer un ping aux satellites pendant que vous courez afin de trouver votre position exacte. Avec suffisamment de pings, ils sauront quelle distance vous avez parcourue.

Historique et métriques d’entraînement

Lorsque vous avez terminé un entraînement, vous devriez pouvoir accéder aux métriques et aux données de la course via votre montre running. Ainsi, vous pouvez suivre vos progrès et voir comment vous vous améliorez. En fait, il est plus judicieux d’acheter un modèle qui offre ce genre de fonctionnalité.

Rythme et vitesse

La plupart des montres connectées pour le running ont la capacité de calculer votre rythme et votre vitesse. Premièrement, elles envoient votre position deux fois en une demi-seconde et utilisent une équation pour vous fournir votre vitesse. Alternativement, la smartwatch peut diviser votre distance totale par le temps qu’il vous a fallu pour le faire.

Deuxièmement, il y a aussi des montres running qui disposent des réglages plus sophistiqués où vous pouvez définir votre propre rythme.

Une montre running résistante à l’eau

Puis, même si vous ne comptez pas nager avec votre montre running, elle doit être au moins résistante à l’eau. En fait, c’est très important parce qu’il est sûr et certain que vous allez transpirer lorsque vous courez.

Calories brûlées

A partir de la mesure de votre fréquence cardiaque, de votre distance, de votre taille, de votre poids et de votre allure, de nombreuses montres running vous fourniront cette donnée. Ainsi vous saurez s’il est judicieux ou non de prendre un encas après vos efforts.

La fonctionnalité pause automatique

Enfin, si vous vous arrêtez pour reprendre votre souffle ou parler à un ami lors d’une course, ce serait mieux de choisir la meilleure montre running capable de faire une pause automatique. Cette fonctionnalité détecte lorsque vous êtes à l’arrêt et met l’appareil en pause. Grâce à cela, les données que vous recevrez à la fin de votre course seront plus précises.

