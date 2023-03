Recherchez-vous le meilleur casque VR du moment pour une expérience hors du commun ? Voici les must dans ce domaine !

La réalité virtuelle n’est plus le secteur de niche qu’elle était auparavant. Équipez-vous d’un casque VR pour mieux en profiter. Il existe toutefois tant de modèles sur le marché qu’il est difficile de faire le bon choix. Nous vous avons donc établi une liste des meilleurs casques VR du moment pour vous aider à mieux choisir.

Classement Modèle Notre note Lien du site Meta Quest 2 8,5/10 Acheter Sony PlayStation VR2 7/10 Acheter Meta Quest Pro 6,6/10 Acheter

Meta Quest 2 : le meilleur casque de réalité virtuelle

Caractéristiques techniques RAM : 6 Go

Processeur : Qualcomm Snapdragon XR2

Écran : LCD, 1832 x 1920 pixels

Capacité : 128 Go

Haut-parleurs : intégrés pour une immersion à 360

Le Meta Quest 2 est un casque très pratique. Ce casque se démarque par un son cinématographique, un graphisme époustouflant et une réactivité sans pareil. Propulsé par un processeur ultra rapide, cet équipement affiche une puissance hors du commun. Il offre un affichage à haute résolution, et ce, même en cours d’utilisation.

Le système tout-en-un du Meta Quest 2 vous offre une réelle liberté de mouvement. Il est en effet léger et facile à transporter. C’est le meilleur casque VR à acheter pour vous accompagner dans tous vos déplacements. Avec le Meta Quest 2, profitez d’une expérience fluide grâce à l’audio positionnelle 3D de ce casque qui donne vie au virtuel.

Une bibliothèque très fournie en jeux

Possibilité de brancher des écouteurs via une prise jack

Un casque VR assez cher

Une autonomie qui laisse à désirer

Sony PlayStation VR2 : idéal pour les possesseurs de la PlayStation 5

Caractéristiques techniques RAM : 4 Go

Processeur : Qualcomm Snapdragon XR2

Écran : OLED 4K HDR, 2000 x 2040 pixels

USB : Type-C®

Bluetooth : Bluetooth® 5.1

Le PlayStation VR2 se dote de la puissance de la PlayStation 5 et apparaît comme une version améliorée de l’original. Il prend en charge une nouvelle technologie de suivi oculaire et de contrôle de mouvement qui rend les jeux VR plus immersifs. Ce casque léger débarque avec toute une palette d’incroyables spécifications faisant de lui, la vision nouvelle génération de la réalité virtuelle de Sony. Il est en plus confortable et possède une bibliothèque de lancement solide. Sa bibliothèque comprend notamment Horizon : Call of the Mountain et la collection Jurassic World Aftermath.

Facile à configurer

Confortable et léger

Incompatibilité aux jeux PlayStation VR

Manque de rétrocompatibilité avec les jeux SPVR originaux

Meta Quest Pro : l’option haut de gamme

Caractéristiques techniques RAM : 12 Go

Écran : 2 x 1800×1920 px

ROM : 256 Go

Haut-parleurs : Oui

Installation et configuration : USB-C

Le Meta Quest Pro est idéal pour une expérience VR en toute liberté. Il surpasse la Meta Quest 2 sur tous les plans. Son écran, ses contrôleurs, son processeur sont optimisés pour suivre les mouvements de nos yeux et des expressions. Il est toutefois trois fois plus cher que le Meta Quest 2. C’est d’ailleurs la raison à son appellation « Pro ». Le Meta Quest Pro est fait pour les professionnels cherchant un casque VR capable de traiter des travaux lourds. Les amateurs de haut de gamme sont subjugués par sa capacité à suivre les mouvements des yeux et des expressions.

Son processeur est plus puissant que celle de Meta Quest 2

Il n’a pas besoin d’un PC pour fonctionner.

Le Meta Quest Pro est Cher

Faible autonomie de la batterie

Sony PlayStation VR : idéal pour les possesseurs de PlayStation 4

Caractéristiques techniques Taux de rafraîchissement : 120 Hz, 90 Hz

Champ de vision : environ 100 degrés

Microphone : intégré

Écran : OLED, 5,7 pouces

Résolution : 1920 x RGB x 1080 (960 x RGB x 1080)

Dimensions : 187 × 185 × 277 mm (largeur × hauteur × profondeur)

Sony PlayStation VR est très ancien, car il a été conçu en 2016 pour la PlayStation 4. Vous devez le considérer si vous possédez une PS4 ou PS5. D’autant plus qu’il n’a pas besoin de matériel supplémentaire si vous l’utilisez avec votre PS5. Vous n’avez besoin que d’un adaptateur gratuit.

Ce PS VR d’origine possède une bibliothèque assez fournie en jeux. Vous y retrouverez notamment Five Nights at Freddie’s : Help Wanted, Moss, Rez Infinite et Until Dawn : Rush of Blood. La plupart de ces jeux n’ont pas besoin de commandes de mouvement et peuvent être joués avec le DualShock 4 ou le DualSense.

Il fonctionne très bien avec des applications et des jeux non VR.

Il a un faible coût d’entrée par rapport aux casques basés sur PC.

Manque de netteté de l’image

Résolution assez basse

Valve Index : le casque VR avec les meilleurs contrôleurs

Caractéristiques techniques Taux de rafraîchissement : 144 Hz

Angle de vue : 130 °

RAM : 8 Gb

Écran : LCD, 7 pouces

Résolution de l’écran : 1440 x 1600 pixels

Installation et configuration : compatible avec des manettes

Valve indexest cher par rapport aux autres casques VR du marché. Ce casque est reconnu pour la qualité de son composant majeur : les contrôleurs. Ces derniers sont révolutionnaires, capables d’enregistrer des mouvements de doigts individuels et de rendre les jeux plus vivants. Il est beaucoup plus immersif que les casques à poignées de déclenchement standard sur leurs contrôleurs. Ce casque offre un graphisme net et fluide avec un taux de rafraîchissement élevé.

À utiliser avec les PC, le Valve Index affiche des performances élevées et des contrôleurs révolutionnaires. Il est le meilleur casque VR pour les débutants.

Il a un taux de rafraîchissement élevé qui offre un mouvement fluide

De nombreux logiciels VR disponibles sur PC via SteamVR

Il coûte cher

Faiblesse du contraste de l’écran LCD

HTC Vive Pro 2 : le casque VR avec la plus haute résolution

Caractéristiques techniques Écran : Double LCD RVB à faible persistance

Résolution : 4896 x 2448 pixels

Poids : 120 g

Angle de vue : 120 °

Fréquence de balayage TV : 120 Hz

HTC Vive Pro 2se démarque par la netteté de l’image. Il vous offre les meilleurs visuels, mais à un prix élevé. Son casque coûte à lui seul 799 € à 1035 €. Ce casque VR fonctionne néanmoins très bien avec SteamVR, tout comme l’Oculus Quest 2. D’autant plus qu’il possède son propre logiciel VR : le Viveport qui fonctionne par abonnement.

Le Vive Pro 2 n’est pas certes très professionnel. Il offre cependant la meilleure expérience VR quand on considère ses fonctionnalités. Vous pouvez d’ailleurs utiliser un PC aux spécifications requises pour tirer pleinement parti de la puissance du casque. Cela vous permettrait toutefois de profiter d’incroyables visuels et commandes.

Une meilleure résolution pour les jeux VR

Il fonctionne avec les contrôleurs Valve Index

Il coûte cher

Il n’inclut pas les stations de base ou les contrôleurs nécessaires

HP Reverb G2 : pour une réalité virtuelle simple et connectée

Caractéristiques techniques RAM : 8 Gb

Résolution de l’écran : 4320 x 2160 pixels

Angle de vue : 114°

Taux de rafraîchissement : 90 Hz

Poids : 550 g

Dimensions : 186 x 75 mm (Largeur x Hauteur)

Le HP Reverb G2 a été conçu pour être compatible avec SteamVR puisque HTC et Valve proposent des bibliothèques de jeux et de logiciels VR beaucoup plus volumineuses. Il est certes plus que cher que les autres casques VR existants, mais il est toutefois plus abordable et plus facile à configurer que le Valve Index pour une expérience VR. Il affiche une haute résolution pour son prix.

Essayez celui-ci si vous souhaitez faire l’expérience d’une réalité virtuelle nette sur votre PC ou console. Le Meta Quest 2 est globalement un meilleur choix, car il coûte moins cher et qu’il peut être utilisé avec un ordinateur. Toutefois, le Reverb G2 vous offre une image plus nette.

Casque et contrôleurs confortables

Fonctionne avec SteamVR

La visière se plaque sur le visage

Une diaphonie élevée

FAQ

Quel casque VR acheter en 2023 ?

Optez pour le Méta Quest 2. Il est confortable et agréable à utiliser, et ce, même sur de longues sessions de jeux. Son écran n’agresse pas les yeux et ne présente pas trop d’effet de flou comme c’est le cas avec la plupart des casques VR. Il débarque avec le système d’exploitation Oculus Quest et ne coûte qu’environ 1800 €.

Quel est le meilleur casque VR en termes rapport qualité et prix ?

Pour plus de gamme, achetez le HTC Vive Pro 2. Il coûte cher, mais offre en contrepartie la meilleure résolution. De plus, il vous offre une expérience immersive qui rend le visionnage plus captivant. Grâce à des vues à 360° degrés, les casques de réalité virtuelle donnent aux utilisateurs l’impression d’être au centre de l’action.

Pourquoi acheter le PSVR ?

Le PSVR est le casque de réalité virtuelle le plus accessible à l’heure actuelle. Il est combiné à une bibliothèque croissante de jeux. Il profite aussi de l’évolution rapide de l’industrie de la réalité virtuelle pour proposer des jeux de plus en plus ambitieux. Vous pourrez même y trouver les jeux les plus raffinés et les plus étonnants en VR.

