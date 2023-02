La meilleure caméra connectée accède à une meilleure sécurité pour votre demeure, notamment lorsque vous n’êtes pas chez vous. Vous pouvez cependant vous offrir des fonctionnalités supplémentaires sans dépenser une fortune.

Avoir une meilleure caméra connectée peut vous aider à mieux surveiller votre maison de jour comme de nuit, que ce soit de l’extérieur ou de l’intérieur. Il en existe également des gammes destinées à des usages spécifiques tels que la surveillance du bébé.

Certaines d’entre elles transmettent les images vidéo vers votre smartphone. D’autres disposent d’un système de vision nocturne ou déclenchent une alarme instantanément. En réalité, les fonctionnalités ne manquent pas, raison pour laquelle vous devez bien choisir celle qui se rapporte à vos besoins.

Classement Modèle Notre note Lien du site Ring Floodlight 9,8/10 Acheter Arlo Pro 3 9,5/10 Acheter EufyCam 2 Pro 9,2/10 Acheter

Ring Floodlight Cam : la meilleure caméra connectée à détecteur de mouvement

Caractéristiques techniques Champ de vision : 140°

Résolution vidéo : FHD 1080p

Vision nocturne : Oui

Audio : semi-duplex

Stockage : stockage dans le cloud

Résistance aux intempéries : Oui

Compatibilité Smart Home : Alexa, Google Assistant, IFTTT

Prix : 159,99 €

Pour parfaire la surveillance, la Ring Floodlight Cam dispose également d’un détecteur de mouvement. Ce dispositif supplémentaire déclenche les deux faisceaux LED qui s’allument instantanément ainsi que la caméra qui commence l’enregistrement. Le haut-parleur bidirectionnel permet à la fois de parler à celui qui est devant la caméra et d’entendre sa voix.

Mais ce qui fait de la Floodlight une meilleure caméra connectée est l’application spécifique grâce à laquelle vous pouvez personnaliser son utilisation. La fonction de surveillance du quartier permet, par exemple, de rester à la page de ce qui se passe dans votre entourage. Toutefois, vous devez vous abonner si vous souhaitez conserver vos données dans le cloud.

Détecteur de mouvement

Haut-parleur bidirectionnel

Abonnement obligatoire pour accéder au service cloud.

Alimentation filaire

Arlo Pro 3 : une vision nocturne performante

Caractéristiques techniques Champ de vision : 160°

Résolution vidéo : 2K

Vision nocturne : en couleur, jusqu’à 7,5 mètres

Audio : full-duplex

Stockage : stockage local et stockage en nuage

Alimentation par batterie : en option

Résistance aux intempéries : Oui

Compatibilité Smart Home : Alexa, Google Assistant, IFTTT

Prix : 339 €

En plus de sa caméra haute résolution de 2K, la caméra Arlo Pro 3 dispose également d’un projecteur LED, améliorant la performance de la vision nocturne. Cette dernière offre des images en couleur et peut atteindre jusqu’à 7,5 mètres. Vous pouvez l’alimenter via des piles rechargeables de longue autonomie, pouvant tenir jusqu’à six mois. Ce qui fait d’elle la meilleure caméra domestique du moment.

Seulement, si vous souhaitez enregistrer vos vidéos dans le cloud, un abonnement est nécessaire. L’abonnement accède aussi à d’autres fonctionnalités surprenantes à l’instar de la personnalisation des zones de mouvement et la détection de colis, de véhicules et surtout de personnes.

Longue portée de la vision nocturne

Bonne qualité audio

Un abonnement obligatoire pour les fonctionnalités supplémentaires

Prix élevé

EufyCam 2 Pro : la meilleure caméra connectée pour usage intérieur/extérieur

Caractéristiques techniques Résolution vidéo : 2K

Vision nocturne : Oui

Type d’alimentation : sans fil

Autonomie : 365 jours

Compatibilité Smart Home : Google Assistant

Résistance à l’eau : IP67

Prix : 376,99 €

Notre top 3 de la meilleure caméra connectée se termine par la double caméra EufyCam 2 Pro. Avec une bonne résolution vidéo de 2K, elle fournit une vision nette de tout ce qui se passe. Le kit permet de surveiller à la fois l’intérieur et l’extérieur. Alimentée par une batterie lithium-ion, le dispositif peut tenir pendant une année entière, idéal pour éviter les rechargements fréquents.

A part sa batterie robuste, la caméra EufyCam 2 Pro résiste également aux intempéries avec un indice de résistance IP67. En outre, sa vision nocturne est assez améliorée grâce à son capteur à haute photosensibilité et à son objectif f/2.0 à l’ouverture.

Un seul rechargement pour une année entière

Un seul achat pour deux caméras

Prix coûteux

Abonnement nécessaire pour l’enregistrement dans le cloud

TP-Link Tapo C200 : la meilleure caméra connectée pour surveiller le bébé

Caractéristiques techniques Champ de vision : 360°

Résolution vidéo : FHD 1080p

Vision nocturne : Oui

Audio : bidirectionnel

Stockage : stockage local (microSD) et dans le cloud

Compatibilité Smart Home : Alexa

Prix : 49,90 €

Si votre smartphone intègre le système iOS 10 ou plus, ou Android 5 ou plus, vous pouvez utiliser la meilleure caméra connectée Tapo C200. Celle-ci offre une résolution vidéo Full HD de 1080p et dispose d’un large champ de vision. En effet, l’appareil peut capturer des mouvements horizontaux jusqu’à 360° et des mouvements verticaux jusqu’à 114°.

La vision nocturne est un autre atout permettant de dormir sereinement la nuit tout en assurant la sécurité de votre petit bout de chou. Et si vous souhaitez enregistrer vos données, vous pouvez vous abonner au service cloud ou utiliser directement une carte microSD. La C200 peut accueillir une carte externe de 128 Go.

Notifications instantanées via l’appli Tapo

Enregistrement local

Abonnement payant pour le service cloud

Pas de mémoire de stockage interne

Ring Stick Up Cam Battery

Caractéristiques techniques Résolution vidéo : FHD 1080p

Champ de vision : 110° Horizontal, 57° Vertical, 130° Diagonal

Vision nocturne : Oui

Audio : bidirectionnel

Type d’alimentation : batterie

Compatibilité Smart Home : Alexa

Résistance aux intempéries : IPX5

Résistance à la température : supporte les températures comprises entre – 20° et 45°

Stockage : dans le cloud

Prix : 69,99 €

La Stick Up Cam Battery de Ring fonctionne aussi bien pour un usage intérieur qu’un usage extérieur. Son design minimaliste lui vaut sa grande discrétion. En plus, la couverture est la meilleure pour cette caméra connectée étant donné son champ de vision plus large.

Certes, sa batterie ne peut pas tenir 365 jours comme celle de l’EufyCam 2 Pro. Néanmoins, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles pendant des mois avant de recharger à nouveau. En plus, cette caméra de surveillance sans fil résiste à la fois aux intempéries et aux températures.

Champ de vision élargi

Forte résistance aux intempéries et aux températures

Kit d’installation au plafond vendu séparément

Abonnement requis pour l’enregistrement

Nest Cam extérieur avec projecteur : la meilleure caméra connectée intelligente

Caractéristiques techniques Résolution vidéo : HD 1080p

Vision nocturne : Oui

Audio : unidirectionnel

Type d’alimentation : filaire

Compatibilité Smart Home : Google Assistant, Alexa

Stockage : dans le cloud

Prix : 299,99 €

Google présente la Nest Cam extérieur avec projecteur. Cette meilleure caméra connectée intelligente est capable de distinguer les animaux et les véhicules des personnes. Ce qui accroît la sécurité de votre maison. Pour assurer une surveillance permanente, vous pouvez utiliser l’appli Google Home qui enregistre vos données pendant un laps de temps.

Avec son historique vidéo, vous pouvez remonter jusqu’aux scènes qui vous ont manqué jusqu’à 3h. Pour obtenir plus d’images, un abonnement à Nest Aware ou Nest Aware Plus est requis. Vous pouvez passer au visionnage par commande vocale à l’aide de Google Assistant ou Alexa. Par ailleurs, Google Home permet de personnaliser aussi bien la luminosité du projecteur que la durée de l’éclairage.

Utilisation personnalisée

Commande vocale

Abonnement obligatoire pour plus de contenus

Prix élevé

Eve Cam : pour mieux sécuriser votre intérieur

Caractéristiques techniques Champ de vision : 150°

Résolution vidéo : FHD 1080p/24fps

Vision nocturne : Jusqu’à 5 mètres

Audio : bidirectionnel

Stockage : stockage dans le cloud

Compatible avec : iOS et iPadOS dernière version

Prix : 149,99 €

Vous utilisez un iPhone, un iPad ou une Apple Watch ? Eve Cam s’avère la meilleure caméra connectée pour sécuriser votre intérieur. Elle permet d’effectuer un enregistrement automatique de tous les mouvements et dispose d’une fonction de reconnaissance des personnes comme des animaux.

Sur votre appareil, vous pouvez recevoir toutes les notifications, vous permettant ainsi de savoir si quelque chose se trame chez vous. L’appareil utilise le chiffrement de bout en bout pour assurer la confidentialité de vos données enregistrées. Vous devez seulement vous abonner à iCloud si vous souhaitez conserver vos vidéos. Vous pouvez la désactiver une fois rentré à la maison tout en laissant activée la détection de mouvement.

Enregistrement automatique des vidéos

Notifications en temps réel sur votre appareil

Ne fonctionne qu’avec iOS ou iPadOS dernière version

Abonnement obligatoire à iCloud

FAQ sur la caméra connectée

Pourquoi dois-je choisir la meilleure caméra connectée pour sécuriser ma maison ?

Parce que la sécurité prime. Il faut alors opter pour les meilleures options bien qu’elles occasionnent des dépenses supplémentaires. Que ce soit pour votre domicile principal ou pour votre maison de campagne, il est toujours plus prudent d’utiliser la meilleure caméra connectée. En plus, il n’y a pas de fourchette de prix, mais il vous appartient de choisir celle qui mérite de vous protéger, vous et votre demeure.

Le prix peut aller jusqu’à plusieurs centaines d’euros bien que certains modèles soient accessibles à 20 € et quelques. Toutefois, vous devez pré-évaluer vos besoins et vos critères pour éviter toute déception en cours d’utilisation.

Quels sont les critères à voir lors de l’achat d’une caméra connectée ?

A part le prix, bien sûr, il faut voir d’autres critères avant d’acheter une caméra de surveillance. L’endroit où vous envisagez d’utiliser, le type d’alimentation, la résolution vidéo, le type de stockage et la vision nocturne sont en général les principaux côtés à voir de près. Cela-dit, certains modèles offrent des fonctionnalités supplémentaires qui peuvent vous être utiles. Vous pouvez aussi choisir les marques qui préservent votre vie privée.

Une caméra intérieure ou extérieure ?

Le marché offre des modèles de caméra spécifiquement destinés à un usage exclusivement externe ou interne. D’autres peuvent s’utiliser aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. Vous pouvez cependant opter pour les modèles à double caméra – intérieur et extérieur – si vous souhaitez accroître votre sécurité.

Le type d’alimentation

Le type d’alimentation ne suffit pas à classer comme meilleure une caméra connectée. Néanmoins, ce critère conditionne sa future utilisation. Les modèles à pile ou à batterie semblent plus pratiques car ne nécessitent pas de source d’électricité en permanence. Elles peuvent toutefois se décharger à tout moment.

Par contre, les modèles filaires ne sont pas toujours faciles à installer. Vous pouvez même être obligé de percer le mur afin d’obtenir le meilleur emplacement. Heureusement, certaines marquent fournissent aujourd’hui des panneaux photovoltaïques sur lesquels vous pouvez brancher votre caméra.

La résolution vidéo

Les caméras connectées disposent en général d’une résolution vidéo standard de 1080p. Les modèles plus sophistiqués peuvent fournir une résolution 2K et cela offre un avantage notoire. En effet, la qualité des images capturées dépend de la résolution vidéo. Une résolution plus élevée permet d’obtenir des images plus nettes qui ne s’altèrent pas en zoomant.

Une meilleure option de caméra connectée peut aussi se porter sur les caméras à zoom optique ou à zoom numérique.

Le champ de vision

Parfois, certaines images ne sont pas enregistrées à cause de l’existence d’angles morts. Pour éviter cela, la meilleure caméra connectée à choisir doit être celle qui présente un large champ de vision. Il y en a qui peuvent couvrir jusqu’à 360° comme le TP-Link Tapo C200 de notre liste.

Outre le champ de vision, il est également important de miser sur la portée de la caméra. Ainsi, il sera plus facile de visionner les images avec une grande netteté. Les modèles Arlo Pro 3 et Ave Cam disposent d’une longue portée.

Le stockage de données

Certains modèles disposent d’une mémoire interne ou d’un emplacement de carte microSD pour enregistrer des vidéos sur votre appareil. D’autres s’appuient sur le service de stockage en nuage qui est généralement payant. Les deux ont des atouts et des faiblesses.

En choisissant une meilleure caméra connectée sans mémoire de stockage, vous devez vous abonner au service cloud pour pouvoir enregistrer vos vidéos. Cela occasionne, certes, des dépenses en sus, mais les données enregistrées sont accessibles même si votre appareil est endommagé.

En revanche, si vous choisissez d’utiliser une caméra de surveillance à mémoire de stockage local, vous courez le risque de perdre ou compromettre les données en cas de dommage. De même si la carte microSD est altérée.

Que dit la loi sur la protection de la vie privée ?

La protection de votre vie privée est mise en jeu lorsque vous optez pour des caméras intelligentes. La plupart des fabricants ne donnent pas aux forces de l’ordre l’accès à vos vidéos sans ordonnance du tribunal. Cela dans le but de préserver votre vie privée.

Toutefois, certaines marques telles que Ring et Nest peuvent ne pas demander votre consentement en cas d’urgence. Alors, si vous n’êtes pas de cet avis, vous pouvez choisir votre meilleure caméra connectée chez Arlo, Eve ou Eufy.Bon nombre de modèles de caméra de la marque Eve et Eufy et certaines caméras de Ring utilisent même le chiffrement de bout en bout. Il en est autant des caméras qui utilisent le service iCloud. Cela permet d’éviter que personne ne peut accéder à vos données sans votre consentement.

