Un meilleur smartphone pas cher peut fournir tout ce dont on a besoin sans être plus performant que les modèles sophistiqués. Zoom sur ces téléphones portables bon marché qui peuvent faire leurs preuves.

Les canaux de distribution ne cessent d’augmenter avec le temps. Parallèlement à cela, les fabricants fournissent de nouvelles gammes de smartphones. Les produits d’occasion et reconditionnés abondent également le marché. Qui en profitent ? Les consommateurs, bien sûr puisque désormais, trouver le meilleur smartphone pas cher n’est plus aussi difficile ; dénicher un smartphone 5G n’implique plus un investissement à grand budget. Justement pour cela, voici notre comparatif des meilleurs smartphones pas chers. Dans cette liste, vous aurez un large choix entre plusieurs marques.

SÉLECTION DES 3 MEILLEURS MODÈLES Samsung Galaxy A53 5G Note : 9,6/10 Découvrir iPhone SE (2022) Note : 9,3/10 Découvrir Google Pixel 6a Note : 9,1/10 Découvrir

Samsung Galaxy A53 5G : le meilleur smartphone Android pas cher

Caractéristiques techniques Poids : 189 g

Dimensions : 15,96 x 7,48 x 0,81 cm

Ecran : AMOLED 6.5 pouces / 2400 x 1080

Système d’exploitation : Android 12

Processeur : Exynos 1280

RAM : 6 Go / 8 Go

Stockage : 128 Go extensible

Caméra frontale : 32 MP

Caméras arrières : 64 MP / 12 MP / 5 PM / 5 MP

Le Samsung Galaxy A53 5G dispose d’un bel écran AMOLED de 6,5 pouces combinant un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Ce qui le rend aussi performant. En plus, ses caméras offrent des images impressionnantes. Les fans de réseaux sociaux vont être ravis car aucune retouche n’est nécessaire avant de les partager.

Son système Android 12 peut héberger beaucoup d’applications intéressantes, que ce soit pour le travail ou pour le divertissement. Par ailleurs, sa mémoire extensible permet de conserver vos données jusqu’à 1To. Quant à son autonomie, celle-ci dépend de son utilisation même si ce meilleur smartphone pas cher est livré avec une batterie de 5000 mAh.

Caméras impressionnantes

Mémoire extensible

Lenteur de la navigation

L’autonomie pourrait être meilleure

iPhone SE (2022) : l’iPhone bon marché du moment

Caractéristiques techniques Poids : 144 g

Dimensions : 13,84 x 6,73 x 0,73 cm

Ecran : LCD 4,7 pouces / 1334 x 750

Système d’exploitation : iOS 15

Processeur : A15 Bionic

RAM : NA

Stockage : 64 Go / 128 Go / 256 Go non extensible

Caméra frontale : 7 MP

Caméra arrière : 12 MP

On peut rarement espérer un iPhone pas cher, mais ce modèle est quand même abordable si on jette un œil sur sa performance en général. En effet, son processeur A15 Bionic est similaire à celui de l’iPhone 14. Ainsi, bien que ses caméras ne soient pas très performantes, son chipset lui permet de capturer des images époustouflantes. On déplore toutefois l’absence de mode Nuit.

En outre, son écran LCD de 4,7 pouces n’est pas aussi attirant. Toutefois, l’iPhone SE (2022) peut aisément remplacer l’iPhone 13 mini qui possède le même poids mais avec des bords. De ce fait, on peut conclure que ce meilleur smartphone n’est pas cher comparé à ses frères de la même marque.

Bon rapport qualité/prix

Léger

Ecran étroit

La caméra ne dispose pas de mode Nuit

Google Pixel 6a : un combiné de téléphone et d’appareil photo pour un prix réduit

Caractéristiques techniques Poids : 178 g

Dimensions : 15,86 x 7,48 x 0,89 cm

Écran : 6.1 pouces / 2400 x 1080

Système d’exploitation : Android 12

Processeur : Google Tenseur / Titan M2

RAM : 6 Go

Stockage : 128 Go non extensible

Caméra frontale : 8 MP

Caméras arrières : 12,2 MP / 12 MP

En dehors de son autonomie qui ne dépasse pas les 24 heures, le Google Pixel 6a est aussi un meilleur smartphone pas cher à acheter. Le système de photographie informatique, typique de Google, permet à celui-ci d’offrir de belles images. En plus, on y trouve le mode Nuit qu’on n’a pas rencontré chez l’iPhone SE (2022).

De surcroît, le chipset Tensor qui l’alimente se trouve être le même que ceux des produits phares de la marque. Ajouté à cela, il y a son système d’exploitation qui est l’Android 12, c’est-à-dire la dernière version. C’est pour cela qu’il offre de nombreuses options telles que la traduction et la retouche des photos.

Prix abordable

Mode Nuit

Absence de zoom

Faible autonomie de la batterie

Xiaomi Redmi Note 11 : le meilleur modèle économique

Caractéristiques techniques Poids : 179 g

Dimensions : 16 x 7,4 x 0,8 cm

Ecran : AMOLED 6.43 pouces / 2400 x 1080

Système d’exploitation : Android 11

Processeur : Qualcomm Snapdragon 680 Octa-core 2.4 GHz

RAM : 4 Go

Stockage : 64 Go / 128 Go / 256 Go

Caméras : 50 MP / 8 MP / 2 MP / 2 MP

Xiaomi fait partie de ces dernières marques qui poussent la barre plus haut. Avec le Redmi Note 11, elle a surtout misé sur les performances internes à petit prix. Son écran AMOLED de 6.43 pouces fournit des images Full HD+. En outre, celui-ci possède un taux de rafraîchissement de 90 Hz, le meilleur pour un tel prix.

Et si vous êtes fan de jeux vidéo, vous allez vous régaler avec sa puissante batterie de 5000 mAh. Ce qui vous offre environ deux jours d’autonomie. En plus, il peut obtenir 100% de sa charge au bout de 1h15’.

Batterie puissante

Qualcomm Snapdragon 680

Des bugs de temps en temps

Des ralentissements logiciels

Motorola G51 : le meilleur smartphone 5G muni d’un triple capteur 50 MP

Caractéristiques techniques Poids : 430 g

Dimensions : 17,05 x 7,65 x 0,91 cm

Ecran : 6.8 pouces / 2400 x 1080

Système d’exploitation : Android 11

Processeur : NA

RAM : 4 Go

Stockage : NA

Caméras : triple capteur de 50 MP

Le Moto G51 ne représente certainement pas le meilleur choix de smartphone pas cher de la liste, mais il offre quand même de nombreux atouts. A commencer par son écran Max Vision de 6.8 pouces, muni d’un taux de refroidissement de 120 Hz qui lui donne une grande fluidité.

Ensuite, son triple capteur de 50 MP est équipé d’un capteur de profondeur et d’un capteur macro. Ce qui permet d’obtenir de superbes photos. Sans compter que ce modèle fournit une connexion 5G ultra-rapide qui va vous permettre de jouer à vos jeux préférés et à télécharger des données en toute facilité.

Réseau 5G

Triple capteur de 50 MP

Lourd

Faible autonomie de la batterie

Nokia G50 Dual SIM : le meilleur smartphone robuste et pas cher

Caractéristiques techniques Poids : 190 g

Dimensions : 17,4 x 7,8 x 0,9 cm

Ecran : LCD 6.82 pouces / 1560 x 720

Système d’exploitation : Android 11

Processeur : Qualcomm Snapdragon 480

RAM : 4 Go

Stockage : 64 Go extensible

Caméra frontale : 8 MP

Caméras arrières : 48 MP / 5 MP / 2 MP

Le Nokia G50 est une alternative moins chère si vous habitez dans une zone couverte par le réseau 5G. Non seulement, il présente un design élégant, mais à l’intérieur se cache également plusieurs avantages à apprécier. Ce qui vous permet de profiter des applis de réseaux sociaux et des diverses plateformes de streaming.

L’affichage n’est pas top puisque son écran LCD de 6.82 pouces ne peut pas fournir des images Full HD+. Néanmoins, la réponse tactile est fluide. En termes d’autonomie, sa batterie de 5000 mAh peut tenir jusqu’à trois jours, sauf utilisation à outrance.

Commande vocale via Google Assistant

Technologie de reconnaissance faciale

Ecran moins performant

Performance du réseau 5G suivant zone de couverture

Xiaomi Poco X4 Pro 5G : le meilleur smartphone pas cher avec charge ultra-rapide

Caractéristiques techniques Poids : 205 g

Dimensions : 13,34 x 3,18 x 0,05 cm

Ecran : AMOLED 6.67 pouces / 2400 x 1080

Système d’exploitation : Android 11

Processeur : Qualcomm Snapdragon 695 Octa-core 2.2 GHz

RAM : 8 Go

Stockage : 128 Go

Caméras : 108 MP / 8 MP / 2 PM

Le dernier modèle de notre liste est encore un Xiaomi. En fait, la marque est plutôt reconnue pour ses produits bon marché tout en offrant de belles expériences immersives. Le Xiaomi Poco X4 Pro 5G dispose d’un écran AMOLED de 6.67 pouces avec un taux de rafraichissement de 120 Hz.

Il intègre également le réseau 5G. A cela s’ajoute un chipset Qualcomm Snapdragon 695 ultra-rapide. Le Xiaomi Poco X4 Pro 5G dispose aussi d’un capteur photo de 108 MP, l’idéal pour obtenir des images époustouflantes. En plus de cela, il est doté d’une charge rapide de 67W, vous permettant d’obtenir une charge maximale en un temps record.

Réponse tactile rapide

Ecran AMOLED

La qualité d’images n’est pas très bonne

Connexion Bluetooth difficile

FAQ sur le smartphone

Qu’est-ce qu’un smartphone 5G ?

Un smartphone 5G n’est autre que le téléphone qui prend en charge la connexion au réseau 5G. Le réseau 5G est plus rapide que son prédécesseur, le 4G. Il est largement plus performant en termes de vitesse de connexion.

Le réseau 5G commence à gagner de la place et les zones de couverture sont en hausse. Par contre, le 4G est de plus en plus saturé et, dans quelques temps, les appareils qui le prennent en charge deviendront obsolètes. Par conséquent, il est préférable de commencer à en utiliser, à condition que votre région soit couverte par le réseau 5G.

Quand vous choisissez d’opter pour un smartphone à moindre coût, vous devez d’abord instaurer une liste de vos besoins les plus fondamentaux. Il est difficile de tomber sur le meilleur smartphone qui répond à 100% de vos attentes et qui n’est pas cher. Ainsi, vous devez commencer par établir la liste de vos besoins en général (design, fonctionnalités, autonomie, etc.).

Une fois que vous avez établi la liste, vous avez une petite idée de ce que vous voulez. Cependant, vous pouvez creuser encore plus en les rangeant par ordre de priorité. Bien évidemment, tous vos critères ne vont pas être intégrés dans le même appareil à un prix réduit.

Par exemple, vous allez utiliser votre téléphone pour interagir avec vos amis et votre entourage. Dans ce cas, vous pouvez prioriser aussi bien la qualité d’images que l’autonomie de la batterie. La performance du processeur est, par contre, à voir de près si votre prochain smartphone va servir pour jouer à des jeux vidéo.

Comme on l’a mentionné supra, un téléphone à prix plus abordable n’est pas forcément moins performant qu’un autre à un prix plus élevé. Parfois, le dernier englobe les nouvelles technologies qu’on ne trouve pas chez l’autre. Pour obtenir un téléphone neuf à petit prix, il faut également déterminer le modèle et la marque qui vous convient selon l’utilisation que vous lui réservez.

Outre le design, vous pouvez miser sur la taille de l’écran, la version du système d’exploitation, la qualité audio/photo, etc. A part cela, vous devez vous rappeler que de nouveaux produits vont débarquer sur le marché du jour au lendemain. Ce qui signifie qu’opter pour le meilleur smartphone pas cher est une option raisonnable du moment que celui-ci remplisse vos attentes en général.

Quid de l’achat d’un smartphone reconditionné pas cher ?

L’achat de smartphone reconditionné est une autre option gagnante si vous recherchez un téléphone de dernier cri à moindre prix. Ayant été testé en atelier, les modèles reconditionnés se vendent sous garantie. Il faut souligner qu’un produit reconditionné n’a pas forcément subi des réparations.

Il peut s’agir d’un produit retourné ou d’une fin de série. Parfois, les modèles d’expositions atterrissent dans les ateliers de réparation pour ensuite en ressortir reconditionnés. Le meilleur achat peut alors être celui d’un smartphone reconditionné dans la mesure où celui-ci ne coûte pas cher. On bénéficie en majorité d’une remise jusqu’à 50% alors que son état est quasiment neuf.

Il faut, en revanche, distinguer un smartphone reconditionné d’un téléphone d’occasion. Leur prix pourrait être le même et non leur état. Un smartphone d’occasion n’a pas subi de remise à neuf en atelier. De ce fait, il est moins fiable d’en acheter.

Quel est le meilleur smartphone pas cher pour un adolescent ?

Evidemment, les ados ont besoin d’un smartphone plus performant à cause de leur utilisation plus fréquente et plus intensive. Interagir avec leurs amis et jouer à leurs jeux favoris, etc. cela nécessite un processeur plus performant et une batterie plus solide. Ce qui implique qu’il faut un mobile plus robuste.

Si on se tourne vers la marque, il n’y a pas de bonne réponse. Comme on peut le voir ici, la marque chinoise la plus convoitée comme les géants de la Silicon Valley, offrent un smartphone à prix abordable.

A quel moment le smartphone peut-il chauffer ?

Il arrive que le smartphone chauffe. Ce n’est pas courant mais cela peut arriver à tout le monde. Bon nombre de facteurs entrent en jeu. Tout d’abord, lorsqu’un appareil électronique comme le téléphone portable est exposé à une température élevée, il chauffe. Ensuite, certaines batteries ne supportent pas une utilisation intensive.

Par ailleurs, lorsque le processeur est en surcharge, la température du téléphone augmente et il pourrait chauffer. Cela inclut les jeux vidéo à forte exigence et les applications plus lourdes. Et pour finir, il y a les logiciels malveillants. Lorsqu’un malware atterrit dans le système de votre smartphone, celui-ci présente des dysfonctionnements et chauffe.

