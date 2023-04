Choisissez la meilleure souris gamer pour vous aider à accomplir des exploits de grandeur numérique avec un minimum d’effort physique.

Plus que l’écran PC ou le casque, la souris est l’alliée privilégiée du gamer, avec le PC ou le laptop. Une meilleure souris gamer vous offre un confort de jeu nettement supérieur. Mais plus encore, ce sont bien les performances des souris qui font la différence sur le terrain. Une souris pour gamer est plus précise et plus rapide, ses paramètres sont totalement personnalisables pour vous offrir une expérience de jeu optimale. Équipez-vous donc du meilleur dans ce domaine pour une expérience de jeu époustouflante.

SÉLECTION DES 3 MEILLEURS MODÈLES Razer DeathAdder V2 Note : 9,7/10 Découvrir Logitech G203 LIGHTSYNC Note : 9/10 Découvrir Razer Naga Pro Note : 8,75/10 Découvrir

Razer DeathAdder V2 : la meilleure souris gamer du moment

Caractéristiques techniques PPP : 20 000

Capteur : Optique

Interface : USB

Boutons : 6

Ergonomique : Droitier

Poids : 82 g

Autonomie de la batterie : N/A

La souris Razer Deathadder V2 existe depuis 2016. Elle a un revêtement imperméable et est assez douce au toucher. Vous sentez chaque cran de ses mouvements, de sorte que vous n’aurez pas des soucis de clics accidentels. D’ailleurs, ses clics sont réalisés à la vitesse de la lumière, sans délai anti-rebond, pour vous permettre d’être le premier à appuyer sur la détente. Les switchs bénéficient également d’une durée de vie allant jusqu’à 70 millions de clics.

Le fil de la Razer Deathadder V2 est plus flexible par rapport à ceux de la plupart des souris gamers.

Légère et Flexible

Forme ergonomique optimale

Boutons sur le côté fragile

Seulement deux zones d’éclairage RVB

Razer DeathAdder V2 - Souris Gaming Filaire (Capteur Optique Focus+ 20000 DPI, 8 Boutons Programmables, Interrupteur de Souris Optique) Noir

Switchs optiques de souris Raz...

Capteur optique 20 K Razer Foc...

Câble Razer Speedflex: La sour... 79.99 € 47.34 € Voir l'offre

Logitech G203 LIGHTSYNC : une souris gamer classique, mais performante

Caractéristiques techniques PPP : 8 000

Capteur : Optique

Interface : USB

Boutons : 5

Ergonomie : Droitier

Poids : 85 g

Autonomie de la batterie : N/A

Elle vous permet de faire des clics nets et des retours précis pour une grande précision et une expérience optimale de jeu. Son capteur répond précisément à vos mouvements. Personnalisez les paramètres avec le logiciel gaming Logitech G HUB en fonction de la sensibilité que vous souhaitez. Vous passerez facilement d’une résolution à l’autre, parmi ses 5 paramètres.

Chaque bouton de cette souris gamer peut être personnalisé à l’aide du logiciel Logitech G HUB pour simplifier les tâches.

Excellente forme et petite taille

Prix abordable

Moins de granularité DPI

Design très sobre

Logitech G203 LIGHTSYNC USB Souris Gaming avec Éclairage RVB Personnalisable, 6 Boutons Programmables, Capteur Niveau Gaming, 8 000 PPP, Ultra-Léger

LIGHTSYNC RVB coloré: jouez en...

Conception classique, testée p...

Chaque bouton peut être person... 44.99 € 29.99 € Voir l'offre

Razer Naga Pro : la meilleure souris gamer sans fil et modulaire

Caractéristiques techniques PPP : 20 000

Capteur : capteur optique Razer Focus

Interface : Sans fil, USB, Bluetooth

Boutons : 3 plaques latérales interchangeables jusqu’à 19 +1 bouton programmable

Ergonomique : Droitier

Poids : 117 g

Autonomie de la batterie : 150 h

La Razer Nagapro est sur notre liste des meilleures souris gamer notamment pour les jeux MMO/MOBA. Elle dispose de 3 plaques latérales interchangeables pour des configurations de boutons personnalisées. Grâce aux configurations à 2, 6 et 12 boutons, elle s’active pour répondre à tous vos besoins de jeu. Chaque bouton fournit un retour tactile et audible qui vous satisfera à chaque activation. De plus, la Razer Naga Pro offre une connexion rapide et fluide.

Poignée de pouces personnalisable avec trois ensembles de boutons différents

Dock de charge pour souris Razer Compatible Chroma

Gros et lourd

Uniquement pour droitier

Razer Naga Pro - Souris Gaming sans Fil Modulaire avec Panneaux Latéraux Interchangeables (Technologie sans Fil HyperSpeed, 19+1 Boutons programmables

Technologie Razer Hyperspeed W...

(19+1) BOUTONS PROGRAMMABLES P...

Capteur optique 20 K DPI Razer... 169.99 € 118.95 € Voir l'offre

SteelSeries Aerox 5 Wireless : une souris gamer ultra-légère

Caractéristiques techniques PPP : 18 000

Capteur : TrueMove Air

Type d’alimentation : Alimenté par pile

Boutons : 9

Ergonomique : Droitier

Poids : 74 g

La SteelSeries Aerox 5 Wireless ne pèse que 74 g pour des performances ultrarapides dans tous les jeux. Elle dispose de 9 boutons programmables avec un volet d’action à 5 boutons comprenant un switch haut/bas sur mesure. Personnalisez chacun de votre clic en toute simplicité grâce à SteelSeries Engine. SteelSeries Aerox 5 Wireless a un AquaBarrier qui protège la souris de l’eau, de la poussière et de la saleté. Avec sa batterie, vous pourrez jouer jusqu’à 180 heures. La charge rapide peut d’ailleurs fournir 40 heures de jeu à partir d’une charge de 15 minutes seulement.

Résistance à l’eau

Grande autonomie de la batterie avec charge rapide

Câble trop rigide

Absence de station de charge

SteelSeries Aerox 5 Wireless Souris gaming - Ultra-légère 74 g - 9 boutons - Bluetooth/2,4 GHz - Batterie 180 h - Résistante à l'eau IP54 - PC/MAC

Personnalisation totale - 9 bo...

Protection intégrale - Classée...

Double technologie sans fil de... 149.99 € 89.99 € Voir l'offre

Razer Basilisk V3 : la meilleure souris gamer pour les amateurs de RVB

Caractéristiques techniques PPP : 26 000

Capteur : Razer Focus Optique

Interface : USB

Boutons : 11

Ergonomique : Droitier

Poids : 101 g

Autonomie de la batterie : N/A

Elle dispose de 11 zones d’éclairage Razer Chroma RGB pour des effets d’éclairage personnalisables et une luminosité totale. Cette souris gamer a une puissance d’éclairage personnalisant chaque zone à partir de plus de 16,8 millions de couleurs et d’innombrables effets lumineux. La Razer Basilik V3 est appréciée pour sa facilité et pour son grand confort d’utilisation. Ses boutons sont placés de manière optimale pour un accès rapide et facile, et elle a une durée de vie allant jusqu’à 70 millions de clics.

Meilleur capteur

Nouvel éclairage RVB

Le smart réel est trop agressif

Le logiciel Razer devient gonflé

Razer Basilisk V3 - Souris Gaming Filaire (10+1 Boutons programmables, Molette HyperScroll Tilt, Interrupteur de Souris Optique, Capteur Optique Focus

Molette inclinable Razer Hyper...

11 zones d’éclairage Razer Chr...

Design ergonomique emblématiqu... 84.99 € 68.94 € Voir l'offre

Logitech G G502 X PLUS LIGHTSPEED : la meilleure souris gamer polyvalente

Caractéristiques techniques PPP : 25 600

Capteur : Opto-mécanique

Interface : USB

Boutons : 11

Ergonomique : Droitier

Poids : 89 g

Autonomie de la batterie : N/A

C’est une souris sans fil avec une connectivité de qualité pro, protocole mis à jour pour un taux de réponse 68 %. Elle est plus rapide que la génération précédente et affiche une meilleure fiabilité. Grâce à sa molette Double Mode redésignée, vous passez du roulement hyper rapide au mode précis et aux boutons gauche et droit pour deux contrôles personnalisables additionnels.

Ergonomie irréprochable

Robuste et bien construit

Pas de Bluetooth

Un peu lourde

Logitech G G502 X PLUS LIGHTSPEED Souris Gaming RVB Sans Fil - Souris optique boutons hybrides LIGHTFORCE, LIGHTSYNC RVB, Capteur gaming HERO 25K, Com

Boutons LIGHTFORCE : Technolog...

LIGHTSYNC RVB : Souris de jeu ...

Sans fil LIGHTSPEED : Souris s... 169.00 € 139.04 € Voir l'offre

Roccat Kone XP Air : la meilleure souris gamer haut de gamme

Caractéristiques techniques PPP : 19 000

Interface : Bluetooth, USB

Boutons : 15

Ergonomique : Droitier

Poids : 99 g

Autonomie de la batterie : N/A

La Roccat Kone XP a un beau design. Elle est plus confortable avec ses nombreux boutons à portée de pouces et d’index, sa molette multidirectionnelle et ses performances. De plus, elle dispose de deux fonctions à chaque bouton pour satisfaire les joueurs qui ont besoin de tout contrôler du bout des doigts. C’était une double connectivité sans fil 2,4 GHz et Bluetooth pour jeux vidéo avec station de charge rapide RGB incluse.

Ultra confortable

Un éclairage RGB bien intégré au design

Boutons de pouces parfois difficiles à différencier

Poids supérieur à la moyenne

Roccat Kone XP Air – Souris Gaming sans-fil, Capteur Optique 19K DPI, 100h d'autonomie, Station de charge RGB, éclairage AIMO RGB, Noir

Double connectivité sans fil 2...

Jusqu'à 100 heures d'autonomie...

Capteur optique Roccat Owl-Eye... 169.99 € 155.21 € Voir l'offre

FAQ

C’est quoi une souris gamer ?

Une souris gamer est une souris d’ordinateur qui a été conçue spécifiquement pour le jeu avec une ergonomie adaptée, des capteurs de sensibilité réglables, des boutons programmables et bien plus même.

Quelle est la souris gamer la plus précise ?

Pour plus de précision, optez pour une souris gamer avec un capteur laser. Le marché des souris pour joueurs est divisé en deux grandes catégories : les souris dotées d’un capteur optique et les souris dotées d’un capteur laser. Pour retranscrire les mouvements du périphérique sur le curseur, la souris est dotée, sur sa face intérieure, d’une lentille qui va « lire » les déplacements. Pour les souris optiques, une LED envoie un signal lumineux chargé d’éclairer la surface, et la lentille lit les clichés qu’il transmet ensuite au processeur de votre ordinateur.

La souris gamer a-t-elle une résolution ?

Vous pensiez que la résolution était uniquement réservée aux écrans ? Les souris pour gamers voient en effet leur précision calculée selon leur résolution indiquée le plus souvent en PPP (pour points par pouce). Il s’agit du nombre de pixels parcourus par la souris lors de son déplacement d’un pouce (=2,54 cm). En d’autres termes, plus la souris a un nombre élevé de PPP, plus elle est sensible et précise.

Quels sont les trois types de souris gamer ?

Il existe différents types de souris :

Souris mécanique : une souris qui fonctionne avec une boule transmettant ses mouvements à l’ordinateur.

: une souris qui fonctionne avec une boule transmettant ses mouvements à l’ordinateur. Souris optique : les mouvements de la souris sont analysés par une LED.

: les mouvements de la souris sont analysés par une LED. Souris laser : les mouvements de la souris sont transmis grâce à un laser.

Une souris sans fil est-elle bonne pour les jeux ?

Historiquement, la réponse a toujours été : non. La connexion sans fil, bien que pratique, ajoutait une certaine latence supplémentaire à la connexion par rapport à un câble filaire. Le décalage d’entrée dans les jeux était assez important. Cela altérait la qualité de l’expérience des jeux en ligne compétitifs.

Mais les interfaces sans fil modernes, principalement les connexions radio 2,4 GHz, n’ont aucune différence perceptible de latence par rapport à une connexion filaire standard. Les connexions Bluetooth peuvent parfois introduire un décalage d’entrée indésirable dans une situation de jeu. Les souris de jeu sans fil modernes n’utilisent d’ailleurs le Bluetooth que comme une option de secours à faible consommation d’énergie.

Quel est l’inconvénient des souris sans fil ?

Le principal désavantage des souris sans fil est leur manque de réactivité. Ce qui pourra déplaire aux gamers et aux pratiquants de e-sport ainsi que leur tarif souvent plus élevé.

Pourquoi utiliser une souris gamer sans fil ?

Les souris gamers sans fil présentent de nombreux avantages pour les utilisateurs. Elles sont en effet très pratiques. N’étant pas liées physiquement à l’ordinateur, elles permettent de se passer des câbles qui peuvent vous gêner. Avec ce dispositif, l’utilisateur peut travailler un peu loin de son PC.

Quels sont les deux types de souris sans fil ?

Il existe 2 types de souris sans fil :

Les souris à infrarouge qui fonctionnent grâce à un petit récepteur infrarouge connecté à l’ordinateur.

qui fonctionnent grâce à un petit récepteur infrarouge connecté à l’ordinateur. Les souris Bluetooth qui fonctionnent également grâce à un petit récepteur à connecter à l’ordinateur.

C’est quoi une souris ergonomique ?

Une souris ergonomique réduit les mouvements et donc la fatigue.

