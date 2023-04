La meilleure souris Razer peut défier toute concurrence en termes de conception et de performances. Ce qui ravit les joueurs aguerris. Voici une liste incluant les meilleurs modèles du moment.

Razer compte parmi les leaders de la production de périphériques de jeu, les souris en l’occurrence. Celle-ci se démarque de la concurrence étant donné que ses produits sont robustes et offrent des performances élevées. En se référant à ses diverses gammes de souris gaming à l’instar de Naga et Viper, on constate que Razer essaie toujours de combiner confort et utilité. On y trouve également des souris à fonctionnalités impressionnantes. Mais face à cette multitude de séries qui abondent le marché, difficile de faire le choix. C’est pour cela qu’on a rassemblé 7 des meilleurs modèles dans ce comparatif pour vous faciliter la tâche.

SÉLECTION DES 3 MEILLEURS MODÈLES Razer Naga Pro Note : 9,8/10 Découvrir Razer Basilisk Ultimate Note : 9,4/10 Découvrir Razer Viper 8K Note : 9/10 Découvrir

Naga Pro : la meilleure souris Razer polyvalente

Caractéristiques techniques Poids : 117 grammes

Connexion : sans fil

Latéralité manuelle : droite

Nombre de boutons : 19

DPI : 20 000

Autonomie : jusqu’à 100 heures

Si la Naga Pro a gagné la première place dans notre liste, c’est qu’elle est la meilleure souris Gaming de Razer du moment pour les PC et Mac. En effet, elle dispose de trois plaques interchangeables, vous permettant de configurer et personnaliser les commandes.

En plus, son capteur optique 20K DPI accède à de nouvelles fonctionnalités intelligentes telles que le soulèvement asymétrique et la synchronisation des mouvements. Et si vous souhaitez que votre souris réagisse à la vitesse de la lumière, il suffit d’activer le switch optique. Cela vous offre jusqu’à 100 heures de jeu en continu sur votre ordinateur.

Grande autonomie

Souris polyvalente

Prix élevé

Ne convient pas aux petites mains

Promo -27% Razer Naga Pro - Souris Gaming sans Fil modulaire avec Panneaux latéraux interchangeables pour Les Jeux MMO, MOBA et FPS pour PC/Mac (Technologie Hype 3 plaques latérales interchang...

Technologie Razer Hyperspeed W...

(19+1) BOUTONS PROGRAMMABLES P...

Capteur optique 20 K DPI Razer... 169.99 € 123.95 € Voir l'offre

Basilisk Ultimate : un modèle moins performante mais tout aussi efficace

Caractéristiques techniques Poids : 110 grammes

Connexion : sans fil

Latéralité manuelle : droite

Nombre de boutons : 11

DPI : 20 000

Autonomie : jusqu’à 100 heures

Si vous cherchez une alternative aussi efficace que la Naga Pro, la Basilisk Ultimate peut vous satisfaire. Équipée de la technologie sans fil Hyperspeed de Razer, elle ne présente que très peu de latence. En plus, son alimentation basée sur l’énergie solaire la rend utilisable n’importe où. Vous pouvez également programmer ses 11 boutons, comprenant une gâchette multifonction pour mieux jouer à vos jeux favoris.

Par ailleurs, son capteur optique de 20 000 DPI permet un suivi de mouvement extraordinaire. Une telle précision est pourtant cruciale, notamment pour les joueurs professionnels. Pour agrémenter vos séances, la Basilisk Ultimate dispose de 14 zones d’éclairage RGB que vous pouvez personnaliser dans Chroma Studio.

Technologie sans fil Hyperspeed

11 boutons personnalisables

Bouton Hypershift un peu éloigné

Incompatible avec le système MacOS

Promo -47% Razer Basilisk Ultimate - Souris Gaming sans Fil avec 11 Boutons Programmables (Capteur Optique 20k, Interrupteur de Souris Optique, Chroma RGB) Noir Technologie sans fil ultrarapi...

Capteur optique 20 K Razer Foc...

11 boutons programmables: Assi...

Boutons optiques de souris Raz... 169.99 € 89.90 € Voir l'offre

Viper 8K : la meilleure souris filaire ambidextre de Razer

Caractéristiques techniques Poids : 71 grammes

Connexion : filaire

Latéralité manuelle : droite

Nombre de boutons : 8

DPI : 20 000

IPS : jusqu’à 650

La dernière place du top 3 de notre comparatif est attribuée à la souris Viper 8K. Cette meilleure souris gaming ambidextre de Razer est très facile à manipuler. Elle dispose d’un polling rate nettement plus amélioré (8000Hz). Ce qui offre un signal 8 fois plus rapide excluant toutefois les doubles clics involontaires.

Par ailleurs, elle intègre la fonction Hypershift qui lui permet de mémoriser vos paramètres personnalisés. De ce fait, vous pouvez sauvegarder jusqu’à 5 profils englobant macros, touches optimales, etc. En somme, le Viper 8K vous offre la possibilité de jouer n’importe où à vos jeux favoris en ligne.

Souris ambidextre

Polling rate 8KHz

8 boutons uniquement

Design simpliste

Promo -25% Razer Viper 8K Hz -Souris Gaming ambidextre avec Technologie HyperPolling 8 000 Hz (capteur et Mise au Point Optique avec 20K DPI, commutateurs de Sou TECHNOLOGIE HYPERPOLLING A 8 0...

Capteur optique 20 K DPI Razer...

Switch optique de souris Razer...

CONCEPTION ULTRALEGERE DE 71 G... 99.99 € 74.94 € Voir l'offre

Razer Naga Trinity : une autre alternative moins chère

Caractéristiques techniques Poids : 120 grammes

Connexion : filaire

Latéralité manuelle : droite

Nombre de boutons : 19

DPI : 16 000

La Naga Trinity dispose aussi de 19 boutons programmables comme la Naga Pro. Seulement, son capteur optique ne dispose pas plus de 16 000 DPI. C’est tout ce qui fait la différence entre les deux modèles. On pense ainsi que c’est la raison pour laquelle celle-ci est présentée à un prix moins cher.

Toutefois, sa connexion câblée peut lui offrir un grand atout. En effet, plus besoin de recharge après des heures d’utilisation. En outre, les boutons sont disposés de manière à ce que votre main puisse les accéder facilement. Enfin, n’oubliez pas ses 16,8 millions de couleurs disponibles pour personnaliser votre souris à volonté.

Bon rapport qualité/prix

19 boutons programmables

Capteur optique moins performant

Modèle lourd

Promo -29% Razer Naga Trinity - Souris Gaming Filaire modulaire avec Panneaux latéraux interchangeables pour Les Jeux MMO, MOBA ou FPS pour PC/Mac (Capteur Optiq Capteur optique 16 000 DPI 5G:...

3 plaques latérales interchang...

Jusqu'à 19 boutons programmabl...

Forme pour droitier améliorée ... 119.99 € 84.94 € Voir l'offre

Viper V2 Pro : la meilleure souris Razer pour les fans d’eSports

Caractéristiques techniques Poids : 58g (noir) / 59g (blanc)

Connexion : filaire + sans fil

Latéralité manuelle : ambidextre

Nombre de boutons : 5 DPI : 30 000

Autonomie : jusqu’à 80 heures

IPS : jusqu’à 750

Bien qu’elle ne dispose que de peu de boutons, la Viper V2 Pro est très performante. Son capteur optique Focus Pro de 30 000 DPI offre une réactivité époustouflante. Cela se combine très bien avec son poids ultra léger. Si vous êtes fan d’eSports, ce modèle semble idéal pour vous.

On y rencontre des Switchs optiques de 3ème génération. Ce qui rend le suivi des mouvements plus rapide et élimine le délai anti-rebond. Vous n’avez pas non plus besoin de logiciel pour basculer d’un niveau de DPI à l’autre. Sa forme est d’autant plus confortable qu’on ne sent même pas la fatigue au bout de plusieurs heures de jeu.

Design léger et confortable

Capteur ultra réactif

Prix élevé

Levier de vitesse DPI en dessous

Promo -14% Razer Viper V2 Pro - Souris Gamer Esports sans Fil Ultra Légère (Capteur Optique 30K DPI, Technologie sans-Fil Hyperspeed, Commutateurs Optiques Gen-3 Conception ultralégère de 58 g...

Capteur optique 30 K Razer Foc...

Switchs optiques de souris Raz...

Razer HyperSpeed Wireless: Grâ... 159.99 € 137.94 € Voir l'offre

Basilisk V3 : le modèle idéal pour vos consoles de jeux

Caractéristiques techniques Poids : 82 grammes

Connexion : filaire

Latéralité manuelle : droite

Nombre de boutons : 11

DPI : 26 000

IPS : jusqu’à 650

Si vous jouez plutôt à l’aide d’une console de jeux, il est préférable d’opter pour la souris Basilisk V3 de Razer. Avec ses 11 boutons programmables, vous pouvez bénéficier d’une configuration personnalisée. Elle embarque également une gâchette multifonction avec laquelle vous pouvez effectuer des tâches spécifiques.

Sa molette de défilement intelligente dispose de deux modes dont le défilement tactile (contrôlé) et le spin en roue libre. La molette est capable de détecter automatiquement le mode de défilement approprié. Ce qui ne fait qu’enrichir le gameplay. Il dispose également d’un repose-pouce pour plus de confort, idéal pour soutenir la main en cours d’utilisation.

Double mode de défilement

Repose-pouce

Compatible uniquement avec les consoles de jeux

Modèle moins léger

Promo -22% Razer Basilisk V3 - Souris Gaming Filaire (10+1 Boutons programmables, Molette HyperScroll Tilt, Interrupteur de Souris Optique, Capteur Optique Focus 10+1 boutons programmables Pou...

Molette inclinable Razer Hyper...

11 zones d’éclairage Razer Chr...

Design ergonomique emblématiqu... 84.99 € 65.95 € Voir l'offre

DeathAdder V2 : le modèle parfait pour les compétitions

Caractéristiques techniques Poids : 82 grammes

Connexion : filaire

Latéralité manuelle : droite

Nombre de boutons : 8

DPI : 20 000

IPS : jusqu’à 650

Le modèle populaire de souris de la marque vient clôturer notre liste des meilleures souris Razer. Sa forme ergonomique et confortable, associée à ses multiples fonctionnalités, concourent pour réussir les compétitions. La DeathAdder V2 offre une précision impressionnante via son capteur optique 20 000 DPI Razer Focus+. A cela s’ajoutent les switchs optiques qui permettent une activation ultra rapide et ses 5 configurations de profils.

La connexion filaire peut présenter une gêne quand le câble n’est pas assez flexible. Ce n’est pas le cas de ce modèle qui est livrée avec un câble Razer Speedflex. Ce qui facilite le contrôle et les mouvements de la main pendant le jeu.

Capteur 20K Razer Focus+

Câble Razer Speedflex

Des bugs sur les doubles clics

Ne convient pas aux petites mains

Promo -40% Razer DeathAdder V2 - Souris Gaming Ergonomie Optimale (Souris Gaming avec nouveau switches optique, Capteur optique 20.000 DPI, Câble Razer Speedflex Forme ergonomique optimale: Gr...

Switchs optiques de souris Raz...

Capteur optique 20 K Razer Foc...

Câble Razer Speedflex: La sour... 79.99 € 48.15 € Voir l'offre

FAQ sur la souris Razer ?

Pourquoi opter pour une souris Razer ?

Razer offre une large gamme de souris qui sont généralement dotées d’une performance élevée en matière de gaming. Les souris traditionnelles s’usent très vite quand on les utilise pour jouer. En plus, il existe des jeux plus exigeants tels que Fortnite ou Elden Ring qui impliquent l’utilisation d’une souris adéquate. Le nombre de boutons, l’adresse IPS, etc. comptent beaucoup notamment pour les compétiteurs.

Les professionnels des jeux vidéo sont vraiment habiles à déplacer leurs mains avec rapidité d’environ 2,5 m/s. Cela s’explique par le besoin du jeu même. Ils sont également confrontés au stress et à la pression de sorte que la friction de la souris peut les irriter. Les souris Razer sont conçues pour éviter tout ce tracas en pleine compétition.

Il existe différentes prises en mains d’une souris Razer en fonction du modèle. La première, appelée prise en griffe ou Claw Grip, permet à la main de rester perchée sur les boutons. Dans ce cas, la paume ne touche pas la souris. Celle-ci offre une grande précision de clics ainsi qu’un contrôle plus aisé des mouvements.

Certains modèles s’utilisent à l’aide de ce qu’on appelle prise en paume ou Palm Grip. Contrairement à la première, celle-ci requiert la paume de la main pour déplacer la souris Razer. La dernière, appelée prise du bout des doigts ou Fingertip Grip, est la moins pratique pour les joueurs. Le contrôle se fait à l’aide des doigts ; ce qui offre une facilité d’utilisation mais moins de précision. La façon de tenir la souris dépend à la fois du modèle et de l’habitude du joueur.

Une souris pour prise en griffe est généralement adaptée aux joueurs qui s’habituent à contrôler avec l’index et le majeur. La prise en paume quant à elle est plus confortable si vous envisagez une longue session. La DeathAdder V2 est plus adaptée pour cela. Enfin, la prise du bout des doigts est la plus difficile. Pour cela, il faut que la souris soit dotée d’une extrême précision.

Souris Razer filaire ou sans fil : laquelle choisir ?

La meilleure option, d’après certains joueurs aguerris, reste la souris Razer filaire. Ceux-ci sont convaincus que ces modèles sont plus précises et moins chers. Cependant, ils sont limités en termes de portée. Vous ne pouvez pas l’utiliser au-delà de la longueur du câble d’alimentation. Encore faut-il miser sur la qualité du câble pour éviter les problèmes de flexibilité.

En revanche, une souris Razer sans fil fournit une portée plus longue via une connexion Bluetooth ou Wi-Fi. Ce qui vous permet de jouer à votre meilleure saison d’Age of Empire sur votre SmartTV. Le récepteur pouvant être efficace jusqu’à une dizaine de mètres de distance peut exécuter les commandes en un temps record. Il faut cependant vous munir de piles rechargeables pour ne pas perturber vos sessions.

Le réglage d’une souris Razer est à peu près le même que celui des souris gamer en général. Elle est dotée d’un microprogramme qui se charge sur votre ordinateur/console à la première connexion. A l’aide de ce programme, l’appareil reconnaît tous les clics effectués sur la souris.

Certains modèles disposent de plusieurs boutons dont vous pouvez personnaliser la commande grâce à son logiciel Razer Synapse. Vous pouvez également personnaliser d’autres actions pour faciliter la navigation dans Windows. Mais la meilleure façon de programmer votre souris Razer est de le faire in-game.

Les bordures et les fentes lumineuses apportent un point de plus à certains modèles de souris Razer. En plus, vous pouvez les personnaliser à votre guise si les LED ne sont pas monocolores. Pour avoir des couleurs variées, vous n’avez qu’à utiliser Chroma Studio et programmer les personnaliser ces zones d’éclairage.

La meilleure manière d’avoir votre souris Razer plus longtemps repose sur la façon dont vous entretenez. Ce qui n’est pas si difficile, il suffit de prendre un chiffon sec et d’essuyer la souris avec pour éliminer la poussière. En outre, avec le temps, des résidus peuvent rester coincés dans les interstices de votre souris. Pour les enlever, vous devez utiliser un cure-dent.

Pour un nettoyage plus profond, il faudra enlever la coque à l’aide d’un tournevis. Après avoir retiré la coque, il faut prendre un coton-tige imprégné d’alcool pour nettoyer délicatement la coque intérieure. Vous pouvez également nettoyer le tapis pour que la souris puisse glisser sans tracas.

