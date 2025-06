Fortnite : tout savoir sur le jeu en Battle Royale d’Epic Games

Fortnite est un jeu développé par Epic Games. Sorti en 2017, à ses débuts, il n’a pas tout de suite connu la popularité qu’on lui reconnait aujourd’hui.

Grâce au trailer créé pour chaque nouvelle saison, aux modes de jeu très variés et à la capacité de relier les personnes, Fortnite gagne de plus en plus de terrain aujourd’hui. C’est l’un des jeux les plus populaires et les plus discutés aujourd’hui. Ainsi, il comptait plus de 500 millions de joueurs enregistrés selon Statista en 2024.

On vous explique en quelques lignes tout ce qu’il faut savoir sur le jeu.

Fortnite en quelques mots

Le jeu consiste à collaborer avec plusieurs joueurs afin de survivre dans un monde ouvert sur une île et de combattre d’autres personnages. Ces derniers peuvent être des bots contrôlés par le jeu ou bien des avatars d’autres joueurs bien réels. Mais il est également possible de jouer à Fortnite en mode solo. Dans ce cas, on combat des créatures telles des zombies.

La création d’un compte nécessaire

Afin de jouer, les joueurs doivent créer un compte avec une adresse mail et un nom d’utilisateur. Si vous ouvrez un compte pour vos enfants, ne créez surtout pas un compte pouvant révéler des informations personnelles. S’ils ouvrent leurs propres comptes, il vaut mieux les avertir sur ce sujet.

Dans tous les cas, Epic Games a pour objectif de rendre son jeu amusant et sûr. De ce fait, ils fournissent et appliquent des directives relatives au contenu.

Fortnite : les modes de jeu disponibles

Fortnite dispose de quatre modes de jeu principaux. Tout type de joueur peut y trouver son compte.

Voyons de plus près ces modes de jeu :

Fortnite : Battle Royale

Mode multijoueurs, Battle Royale peut se jouer individuellement ou en équipe. Venant du monde entier, jusqu’à 100 joueurs s’affrontent pour un combat qui déterminera le dernier à survivre. Un bus de combat ramène les joueurs vers une île. C’est dans cette île que ces derniers combattront.

Afin de créer des structures utiles aux combats, la puissance du métal, de la brique ainsi que celle du bois seront à la disposition des joueurs.

Chaque nouvelle saison, l’île s’expose à différents thèmes. On remarque également qu’il y a toujours de nouveaux objets (des véhicules, des évènements particuliers, des armes ou encore des sous-modes). En général, on peut s’attendre à tout dans Fortnite Battle Royale.

Le mode Battle Royale est un jeu doté de fonction de tchat. Les joueurs communiquent entre eux en vocal ou à l’écran. Cette fonctionnalité occasionne l’insécurité autour du jeu, surtout pour les enfants qui peuvent être exposés à des langages extrêmes ou inappropriés comme il a été dit précédemment. Et ce mode de jeu est, surtout, celui qui expose Fortnite aux problèmes de sécurité. Pour y remédier, il suffit de bien suivre les indications citées plutôt.

Fortnite : Fête royale

On trouve un mode Fête royale dans Battle Royale. Dans celui-ci, les joueurs ne se battent pas. On peut voir des concerts directs en ligne, des films et des attractions divertissantes. Fête royale expose à un environnement pratique et souple permettant de s’amuser dans une ambiance plus festive.

Fortnite : Créatif

À l’image de ce qu’indique son nom, Créatif est un mode permettant de prendre en charge une île. Vous gérez votre propre île avec les décors que vous voulez, en imposant vos propres règles. Vous pouvez concevoir vos propres jeux : simples ou complexes, vous avez le choix. Vous pouvez ensuite inviter vos amis ou aussi visiter le monde créé par ces derniers ou par les autres joueurs.

Fortnite : Sauver le monde

Dans Fortnite Sauver le monde, sauvez le monde contre les Huks ! Les Huks sont des monstres dans un vaste monde destructible. Tous les joueurs font équipe pour les combattre. Vous pouvez construire des armes, une base avec des pièges, agrandir la collection de héros et aussi rechercher butin afin de devenir plus fort et combattre avec une bonne stratégie les Huks.

Battle Royale, Party Royale ainsi que Créatif sont gratuits. Quant à Sauver le monde, vous devez acheter un pack sur le site web.

Fortnite et les nouveaux modes créatifs UEFN

Depuis 2023, Fortnite a profondément évolué avec l’introduction de l’Unreal Editor for Fortnite (UEFN). Cet outil permet aux créateurs de concevoir des expériences immersives et entièrement personnalisées, au-delà des modes classiques. Grâce à UEFN, des mondes inédits, des mini-jeux, des maps scénarisées et même des simulations complètes voient le jour et enrichissent l’univers du jeu. Epic Games récompense les créateurs via son programme Creator Economy 2.0. Une telle approche renforce la diversité et la qualité des contenus proposés. Ces nouveaux modes rencontrent un fort succès et contribuent à maintenir l’engagement des joueurs sur le long terme.

Les plateformes sur lesquelles jouer à Fortnite

Fortnite est disponible sur PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, PC, Mac, iOS et aussi sur quelques appareils Android. La compatibilité avec iOS et Android reste limitée aujourd’hui à cause des différends entre Apple, Google et Epic Games.

Cependant, les utilisateurs d’appareils iOS peuvent tout de même jouer à Fortnite via le service de cloud gaming Xbox Cloud Gaming, sans téléchargement ni App Store. Il suffit de se connecter via un navigateur Safari à l’adresse dédiée pour accéder au jeu directement en streaming.

Plus précisément, il est possible de jouer à Fortnite Battle Royale, Party Royale et Creative sur PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, PC. Pour les appareils Android, vous pouvez télécharger l’application via Fortnite.com/Android ou le Samsung Galaxy Store. Pour le mode Save the World, ce sera sur PlayStation, Xbox et PC.

La sécurité de vos comptes et de vos informations personnelles

Étant donné que ce jeu relie plusieurs joueurs et permet un tchat vocal, vos enfants pourraient entrer en contact avec des personnes indésirables. Il est important de vérifier les paramètres de confidentialité pour voir ce qui est approprié pour votre enfant.

Il existe trois niveaux :

Public : comme son nom l’indique, tout le monde et n’importe qui peut entrer dans la fête de votre enfant.

: comme son nom l’indique, tout le monde et n’importe qui peut entrer dans la fête de votre enfant. Amis : seuls les amis de votre enfant peuvent s’y joindre.

: seuls les amis de votre enfant peuvent s’y joindre. Privé : tous ceux qui ne sont pas invités n’entreront pas dans la fête de votre enfant.

Mais il reste toujours possible de désactiver le tchat vocal.

Si vos enfants s’exposent à des contacts inappropriés, ils doivent immédiatement en parler aux parents. Par la suite, vous pouvez signaler ces contacts. Fortnite propose un retour d’informations signalant les mauvais comportements. Il est également possible de trouver cet outil dans le menu principal du jeu.

Dans certains cas, il est envisageable de signaler directement le créateur du jeu via son site web en envoyant un e-mail ou s’adresser directement au CEOP, Child Exploitation and Online Protection Command via leur centre de sécurité en ligne.

Les restrictions d’âge

Fortnite est en principe déconseillé au moins de 12 ans. Cependant, il n’y a pas de processus de vérification d’âge.

De fait, certains personnages et scènes peuvent déranger les jeunes joueurs. Néanmoins, on peut considérer que Fortnite est d’une violence modérée. De nombreux enfants s’y intéressent dans la pratique et y jouent. Il est donc nécessaire que les parents gardent un œil sur leurs enfants s’ils souhaitent participer à ce jeu.

Il existe un guide pour vous aider à apprendre un peu plus sur le jeu au début. Une gamme d’outils de contrôle parental existe également pour gérer l’expérience Fortnite. Vous pouvez choisir de définir ces paramètres.

Dans tous les cas, le jeu peut passionner aussi bien parents et enfants. Il peut êtree une occasion de rassembler la famille et même d’entrer en contact avec des personnes éloignées partout dans le monde. Mais il faut faire attention à ménager les relations également.

Fortnite : tout savoir sur le mode temporaire Assaut de la horde

Dans le mode temporaire Horde Assault, au début, le joueur a la possibilité de looter un peu et de s’équiper. Ensuite, la première vague d’ennemis débarque pour être combattue. Dès que le joueur en élimine un, il peut récupérer des munitions et des armes.

De plus, en détruisant les pylônes qui apparaissent, un coffre va faire surface et permet de recharger les différents avant d’en manquer. Lorsque cette première vague a été battue, il est encore possible de collecter tout ce qui peut être utile. Ensuite, une tempête va se déclencher à deux reprises et il faudra se déplacer pour affronter les hordes d’ennemis. La dernière destination sera le lieu de la bataille finale.

Cette fois-ci, le Gardien possède également la même faiblesse que dans la partie habituelle normale. Au niveau de la partie violette entourant son torse, il faut lui infliger un maximum de coups, tout en affrontant de nombreux ennemis. Pour y parvenir, il faut se coordonner pour savoir qui doit tirer sur le Gardien et qui doit protéger le groupe.

À noter qu’au fur et à mesure que la bataille avance, la zone de combat se rétrécit et seule une partie légèrement plus grande n’est pas dans la tempête.

Source : epicgames.com

FAQ – Fortnite en 2025

Peut-on jouer à Fortnite sur iPhone ? Pas via l’App Store. En revanche, il est possible d’y jouer en streaming via Xbox Cloud Gaming, directement depuis un navigateur Safari, sans installation. Quel est l’âge minimum recommandé pour jouer à Fortnite ? Le jeu est déconseillé aux moins de 12 ans selon PEGI. Il comporte des scènes de violence modérée. Il n’y a cependant pas de contrôle d’âge automatisé à l’inscription. Comment sécuriser l’expérience pour les enfants ? Fortnite propose des réglages de confidentialité, la désactivation du chat vocal et des contrôles parentaux pour encadrer les interactions en ligne. Quels sont les nouveaux contenus en 2025 ? Fortnite s’enrichit grâce à l’Unreal Editor for Fortnite (UEFN), qui permet aux créateurs de développer de nouvelles maps, mini-jeux et expériences inédites accessibles à tous. Où télécharger Fortnite ? Sur consoles, PC et Android via fortnite.com/android ou le Samsung Galaxy Store. Sur iOS, via le cloud gaming.

